Оба архитектора отказались от авторства плавучего кафе на Великой, а заказчик проекта просит дождаться окончания работ

Новое кафе на воде еще не открылось, но псковичи уже успели дать оценку заведению, вид которого в корне отличается от проекта.



«Придорожный шалман поставили на поплавки и спустили на воду! До первого утопленника». «Ресторан «Му-Му». «Похож на заброшенный ларек, который пришло время снести. Может, это просто списанный под снос из Москвы магазинчик привезли?» «Железный гроб». Таковы наиболее цензурные комментарии псковичей на появление на водах Великой прямо в центре города некоего сооружения. По замыслу владельцев, это кафе-дебаркадер на понтонах под названием «Чайка» с опцией посадки-высадки пассажиров прямо со стороны воды.



Сооружение



Проект такого кафе действительно презентовали общественности в октябре 2015 года. На научно-методическом и экспертном совете при областном Госкомитете по охране объектов культурного наследия его представляла архитектор Галина Тютюнникова.







Водный проект разбился о берег жестокой реальности.







Полтора года назад она рассказывала, что точку общепита стилизуют под двухъярусный корабль. В оформлении будет много дерева и стекла, окна станут имитацией иллюминаторов, а вентиляцию выполнят в виде пароходной трубы. Публике обещали много светлых тонов и максимально раскрытые террасы с видами на Кремль и Мирожский монастырь, а также возможность пришвартоваться к кафе на катере со стороны реки. Кафе должно вместить 50-60 человек, а открыть его планировали летним сезоном 2016 года.



Спустя год после заявленного срока у берега Великой со стороны областной больницы примерно в середине пути между Ольгинским мостом и мостом имени 50-летия Октября появилось это. Сооружение, похожее на списанный фургон, в которых живут герои фильмов про американскую глубинку. Тона действительно светлые, но уже сейчас борта изъедены ржавчиной. По кругу прикреплены отслужившие свой век покрышки. Иллюминаторы только нарисованы (!), прямо как очаг в доме папы Карло. Пароходной трубы и след простыл, вместо нее конструкцию венчают изогнутые коленца толстой вытяжки.





Вместо корабля на водах Великой пришвартовался фургон.







Веселая и легкая конструкция, какой она была представлена в проекте, превратилась в громоздкого монстра. Тканевые драпировки, которых пока не хватает, вряд ли спасут положение. Зрелище печальнее вдвойне, учитывая, что отсюда открывается вид на Кремль, Мирожский монастырь, Покровскую башню. А значит, и от них плавучий металлический монстр также просматривается отлично. Ровно напротив – новая набережная и закрытая ТЭЦ, которую проектное бюро из Петербурга перекраивает в элитное жилье. Вероятно, в один день квартиры с видом на реку резко упали в цене.



Первый в своем роде



Коллеги из Псковского агентства информации связались с Галиной Тютюнниковй (для справки, она автор проекта реконструкции берега реки Псковы от Троицкого до Кузнецкого моста и нашумевшей реставрации Дома Бабининых). По ее словам, автором проекта кафе-дебаркадера стал архитектор Алексей Красильников, сама она только представляла проект в совете.





Напротив кафе закрытую ТЭЦ превращают в элитный жилой комплекс. Вид на реку в последние дни несколько изменился.



В свою очередь на звонок «Псковской правды» архитектор Алексей Красильников (автор Ольгинской часовни, базы отдыха «Калацкое», внутренних пространств торговых комплексов «ПИК60» и «Империал», кафе «Карамель» и «Old School Bar», Центра детского чтения на Розы Люксембург) ответил, что рисовал проект «Чайки» на начальном этапе.



- Рисовал, но мои картинки совсем другие, - отметил архитектор. – Потом над проектом работала еще Тютюнникова, я не стал заниматься согласованиями. В совете к проекту стали предъявлять требования, у нас много людей, которые любят критиковать. Проект начинают подрабатывать, и получается уже не то.



На вопрос «Псковской правды», кто в итоге создал это «не то», Галина Тютюнникова отвечать отказалась, послав журналистов к заказчику работ Арташесу Аракеляну. По данным публичных источников, он является учредителем нескольких компаний с весьма различающимся профилем от оптовой торговли до добычи дикого камня на ритуальные памятники. В разговоре с нашим изданием он заявил, что не собирается самостоятельно эксплуатировать объект, а сдаст его в аренду.





Кафе откроется после завершения работ по монтажу.







Соответствующие переговоры уже ведутся. Кафе подключат к городским коммуникациям, то есть свет и вода придут с берега, в городскую канализацию (а не в реку, как некоторые предполагали) отправится слив отходов. Точных сроков окончания работ инвестор назвать не решился.



- Судя по всему, сроки могут затягиваться, конкуренты создают негатив, в интернете ни одного нормального комментария нет, - говорит Арташес Аракелян. – Никому не нравится, когда у других что-то получается. Я просто работаю, до меня таких объектов в городе не было.



Он призвал не оценивать эстетическую сторону объекта, пока он находится в стадии «полуфабриката».



- Надо чуть-чуть подождать, - увещевает Аракелян. – Потом, это водный транспорт, самое важное, чтобы были соблюдены меры безопасности. У нас, к примеру, закуплены спасательные жилеты. Объект нестационарный, такой же, как корабли на другом берегу. Вас же не волнует, как они выглядят. Надо подождать, когда работы завершатся.



Он отметил, что дебаркадер собран из остатков псковского речного флота, то есть дал им вторую жизнь.



ВАЖНО



«Псковская правда» направила официальный запрос в Госкомитет по охране объектов культурного наследия. В нем мы просим дать оценку расхождениям проекта и его реализации. На момент сдачи номера в типографию ответ еще не поступил (по закону, у Госкомитета есть 10 дней, начиная с 14 апреля). Мы обязательно проинформируем читателей о позиции компетентного органа.

