Научу любого школьника
Денис Николаев, мастер Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, учит подростков мастерить из дерева уже 10 лет. Когда-то он сам, без всякого желания учиться и работать, оказался в этом лицее. И стал лучшим. На днях Денис взял золото в областном педагогическом конкурсе «Мастер года».
«Псковская правда» отправилась в цех.
Учиться не нравилось, работать не хотелось
- Как выбрали такую профессию? – с ходу интересуюсь у Дениса.
- А как выбирают профессию подростки? - спрашивает он в ответ.
- Наверное, нравилось работать с деревом? – предполагаю я.
- Конечно же, нет! - разбивает он мои предположения. - Родители сказали: «Иди по стопам брата!». И я пошел в профессиональный лицей №14 (Псковский политехнический колледж сегодня. – Прим. авт.) на отделение «технология деревообработки».
Учиться Денису в лицее совершенно не нравилось. Приходилось много работать. А какому подростку это по душе?
- Тем более учебу я совмещал с занятиями спортом, - рассказывает он. - Выступал за область, был членом областной сборной по гребному спорту. А это постоянные тренировки, сборы, соревнования. Преподаватели смотрели на меня косо, я пропускал занятия.
Но к концу обучения в колледже жизнь вошла в некую колею: Денис успевал и учиться, и участвовать в соревнованиях. В итоге даже получил приглашение остаться работать мастером.
- Я согласился. Но не потому, что мне очень хотелось попробовать свои силы в преподавании, - замечает он.
- Неужели опять родители вмешались? – смеюсь я.
- На этот раз нет, - без тени улыбки отвечает Денис. – Через год надо было идти в армию, а устроиться куда-то работать на такой короткий срок довольно трудно.
После армии Денис вдруг снова оказался в столярном цеху. Зашел на работу к одногруппнику и встретил там директора.
- Сергей Николаевич Бельгесов (бывший директор колледжа. – Ред.) меня взял за руку и сказал: «Завтра выходишь на работу!». Я был приятно удивлен. Подумал: «А почему бы и нет? Поработаю годик, а там на другую работу устроюсь».
С тех пор прошло 8 лет.
- Могли ли вы предположить, что станете преподавателем?
- Помню, как после пятого класса мне так сильно не хотелось учиться! Тройки, тройки и еще раз тройки. Я понимал, что образование получать надо, но вот где, на тот момент было абсолютно все равно. Лично мне виделась только спортивная карьера. В 9 классе я уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
- Тогда почему не институт физкультуры?
- К 20 годам только понял, что хочу получить высшее образование, что мне это нужно. Три года назад окончил Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. За время обучения прошел настоящую школу жизни.
Денис до сих пор довольно успешно выступает на соревнованиях. В областном чемпионате по гребле-индор, который проходил меньше месяца назад, взял золото. Признается, что от работы тренером удерживают две вещи: низкая заработная плата и собственная жизненная позиция.
- Я по жизни придерживаюсь следующего принципа: «Если стартовал, надо финишировать». Мне хочется не только получать удовольствие от работы, но и стать мастером своего дела.
Старший брат Дениса, по чьим стопам он пошел, работает в МЧС и занимается тренерской деятельностью.
Вызвать интерес
Особое отношение у Дениса и к ученикам. Вспоминая себя в подростковом возрасте, он старается не только научить ребят профессии, но и помогает найти себя в жизни.
- Это же подростки, им интересно все. А если каждый день только работать, работать и еще раз работать, то быстро надоест, как мне в свое время. Чтобы у них интерес к работе поддерживать, приглашаем сюда интересных людей, которые рассказывают о своих успехах и неудачах. Привлекаем ребят к спорту: футбол, баскетбол. Кто хочет, может всегда прийти погрести в лодке – почему бы и нет.
Последние лет пять Денис учит профессии ребят из коррекционных школ. К сожалению, рабочая специальность спросом не пользуется. И обычные школьники учиться на столяров и плотников почти не идут.
- Когда мы ездим на занятия по профориентации в школы, я вижу, что все выпускники нацелены на поступление в институты. И в этом большая заслуга родителей. А наша профессия тоже хорошая. Научим любого, кто захочет. Все знания можно применить в быту: установить дверь, окно, сделать что-то для интерьера. Все инструменты, которыми мы пользуемся, стараемся подобрать так, чтобы их можно было купить в любом хозяйственном магазине и недорого.
Денис признается, что и сам уже за столько лет работы в цеху привык к запаху столярных материалов. И дома предпочитает использовать мебель из натурального дерева. Именно поэтому кроватку, стульчик и детский столик для малышки-дочери делал сам.
- Когда прихожу в гости к кому-то, всегда по запаху определяю мебель из ДСП. Точно так же и с пластиковыми окнами. Сейчас качество пластика ухудшилось. Нагреваясь на солнце, он издает нехороший запах. Его тоже чувствую.
Есть такое слово «надо»
На счету у Дениса не только спортивные победы. В этом году он стал победителем конкурса педагогического мастерства «Мастер года – 2017».
- Первый раз в этом конкурсе участвовал в 2013 году. Директор попросил. Ну, надо так надо. Я в то время как раз защищал диплом, пропустил все вводные занятия и установочные сессии. Но в финал вышел и 10-е место занял. И вот прошло четыре года. Вызывает уже другой директор и говорит: «Надо!»
У Дениса было 9 соперников: пять преподавателей и четыре мастера из колледжей региона. Говорит, что все участники – профессионалы своего дела, со многими теперь поддерживает отношения.
- А что для вас было самым сложным в конкурсе?
- Мы, мастера производственного обучения, привыкли работать руками. Наша задача - показать ребенку, как делать. А в конкурсе были такие задания, в частности, представление педагогического опыта, где надо было говорить. Это было сложно.
А вот на открытом уроке Денис чувствовал себя как рыба в воде, несмотря на то, что ребят, для которых урок проводил, видел впервые. Все, что знал и умел, то и показал.
- Мой урок, который я обычно веду 6 часов, надо было уместить в 40 минут. Когда нам об этом на предварительной встрече сказали, я решил, что это невозможно. Но посидели, подумали с методистом Светланой Викторовной Корольковой. Получил полезный опыт. Ей огромное спасибо. Без нее я бы не справился.
СПРАВКА
В начале апреля в Псковской области выбрали лучшего учителя, воспитателя и мастера года. За звание лучших боролись педагоги из Пскова, Великих Лук, Великолукского, Дедовичского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Плюсского, Псковского и Пыталовского района – всего 31 человек.
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