На «Тотальном диктанте» псковичи улучшили результаты в 10 раз

Если в прошлом году у нас было только два отличника, то 2017 год принес Пскову сразу 21 пятерку.



- Филологи в унисон говорили, что текст оказался гораздо легче, - так организатор «Тотального диктанта» в Пскове Ольга Родина прокомментировала количество оценок «5», полученных участниками акции. Ее итоги она подвела в пресс-центре «Псковской правды».



- Текст был небольшой, три абзаца, - продолжила Ольга Родина. - Из удивительного: есть участница, которая в прошлом году получила пятерку, в этом году она успела в онлайне написать диктант для другого часового пояса и успела сделать это на одной из очных площадок в городе. За оба диктанта она получила «пять». Говорит, что по образованию филолог, но по специальности не работает.



Одна из площадок в университете работала в открытом режиме, то есть написать на ней диктант можно было без предварительной регистрации. Диктором выступала профессор кафедры русского языка Лариса Костючук. Более трети участников акции выбрали именно эту площадку.



- Одна из фирм пришла в символике своего предприятия, заняли в 63-й аудитории сразу два ряда. Были семьи, родители писали с детьми. Доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного, основатель группы «Отцы и дети» Вадим Андреев собрал аншлаг в «Тире», даже на втором этаже писали, - всего 53 человека.



Как раз в ночном клубе 21 апреля в 18 часов наградят отличников - грамотами и, возможно, словарями 21 века (если их успеют доставить в Псков организаторы акции из Новосибирска). В 20 часов там же начнется концерт группы «Отцы и дети». Кроме того, один из партнеров акции пообещал бесплатно изготовить отличникам таблички для участия в акции «Бессмертный полк».

В следующем году организаторы хотят обустроить детскую комнату на одной из площадок.



В тот же день, но чуть раньше (в 16 часов) пройдет встреча с преподавателями на филфаке, которые разберут текст, раздадут работы, объяснят всем желающим ошибки.



Работы проверяли два десятка филологов. Важно, что каждую работу, выполненную на отлично, заверяли своими подписями сразу два члена комиссии.



- Мало работ с зашкаливающим количеством ошибок, - отмечает Ольга Родина. – Зато много с красивыми почерками. Работ в итоге оказалось столько же, сколько участников, то есть бланки сдали все. Среди участников я видела и тех, кто не является носителями языка.



Бланк с диктантом необязательно было подписывать своим собственным именем. Достаточно было псевдонима и кодового слова, которое поможет найти результат на сайте проекта. Если в прошлом году диктант в Пскове среди прочих писали «Трактор», «Банкомат», то в этом году появились работы, подписанные Рамзан Кадыров и Терминатор.



ЦИФРЫ



303 участника собрал «Тотальный диктант» в Пскове в этом году. 21 участник написал диктант на отлично. В предыдущие годы на диктант также приходило по три сотни человек, но отличников каждый раз оказывалось два человека.



КСТАТИ



Тотальный диктант писали не только в Пскове, но и в Великих Луках и деревне Писковичи.



СПРАВКА



«Для всех, кто умеет писать» - так звучит слоган акции, которую несколько лет назад запустили в Новосибирске. Акция получила бешеный успех не только в России, но и за ее пределами. Организаторы стремятся убедить участников, «что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно» и «объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски». Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.





