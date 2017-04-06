6 Апреля 2017
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+7 .. +9 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Тотальный диктант. Пишем в ночном клубе или музее

05 Апреля 2017 - 11:51
Главная → Заметки → Общество
В этом году грандиозная всемирная акция добралась и до новых площадок в Пскове
Всех, кто хочет испытать себя на знание русского языка, приглашают на тотальный диктант, который пройдет в Пскове 8 апреля в 14.00. Отличников в этом году будут чествовать, у организаторов даже подготовлены призы.

Псковичи будут писать диктант в третий раз, жители Великих Лук и Писковичей – в четвертый. 

Традиционно открытой площадкой, куда можно прийти без регистрации, станет 63 аудитория главного корпуса ПсковГУ. Также свои двери откроют несколько аудиторий филологического факультета на Некрасова, 24. В этом году организаторы тотального диктанта добавили несколько новых площадок. Желающих готова принять псковская областная библиотека, музей и клуб ТИР. Если вы хотите написать диктант на одной из закрытых площадок, необходима предварительная регистрация на сайте. Это связано с ограниченным количеством мест. 

До тотального диктанта есть еще несколько дней, и возможно, число площадок увеличится. 

Уже точно известно, что диктовать текст диктанта в областной библиотеке будет известная псковская писательница, бывшая завкафедрой английского языка Татьяна Рыжова, а в клубе ТИР – доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного, основатель группы «Отцы и дети» Вадим Андреев

– Тотальный диктант – это не зачет или экзамен, – подчеркивает доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Светлана Лукьянова. – Люди приходят, чтобы просто себя испытать. На бланке или при регистрации необязательно даже писать свое имя. Можно указать псевдоним. У нас как в прошлые годы только ни подписывались – был и Трактор, и Банкомат. 

Работы проверят преподаватели ПсковГУ, свои результаты можно будет узнать уже на следующий день, на сайте или в университете. 

Псков демонстрирует стабильное количество отличников – и в прошлом, и в позапрошлом году их было по два человека. Число двоечников организаторы акции не называют. 

 – Мы агитируем за то, чтобы люди приходили писать диктант семьями, – говорит руководитель Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден», региональный координатор проекта «Тотальный диктант» Ольга Родина. – В прошлом году пятерка за диктант была у девятиклассницы. А в позапрошлом году писали диктант ее мама и бабушка. Они написали на тройку и четверку. А в следующем году обе улучшили свои результаты. 
 

Тотальный диктант в России

Тотальный диктант каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под водой. И в этом году  для участников акции приготовили много необычных площадок, в числе которых есть режимные и движущиеся объекты.

Возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 000 метров будет у пассажиров S7 Airlines. В этом году акция пройдет на десяти внутренних и международных рейсах авиакомпании, в том числе из Новосибирска – родины тотального диктанта. Бортпроводники раздадут пассажирам специальные бланки, а также радиогиды с наушниками.

«Авиадиктанты» пройдут не только в воздухе, но и на земле: к проекту присоединились аэропорты.
Иркутский обещает порадовать участников акции красивым видом на взлетно-посадочную полосу, а сургутский – удивить «диктатором», который одновременно является инспектором службы авиационной безопасности и радиоведущей. На обе площадки необходима предварительная регистрация.

Проверить свою грамотность смогут и пассажиры трех поездов «Стриж» (№ 701 Нижний Новгород – Москва, № 702 Москва – Нижний Новгород и № 13 Москва – Берлин). Для того чтобы написать диктант в поездах, пассажиры должны будут подключиться к мультимедийному порталу поездов, а сам диктант пройдет в аудиоформате.

Тотальный диктант можно будет написать на шести крупных вокзалах страны: Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск-Главный (в залах ожидания повышенной комфортности).

«Диктант в движении» пройдет и в Крыму: здесь участники смогут написать диктант в троллейбусе, следующем по маршруту Симферополь – Алушта.

Впервые диктант пройдет на гидроэлектростанциях: на Красноярской и Иркутской ГЭС. В Дивногорске в тотальном диктанте  примут участие около 100 человек, среди которых сотрудники ГЭС, студенты профильных вузов и ссузов, а также красноярцы, пожелавшие проверить знание русского языка с видом на Енисей. В Иркутске на станции соберутся около 20 участников.

Жители города Тарко-Сале смогут написать диктант в настоящем чуме. В Пермском крае диктант пройдет в Кунгурской ледяной пещере. Уже не в первый раз проверять грамотность будут на бортах барков «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток). 

В Омске участникам предложат не сидеть в душных помещениях и выйти в парк Победы, чтобы написать тотальный диктант в туристической палатке.

Текст тотального диктанта будет у организаторов за час до начала акции. 

 

Кстати

В прошлые годы в Пскове тотальный диктант вызвались написать около 300 человек.
 

Наша справка

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком не легко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Первый тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.  Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За 13 лет существования тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Тотальный диктант – общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров.  Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Ой, мамочки! Замужние...Все в сад. Садоводы...Замечание вынесено...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить дома
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50