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Супруги Железняковы: Счастья много не бывает

18 Апреля 2017 - 11:05
Главная → Заметки → Общество
Бриллиантовая свадьба
Яков Аркадьевич и Ева Яковлевна Железняковы давно на пенсии, но на улицах Пскова их многие по-прежнему узнают и здороваются. Представители старшего поколения псковичей с благодарностью вспоминают, что Яков Аркадьевич как один из основных подрядчиков принимал участие при строительстве завода тяжелого электросварочного оборудования, завода зубчатых колес, завода машин постоянного тока и еще многих других заводов областного центра и Великих Лук.
Всю жизнь добросовестно трудилась и его вторая половинка. Ева Яковлевна работала лаборантом в Псковской городской больнице.
Сегодня эта удивительно красивая и интеллигентная пара выходит «в люди» только вместе. Несмотря на приближение брильянтовой свадьбы, супруги до сих пор искренне любят друг друга. Об этом без всяких слов говорят их счастливые глаза.
В этом убедилась «Псковская правда», побывав в гостях у Железняковых. Сегодня супруги живут на улице Народной в квартире нестандартной планировки. Вместо привычной двери между прихожей и гостиной – большая арка. Два окна в гостиной, из-за которых комната кажется очень светлой и просторной. Удобная, со вкусом подобранная мебель и множество картин. В основном - пейзажи. Есть работы Алексея Большакова, других художников. Как пояснил глава семьи, часть картин досталась ему по наследству от дяди, некоторые супруги приобрели сами, а вот портрет Евы Яковлевны по фотографии написал псковский художник Виктор Лысюк.
Буквально с порога автора этих строк усадили за стол с вышитой скатертью и ароматной домашней выпечкой. Печенье овсяное и рулеты с маком с пылу с жару не оставили бы равнодушными никого….
Кажется, что супруги всю жизнь прожили в достатке и спокойствии. Но это не так. Свое семейное счастье Железняковы строили сами, преодолевая многочисленные испытания и трудности. Подтверждение тому – рассказ Якова Аркадьевича.  
 
Голодное детство
Родился Яков Аркадьевич в Витебске. После начала войны семью Железняковых  эвакуировали в Караганду. В сентябре 1943 года от воспаления легких умер его отец. Мальчику в ту пору исполнилось всего 8 лет. Так в одночасье закончилось его детство. Мама работала по 14 часов в сутки, но семья голодала. Яша помогал пасти лошадей, собирал в степи ягоды, ходил за жмыхом.
Закончилась война, но возвращаться семье Железняковых оказалось некуда. Дом в Витебске был разрушен. По приглашению родственницы женщина с тремя детьми приехала в Брянскую область. Там в 1949 году Яков окончил 7 классов и начал осваивать профессию жестянщика.
Но задиристый и непослушный мальчишка мечтал о совершенно другой профессии. По радио же постоянно рассказывали про Донбасс и Кузбасс. За работу на шахте обещали хорошую зарплату, общежитие и двухразовое питание. 
В Донбасс Яков уехал вместе с младшим братом. Ребята поступили в Лисичанский горный техникум, но прожить на одну стипендию оказалось невозможно, и Яков устроился на работу в шахту. Профессия навалоотбойщика оказалась тяжелой и опасной. Многие на шахте подолгу не задерживались. Яков держался, но проблемы со здоровьем заставили и его покинуть шахту (по этой же причине юношу не взяли в армию). Перед отъездом он засел за учебники, сдал экстерном экзамены и получил аттестат зрелости.
 
Мечты сбываются
Братья уехали в Ленинград, где жила многочисленная родня. Володя поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения. Яков устроился на работу. Сначала осваивал профессию электросварщика, потом - фрезеровщика. К этому времени в Ленинград переехала мама юношей.  
Летом 1955 года Яков увидел объявление об открытии при Ленинградском мясокомбинате двухгодичной школы мастеров мясной промышленности.  Не последнюю роль при принятии решения тогда сыграла приписка: все учащиеся обеспечиваются ежедневным двухразовым питанием. Вступительные экзамены Яков сдал успешно и был принят на отделение механиков холодильных установок. Будущая специальность ему очень понравилась. Теорию учащимся читали преподаватели из института холодильной промышленности, практику вели ведущие специалисты Ленинградского мясокомбината. Занятия продолжались по восемь-девять часов в сутки. В учебном заведении кормили, а вот стипендию не платили. Чтобы иметь карманные деньги, Якову приходилось  подрабатывать грузчиком…
Удача улыбнулась и матери Якова. В ателье пришел мужчина и предложил переехать на работу в Псковскую область. Там он обещал обучить девушек шляпному делу.  Продажу готовых шляпок мужчина брал на себя, гарантировал приличную зарплату, а также отдельную комнату в двухкомнатной квартире с общей кухней.
Мама Якова переехала в Невель и получила все, что ей обещали. После многолетних мытарств по чужим квартирам жизнь вдовы стала налаживаться.
 
Серый плащик
После окончания первого курса Яков решил провести каникулы у матери в Невеле. Летом в этом городке собиралось много молодежи. Любимыми  местами для отдыха были озеро и открытая танцплощадка. 
В один из вечеров Яков пришел на танцы. Оркестр заиграл танго, и юноша направился к знакомой девушке. Его опередили. Возвращаться было неудобно, и Яков пригласил незнакомую девушку.
- Благодарю Бога и Судьбу за случившееся в тот вечер, - признается Яков Аркадьевич. - Прошло столько лет, а я помню каждую минуту нашего знакомства, помню, что Ева была одета в серый плащик в ромбик, помню ее прическу и как она смущалась.
Молодые встречались каждый день. Девушка рассказала, что родилась в Невеле, а сейчас учится в медицинском училище в Ленинграде. И только родители Евы были не рады этим встречам. Отец девушки работал снабженцем на Невельской электростанции. Его жена была домохозяйкой. По тем временам они считались достаточно обеспеченными людьми. 
- А кем я был тогда? – спрашивает и тут же сам отвечает Яков Аркадьевич. - Бедный студент, живущий в Ленинграде на «птичьих правах» у тетки, и, кроме того, с физическим недостатком.
 
Самый дорогой подарок
Однако Яков продолжал ухаживать за Евой и после возвращения в Ленинград. Влюбленные ходили в кино и театр. Ради Евы Яков забросил сомнительную компанию. На все праздники он дарил любимой дорогие подарки, деньги на которые зарабатывал сам.
И вот наступил 1957 год - год окончания учебы. Родилась Ева 8 апреля, а накануне Яков пришел к ней и честно признался: «Денег у меня нет, поэтому вместо подарка возьми меня в мужья».
Расписались они 7 апреля в ЗАГСе Петроградского района Ленинграда. В ЗАГС молодожены приехали на трамвае, на нем же уехали к праздничному столу. С ними были семь друзей-студентов. Отметили это событие дома у Евиной родственницы. Угощение невеста приготовила сама...
В мае родители Евы устроили свадьбу в Невеле. Со стороны жениха на ней присутствовала только мама Якова.
Вскоре молодые защитили дипломы. Еве дали «свободный» диплом, а Якова направили в распоряжение Калининского мясотреста. Позже главу семьи направили на работу в Ржев, потом в Бологое. 
30 января 1959 года у молодых супругов родился сын. Назвали его Ильей.
А в августе 1960 года Яков и Ева переехали в Великие Луки. Яков отработал на кондитерской фабрике всего полгода, после чего молодому мужчине предложили должность главного инженера-механика Великолукского мясокомбината.
 
Лысый фикус
Великолукский мясокомбинат тогда подчинялся Псковскому мясотресту, и туда часто приезжал главный инженер областного мясокомбината. Работа Якова ему нравилась, и он предложил молодому мужчине переехать в Псков. Псковский мясокомбинат как раз начали реконструировать. Построили, в частности, новый холодильник с новейшим французским оборудованием.
- В те времена с начальством не спорили, - констатирует собеседник. – Мне предоставили транспорт. Мы с Евой тогда легки были на подъем. Три чемодана, да фикус в кадушке. Жена его очень любила. Вот супруга с сыном остались в Великих Луках, а я в конце сентября 1961 года на бортовой машине повез наш нехитрый скарб в Псков. Конечно, вместо фикуса с роскошными листьями довез один ствол…
Поначалу Железняковы обосновались в двух комнатках с кухней в частном домике на территории мясокомбината. А меньше через год уже справляли новоселье в квартире со всеми удобствами в доме № 19 по Октябрьскому проспекту.
- Только в Пскове мы получили отдельную жилплощадь, - подключается к разговору Ева Яковлевна. – А то все по частным углам: крохотная комнатка, солдатская кровать, стол да фикус. И никто нам никогда не помогал!
Илью определили в детский садик, а Ева Яковлевна устроилась на работу в лабораторию городской больницы.
 
Две недели экспериментов
Новый Псковский мясокомбинат строился на территории старого. В первую очередь следовало сдать в эксплуатацию компрессорный цех, который можно назвать  сердцем холодильника, да и всего мясокомбината. Оборудование для него закупили во Франции. Три установки готовили к пуску, когда обратили внимание, что отечественное холодильное масло не отвечает техническим характеристикам, рекомендованным французами. А в холодильники уже загружено почти 200 тонн мяса!
- Было принято решение отправить меня в командировку в Ленинградский институт холодильной промышленности в лабораторию масел, - вспоминает  Яков Аркадьевич. - Я туда приехал, но безрезультатно. Пошел на кафедру холодильных установок, где познакомился с одним доцентом и добился разрешения на его командировку в Псков. Мы самостоятельно делали смеси из масел, которые хотя бы отдаленно напоминали французское. Смеси я сам отвозил в лабораторию Псковского машиностроительного завода.
Наш эксперимент продолжался почти две недели. Я с ребятами сутками не выходил из цеха. Ева пекла пирожки и вечером приносила нам. Однако мы все же смогли получить необходимое масло! Вышедшие из строя компрессоры восстановили, и все французские установки отработали шесть лет до списания. Мне была объявлена благодарность по тресту.
 
Крутой поворот
А потом судьба сделала в жизни Якова Аркадьевича крутой поворот. После семи лет успешной работы на Псковском мясокомбинате глава семьи Железняковых  принял решение уйти в… строительную сферу.
- В конце каждого месяца я подписывал акты, которые мне представлял начальник управления санитарно-технических работ, - вспоминает собеседник. - Его управление строило на комбинате отопление, вентиляцию, канализацию, прокладывало тепловые сети. Начальник управления предложил мне работу прораба  с окладом на 40 процентов больше, чем я получал, и самое главное  -  через полгода гарантировал получение трехкомнатной квартиры. Я согласился. В моем подчинении оказалось три бригады монтажников, а первым объектом стало строительство Псковской птицефабрики.
Во время работы в «Сантехмонтаже» Якову Аркадьевичу приходилось часто бывать в командировках. Домой он возвращался затемно, но Ева всегда ждала мужа, сидя у окна. Наверное, по–другому у действительно любящих друг друга людей и быть не могло….
 
Спичечный коробок под молотом
В 1976 году с Яковом Аркадьевичем встретился начальник Ленинградского строительного управления специальных работ треста Ленэлектроремстрой Министерства электротехнической промышленности и рассказал о том, что в Пскове создается хозрасчетный специализированный участок по строительству и ремонту заводов электротехнической промышленности. Так Железняков оказался на строительной площадке завода ТЭСО.  
Позднее Яков Аркадьевич участвовал в строительстве завода зубчатых колес. – Мы строили кузнечный цех, - рассказывает Яков Аркадьевич. - Цех был высокий, и мы работали на огромной высоте. После сдачи первой части в цехе установили уникальные кузнечные молоты. Помню, как специалист-кузнец демонстрировал возможности такого молота. На наковальню положили спичечный коробок и на него медленно опускали тысячетонный молот. Тот едва дотрагивался до коробка, но не расплющивал его. Вот это было мастерство! В те времена рабочий класс у нас в стране уважали. Я как прораб всегда зарабатывал меньше, чем хороший электросварщик.
 
Одним из самых значимых событий в жизни Якова Железнякова стало присвоение ему звания «Заслуженный строитель Российской Федерации». Указ был подписан Президентом России 18 января 2002 года.
 
«Надо было жить в те времена!»
В жизни Якова Железнякова было еще немало строительных объектов, которыми он гордится до сих пор: монумент в Крестах, завод машин постоянного тока в Пскове, завод щелочных аккумуляторов в Великих Луках….Список можно продолжать очень долго.
- Недавно меня поразил комментарий псковича ВФейсбуке, где он написал, что все дома в Пскове сплошь серые, - возмущается собеседник. – Да, Псков в основном построил ДСК. Кирпичные дома также строил 44-й трест. Но вспомните, в каких условиях люди жили в Пскове сразу после войны? Бараки, общежития, частный сектор. Я ответил этому недовольному человеку, что надо было жить в те времена и видеть радость людей, которые после землянок въезжали в комнаты в благоустроенной квартире! А что значило для псковичей получить отдельную квартиру бесплатно?!
В возрасте 72 лет Яков Аркадьевич вышел на пенсию. Возможно, работал бы и дальше, но множество перенесенных операций не оставили ему выбора.
 
Яков Железняков:
«Хочу высказать свое личное мнение о сегодняшнем Пскове. Я считаю, нам, псковичам, здорово повезло с главой города Иваном  Николаевичем Цецерским. Наконец-то город перестал «бодаться» с областной администрацией, власти перестали  доказывать, кто круче. И это пошло нам на благо. Город строится, хорошеет, стал чистым, уютным, более зеленым и благоустроенным.
С Иваном Николаевичем  очень просто общаться. Он не уходит  ни от одного заданного ему вопроса. И если обещает, то обязательно делает. Он умеет прекрасно общаться с простыми людьми. А это дорогого стоит. И вообще наш город лучше всех!»
 
Барышня – крестьянка
Тридцать лет Ева Яковлевна проработала лаборантом в Псковской городской больнице. Трудилась добросовестно. Никаких замечаний, никаких жалоб!
А ведь была еще семья: любимый муж и двое сыновей. Но Ева Яковлевна успевала везде. По словам Якова Аркадьевича, супруга великолепно готовит и печет.
- Самое любимое блюдо в нашей семье – это фаршированный судак! – раскрывает секрет глава семьи. – Рецепт старинный. Супруге достался еще от прабабушки. Времени на его приготовление уходит много, но результат того стоит! Ни в одном ресторане ничего подобного не попробуете. Супруга у меня из крестьянской семьи, поэтому умеет все: вязать, вышивать гладью и крестиком.
С гордостью рассказывает Яков Аркадьевич о даче, которая была у них под Карамышево. Целых полгектара земли! Ева Яковлевна там огородничала: и баклажаны, и кабачки, и цветную капусту выращивала. Украшением участка были роскошные розы и другие цветы. К сожалению, из-за проблем со здоровьем от дачных радостей пришлось отказаться.
 
Ни разу не поругались
7 апреля семья Железновых отметила брильянтовую свадьбу Якова Аркадьевича и Евы Яковлевны. Из-за рубежа в гости прилетел старший сын Илья. А вот его дети - Рон и Маргарита - приехать в Псков не смогли. Внук Якова Аркадьевича и Евы Яковлевны служит в армии, внучка готовится к свадебному торжеству.
Главным помощником в предстоящих хлопотах стал младший сын юбиляров Аркадий. Кстати, именно благодаря его звонку «Псковская правда» узнала о предстоящей брильянтовой свадьбе Железняковых.
- У меня хорошие дети, у них хорошие семьи, ведь им есть с кого брать пример, - подводит итог глава семьи. - Самое главное в жизни  - любить друг друга. Моя жена – ангел! Да мы по–серьезному за 60 лет не поругались ни разу! Бывала перебранка, если я что-то не на место поставлю. А вообще жена у меня очень мудрая женщина.
- В жизни надо все делать вместе,  обязательно помогать друг другу, - раскрывает секрет семейного счастья Ева Яковлевна. - У моего мужа настоящий мужской характер: когда вспыльчивый, когда взрывной. Я привыкла. Промолчу, потом все выскажу. А иной раз и он потом первый придет прощения просить.

Советы Якова Железнякова внуку Рону:
- при принятии серьезных решений старайся советоваться с родителями, ибо они единственные на свете люди, которые желают тебе только добра;
- никогда никому не завидуй, ибо зависть не дает человеку совершенствоваться и мешает двигаться к намеченной цели;
- не разбрасывайся по мелочам - выбери основные свои приоритеты и старайся их решать;
- никогда не жалей о том, что уже прошло, ведь время назад не вернешь, но из прошлого делай правильные выводы;
- не предавай друзей, люби свою Родину

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