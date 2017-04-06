Генерал Инстранкин: Ведём наступательную борьбу с «кафе»
Почему у участковых мало времени на работу с гражданами, как полиция будет бороться с ночной продажей алкоголя, какие подростки ищут понимания в соцсетях
Отчет начальника областного УМВД перед депутатами областного Собрания – жанр ежегодный. Однако в этом году впервые итоги работы полиции представил генерал-майор Юрий Инстранкин, занявший нынешний пост в апреле прошлого года.
Снизилось количество преступлений, тяжесть их последствий, число нераскрытых. Конкретные цифры любой желающий может с легкостью найти на сайте Собрания. Куда интереснее оказалась вторая часть доклада – живое общение с депутатами.
– Одна из болевых точек для города, – отмечает Юрий Инстранкин. – Запретить все невозможно, а когда разрешено, люди стараются заработать, ради этого они открывали свой бизнес, ищут обходные маневры. Некоторые после первого предупреждения все понимают, устраняют недостатки и занимаются законной деятельностью. Мы о каждом пункте продаж знаем, ведем наступательную борьбу.
Он предлагает не выдавать подобным точкам лицензии на продажу алкоголя, сейчас идут консультации с соответствующими органами, но окончательное решение еще не принято.
Всего в области на контроль полиции поставлен 51 торгующий алкоголем объект с повышенной криминогенной обстановкой.
– Все знают ответ на этот вопрос, – выразил уверенность Юрий Инстранкин. – Как совершается преступление в традиционном понимании: человек выходит ночью, проходит расстояние, заходит в дом и совершает кражу. Здесь же человек садится за компьютер, совершает несколько комбинаций, одновременно совершая 100 и более преступлений. На кражу мы знаем, как реагировать, как бороться с ней, а одновременно обработать 150 таких преступлений проблематично.
Не способствует эффективности работы и география проживания преступников. Юрий Инстранкин привел пример: нашли в Кургане мошенника, обмишулившего псковичей, а там над ним вот-вот состоится суд по другим делам. Полицейский не пояснил, как этот факт мешает работе – преступник-то уже в руках правоохранительной системы, только допрашивай.
Депутат Елена Даньшова, возглавляющая школу в Великих Луках, поинтересовалась, как органы отслеживают кураторов, вовлекающих детей «в страшную квест-игру «Синий кит».
– Ни одного куратора, проживающего на территории области, мы не выявили, – констатировал Юрий Инстранкин. – В семьях, где подростки предоставлены сами себе, они ищут понимание в соцсетях. Мониторим сети, под своими фамилиями редко находим подростков. Нужно время на установление конкретной личности. Выявили подростков, которые играли в эту игру, – четырех в Пскове и одного в Великих Луках, с ними проведена профилактическая работа и беседы. Все они отрицали, что хотели дойти до выполнения конечного задания.
По его данным, за прошлый год 6 подростков в регионе пытались расстаться с жизнью и без всякого «Синего кита». Отвечая на вопрос, почему представителей психологической службы УВД не оказалось на месте трагедии с подростками в Стругах Красных, генерал Инстранкин констатировал, что служба создавалась для других целей: основной ее задачей является тестирование поступающих в органы сигналов.
– В службе участковых у нас 250 человек, еще 25 не хватает, – рассказал Юрий Инстранкин. – Много женщин, которые работают непосредственно на участках, раньше такого не было. Объем задач огромен, приходится успевать везде.
Для облегчения работы подчиненных генерал договорился с прокурором области: участковые не будут
выносить письменное решение по обращениям, за которыми нет состава преступления.
– Транспортом участковые обеспечены, ГСМ есть, но протяженность участков большая, – снова о трудностях заговорил Юрий Инстранкин. – Уделяется особое внимание тем жителям, кто стоит под административным надзором. Практика показывает, что они не собираются оставлять свою противоправную деятельность. Их должны проверять 24 часа в сутки. Как результат, меньше остается времени на работу с гражданами. Стараемся помогать из управления, проводить микрорейды по участкам.
Несмотря на высокую зарплату – старший участковый получает более 40 тысяч рублей – пополнять ряды службы жители Псковской области не торопятся. Юрий Инстранкин привел слова участкового из Цапельки: «Молодежь видит, как я работаю, говорят, лучше пойдем на 20 тысяч, но не в такие условия».
По словам генерала, его подчиненные распространяют по стране информацию о строительстве в Великих Луках 90-квартирного ведомственного жилого дома. На юге региона некомплект сотрудников, а глава полиции хочет создать такую ситуацию, чтобы из желающих можно было еще и выбирать.
Снизилось количество преступлений, тяжесть их последствий, число нераскрытых. Конкретные цифры любой желающий может с легкостью найти на сайте Собрания. Куда интереснее оказалась вторая часть доклада – живое общение с депутатами.
Запретить все невозможноЮрий Инстранкин посетовал на сеть пивных магазинов с торговыми точками по 14 адресам в Пскове, где алкоголем торгуют после 21 часа. По словам полицейского, в прошлом году более 30 раз сотрудники привлекали к административной ответственности сети. Правда, за другие нарушения, а торговать алкоголем ночью позволяет лазейка: ставишь столик – и все, ты уже кафе.
– Одна из болевых точек для города, – отмечает Юрий Инстранкин. – Запретить все невозможно, а когда разрешено, люди стараются заработать, ради этого они открывали свой бизнес, ищут обходные маневры. Некоторые после первого предупреждения все понимают, устраняют недостатки и занимаются законной деятельностью. Мы о каждом пункте продаж знаем, ведем наступательную борьбу.
Он предлагает не выдавать подобным точкам лицензии на продажу алкоголя, сейчас идут консультации с соответствующими органами, но окончательное решение еще не принято.
Всего в области на контроль полиции поставлен 51 торгующий алкоголем объект с повышенной криминогенной обстановкой.
В Пскове кураторов нетДепутат Анатолий Копосов поинтересовался причинами низкой раскрываемости мошеннических преступлений.
– Все знают ответ на этот вопрос, – выразил уверенность Юрий Инстранкин. – Как совершается преступление в традиционном понимании: человек выходит ночью, проходит расстояние, заходит в дом и совершает кражу. Здесь же человек садится за компьютер, совершает несколько комбинаций, одновременно совершая 100 и более преступлений. На кражу мы знаем, как реагировать, как бороться с ней, а одновременно обработать 150 таких преступлений проблематично.
Не способствует эффективности работы и география проживания преступников. Юрий Инстранкин привел пример: нашли в Кургане мошенника, обмишулившего псковичей, а там над ним вот-вот состоится суд по другим делам. Полицейский не пояснил, как этот факт мешает работе – преступник-то уже в руках правоохранительной системы, только допрашивай.
Депутат Елена Даньшова, возглавляющая школу в Великих Луках, поинтересовалась, как органы отслеживают кураторов, вовлекающих детей «в страшную квест-игру «Синий кит».
– Ни одного куратора, проживающего на территории области, мы не выявили, – констатировал Юрий Инстранкин. – В семьях, где подростки предоставлены сами себе, они ищут понимание в соцсетях. Мониторим сети, под своими фамилиями редко находим подростков. Нужно время на установление конкретной личности. Выявили подростков, которые играли в эту игру, – четырех в Пскове и одного в Великих Луках, с ними проведена профилактическая работа и беседы. Все они отрицали, что хотели дойти до выполнения конечного задания.
По его данным, за прошлый год 6 подростков в регионе пытались расстаться с жизнью и без всякого «Синего кита». Отвечая на вопрос, почему представителей психологической службы УВД не оказалось на месте трагедии с подростками в Стругах Красных, генерал Инстранкин констатировал, что служба создавалась для других целей: основной ее задачей является тестирование поступающих в органы сигналов.
Генерал договорился– Есть много сигналов от граждан, что участковые не работают, – взял слово депутат Всеволод Козловский. – На самом деле, мы прекрасно знаем, что у них в работе много материалов и нет времени выйти на участок.
– В службе участковых у нас 250 человек, еще 25 не хватает, – рассказал Юрий Инстранкин. – Много женщин, которые работают непосредственно на участках, раньше такого не было. Объем задач огромен, приходится успевать везде.
Для облегчения работы подчиненных генерал договорился с прокурором области: участковые не будут
выносить письменное решение по обращениям, за которыми нет состава преступления.
– Транспортом участковые обеспечены, ГСМ есть, но протяженность участков большая, – снова о трудностях заговорил Юрий Инстранкин. – Уделяется особое внимание тем жителям, кто стоит под административным надзором. Практика показывает, что они не собираются оставлять свою противоправную деятельность. Их должны проверять 24 часа в сутки. Как результат, меньше остается времени на работу с гражданами. Стараемся помогать из управления, проводить микрорейды по участкам.
Несмотря на высокую зарплату – старший участковый получает более 40 тысяч рублей – пополнять ряды службы жители Псковской области не торопятся. Юрий Инстранкин привел слова участкового из Цапельки: «Молодежь видит, как я работаю, говорят, лучше пойдем на 20 тысяч, но не в такие условия».
По словам генерала, его подчиненные распространяют по стране информацию о строительстве в Великих Луках 90-квартирного ведомственного жилого дома. На юге региона некомплект сотрудников, а глава полиции хочет создать такую ситуацию, чтобы из желающих можно было еще и выбирать.
Как снижали преступностьНедавно в нашем регионе задержали представителей цыганского клана, живущих в Смоленской области. На их счету было около 20 фактов хищения сбережений престарелых псковичей. Гастролеры помещены в СИЗО. В Гдовском районе подобными вещами занимались «славяне из Ленобласти», их тоже привлекли к ответственности. Провели работу с точками, где скупали похищенные автомобильные аккумуляторы. На снижение числа преступлений повлияла и декриминализация статьи о побоях: на первый раз уголовное дело не возбуждают, ограничиваясь административным штрафом.
КстатиУполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов предложил полиции направить в Собрание предложения, связанные с проблемными вопросами в ведомстве, требующими разрешения на законодательном уровне. На это председатель Собрания Александр Котов предложил полиции приглашать уполномоченного на свои коллегии, чтобы решать вопросы напрямую.
Комментарии: 2
Комментарии
Сергей
06 Апреля 2017 - 11:42
Правильно и сказал участковый из Цапельки!
Зарплату в 40 ещё нужно выслужить, а вновь принятому на службу сотруднику будет меньше. Этот участковый обслуживает два участка, почти полрайона. На обращения граждан откликается и днем и ночью круглый год! Помимо рассматриваемых материалов, у него ещё куча писанины... Так что за круглосуточную работу, связанную порой с риском и высокой ответственность, это не такая уж и "большая зарплата". И способный народ из системы уходит, а очереди на пустующие должности почему то нет...
Зарплату в 40 ещё нужно выслужить, а вновь принятому на службу сотруднику будет меньше. Этот участковый обслуживает два участка, почти полрайона. На обращения граждан откликается и днем и ночью круглый год! Помимо рассматриваемых материалов, у него ещё куча писанины... Так что за круглосуточную работу, связанную порой с риском и высокой ответственность, это не такая уж и "большая зарплата". И способный народ из системы уходит, а очереди на пустующие должности почему то нет...
Анонимный
06 Апреля 2017 - 13:57
Где поимки коррупционеров????
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
06 Апреля 2017
- Кто попадёт на обложку? Начался приём заявок на конкурс «Алые паруса»16:52
- 6 мая в Новоржевском районе состоятся гонки на внедорожниках16:45
- Начался приём заявок на участие в забеге малышей11:50
- Стали известны результаты проверки Медиахолдинга Псковской области11:29
- Лауреат «Золотой маски» привезёт в Псков оперу10:23
- Биоудобрения сохранят экологию Псковской области10:11
- Воспитанники детского сада №9 побывали в «Мультиляндии»09:50
- Псковичам рассказали о новых апрельских проектах псковского драмтеатра09:48
- Сбербанк проконсультировал гостей выставки «Свадьба Expo»05.04, 14:08
- Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк на 86% увеличил кредитование предприятий животноводства05.04, 11:04
- Портфель кредитных карт Россельхозбанка увеличился на 37%04.04, 15:54
- Псковичей приглашают на музыкально-поэтический спектакль актрисы Нины Семеновой04.04, 15:53
- Окурок помог найти преступника, глумившегося над телом пенсионерки04.04, 14:57
- На пожаре в Опочке погиб мужчина, жена в больнице04.04, 14:02
- Главу обвинили в коррупции04.04, 13:28
- В Псковском районе парочка напала на таксиста04.04, 12:55
- Ремонт гостиницы «Советская» в Дно полностью завершен04.04, 12:22
- Дорожная разметка обойдется региону в 45 млн рублей04.04, 11:59
- Псковичей призывают выйти на уборку мусора04.04, 11:40
- В центре Пскова пройдет акция памяти жертв взрыва в Петербурге04.04, 11:03
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Армен Мнацаканян: Половина жителей области – наши клиенты
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
- Валерий Наводкин: Договоров с владельцами лошадей не было и нет
- Ремонт дорог: список улиц, которые отремонтируют в Пскове
- Виктория Кинева: Гроб опускали в могилу с водой
Фото
Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаВесь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив