Евгений Емец: Каждой гласной букве соответствует цвет
Семиклассник из Пскова раскрасил стихи известных поэтов
Очередная громкая победа наших школьников в Москве радует и восхищает. Псковскую область в заключительном этапе всероссийского научного форума «Шаг в будущее» представляла команда из 17 человек. Лучшие из лучших. 11 школьников вернулись с наградами, стипендиями и дипломами.
– Вместе с моим научным руководителем Татьяной Кривцовой мы исследовали цветовой климат стихотворений, – рассказывает Евгений. – Наша гипотеза – каждой гласной букве соответствует цвет.
Такую необычную тему для исследования Жене подсказали на прошлогоднем форуме «Шаг в будущее» в Москве. Тогда он участвовал в нем с работой «Частота использования букв русского алфавита» и получил диплом номинанта второй степени.
Работа «Мы видим звук» является продолжением исследования текстов. Евгений проанализировал 12 стихотворений, а затем с использованием сложнейших формул произвел расчеты. Получились довольно интересные результаты. К примеру, оказалось, что стихотворение Сергея Есенина «Воздух прозрачный и синий» окрашен в синий цвет. Стихотворение Арсения Тарковского «Перед листопадом» – в желто-красный, а стихотворение Александра Пушкина «Блаженство» – в зеленый.
Кому это нужно и важно – спросите вы.
– Зная цветовую характеристику текстов, можно рекомендовать издателям окрашивать заливку текста в определенный подходящий, определяющий цвет, – отвечает Евгений. – Это поможет нам, читателям, лучше понимать автора. А еще введение цветного алфавита очень важно для обучения чтению и разговорной речи глухонемых от рождения и детей с различной степенью тугоухости. При прочтении цветного текста вместо одной сигнальной системы у детей будут работать две. Ну и про очеловечивание искусственного интеллекта не стоит забывать. Известно, что цвет характеризует еще одно понятие – эмоцию. Связав посредством цвета звуки и эмоции, мы сможем «научить» машину определять эмоциональную окраску прочитанных или услышанных ею букв, слов и целых предложений.Исследовательскую работу Евгения на форуме в Москве оценили дипломом I степени. Сам исследователь на достигнутом останавливаться не собирается и строит смелые планы.
– Мы хотим сделать программу, которая будет автоматически окрашивать текст. Делать это вручную долго и очень трудоемко, – поделился он своими задумками. – Одна сложность – пока не совсем ясно, как научить такую программу расставлять ударения, особенно авторские.
На форуме участники находились почти целую неделю. Они не только выступили со своими исследовательскими работами, но и погуляли по Москве.
Еще две точки находились непосредственно в поселке – это достаточно молодой Парк десантников, посвященный подвигу 6-й роты, и парк Философовых в Усадище. И первый и второй объекты находятся рядом с дорогой. Кроме того, рядом с парком в Усадище расположены теле-, радио- и телефонная вышки, а недалеко разместились стекольный завод «Красный луч» и свалка.
– Влада собирала листья березы – по 10 листьев с 10 деревьев на каждой точке – и замеряла их по пяти показателям, – рассказала руководитель проекта Ирина Васильева. – Все параметры заносились в несколько таблиц и по специальным формулам рассчитывались значения.
Результаты вычислений показали, что состояние окружающей среды в Бежаницах вызывает беспокойство. Показатель асимметрии достаточно высокий, практически критический, а вот в Полистовском заповеднике он в пределах нормы.
По итогам работы Владислава разработала несколько рекомендаций, как улучшить ситуацию в поселке. Их она направила и в местную администрацию. В частности, посоветовала, какие растения лучше высаживать по обочинам дорог, чтобы они поглощали выхлопные газы.
– У Влады было третье место на областном этапе конференции, поэтому первого места мы и не ожидали, – говорит Ирина Васильева. – Как минимум рассчитывали на третье, и тут… Радости не было предела! В планах – работу в данном направлении обязательно продолжить. Мы хотим замерить листья еще в двух точках, но менее оживленных – у нашей школы и в центральном парке. Посмотрим, какие получим результаты.
Владислава Васильева из Бежаницкой школы (6 класс)
Евгений Емец из псковской школы № 9 (7 класс)
Диплом II степени
Даниил Андреев из Центра образования Опочецкого района (10 класс)
Артемс Томашевичс из Валмиерской школы № 2 (Латвия, 12 класс)
Диплом III степени
Маргарита Базулева из Псковского технического лицея (9 класс)
Анастасия Гулина из Санкт-Петербургской гимназии № 271 (7 класс)
Александр Кисарин из Псковской инженерно-лингвистической гимназии (10 класс)
Татьяна Нефедова из Стругокрасненской школы (10 класс)
Софья Петрова из псковского Гуманитарного лицея (10 класс)
Стипендия
Никита Юдаев из псковского лицея № 8 получил единовременную научную стипендию Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».
Диплом
Виктория Бакис из великолукской школы № 1 награждена дипломом Международной ассоциации женщин – специалистов в области наук о земле.
Цветные стихотворенияЕвгений Емец учится в 7 классе псковской школы № 9 им. А.С. Пушкина. С ранних лет увлекается математикой, поэтому и тема его исследовательской работы тесно связана именно с этим предметом.
– Вместе с моим научным руководителем Татьяной Кривцовой мы исследовали цветовой климат стихотворений, – рассказывает Евгений. – Наша гипотеза – каждой гласной букве соответствует цвет.
Такую необычную тему для исследования Жене подсказали на прошлогоднем форуме «Шаг в будущее» в Москве. Тогда он участвовал в нем с работой «Частота использования букв русского алфавита» и получил диплом номинанта второй степени.
Ежегодно школьники Псковского региона занимают призовые места на всероссийском форуме «Шаг в будущее».
Работа «Мы видим звук» является продолжением исследования текстов. Евгений проанализировал 12 стихотворений, а затем с использованием сложнейших формул произвел расчеты. Получились довольно интересные результаты. К примеру, оказалось, что стихотворение Сергея Есенина «Воздух прозрачный и синий» окрашен в синий цвет. Стихотворение Арсения Тарковского «Перед листопадом» – в желто-красный, а стихотворение Александра Пушкина «Блаженство» – в зеленый.
Кому это нужно и важно – спросите вы.
– Зная цветовую характеристику текстов, можно рекомендовать издателям окрашивать заливку текста в определенный подходящий, определяющий цвет, – отвечает Евгений. – Это поможет нам, читателям, лучше понимать автора. А еще введение цветного алфавита очень важно для обучения чтению и разговорной речи глухонемых от рождения и детей с различной степенью тугоухости. При прочтении цветного текста вместо одной сигнальной системы у детей будут работать две. Ну и про очеловечивание искусственного интеллекта не стоит забывать. Известно, что цвет характеризует еще одно понятие – эмоцию. Связав посредством цвета звуки и эмоции, мы сможем «научить» машину определять эмоциональную окраску прочитанных или услышанных ею букв, слов и целых предложений.
– Мы хотим сделать программу, которая будет автоматически окрашивать текст. Делать это вручную долго и очень трудоемко, – поделился он своими задумками. – Одна сложность – пока не совсем ясно, как научить такую программу расставлять ударения, особенно авторские.
На форуме участники находились почти целую неделю. Они не только выступили со своими исследовательскими работами, но и погуляли по Москве.
О чем говорит березовый листЕще один диплом I степени достался шестикласснице Владиславе Васильевой из Бежаницкой школы. На форуме она представила свою работу по изучению асимметрии листьев березы для оценки качества среды в поселке Бежаницы. Исследование началось в Полистовском заповеднике, куда Влада попала благодаря участию в экологической экспедиции «Родник». Заповедник был выбран контрольной точкой.
Еще две точки находились непосредственно в поселке – это достаточно молодой Парк десантников, посвященный подвигу 6-й роты, и парк Философовых в Усадище. И первый и второй объекты находятся рядом с дорогой. Кроме того, рядом с парком в Усадище расположены теле-, радио- и телефонная вышки, а недалеко разместились стекольный завод «Красный луч» и свалка.
– Влада собирала листья березы – по 10 листьев с 10 деревьев на каждой точке – и замеряла их по пяти показателям, – рассказала руководитель проекта Ирина Васильева. – Все параметры заносились в несколько таблиц и по специальным формулам рассчитывались значения.
Результаты вычислений показали, что состояние окружающей среды в Бежаницах вызывает беспокойство. Показатель асимметрии достаточно высокий, практически критический, а вот в Полистовском заповеднике он в пределах нормы.
По итогам работы Владислава разработала несколько рекомендаций, как улучшить ситуацию в поселке. Их она направила и в местную администрацию. В частности, посоветовала, какие растения лучше высаживать по обочинам дорог, чтобы они поглощали выхлопные газы.
– У Влады было третье место на областном этапе конференции, поэтому первого места мы и не ожидали, – говорит Ирина Васильева. – Как минимум рассчитывали на третье, и тут… Радости не было предела! В планах – работу в данном направлении обязательно продолжить. Мы хотим замерить листья еще в двух точках, но менее оживленных – у нашей школы и в центральном парке. Посмотрим, какие получим результаты.
РезультатыДиплом I степени
Владислава Васильева из Бежаницкой школы (6 класс)
Евгений Емец из псковской школы № 9 (7 класс)
Диплом II степени
Даниил Андреев из Центра образования Опочецкого района (10 класс)
Артемс Томашевичс из Валмиерской школы № 2 (Латвия, 12 класс)
Диплом III степени
Маргарита Базулева из Псковского технического лицея (9 класс)
Анастасия Гулина из Санкт-Петербургской гимназии № 271 (7 класс)
Александр Кисарин из Псковской инженерно-лингвистической гимназии (10 класс)
Татьяна Нефедова из Стругокрасненской школы (10 класс)
Софья Петрова из псковского Гуманитарного лицея (10 класс)
Стипендия
Никита Юдаев из псковского лицея № 8 получил единовременную научную стипендию Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».
Диплом
Виктория Бакис из великолукской школы № 1 награждена дипломом Международной ассоциации женщин – специалистов в области наук о земле.
Справка «ПП»Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» представляет собой одну из наиболее востребованных и престижных инновационных площадок для интеллектуальных состязаний талантливой молодежи страны. Его участниками являются около тысячи молодых людей – победителей региональных, городских и сельских научных соревнований, которые проводятся на территории всей страны. Жюри форума состоит из более 100 докторов и 150 кандидатов наук. В этом году делегация Псковской области включала 17 школьников 6-11 классов из Бежаницкого, Опочецкого, Островского, Псковского, Стругокрасненского районов, Великих Лук, Пскова, а также Санкт-Петербурга и Валмиеры (Латвия).
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