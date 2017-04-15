Как вставить дверь или окно, как смастерить своими руками кроватку или искусственно состарить дерево – молодой успешный мастер готов передать свое ремесло

Денис Николаев, мастер Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, учит подростков мастерить из дерева уже 10 лет. Когда-то он сам, без всякого желания учиться и работать, оказался в этом лицее. И стал лучшим. На днях Денис взял золото в областном педагогическом конкурсе «Мастер года».



«Псковская правда» отправилась в цех.



Учиться не нравилось, работать не хотелось

- Как выбрали такую профессию? – с ходу интересуюсь у Дениса.

- А как выбирают профессию подростки? - спрашивает он в ответ.

- Наверное, нравилось работать с деревом? – предполагаю я.

- Конечно же, нет! - разбивает он мои предположения. - Родители сказали: «Иди по стопам брата!». И я пошел в профессиональный лицей №14 (Псковский политехнический колледж сегодня. – Прим. авт.) на отделение «технология деревообработки».

Учиться Денису в лицее совершенно не нравилось. Приходилось много работать. А какому подростку это по душе?

- Тем более учебу я совмещал с занятиями спортом, - рассказывает он. - Выступал за область, был членом областной сборной по гребному спорту. А это постоянные тренировки, сборы, соревнования. Преподаватели смотрели на меня косо, я пропускал занятия.

Но к концу обучения в колледже жизнь вошла в некую колею: Денис успевал и учиться, и участвовать в соревнованиях. В итоге даже получил приглашение остаться работать мастером.

- Я согласился. Но не потому, что мне очень хотелось попробовать свои силы в преподавании, - замечает он.

- Неужели опять родители вмешались? – смеюсь я.

- На этот раз нет, - без тени улыбки отвечает Денис. – Через год надо было идти в армию, а устроиться куда-то работать на такой короткий срок довольно трудно.

После армии Денис вдруг снова оказался в столярном цеху. Зашел на работу к одногруппнику и встретил там директора.

- Сергей Николаевич Бельгесов (бывший директор колледжа. – Ред.) меня взял за руку и сказал: «Завтра выходишь на работу!». Я был приятно удивлен. Подумал: «А почему бы и нет? Поработаю годик, а там на другую работу устроюсь».

С тех пор прошло 8 лет.

- Могли ли вы предположить, что станете преподавателем?

- Помню, как после пятого класса мне так сильно не хотелось учиться! Тройки, тройки и еще раз тройки. Я понимал, что образование получать надо, но вот где, на тот момент было абсолютно все равно. Лично мне виделась только спортивная карьера. В 9 классе я уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

- Тогда почему не институт физкультуры?

- К 20 годам только понял, что хочу получить высшее образование, что мне это нужно. Три года назад окончил Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. За время обучения прошел настоящую школу жизни.

Денис до сих пор довольно успешно выступает на соревнованиях. В областном чемпионате по гребле-индор, который проходил меньше месяца назад, взял золото. Признается, что от работы тренером удерживают две вещи: низкая заработная плата и собственная жизненная позиция.

- Я по жизни придерживаюсь следующего принципа: «Если стартовал, надо финишировать». Мне хочется не только получать удовольствие от работы, но и стать мастером своего дела.





Старший брат Дениса, по чьим стопам он пошел, работает в МЧС и занимается тренерской деятельностью.



Вызвать интерес

Особое отношение у Дениса и к ученикам. Вспоминая себя в подростковом возрасте, он старается не только научить ребят профессии, но и помогает найти себя в жизни.

- Это же подростки, им интересно все. А если каждый день только работать, работать и еще раз работать, то быстро надоест, как мне в свое время. Чтобы у них интерес к работе поддерживать, приглашаем сюда интересных людей, которые рассказывают о своих успехах и неудачах. Привлекаем ребят к спорту: футбол, баскетбол. Кто хочет, может всегда прийти погрести в лодке – почему бы и нет.

Последние лет пять Денис учит профессии ребят из коррекционных школ. К сожалению, рабочая специальность спросом не пользуется. И обычные школьники учиться на столяров и плотников почти не идут.

- Когда мы ездим на занятия по профориентации в школы, я вижу, что все выпускники нацелены на поступление в институты. И в этом большая заслуга родителей. А наша профессия тоже хорошая. Научим любого, кто захочет. Все знания можно применить в быту: установить дверь, окно, сделать что-то для интерьера. Все инструменты, которыми мы пользуемся, стараемся подобрать так, чтобы их можно было купить в любом хозяйственном магазине и недорого.

Денис признается, что и сам уже за столько лет работы в цеху привык к запаху столярных материалов. И дома предпочитает использовать мебель из натурального дерева. Именно поэтому кроватку, стульчик и детский столик для малышки-дочери делал сам.

- Когда прихожу в гости к кому-то, всегда по запаху определяю мебель из ДСП. Точно так же и с пластиковыми окнами. Сейчас качество пластика ухудшилось. Нагреваясь на солнце, он издает нехороший запах. Его тоже чувствую.





На открытом уроке Денис учил ребят искусственно старить древесину, используя метод браширования (с верхнего слоя древесины специальной щеткой выбираются мягкие волокна, вследствие чего получается поверхность с красочно выраженной структурой годичных колец)



Есть такое слово «надо»

На счету у Дениса не только спортивные победы. В этом году он стал победителем конкурса педагогического мастерства «Мастер года – 2017».

- Первый раз в этом конкурсе участвовал в 2013 году. Директор попросил. Ну, надо так надо. Я в то время как раз защищал диплом, пропустил все вводные занятия и установочные сессии. Но в финал вышел и 10-е место занял. И вот прошло четыре года. Вызывает уже другой директор и говорит: «Надо!»

У Дениса было 9 соперников: пять преподавателей и четыре мастера из колледжей региона. Говорит, что все участники – профессионалы своего дела, со многими теперь поддерживает отношения.

- А что для вас было самым сложным в конкурсе?

- Мы, мастера производственного обучения, привыкли работать руками. Наша задача - показать ребенку, как делать. А в конкурсе были такие задания, в частности, представление педагогического опыта, где надо было говорить. Это было сложно.

А вот на открытом уроке Денис чувствовал себя как рыба в воде, несмотря на то, что ребят, для которых урок проводил, видел впервые. Все, что знал и умел, то и показал.

- Мой урок, который я обычно веду 6 часов, надо было уместить в 40 минут. Когда нам об этом на предварительной встрече сказали, я решил, что это невозможно. Но посидели, подумали с методистом Светланой Викторовной Корольковой. Получил полезный опыт. Ей огромное спасибо. Без нее я бы не справился.



СПРАВКА

В начале апреля в Псковской области выбрали лучшего учителя, воспитателя и мастера года. За звание лучших боролись педагоги из Пскова, Великих Лук, Великолукского, Дедовичского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Плюсского, Псковского и Пыталовского района – всего 31 человек.





