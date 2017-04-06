Каникулы: путевку в частный лагерь оплатит государство
Как школьники будут отдыхать в этом году
До летних каникул осталось всего два месяца. Загородные оздоровительные лагеря готовятся принять первых школьников уже в конце мая. Стоимость путевки, льготы, новые смены, свободные места – на самые популярные вопросы родителей в пресс-центре «Псковской правды» ответила директор областного Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова.
Сколько лагерей будет работать?
– Всего – 199 лагерей, из них 168 с дневным пребыванием. В числе прочих: 18 загородных оздоровительных, 2 санаторно-оздоровительных, 2 палаточных лагеря и 9 лагерей труда и отдыха (ЛТО). Пока остаются открытыми вопросы по работе двух лагерей – «Нептуну» и «Энергии». В каждом необходимо провести крупномасштабные работы, а они пока даже не начаты. В «Нептуне» речь идет о системе водоснабжения, в «Энергии» – о ремонте кровли и системы канализования. На случай если «Нептун» не будет готов к открытию, спортсмены-пловцы будут отдыхать и тренироваться в оздоровительном лагере дневного пребывания на базе спортивной школы и Дома спорта.
В какой готовности лагеря?
– Почти 70%. Из 25,7 млн рублей – 16,7 млн рублей уже освоены. Завершено все, что связано с капитальными ремонтными работами. Остались мероприятия, проведение которых зависит от погодных условий (уборка территории, благоустройство, косметический ремонт и пр.).
Сколько стоит путевка?
– Загородные лагеря – 15 тысяч 687 рублей, санаторно-оздоровительные – 19 тысяч 782 рубля. Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием – 110 рублей в день. Средняя стоимость путевки увеличилась на 3%.
Есть ли льготы?
– Нормативы по оплате путевок в лагеря сохранены на уровне прошлого года, размер оплаты путевки за счет средств областного бюджета не уменьшился.
По загородным лагерям: 100% – для детей-инвалидов и детей-сирот, 95% – для детей из малоимущих семей, детей, находящихся на опеке и в приемных семьях. Сохранена доплата за путевку для детей работающих родителей: в размере 80% для бюджетной сферы и 50% – внебюджетной.
По санаторно-оздоровительным лагерям: 100% – для детей-инвалидов и детей-сирот, 95% – для детей из малоимущих семей, из приемных семей, 90% – для детей работающих граждан. Для работающих граждан путевка в санаторно-оздоровительный лагерь будет стоить до 2 тысяч рублей, а для тех, кто приравнен к малоимущим, – до тысячи рублей.
Кстати, пребывание ребенка в частных лагерях также софинансируется из областного бюджета.
Сколько желающих?
– Количество льготных путевок – чуть более 12 000. А заявок уже поступило 26 000, что на 3 370 больше, чем в прошлом году.
Есть ли ограничения?
– Это возраст и медицинское показания. Загородные оздоровительные лагеря и дневные – от 6,5 до 15 лет включительно. Палаточные лагеря и ЛТО – с 10 до 17 лет включительно. Санаторно-оздоровительные лагеря – с 6,5 лет до 16 лет включительно.
Какие муниципалитеты самые активные?
– В этом году на детский отдых муниципалитеты выделили средств на 4 млн 800 тыс. рублей больше. В регионе есть ряд районов, которые готовы произвести оплату пребывания детей в дневных оздоровительных лагерях в полном объеме от всей потребности. Это Великие Луки, Островский, Струго-Красненский, Псковский и Невельский районы.
Будут ли профильные смены?
– В этом году их будет 20: спортивные, экологические, научно-исследовательские, смены для творчески одаренных детей. Впервые будет проведена смена юных кадетов и активистов Российского движения школьников.
Кто будет вожатым?
– Заключен договор с ПсковГУ о направлении студентов в загородные оздоровительные лагеря. Они совмещают практику с работой. В этом году это порядка 130 человек. Каждый дополнительно проходит «Школу вожатого» – четырехдневный интенсив.
Где могут отдохнуть дети с ограниченными возможностями здоровья?
– На базе загородного реабилитационно-оздоровительного лагеря «Солнышко», а также в санаторных сменах и в лагере «Звездный».
Что делать, если ребенок жалуется?
– До 4% детей уезжают из лагеря досрочно. Главная причина – неготовность к длительной разлуке с родителями. Среди прочих причин – не сложившиеся отношения со сверстниками и отсутствие навыков самообслуживания. Если ребенок звонит из лагеря и на что-то жалуется, родителям следует должным образом отреагировать: связаться с вожатым, а при необходимости сразу подъехать на место и разобраться в ситуации.
Когда можно оформлять заявку?
– С 1 февраля. Но обратиться можно и в мае, и в июне, и в июле. Возможно, места еще будут. С января оформляются заявки организованных групп. От них поступило уже более 120 заявок.
Приезжают ли к нам дети из других регионов?
– В Псковскую область приезжают отдыхать школьники из Москвы и Санкт-Петербурга. Предпочитают они такие лагеря, как «Звездный», «Стремительный», «Алые паруса».
Есть ли на территории видеонаблюдение?
– В этом году система видеонаблюдения будет установлена в трех загородных лагерях: «Звездный», «Дружба» и «Стремительный». Уже есть в «Юном железнодорожнике», «Дубно» и санаториях.
Куда обращаться за путевкой?
– Псков, Пароменская, 8а. Телефон 8 (8112) 57-57-90.
Сколько лагерей будет работать?
– Всего – 199 лагерей, из них 168 с дневным пребыванием. В числе прочих: 18 загородных оздоровительных, 2 санаторно-оздоровительных, 2 палаточных лагеря и 9 лагерей труда и отдыха (ЛТО). Пока остаются открытыми вопросы по работе двух лагерей – «Нептуну» и «Энергии». В каждом необходимо провести крупномасштабные работы, а они пока даже не начаты. В «Нептуне» речь идет о системе водоснабжения, в «Энергии» – о ремонте кровли и системы канализования. На случай если «Нептун» не будет готов к открытию, спортсмены-пловцы будут отдыхать и тренироваться в оздоровительном лагере дневного пребывания на базе спортивной школы и Дома спорта.
В какой готовности лагеря?
– Почти 70%. Из 25,7 млн рублей – 16,7 млн рублей уже освоены. Завершено все, что связано с капитальными ремонтными работами. Остались мероприятия, проведение которых зависит от погодных условий (уборка территории, благоустройство, косметический ремонт и пр.).
Сколько стоит путевка?
– Загородные лагеря – 15 тысяч 687 рублей, санаторно-оздоровительные – 19 тысяч 782 рубля. Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием – 110 рублей в день. Средняя стоимость путевки увеличилась на 3%.
Есть ли льготы?
– Нормативы по оплате путевок в лагеря сохранены на уровне прошлого года, размер оплаты путевки за счет средств областного бюджета не уменьшился.
По загородным лагерям: 100% – для детей-инвалидов и детей-сирот, 95% – для детей из малоимущих семей, детей, находящихся на опеке и в приемных семьях. Сохранена доплата за путевку для детей работающих родителей: в размере 80% для бюджетной сферы и 50% – внебюджетной.
По санаторно-оздоровительным лагерям: 100% – для детей-инвалидов и детей-сирот, 95% – для детей из малоимущих семей, из приемных семей, 90% – для детей работающих граждан. Для работающих граждан путевка в санаторно-оздоровительный лагерь будет стоить до 2 тысяч рублей, а для тех, кто приравнен к малоимущим, – до тысячи рублей.
Кстати, пребывание ребенка в частных лагерях также софинансируется из областного бюджета.
Сколько желающих?
– Количество льготных путевок – чуть более 12 000. А заявок уже поступило 26 000, что на 3 370 больше, чем в прошлом году.
Есть ли ограничения?
– Это возраст и медицинское показания. Загородные оздоровительные лагеря и дневные – от 6,5 до 15 лет включительно. Палаточные лагеря и ЛТО – с 10 до 17 лет включительно. Санаторно-оздоровительные лагеря – с 6,5 лет до 16 лет включительно.
Какие муниципалитеты самые активные?
– В этом году на детский отдых муниципалитеты выделили средств на 4 млн 800 тыс. рублей больше. В регионе есть ряд районов, которые готовы произвести оплату пребывания детей в дневных оздоровительных лагерях в полном объеме от всей потребности. Это Великие Луки, Островский, Струго-Красненский, Псковский и Невельский районы.
Будут ли профильные смены?
– В этом году их будет 20: спортивные, экологические, научно-исследовательские, смены для творчески одаренных детей. Впервые будет проведена смена юных кадетов и активистов Российского движения школьников.
Кто будет вожатым?
– Заключен договор с ПсковГУ о направлении студентов в загородные оздоровительные лагеря. Они совмещают практику с работой. В этом году это порядка 130 человек. Каждый дополнительно проходит «Школу вожатого» – четырехдневный интенсив.
Где могут отдохнуть дети с ограниченными возможностями здоровья?
– На базе загородного реабилитационно-оздоровительного лагеря «Солнышко», а также в санаторных сменах и в лагере «Звездный».
Что делать, если ребенок жалуется?
– До 4% детей уезжают из лагеря досрочно. Главная причина – неготовность к длительной разлуке с родителями. Среди прочих причин – не сложившиеся отношения со сверстниками и отсутствие навыков самообслуживания. Если ребенок звонит из лагеря и на что-то жалуется, родителям следует должным образом отреагировать: связаться с вожатым, а при необходимости сразу подъехать на место и разобраться в ситуации.
Когда можно оформлять заявку?
– С 1 февраля. Но обратиться можно и в мае, и в июне, и в июле. Возможно, места еще будут. С января оформляются заявки организованных групп. От них поступило уже более 120 заявок.
Приезжают ли к нам дети из других регионов?
– В Псковскую область приезжают отдыхать школьники из Москвы и Санкт-Петербурга. Предпочитают они такие лагеря, как «Звездный», «Стремительный», «Алые паруса».
Есть ли на территории видеонаблюдение?
– В этом году система видеонаблюдения будет установлена в трех загородных лагерях: «Звездный», «Дружба» и «Стремительный». Уже есть в «Юном железнодорожнике», «Дубно» и санаториях.
Куда обращаться за путевкой?
– Псков, Пароменская, 8а. Телефон 8 (8112) 57-57-90.
Более 450 школьников отдохнут на Черном море. Возможность провести смену в лагерях «Орленок», «Артек» и «Смена» они получили за особые достижения в учебе, спорте, общественной жизни.
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
06 Апреля 2017 - 13:20
Сволота чиновничья распродали все детские лагеря под базы отдыха, для быдло алкашей...
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