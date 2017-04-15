Власть предложила дачникам изучить свои земли, чтобы не платить за того парня

Земли общего пользования исключат из налоговой базыДля дачников, объединенных в товарищества, это означает значительное снижение налоговой нагрузки.1 апреля садоводы, испуганные новой кадастровой стоимостью земель, увеличивающей их платежи в несколько десятков раз, вышли на митинг. Хотя решать эту проблему власти начали еще в конце 2016 года.Напомним, глобальная проблема дачников заключается в землях общего пользования и неиспользуемых землях. Во многих садоводствах есть неприватизированные участки, которые входят в общую площадь, у многих участков отсутствуют собственники. Садоводы переживают за увеличение членских взносов.За индивидуальный земельный участок в 15 соток, даже при максимальной налоговой ставке в 0,3% дачники платили бы 1400 рублей в год. Поэтому персональный налог садоводов практически не беспокоит.- Наша задача снизить членские взносы путем освобождения от налога земли общего пользования и выявления неиспользуемых участков, - говорит руководитель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмила Гребнева. – Мы предложили садоводам провести так называемую документальную инвентаризацию, то есть навести порядок в документах, чтобы данные в них соответствовали фактам и отражали реальное положение дел. У нас есть договоренность с Росреестром и Кадастровой палатой, мы подготовим соответствующий распорядительный документ.Наведение порядка в документах денег садоводов не требует.Но в дальнейшем встанет вопрос о межевании.- Сейчас мы пытаемся оценить стоимость этих работ, - продолжает Людмила Гребнева. – Да, это дорого. Конечно, никто не заставит садоводов проводить межевание насильно, но, в конечном итоге, это будет в их интересах.При выявлении неиспользуемых земель есть несколько путей решения проблемы. Если собственник земли известен, он может отказаться от участка, тогда земельный участок перейдет в муниципальную собственность. Если у неиспользуемого участка нет владельца, его можно предлагать желающим. Сейчас по закону, если в садоводство принимают нового члена, то до 31 декабря 2020 года ему могут дать участок бесплатно.Напомним, сейчас везде установлена максимальная ставка земельного налога – 0,3 % кадастровой стоимости.- Ставку органы местного самоуправления будут пересматривать, - продолжает Людмила Гребнева. – Уже есть предложения по ряду муниципалитетов, где-то ставку снизили до 0, 1 %, где-то до 0, 15%. Муниципалитеты принимают эти решения самостоятельно. Все прекрасно понимают, что проблему нужно решать и идут навстречу.Налоги за этот год садоводы будут платить в конце 2018 года, поэтому время еще есть.ВРЕЗГубернатор Андрей Турчак на мартовском совещании с главами районов предложил снизить ставку налога на треть – до 0,2%.КстатиВ пятницу, 7 апреля в Псков приезжал руководитель петербургского Центра экспертизы и оценки собственности Андрей Бойко. Эта организация проводила кадастровую оценку земель в Псковской области. Андрей Бойко встретился с председателями местных садоводческих товариществ.Напомним, псковские дачники настаивали на пересмотре результатов кадастровой оценки. По их мнению, стоимость земель оказалась завышена в несколько раз.По словам Андрея Бойко, оснований для массового пересмотра нет. Организация пользовалась статистическими моделями, которые строят на основании данных Росреестра. К примеру, цены более 300 сделок с землями садовых и огороднических товариществ, зафиксированных на официальном сайте Росреестра, легли в основу расчетов.