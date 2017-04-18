Бриллиантовая свадьба

В этом убедилась «Псковская правда», побывав в гостях у Железняковых. Сегодня супруги живут на улице Народной в квартире нестандартной планировки. Вместо привычной двери между прихожей и гостиной – большая арка. Два окна в гостиной, из-за которых комната кажется очень светлой и просторной. Удобная, со вкусом подобранная мебель и множество картин. В основном - пейзажи. Есть работы Алексея Большакова, других художников. Как пояснил глава семьи, часть картин досталась ему по наследству от дяди, некоторые супруги приобрели сами, а вот портрет Евы Яковлевны по фотографии написал псковский художник Виктор Лысюк.Буквально с порога автора этих строк усадили за стол с вышитой скатертью и ароматной домашней выпечкой. Печенье овсяное и рулеты с маком с пылу с жару не оставили бы равнодушными никого….Кажется, что супруги всю жизнь прожили в достатке и спокойствии. Но это не так. Свое семейное счастье Железняковы строили сами, преодолевая многочисленные испытания и трудности. Подтверждение тому – рассказ Якова Аркадьевича.Родился Яков Аркадьевич в Витебске. После начала войны семью Железняковых эвакуировали в Караганду. В сентябре 1943 года от воспаления легких умер его отец. Мальчику в ту пору исполнилось всего 8 лет. Так в одночасье закончилось его детство. Мама работала по 14 часов в сутки, но семья голодала. Яша помогал пасти лошадей, собирал в степи ягоды, ходил за жмыхом.Закончилась война, но возвращаться семье Железняковых оказалось некуда. Дом в Витебске был разрушен. По приглашению родственницы женщина с тремя детьми приехала в Брянскую область. Там в 1949 году Яков окончил 7 классов и начал осваивать профессию жестянщика.Но задиристый и непослушный мальчишка мечтал о совершенно другой профессии. По радио же постоянно рассказывали про Донбасс и Кузбасс. За работу на шахте обещали хорошую зарплату, общежитие и двухразовое питание.В Донбасс Яков уехал вместе с младшим братом. Ребята поступили в Лисичанский горный техникум, но прожить на одну стипендию оказалось невозможно, и Яков устроился на работу в шахту. Профессия навалоотбойщика оказалась тяжелой и опасной. Многие на шахте подолгу не задерживались. Яков держался, но проблемы со здоровьем заставили и его покинуть шахту (по этой же причине юношу не взяли в армию). Перед отъездом он засел за учебники, сдал экстерном экзамены и получил аттестат зрелости.Братья уехали в Ленинград, где жила многочисленная родня. Володя поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения. Яков устроился на работу. Сначала осваивал профессию электросварщика, потом - фрезеровщика. К этому времени в Ленинград переехала мама юношей.Летом 1955 года Яков увидел объявление об открытии при Ленинградском мясокомбинате двухгодичной школы мастеров мясной промышленности. Не последнюю роль при принятии решения тогда сыграла приписка: все учащиеся обеспечиваются ежедневным двухразовым питанием. Вступительные экзамены Яков сдал успешно и был принят на отделение механиков холодильных установок. Будущая специальность ему очень понравилась. Теорию учащимся читали преподаватели из института холодильной промышленности, практику вели ведущие специалисты Ленинградского мясокомбината. Занятия продолжались по восемь-девять часов в сутки. В учебном заведении кормили, а вот стипендию не платили. Чтобы иметь карманные деньги, Якову приходилось подрабатывать грузчиком…Удача улыбнулась и матери Якова. В ателье пришел мужчина и предложил переехать на работу в Псковскую область. Там он обещал обучить девушек шляпному делу. Продажу готовых шляпок мужчина брал на себя, гарантировал приличную зарплату, а также отдельную комнату в двухкомнатной квартире с общей кухней.Мама Якова переехала в Невель и получила все, что ей обещали. После многолетних мытарств по чужим квартирам жизнь вдовы стала налаживаться.После окончания первого курса Яков решил провести каникулы у матери в Невеле. Летом в этом городке собиралось много молодежи. Любимыми местами для отдыха были озеро и открытая танцплощадка.В один из вечеров Яков пришел на танцы. Оркестр заиграл танго, и юноша направился к знакомой девушке. Его опередили. Возвращаться было неудобно, и Яков пригласил незнакомую девушку.- Благодарю Бога и Судьбу за случившееся в тот вечер, - признается Яков Аркадьевич. - Прошло столько лет, а я помню каждую минуту нашего знакомства, помню, что Ева была одета в серый плащик в ромбик, помню ее прическу и как она смущалась.Молодые встречались каждый день. Девушка рассказала, что родилась в Невеле, а сейчас учится в медицинском училище в Ленинграде. И только родители Евы были не рады этим встречам. Отец девушки работал снабженцем на Невельской электростанции. Его жена была домохозяйкой. По тем временам они считались достаточно обеспеченными людьми.- А кем я был тогда? – спрашивает и тут же сам отвечает Яков Аркадьевич. - Бедный студент, живущий в Ленинграде на «птичьих правах» у тетки, и, кроме того, с физическим недостатком.Однако Яков продолжал ухаживать за Евой и после возвращения в Ленинград. Влюбленные ходили в кино и театр. Ради Евы Яков забросил сомнительную компанию. На все праздники он дарил любимой дорогие подарки, деньги на которые зарабатывал сам.И вот наступил 1957 год - год окончания учебы. Родилась Ева 8 апреля, а накануне Яков пришел к ней и честно признался: «Денег у меня нет, поэтому вместо подарка возьми меня в мужья».Расписались они 7 апреля в ЗАГСе Петроградского района Ленинграда. В ЗАГС молодожены приехали на трамвае, на нем же уехали к праздничному столу. С ними были семь друзей-студентов. Отметили это событие дома у Евиной родственницы. Угощение невеста приготовила сама...В мае родители Евы устроили свадьбу в Невеле. Со стороны жениха на ней присутствовала только мама Якова.Вскоре молодые защитили дипломы. Еве дали «свободный» диплом, а Якова направили в распоряжение Калининского мясотреста. Позже главу семьи направили на работу в Ржев, потом в Бологое.30 января 1959 года у молодых супругов родился сын. Назвали его Ильей.А в августе 1960 года Яков и Ева переехали в Великие Луки. Яков отработал на кондитерской фабрике всего полгода, после чего молодому мужчине предложили должность главного инженера-механика Великолукского мясокомбината.Великолукский мясокомбинат тогда подчинялся Псковскому мясотресту, и туда часто приезжал главный инженер областного мясокомбината. Работа Якова ему нравилась, и он предложил молодому мужчине переехать в Псков. Псковский мясокомбинат как раз начали реконструировать. Построили, в частности, новый холодильник с новейшим французским оборудованием.- В те времена с начальством не спорили, - констатирует собеседник. – Мне предоставили транспорт. Мы с Евой тогда легки были на подъем. Три чемодана, да фикус в кадушке. Жена его очень любила. Вот супруга с сыном остались в Великих Луках, а я в конце сентября 1961 года на бортовой машине повез наш нехитрый скарб в Псков. Конечно, вместо фикуса с роскошными листьями довез один ствол…Поначалу Железняковы обосновались в двух комнатках с кухней в частном домике на территории мясокомбината. А меньше через год уже справляли новоселье в квартире со всеми удобствами в доме № 19 по Октябрьскому проспекту.- Только в Пскове мы получили отдельную жилплощадь, - подключается к разговору Ева Яковлевна. – А то все по частным углам: крохотная комнатка, солдатская кровать, стол да фикус. И никто нам никогда не помогал!Илью определили в детский садик, а Ева Яковлевна устроилась на работу в лабораторию городской больницы.Новый Псковский мясокомбинат строился на территории старого. В первую очередь следовало сдать в эксплуатацию компрессорный цех, который можно назвать сердцем холодильника, да и всего мясокомбината. Оборудование для него закупили во Франции. Три установки готовили к пуску, когда обратили внимание, что отечественное холодильное масло не отвечает техническим характеристикам, рекомендованным французами. А в холодильники уже загружено почти 200 тонн мяса!- Было принято решение отправить меня в командировку в Ленинградский институт холодильной промышленности в лабораторию масел, - вспоминает Яков Аркадьевич. - Я туда приехал, но безрезультатно. Пошел на кафедру холодильных установок, где познакомился с одним доцентом и добился разрешения на его командировку в Псков. Мы самостоятельно делали смеси из масел, которые хотя бы отдаленно напоминали французское. Смеси я сам отвозил в лабораторию Псковского машиностроительного завода.Наш эксперимент продолжался почти две недели. Я с ребятами сутками не выходил из цеха. Ева пекла пирожки и вечером приносила нам. Однако мы все же смогли получить необходимое масло! Вышедшие из строя компрессоры восстановили, и все французские установки отработали шесть лет до списания. Мне была объявлена благодарность по тресту.А потом судьба сделала в жизни Якова Аркадьевича крутой поворот. После семи лет успешной работы на Псковском мясокомбинате глава семьи Железняковых принял решение уйти в… строительную сферу.- В конце каждого месяца я подписывал акты, которые мне представлял начальник управления санитарно-технических работ, - вспоминает собеседник. - Его управление строило на комбинате отопление, вентиляцию, канализацию, прокладывало тепловые сети. Начальник управления предложил мне работу прораба с окладом на 40 процентов больше, чем я получал, и самое главное - через полгода гарантировал получение трехкомнатной квартиры. Я согласился. В моем подчинении оказалось три бригады монтажников, а первым объектом стало строительство Псковской птицефабрики.Во время работы в «Сантехмонтаже» Якову Аркадьевичу приходилось часто бывать в командировках. Домой он возвращался затемно, но Ева всегда ждала мужа, сидя у окна. Наверное, по–другому у действительно любящих друг друга людей и быть не могло….В 1976 году с Яковом Аркадьевичем встретился начальник Ленинградского строительного управления специальных работ треста Ленэлектроремстрой Министерства электротехнической промышленности и рассказал о том, что в Пскове создается хозрасчетный специализированный участок по строительству и ремонту заводов электротехнической промышленности. Так Железняков оказался на строительной площадке завода ТЭСО.Позднее Яков Аркадьевич участвовал в строительстве завода зубчатых колес. – Мы строили кузнечный цех, - рассказывает Яков Аркадьевич. - Цех был высокий, и мы работали на огромной высоте. После сдачи первой части в цехе установили уникальные кузнечные молоты. Помню, как специалист-кузнец демонстрировал возможности такого молота. На наковальню положили спичечный коробок и на него медленно опускали тысячетонный молот. Тот едва дотрагивался до коробка, но не расплющивал его. Вот это было мастерство! В те времена рабочий класс у нас в стране уважали. Я как прораб всегда зарабатывал меньше, чем хороший электросварщик.В жизни Якова Железнякова было еще немало строительных объектов, которыми он гордится до сих пор: монумент в Крестах, завод машин постоянного тока в Пскове, завод щелочных аккумуляторов в Великих Луках….Список можно продолжать очень долго.- Недавно меня поразил комментарий псковича ВФейсбуке, где он написал, что все дома в Пскове сплошь серые, - возмущается собеседник. – Да, Псков в основном построил ДСК. Кирпичные дома также строил 44-й трест. Но вспомните, в каких условиях люди жили в Пскове сразу после войны? Бараки, общежития, частный сектор. Я ответил этому недовольному человеку, что надо было жить в те времена и видеть радость людей, которые после землянок въезжали в комнаты в благоустроенной квартире! А что значило для псковичей получить отдельную квартиру бесплатно?!В возрасте 72 лет Яков Аркадьевич вышел на пенсию. Возможно, работал бы и дальше, но множество перенесенных операций не оставили ему выбора.Тридцать лет Ева Яковлевна проработала лаборантом в Псковской городской больнице. Трудилась добросовестно. Никаких замечаний, никаких жалоб!А ведь была еще семья: любимый муж и двое сыновей. Но Ева Яковлевна успевала везде. По словам Якова Аркадьевича, супруга великолепно готовит и печет.- Самое любимое блюдо в нашей семье – это фаршированный судак! – раскрывает секрет глава семьи. – Рецепт старинный. Супруге достался еще от прабабушки. Времени на его приготовление уходит много, но результат того стоит! Ни в одном ресторане ничего подобного не попробуете. Супруга у меня из крестьянской семьи, поэтому умеет все: вязать, вышивать гладью и крестиком.С гордостью рассказывает Яков Аркадьевич о даче, которая была у них под Карамышево. Целых полгектара земли! Ева Яковлевна там огородничала: и баклажаны, и кабачки, и цветную капусту выращивала. Украшением участка были роскошные розы и другие цветы. К сожалению, из-за проблем со здоровьем от дачных радостей пришлось отказаться.7 апреля семья Железновых отметила брильянтовую свадьбу Якова Аркадьевича и Евы Яковлевны. Из-за рубежа в гости прилетел старший сын Илья. А вот его дети - Рон и Маргарита - приехать в Псков не смогли. Внук Якова Аркадьевича и Евы Яковлевны служит в армии, внучка готовится к свадебному торжеству.Главным помощником в предстоящих хлопотах стал младший сын юбиляров Аркадий. Кстати, именно благодаря его звонку «Псковская правда» узнала о предстоящей брильянтовой свадьбе Железняковых.- У меня хорошие дети, у них хорошие семьи, ведь им есть с кого брать пример, - подводит итог глава семьи. - Самое главное в жизни - любить друг друга. Моя жена – ангел! Да мы по–серьезному за 60 лет не поругались ни разу! Бывала перебранка, если я что-то не на место поставлю. А вообще жена у меня очень мудрая женщина.- В жизни надо все делать вместе, обязательно помогать друг другу, - раскрывает секрет семейного счастья Ева Яковлевна. - У моего мужа настоящий мужской характер: когда вспыльчивый, когда взрывной. Я привыкла. Промолчу, потом все выскажу. А иной раз и он потом первый придет прощения просить.