Областные новости теперь создают и транслируют в «цифре»

11 апреля программа «Вести-Псков» впервые вышла в эфир из новой студии. Помещение оснащено новым световым оборудованием и камерами высокой четкости. Именно они позволяют сегодня выходить в эфир в широкоэкранном формате. А в кабельных сетях телепрограммы ГТРК теперь доступны в цифровом качестве на канале «Россия24» и у зрителей есть возможность по достоинству оценить глубину и четкость новой «картинки».Просторная современная студия, оснащенная по последнему слову техники – результат работы не только дизайнеров, но всех сотрудников телерадиокомпании. Они сами создавали декорации и в течение полугода совершенствовали проект. Даже рельсы для перемещения камер разработали и сделали главный инженер вместе с начальником ПТО!- То, что видим сегодня - это XXI век. Я очень рад, что компания полностью соответствует тем вывозам времени, - сказал, поздравляя коллектив телерадиокомпании с этим «историческим» событием.- Восемь лет я наблюдаю, как развивается телерадиокомпания «Псков» - не только с точки зрения содержательной части, но и с точки зрения качества подачи новостей. В какой бы район мы не выезжали, журналисты ГТРК всегда с нами, они поднимают острые проблемы и показывают пути их решения. В добрый путь! Хороших новостей.- У псковичей появляется возможность смотреть новости в высоком качестве, а у нас появляется возможность в прямом эфире в этой замечательной студии высказать свое отношение к тем или иным проблемам и получить обратную связь от наших избирателей,- в свою очередь отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов. - Живой разговор ничем заменить невозможно.Новая студия – это только вершина айсберга. ГТРК «Псков» перестроила весь технологический процесс, и теперь вся работа проходит исключительно в цифровом формате. Благодаря современной технике от цифровых камер до специальных программ успевать вовремя делать выпуски новостей ( а выходят они 11 раз в сутки!) стало гораздо проще. Теперь вместо кассет – флешки, вместо нудного расшифровывания материала на просмотровой станции – монтаж на лету в «Далете», специальной программе, которая связала всех участников телевизионного процесса.- Оператор и корреспондент, приезжая со съемок, отдают карту памяти, и после того как видеофайл загружен в комплекс хранения видеоконтента, он становится доступен на любом рабочем месте, - поясняет. - Это основной принцип автоматизированной системы производства новостей. Сокращено до минимума перемещение сотрудников по компании. Каждый на своем рабочем месте имеет доступ к информации, которая ему необходима для работы. Все это ускоряет выход программ в эфир.Работа по модернизации телерадиокомпании шла на протяжении последних лет. Началась она в 2014 году с переоборудования Дома радио. Затем пришла очередь службы информационных программ телевидения ГТРК «Псков». Летом 2015 два 12 тонных автофургона привезли новое оборудование. Инсталляция заняла два месяца, было проложено 12 километров новых кабелей, новые волоконно-оптические линии связи и оборудование для доставки цифрового сигнала в Центр кодирования и мультиплексирования Псковского ОРТПЦ.Переоснащение шло без прерывания вещания - новая инфраструктура создавалась параллельно работе старой. Стоимость всего энергооснащения, телевизионного и радиооборудования составила более 140 миллионов рублей.- Это вложение в развитие телевещания в нашей области. Мы будем расширять объемы вещания на телеканале «Россия 24». Надеюсь, наши зрители оценят это, - отметилаСПРАВКА:ГТРК "Псков" - филиал Всероссийской Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании. Первая передача областного радио вышла в эфир 3 февраля 1930 г, первая передача областного телевидения - 4 ноября 1960 г. В настоящий момент вещание программ ГТРК "Псков" осуществляется на телеканале "Россия-1", на радиостанциях "Радио России" и "Маяк". Теле- и радиовещанием ГТРК "Псков" охвачено 96% территории региона.