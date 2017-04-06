Заглушки на трубы – крайняя мера. Ее применяют к должникам и потребителям газа, не заключившим договор на техническое обслуживание газового оборудования

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» выехали в традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов.В списке 22 адреса. У 15 абонентов, помимо долга, есть еще одно нарушение – не заключен договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Это грозит штрафом до 2 тысяч рублей и также может стать поводом для отключения газа. Всем должникам, как того требует закон, не менее чем за 20 дней до отключения заказным письмом было направлено уведомление о приостановке подачи газа.

На конец марта просроченная задолженность населения перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила 10 млн 83 тыс. рублей. Долги перед региональной компанией есть у 12 тысяч 599 абонентов. Больше всего должников живут в Пскове и Псковском районе. Их суммарный долг составляет 7 млн 256 тыс. рублей.

– Наша задача – до начала следующего отопительного сезона взыскать образовавшуюся задолженность, а абонентам, в отношении которых не получится добиться добровольного погашения задолженности, произвести приостановку подачи газа, – говорят в компании. – Кроме того, мы напоминаем абонентам, что, согласно законодательству, обязательным условием для осуществления подачи газа является наличие договора на ТО ВДГО (ВКГО).В одном из домов по улице Киселева хозяева задолжали за газ более 16 тысяч рублей. Платить за голубое топливо здесь перестали еще в декабре 2015 года. Спасти семью от отключения могла бы только незамедлительная оплата долга. Увы, но этой возможностью хозяева квартиры не воспользовались.

Газовое оборудование принадлежит собственнику, на нем и лежит ответственность за обеспечение его безопасности при эксплуатации. Действующее законодательство наделяет поставщика газа правом приостановки подачи газа потребителям, не заключившим договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

В доме по Рижскому проспекту долг более 12 тысяч рублей и отсутствует договор на ТО ВКГО. Теперь возобновление подачи газа будет возможно только после устранения всех причин, послуживших поводом для отключения, и возмещения всех расходов. А это, кроме оплаты долга, затраты на подключение/отключение к газораспределительной сети и, конечно, заключение договора на техобслуживание.– Прежде чем отключить газ, мы работаем с должниками, – говорит начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков». – И звоним несколько раз, и присылаем уведомления. Если хозяева не пустят нас в квартиру, мы обратимся в суд и вернемся с приставами. Суд, в свою очередь, возьмет за свою работу от 6 тысяч рублей. Работы по подключению газа тоже не дешевы. Поэтому выгоднее долг оплатить, а еще лучше вообще не накапливать задолженность.

Заключение договора на ТО ВКГО бесплатное. Оплата производится по факту выполненных работ, согласно условиям заключенного договора. Стоимость работ по ТО ВКГО зависит от перечня и количества установленного оборудования. С полным прейскурантом цен можно ознакомиться на сайте gro60.ru. Проверять ваше газовое оборудование должны не реже чем один раз в три года. Узнать, когда по графику будут проверять газовое оборудование в вашем доме, можно по телефону Службы домовых сетей 79-01-39.

Важно

Кстати

С декабря 2016 года из-за изменений в законодательстве за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО (ВКГО) гражданам грозит еще и штраф до двух тысяч рублей.В 2017 году подачу газа приостановили уже 66 должникам.