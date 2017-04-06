Тотальный диктант. Пишем в ночном клубе или музее
В этом году грандиозная всемирная акция добралась и до новых площадок в Пскове
Всех, кто хочет испытать себя на знание русского языка, приглашают на тотальный диктант, который пройдет в Пскове 8 апреля в 14.00. Отличников в этом году будут чествовать, у организаторов даже подготовлены призы.
Псковичи будут писать диктант в третий раз, жители Великих Лук и Писковичей – в четвертый.
Традиционно открытой площадкой, куда можно прийти без регистрации, станет 63 аудитория главного корпуса ПсковГУ. Также свои двери откроют несколько аудиторий филологического факультета на Некрасова, 24. В этом году организаторы тотального диктанта добавили несколько новых площадок. Желающих готова принять псковская областная библиотека, музей и клуб ТИР. Если вы хотите написать диктант на одной из закрытых площадок, необходима предварительная регистрация на сайте. Это связано с ограниченным количеством мест.
До тотального диктанта есть еще несколько дней, и возможно, число площадок увеличится.
Уже точно известно, что диктовать текст диктанта в областной библиотеке будет известная псковская писательница, бывшая завкафедрой английского языка Татьяна Рыжова, а в клубе ТИР – доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного, основатель группы «Отцы и дети» Вадим Андреев.
– Тотальный диктант – это не зачет или экзамен, – подчеркивает доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Светлана Лукьянова. – Люди приходят, чтобы просто себя испытать. На бланке или при регистрации необязательно даже писать свое имя. Можно указать псевдоним. У нас как в прошлые годы только ни подписывались – был и Трактор, и Банкомат.
Работы проверят преподаватели ПсковГУ, свои результаты можно будет узнать уже на следующий день, на сайте или в университете.
Псков демонстрирует стабильное количество отличников – и в прошлом, и в позапрошлом году их было по два человека. Число двоечников организаторы акции не называют.
– Мы агитируем за то, чтобы люди приходили писать диктант семьями, – говорит руководитель Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден», региональный координатор проекта «Тотальный диктант» Ольга Родина. – В прошлом году пятерка за диктант была у девятиклассницы. А в позапрошлом году писали диктант ее мама и бабушка. Они написали на тройку и четверку. А в следующем году обе улучшили свои результаты.
Возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 000 метров будет у пассажиров S7 Airlines. В этом году акция пройдет на десяти внутренних и международных рейсах авиакомпании, в том числе из Новосибирска – родины тотального диктанта. Бортпроводники раздадут пассажирам специальные бланки, а также радиогиды с наушниками.
«Авиадиктанты» пройдут не только в воздухе, но и на земле: к проекту присоединились аэропорты.
Иркутский обещает порадовать участников акции красивым видом на взлетно-посадочную полосу, а сургутский – удивить «диктатором», который одновременно является инспектором службы авиационной безопасности и радиоведущей. На обе площадки необходима предварительная регистрация.
Проверить свою грамотность смогут и пассажиры трех поездов «Стриж» (№ 701 Нижний Новгород – Москва, № 702 Москва – Нижний Новгород и № 13 Москва – Берлин). Для того чтобы написать диктант в поездах, пассажиры должны будут подключиться к мультимедийному порталу поездов, а сам диктант пройдет в аудиоформате.
Тотальный диктант можно будет написать на шести крупных вокзалах страны: Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск-Главный (в залах ожидания повышенной комфортности).
«Диктант в движении» пройдет и в Крыму: здесь участники смогут написать диктант в троллейбусе, следующем по маршруту Симферополь – Алушта.
Впервые диктант пройдет на гидроэлектростанциях: на Красноярской и Иркутской ГЭС. В Дивногорске в тотальном диктанте примут участие около 100 человек, среди которых сотрудники ГЭС, студенты профильных вузов и ссузов, а также красноярцы, пожелавшие проверить знание русского языка с видом на Енисей. В Иркутске на станции соберутся около 20 участников.
Жители города Тарко-Сале смогут написать диктант в настоящем чуме. В Пермском крае диктант пройдет в Кунгурской ледяной пещере. Уже не в первый раз проверять грамотность будут на бортах барков «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток).
В Омске участникам предложат не сидеть в душных помещениях и выйти в парк Победы, чтобы написать тотальный диктант в туристической палатке.
Псковичи будут писать диктант в третий раз, жители Великих Лук и Писковичей – в четвертый.
Традиционно открытой площадкой, куда можно прийти без регистрации, станет 63 аудитория главного корпуса ПсковГУ. Также свои двери откроют несколько аудиторий филологического факультета на Некрасова, 24. В этом году организаторы тотального диктанта добавили несколько новых площадок. Желающих готова принять псковская областная библиотека, музей и клуб ТИР. Если вы хотите написать диктант на одной из закрытых площадок, необходима предварительная регистрация на сайте. Это связано с ограниченным количеством мест.
До тотального диктанта есть еще несколько дней, и возможно, число площадок увеличится.
Уже точно известно, что диктовать текст диктанта в областной библиотеке будет известная псковская писательница, бывшая завкафедрой английского языка Татьяна Рыжова, а в клубе ТИР – доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного, основатель группы «Отцы и дети» Вадим Андреев.
– Тотальный диктант – это не зачет или экзамен, – подчеркивает доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Светлана Лукьянова. – Люди приходят, чтобы просто себя испытать. На бланке или при регистрации необязательно даже писать свое имя. Можно указать псевдоним. У нас как в прошлые годы только ни подписывались – был и Трактор, и Банкомат.
Работы проверят преподаватели ПсковГУ, свои результаты можно будет узнать уже на следующий день, на сайте или в университете.
Псков демонстрирует стабильное количество отличников – и в прошлом, и в позапрошлом году их было по два человека. Число двоечников организаторы акции не называют.
– Мы агитируем за то, чтобы люди приходили писать диктант семьями, – говорит руководитель Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден», региональный координатор проекта «Тотальный диктант» Ольга Родина. – В прошлом году пятерка за диктант была у девятиклассницы. А в позапрошлом году писали диктант ее мама и бабушка. Они написали на тройку и четверку. А в следующем году обе улучшили свои результаты.
Тотальный диктант в РоссииТотальный диктант каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под водой. И в этом году для участников акции приготовили много необычных площадок, в числе которых есть режимные и движущиеся объекты.
Возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 000 метров будет у пассажиров S7 Airlines. В этом году акция пройдет на десяти внутренних и международных рейсах авиакомпании, в том числе из Новосибирска – родины тотального диктанта. Бортпроводники раздадут пассажирам специальные бланки, а также радиогиды с наушниками.
«Авиадиктанты» пройдут не только в воздухе, но и на земле: к проекту присоединились аэропорты.
Иркутский обещает порадовать участников акции красивым видом на взлетно-посадочную полосу, а сургутский – удивить «диктатором», который одновременно является инспектором службы авиационной безопасности и радиоведущей. На обе площадки необходима предварительная регистрация.
Проверить свою грамотность смогут и пассажиры трех поездов «Стриж» (№ 701 Нижний Новгород – Москва, № 702 Москва – Нижний Новгород и № 13 Москва – Берлин). Для того чтобы написать диктант в поездах, пассажиры должны будут подключиться к мультимедийному порталу поездов, а сам диктант пройдет в аудиоформате.
Тотальный диктант можно будет написать на шести крупных вокзалах страны: Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск-Главный (в залах ожидания повышенной комфортности).
«Диктант в движении» пройдет и в Крыму: здесь участники смогут написать диктант в троллейбусе, следующем по маршруту Симферополь – Алушта.
Впервые диктант пройдет на гидроэлектростанциях: на Красноярской и Иркутской ГЭС. В Дивногорске в тотальном диктанте примут участие около 100 человек, среди которых сотрудники ГЭС, студенты профильных вузов и ссузов, а также красноярцы, пожелавшие проверить знание русского языка с видом на Енисей. В Иркутске на станции соберутся около 20 участников.
Жители города Тарко-Сале смогут написать диктант в настоящем чуме. В Пермском крае диктант пройдет в Кунгурской ледяной пещере. Уже не в первый раз проверять грамотность будут на бортах барков «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток).
В Омске участникам предложат не сидеть в душных помещениях и выйти в парк Победы, чтобы написать тотальный диктант в туристической палатке.
Текст тотального диктанта будет у организаторов за час до начала акции.
КстатиВ прошлые годы в Пскове тотальный диктант вызвались написать около 300 человек.
Наша справкаТотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком не легко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Первый тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За 13 лет существования тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Тотальный диктант – общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
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