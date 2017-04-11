Списки первоклашек новой школы на улице Балтийской аннулированы. Кто попадет в школу, а кто нет, пока не ясно



Начальник городского управления образования Игорь Прокофьев заявил, что проблем для других классов (со 2 по 11) быть не должно. По предварительному анализу ситуации выходит, что здесь всем желающим найдут места.

После того, как сотни родителей оставили свои заявки на сайте псковской инженерно-лингвистической гимназии в надежде, что их первоклашки 1 сентября пойдут в новую школу на улице Балтийской, правила игры вдруг изменились. Всю очередь перемешали. Кто был последним, вдруг стал первым.Родители ждут решения от властей.Новая школа на окраине Пскова еще не построена, а сражения за места в ней идут полным ходом. Еще до начала строительства родителей заверяли, что учиться в ней смогут дети со всего города и всей округи. В Пскове всего было несколько учебных заведений, в которые принимали детей вне зависимости от того, где они прописаны. Инженерно-лингвистическая гимназия (которое и переедет в новое здание) была как раз одной из них. Как только появилась информация о том, что заявку на место в новой школе можно оставить прямо на сайте учреждения, все желающие со всего города (а также из близлежащих домов Псковского района) ринулись эту форму заполнять.И тут как гром среди ясного неба: «Все списки аннулированы».- Звонила в новую школу, что строят на ул. Балтийской, 5, говорила с директором. Оказывается, всех, кто живет на ул. Венской, Балтийской и т. д., будут зачислять на оставшиеся места с 1 июля, - рассказывает Екатерина. - По территориальной принадлежности наши дети закреплены за школой в поселке Родина. А новая школа – городская. Как так-то? Ведь была информация о том, что дети (в том числе и с наших улиц) будут учиться в новой школе, и первоочередное право выбора школы будет именно за этими улицами.- Как и многие родители, я записала своих детей в эту школу (в 1 и 4 класс) через сайт школы, - обратилась в редакцию Марина. - На собрании для первоклашек нас заверили, что близлежащие улицы точно попадают в район школы. И вдруг я узнаю, что списки аннулированы.Действительно, неоднократно в СМИ проходила информация, в том числе и со ссылкой на начальника управления образования Псковской области Александра Седунова, о том, что однозначно в новую школу пойдут дети, которые проживают на улицах Венской, Балтийской, прилегающих домах Коммунальной улицы и Рижского проспекта, а также с ул. Никольской, Владимирской.Что изменилось, мы поинтересовались у директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяны Светенко.- Этот вопрос не ко мне, а в управление образования и депутатам, - ответила на наш вопрос Татьяна Светенко. - Процедура зачисления в новую школу начнется после вынесения постановления администрации города Пскова «О закреплении определенной территории муниципального образования «Город Псков» за корпусом №2 МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».К слову, в пресс-центре "Псковской правды" Татьяна Светенко ответила на вопросы читателей о школе еще в начале года.Какие улицы попадут в список закрепленной территории, пока неясно. Сейчас уже готов проект постановления, но ему еще предстоит пройти проверку в прокуратуре.Меж тем родители негодуют и пытаются сами как-то объяснить ситуацию.Самая распространенная версия – не рассчитали. Открыли запись, а по факту оказалось, что число желающих учиться в школе в разы превышает количество мест (всего в распоряжении начальной школы в новом здании находится 16 кабинетов). Теперь приходится как-то выкручиваться, вот и придумали всю эту историю с закрепленной территорией.- Слышала от родственницы, что только в первый класс было столько желающих, что можно было 9 классов сформировать, - делится информацией Ирина. - Видимо, пытаются отсеять часть... Попробуйте объяснить родителям, почему кого-то взяли, а кого-то нет. А так - уважительная причина! Списков больше нет!А как же быть со статусом учреждения, справедливо интересуются другие.- Инженерно-лингвистическая гимназия является учебным заведением, в котором могут учиться все дети независимо от прописки, независимо от того, живут они в городе или районе. Разве что-то изменилось? – спрашивает Владислав.- Мы записались на сайте школы как положено. 28 февраля присутствовали на собрании первоклассников. На сайте школы были списки первоклашек, мы увидели своих детей, успокоились, - пишут родители на сайте «Псковской правды». - На вопрос, кто будет учиться в новой школе, нам ответили: «Все желающие, независимо от прописки». Если нас обманут, мы будем жаловаться в Министерство образования Российской Федерации. Чему будут учить наших детей те, кто не держит слова!

Официально

Глава Пскова Иван Цецерский:- По опыту микрорайона Родина, дети ходили в ту школу и детские сады, в которые хотели. Система образования должна учитывать место жительства относительно местонахождения школы, чтобы было минимально короткое расстояние. Нет смысла устраивать на ровном месте скандал, это моя личная позиция. Право ходить в школу должны иметь и школьники из Пскова, и из близлежащих территорий Псковского района. Тем более, если говорить о перспективе расширения границ Пскова, город постоянно ведет работу по присоединению ряда территорий района. Наша фракция (фракция «Единой России» в Псковской гордуме. – Ред.) и я лично готовили большое заседание по новой школе, чтобы понять, как будут наполняться классы, каким порядком. Это важно, особенно учитывая прилегающие дома на улицах Балтийской, Венской (ЖК Европа). Обеспокоены сейчас и в ППК: раньше эти дети ходили в их комплекс. Поэтому требуется серьезное уточнение не только по первоклассникам, но в целом по всем классам.

Вопросов по-прежнему гораздо больше

Почему речь о столь важном постановлении зашла, когда до конца учебного года остались считаные недели? Будет ли создана новая очередь для тех, кто подходит по прописке? Или старой заявки достаточно для того, чтобы получить место в 1 классе? Получат ли преимущества родители тех первоклашек, старшие братья и сестры которых будут учиться в новой школе? Почему волевым решением не включить в список пришкольных адресов несколько домов возле самой школы?

МНЕНИЯ

На самом деле смешно ездить в другую школу, когда у тебя под окнами стоит ЭТА!Образование в поселке ничуть не хуже, чем в городе. Я сам учился в поселке, нормально сдал ЕГЭ, поступил, куда хотел. Так что ерундой вы страдаете, дорогие мамаши. Думаете о престиже, лишая детей детства. Со мной в группе учились ребята из лицеев с тем или иным уклоном. Вывод - зря потраченные силы, время и нервы.Мамы думают не о престиже... А о том, чтобы школа была в «шаговой доступности». Не у всех есть возможность контролировать, как дорогое чадо доберется до школы. Одно дело, когда нужно дорогу перейти, а другое, когда едешь на автобусе. Попробуйте вложить в голову ребенка расписание движения автобуса и необходимость иметь и не потерять проездной. Кроме того начальные классы (в нашей школе точно, не знаю, как в других) не выпускаются после занятий из школы, если родители не пришли забрать детей. Система «учитель сдал - родитель принял». А теперь представьте - каждый день кататься в Родину и обратно... А школа - через дорогу...Мы тоже были в списках, и что теперь делать, непонятно. Жить будем на Балтийской, дома еще строятся, но находятся за территорией города. Получается, имея школу во дворе, мы будем вынуждены возить детей в другую школу, т. к. живем в д. Борисовичи.Почему ПИЛГ переезжает в новую школу? Суть строительства новой школы была, чтобы разгрузить те, в которых дети учатся в две смены. А теперь получается, здание строили для них? А остальные? Как повезет? 1/3 школы займет гимназия. А дети, проживающие в том районе, будут вынуждены ездить в новую школу.Очень интересно, школа стоит в д. Борисовичи, адрес Балтийская 5а, а оказалась городской - как так? Кто там землю раздаривает? И почему школу строила вся область и ее подарили городу? Дарите Родинскую школу!Ерунда какая-то! О детях кто-то думает в этой ситуации? Каждый ребенок имеет право и должен обучаться в школе в шаговой доступности (т. е. рядом с домом), особенно дети начальных классов в целях безопасности (дабы не ездить на общественном транспорте в часы пик и в темное время в зимний период). А на данный момент получается так: дети из города и Рижского микрорайона будут ездить в новую школу (хотя на дальнем Завеличье школы №№ 8, 24, 25, 26), а дети с улиц, находящихся рядом с новой школой, Венской и Балтийской, будут ездить в город? Хотя сейчас дети-школьники с улиц Венской и Балтийской и так посещают городские школы и были бы рады и должны перейти в школу новую в шаговой доступности, тем самым разгрузив школы дальнего Завеличья для городских детей! Господа власть имущие! Подумайте своими умными головами и примите благоразумное решение! Не лишайте детей возможности ходить в школу рядом с домом, а не ездить на общественном транспорте за «тридевять земель»!А то, что в школе уже 12 первых классов - почему об этом никто не говорит? Идите в Родинскую школу - там недобор, еле-еле 1 класс собирают.Если бы гимназия не переезжала, действительно можно было разгрузить школы... А так кому повезет.