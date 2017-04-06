В Пскове неплательщиков вновь отключили от газа
Заглушки на трубы – крайняя мера. Ее применяют к должникам и потребителям газа, не заключившим договор на техническое обслуживание газового оборудования
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» выехали в традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов.
В списке 22 адреса. У 15 абонентов, помимо долга, есть еще одно нарушение – не заключен договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Это грозит штрафом до 2 тысяч рублей и также может стать поводом для отключения газа. Всем должникам, как того требует закон, не менее чем за 20 дней до отключения заказным письмом было направлено уведомление о приостановке подачи газа.
– Наша задача – до начала следующего отопительного сезона взыскать образовавшуюся задолженность, а абонентам, в отношении которых не получится добиться добровольного погашения задолженности, произвести приостановку подачи газа, – говорят в компании. – Кроме того, мы напоминаем абонентам, что, согласно законодательству, обязательным условием для осуществления подачи газа является наличие договора на ТО ВДГО (ВКГО).
В одном из домов по улице Киселева хозяева задолжали за газ более 16 тысяч рублей. Платить за голубое топливо здесь перестали еще в декабре 2015 года. Спасти семью от отключения могла бы только незамедлительная оплата долга. Увы, но этой возможностью хозяева квартиры не воспользовались.
В доме по Рижскому проспекту долг более 12 тысяч рублей и отсутствует договор на ТО ВКГО. Теперь возобновление подачи газа будет возможно только после устранения всех причин, послуживших поводом для отключения, и возмещения всех расходов. А это, кроме оплаты долга, затраты на подключение/отключение к газораспределительной сети и, конечно, заключение договора на техобслуживание.
– Прежде чем отключить газ, мы работаем с должниками, – говорит начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко. – И звоним несколько раз, и присылаем уведомления. Если хозяева не пустят нас в квартиру, мы обратимся в суд и вернемся с приставами. Суд, в свою очередь, возьмет за свою работу от 6 тысяч рублей. Работы по подключению газа тоже не дешевы. Поэтому выгоднее долг оплатить, а еще лучше вообще не накапливать задолженность.
В списке 22 адреса. У 15 абонентов, помимо долга, есть еще одно нарушение – не заключен договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Это грозит штрафом до 2 тысяч рублей и также может стать поводом для отключения газа. Всем должникам, как того требует закон, не менее чем за 20 дней до отключения заказным письмом было направлено уведомление о приостановке подачи газа.
На конец марта просроченная задолженность населения перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила 10 млн 83 тыс. рублей. Долги перед региональной компанией есть у 12 тысяч 599 абонентов. Больше всего должников живут в Пскове и Псковском районе. Их суммарный долг составляет 7 млн 256 тыс. рублей.
– Наша задача – до начала следующего отопительного сезона взыскать образовавшуюся задолженность, а абонентам, в отношении которых не получится добиться добровольного погашения задолженности, произвести приостановку подачи газа, – говорят в компании. – Кроме того, мы напоминаем абонентам, что, согласно законодательству, обязательным условием для осуществления подачи газа является наличие договора на ТО ВДГО (ВКГО).
В одном из домов по улице Киселева хозяева задолжали за газ более 16 тысяч рублей. Платить за голубое топливо здесь перестали еще в декабре 2015 года. Спасти семью от отключения могла бы только незамедлительная оплата долга. Увы, но этой возможностью хозяева квартиры не воспользовались.
Газовое оборудование принадлежит собственнику, на нем и лежит ответственность за обеспечение его безопасности при эксплуатации. Действующее законодательство наделяет поставщика газа правом приостановки подачи газа потребителям, не заключившим договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.
В доме по Рижскому проспекту долг более 12 тысяч рублей и отсутствует договор на ТО ВКГО. Теперь возобновление подачи газа будет возможно только после устранения всех причин, послуживших поводом для отключения, и возмещения всех расходов. А это, кроме оплаты долга, затраты на подключение/отключение к газораспределительной сети и, конечно, заключение договора на техобслуживание.
– Прежде чем отключить газ, мы работаем с должниками, – говорит начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко. – И звоним несколько раз, и присылаем уведомления. Если хозяева не пустят нас в квартиру, мы обратимся в суд и вернемся с приставами. Суд, в свою очередь, возьмет за свою работу от 6 тысяч рублей. Работы по подключению газа тоже не дешевы. Поэтому выгоднее долг оплатить, а еще лучше вообще не накапливать задолженность.
Заключение договора на ТО ВКГО бесплатное. Оплата производится по факту выполненных работ, согласно условиям заключенного договора. Стоимость работ по ТО ВКГО зависит от перечня и количества установленного оборудования. С полным прейскурантом цен можно ознакомиться на сайте gro60.ru. Проверять ваше газовое оборудование должны не реже чем один раз в три года. Узнать, когда по графику будут проверять газовое оборудование в вашем доме, можно по телефону Службы домовых сетей 79-01-39.
ВажноС декабря 2016 года из-за изменений в законодательстве за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО (ВКГО) гражданам грозит еще и штраф до двух тысяч рублей.
КстатиВ 2017 году подачу газа приостановили уже 66 должникам.
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