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Валерий Кондратьев: Судопроизводство у нас открытое и гласное

06 Апреля 2017 - 16:24
Главная → Заметки → Общество
Как дисциплинировать судью, почему иностранцу разрешили усыновить псковского ребенка и где хранятся аудиозаписи процессов
C чем в прошлом году сталкивалась судебная система региона – председатель областного суда Валерий Кондратьев рассказал на встрече с журналистами.

– Верховный суд РФ выступил с законодательной инициативой по декриминализации ряда преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести. Декриминализированы статьи, предусматривающие ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов, и за побои. Частично декриминализированы кражи и мошенничество, так как ранее уголовная ответственность наступала при совершении хищения чужого имущества, если стоимость этого имущества не превышала 1 тысячи рублей. Теперь этот порог поднят до 2,5 тысячи рублей, если кража или мошенничество совершены без отягчающих обстоятельств, – сообщил Валерий Кондратьев.
 
В 2016 году судами области рассмотрено почти 65 тысяч гражданских и административных дел, 4 тысячи – уголовных дел. В административном производстве возросло количество исков о взыскании коммунальных платежей и заработной платы. В пять раз увеличилось количество дел по взысканию сумм по займам и кредитным договорам. 

– Суды достаточно активно защищают законные права и интересы наших граждан. 98% исков об оплате труда удовлетворено, 90% исков о восстановлении на работе, 90% исков физических лиц к Пенсионному фонду, 62,5% исков о защите прав потребителей, – отметил Валерий Кондратьев.

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Достаточно распространены дела, вытекающие из брачно-семейных споров. Районными судами рассмотрено 50 заявлений об усыновлении, и все они были удовлетворены.

По словам председателя суда, с 2014 года судами области не рассматривались дела об усыновлении российских детей иностранными гражданами. Однако одно такое дело было рассмотрено областным судом в 2016 году. 

– Мужчина, русский по национальности, являющийся гражданином Латвии, женился на гражданке России и усыновил ее ребенка. Хоть это является усыновлением иностранным гражданином, но ребенок будет продолжать жить на территории Российской Федерации.

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Одна из задач, поставленных перед судебной системой 9-м всероссийским съездом судей, – обеспечить полную и достоверную информацию о деятельности судов. И в последние годы много делается в судах для реализации этой задачи. 

По словам Валерия Кондратьева, в каждом суде созданы сайты, на которых находится информация и о суде, и о движении дел, поступающих в суды. После того как дело рассмотрено, текст судебного решения размещается на сайте суда. Также в настоящее время ставится задача обеспечения аудио- и видеофиксации судебных процессов. С применением аудиозаписи рассмотрено чуть больше 4 тысяч дел, с применением видеозаписи – 40 дел. Записи прикладываются к делу, с ним потом могут ознакомиться участники процесса. Ведение записи, по словам главы судебной ветви власти, дисциплинирует в том числе и самих судей.

– Судопроизводство у нас открытое и гласное. Каждый желающий может прийти в суд и послушать процесс. Хотя желающих немного, – отметил Валерий Кондратьев.
 

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