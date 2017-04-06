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Генерал Инстранкин: Ведём наступательную борьбу с «кафе»

06 Апреля 2017 - 10:02
Главная → Заметки → Общество
Почему у участковых мало времени на работу с гражданами, как полиция будет бороться с ночной продажей алкоголя, какие подростки ищут понимания в соцсетях
Отчет начальника областного УМВД перед депутатами областного Собрания – жанр ежегодный. Однако в этом году впервые итоги работы полиции представил генерал-майор Юрий Инстранкин, занявший нынешний пост в апреле прошлого года.

Снизилось количество преступлений, тяжесть их последствий, число нераскрытых. Конкретные цифры любой желающий может с легкостью найти на сайте Собрания. Куда интереснее оказалась вторая часть доклада – живое общение с депутатами. 
 

Запретить все невозможно

Юрий Инстранкин посетовал на сеть пивных магазинов с торговыми точками по 14 адресам в Пскове, где алкоголем торгуют после 21 часа. По словам полицейского, в прошлом году более 30 раз сотрудники привлекали к административной ответственности сети. Правда, за другие нарушения, а торговать алкоголем ночью позволяет лазейка: ставишь столик – и все, ты уже кафе. 

– Одна из болевых точек для города, – отмечает Юрий Инстранкин. – Запретить все невозможно, а когда разрешено, люди стараются заработать, ради этого они открывали свой бизнес, ищут обходные маневры. Некоторые после первого предупреждения все понимают, устраняют недостатки и занимаются законной деятельностью. Мы о каждом пункте продаж знаем, ведем наступательную борьбу.

Он предлагает не выдавать подобным точкам лицензии на продажу алкоголя, сейчас идут консультации с соответствующими органами, но окончательное решение еще не принято. 

Всего в области на контроль полиции поставлен 51 торгующий алкоголем объект с повышенной криминогенной обстановкой. 
 

В Пскове кураторов нет

Депутат Анатолий Копосов поинтересовался причинами низкой раскрываемости мошеннических преступлений. 

– Все знают ответ на этот вопрос, – выразил уверенность Юрий Инстранкин. – Как совершается преступление в традиционном понимании: человек выходит ночью, проходит расстояние, заходит в дом и совершает кражу. Здесь же человек садится за компьютер, совершает несколько комбинаций, одновременно совершая 100 и более преступлений. На кражу мы знаем, как реагировать, как бороться с ней, а одновременно обработать 150 таких преступлений проблематично. 

Не способствует эффективности работы и география проживания преступников. Юрий Инстранкин привел пример: нашли в Кургане мошенника, обмишулившего псковичей, а там над ним вот-вот состоится суд по другим делам. Полицейский не пояснил, как этот факт мешает работе – преступник-то уже в руках правоохранительной системы, только допрашивай. 

Депутат Елена Даньшова, возглавляющая школу в Великих Луках, поинтересовалась, как органы отслеживают кураторов, вовлекающих детей «в страшную квест-игру «Синий кит».

– Ни одного куратора, проживающего на территории области, мы не выявили, – констатировал Юрий Инстранкин. – В семьях, где подростки предоставлены сами себе, они ищут понимание в соцсетях. Мониторим сети, под своими фамилиями редко находим подростков. Нужно время на установление конкретной личности. Выявили подростков, которые играли в эту игру, – четырех в Пскове и одного в Великих Луках, с ними проведена профилактическая работа и беседы. Все они отрицали, что хотели дойти до выполнения конечного задания. 

По его данным, за прошлый год 6 подростков в регионе пытались расстаться с жизнью и без всякого «Синего кита». Отвечая на вопрос, почему представителей психологической службы УВД не оказалось на месте трагедии с подростками в Стругах Красных, генерал Инстранкин констатировал, что служба создавалась для других целей: основной ее задачей является тестирование поступающих в органы сигналов.
 

Генерал договорился

– Есть много сигналов от граждан, что участковые не работают, – взял слово депутат Всеволод Козловский. – На самом деле, мы прекрасно знаем, что у них в работе много материалов и нет времени выйти на участок.

– В службе участковых у нас 250 человек, еще 25 не хватает, – рассказал Юрий Инстранкин. – Много женщин, которые работают непосредственно на участках, раньше такого не было. Объем задач огромен, приходится успевать везде. 

Для облегчения работы подчиненных генерал договорился с прокурором области: участковые не будут
выносить письменное решение по обращениям, за которыми нет состава преступления.  

– Транспортом участковые обеспечены, ГСМ есть, но протяженность участков большая, – снова о трудностях заговорил Юрий Инстранкин. – Уделяется особое внимание тем жителям, кто стоит под административным надзором. Практика показывает, что они не собираются оставлять свою противоправную деятельность. Их должны проверять 24 часа в сутки. Как результат, меньше остается времени на работу с гражданами. Стараемся помогать из управления, проводить микрорейды по участкам. 

Несмотря на высокую зарплату – старший участковый получает более 40 тысяч рублей – пополнять ряды службы жители Псковской области не торопятся. Юрий Инстранкин привел слова участкового из Цапельки: «Молодежь видит, как я работаю, говорят, лучше пойдем на 20 тысяч, но не в такие условия».

По словам генерала, его подчиненные распространяют по стране информацию о строительстве в Великих Луках 90-квартирного ведомственного жилого дома. На юге региона некомплект сотрудников, а глава полиции хочет создать такую ситуацию, чтобы из желающих можно было еще и выбирать.
 

Как снижали преступность 

Недавно в нашем регионе задержали представителей цыганского клана, живущих в  Смоленской области. На их счету было около 20 фактов хищения сбережений престарелых псковичей. Гастролеры помещены в СИЗО. В Гдовском районе подобными вещами занимались «славяне из Ленобласти», их тоже привлекли к ответственности. Провели работу с точками, где скупали похищенные автомобильные аккумуляторы. На снижение числа преступлений повлияла и декриминализация статьи о побоях: на первый раз уголовное дело не возбуждают, ограничиваясь административным штрафом.
 

Кстати

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов предложил полиции направить в Собрание предложения, связанные с проблемными вопросами в ведомстве, требующими разрешения на законодательном уровне. На это председатель Собрания Александр Котов предложил полиции приглашать уполномоченного на свои коллегии, чтобы решать вопросы напрямую. 
 

Комментарии: 2
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Комментарии

Сергей
06 Апреля 2017 - 11:42
Правильно и сказал участковый из Цапельки!
Зарплату в 40 ещё нужно выслужить, а вновь принятому на службу сотруднику будет меньше. Этот участковый обслуживает два участка, почти полрайона. На обращения граждан откликается и днем и ночью круглый год! Помимо рассматриваемых материалов, у него ещё куча писанины... Так что за круглосуточную работу, связанную порой с риском и высокой ответственность, это не такая уж и "большая зарплата". И способный народ из системы уходит, а очереди на пустующие должности почему то нет...
Анонимный
06 Апреля 2017 - 13:57
Где поимки коррупционеров????
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