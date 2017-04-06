Конкурсантки приготовят еду на глазах у зрителей, подойдут к финалу со своими титулами и отдохнут в санатории

Бизнес-центр четырехзвездочного отеля на берегу реки Псковы, 29 марта. Красивые девушки, ослепительные наряды, торжественная обстановка, музыка, стук каблуков, улыбки и волнение – таким увидела корреспондент «Псковской правды» кастинг на конкурс «Миссис Псков – 2017».Организаторы и участницы конкурса пытаются доказать зрителям, что замужняя женщина – это не кастрюли, дети и дом. А прежде всего – красота, ум, грация, женственность и изящество.В холле отеля гостей встречает охранник, который указывает направление к нужной двери. За ней располагается небольшой гардероб, где стоят две девушки в вечерних платьях. Они помогают друг другу с прическами перед большим зеркалом, смеются и обсуждают предстоящий кастинг. Миновав гардеробную, гости попадают в просторный светлый зал. На большом экране показывают ролики с прошлогоднего конкурса красоты. Почти все места уже заняты подоспевшими гостями и участницами кастинга. Организатор, Николай Королев, заканчивает подготовку зала к предстоящему событию, расставляя афиши и проверяя готовность микрофонов. Занимаю одно из немногих оставшихся мест – поближе к жюри – и с нетерпением ожидаю начала кастинга.Ровно в восемь часов ролики на проекторе сменяются афишей предстоящего конкурса, на которой изображена прошлогодняя обладательница короны самой красивой замужней женщины города Юлия Григорьева. Николай Королев занимает свое место в центре зала. По рядам пробежала легкая волна приятного напряжения. Некоторые участницы начали перешептываться, а кто-то завороженно смотрел на ведущего, вникая в каждое сказанное им слово.– Конкурс «Миссис Псков» – это большая академия красоты, – утверждает Николай Королев. – Благодаря ему вы сможете стать увереннее в себе, получить советы ведущих специалистов по имиджу нашего города. Может быть, вы даже найдете себя новую: откроете таланты и умения, о которых раньше и не подозревали. Финальное шоу будет настоящим, со спецэффектами, экраном, подиумом, лестницами. Я искренне верю, что в этом году будет лучшее шоу за все время существования конкурса!

Участницы кастинга получили общую фотографию с победительницей прошлого года Юлией Григорьевой.

До финального выступления пройдут мини-туры, в которых будут определяться победительницы. Например, конкурс талантов, где выберут «Миссис Талант». Конкурс кулинарного искусства в этом году приобрел новые условия. Девушки будут приносить не приготовленные заранее блюда, а готовить свои кулинарные шедевры прямо на глазах у публики за определенное время. Таким образом, к финалу многие девушки подойдут уже со своими титулами.Целых два месяца участницы конкурса будут вести светскую жизнь, наполненную самыми разными яркими событиями. Каждые выходные девушки обязаны приходить на репетиции, где будут заниматься с хореографами. Ведущий предупредил, что график репетиций и всех мероприятий построен таким образом, чтобы участницам было удобно. Все репетиции проходят в вечернее время и занимают не более часа. К тому же все будет проходить в фитнес-клубе на ближнем Завеличье, куда удобно будет добираться.При раздаче участницам номерков для презентации главной интригой оставался вопрос: кому же достанется номер 13? Ведь именно под этой цифрой в прошлом году выступала победительница Юлия Григорьева. Несмотря на все неприятные мистические истории, связанные с этим числом, 13-й номер стал для Юлии счастливым. В этом году обладательницей заветного числа 13 стала Александра Плаксина, мать двоих детей и любительница петь в караоке.

Возраст участниц – от 20 до 47 лет.

Задачами девушек стали дефиле и краткий рассказ о себе. Каждая участница должна была выйти к членам жюри, продефилировать и открыть завесу тайны о себе и о причинах, которые привели ее на конкурс. Эта часть кастинга должна помочь судьям «отсеять» несколько участниц.После дефиле судьи попросили дать им немного времени, чтобы определить, кто из девушек пройдет дальше, а кому, к сожалению, придется покинуть конкурс. После недолгого совещания единогласно решено, что 21 участница, пришедшая на кастинг, проходит дальше. Организаторы объяснили, что на кастинг не явились записанные на него 18 женщин, а именно такое количество собирались отсеять. Эта информация была встречена бурными аплодисментами девушек и гостей вечера.– Пусть ничего не боятся! – напутствовала участниц обладательница короны прошлого года Юлия Григорьева. – Не нужно никого слушать и оглядываться назад. Сейчас нужно идти только вперед! Ведь будут такие люди, которые станут сбивать с верного пути. И чем больше девушки будут реагировать на таких людей, тем худший итог будет ждать их в финале конкурса. Если ты сама в себя веришь, то все в этой жизни возможно. В каждой должен быть внутренней стержень. Если в какой-нибудь из участниц он есть, то именно она и станет победительницей. Если человек действительно хочет победить и не лукавит, то все обязательно сбудется.

Финальное шоу состоится в БКЗ филармонии 27 мая.

Из первых уст

Справка «ПП»

Кстати

Александра Коваль, фото предоставлено организаторами конкурса

В конкурсе участвует не впервые. По профессии Ольга специалист сантехники. У нее есть дочка, которая в этом году заканчивает 11-й класс. С «Псковской правдой» Ольга поделилась своим видением того, почему не смогла выиграть главный приз в 2013 году и зачем пришла на конкурс в этот раз:– В прошлый раз все шло как надо. Я бы не сказала, что это был плохой опыт для меня, наоборот. Просто, по моему мнению, на том конкурсе были участницы чуть более достойные, чем я. Однако все девушки, в том числе и я, смогли уйти со своими титулами. К примеру, мне досталось звание «Миссис «Псковская правда». В этом году я пришла на конкурс ради праздника. Все организаторы очень стараются. Они дают возможность участницам испытать то, чего мы не можем себе позволить в обычной жизни.– Я пришла на конкурс по трем причинам. Первая – ради себя самой. Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. За это время я превратилась в некую «гусеничку». В жизни любой женщины в этот период преобладает комфорт. Все мои каблуки сменились кроссовками. Ведь нельзя же сидеть в песочнице с ребенком в красивом платье и на шпильках. Хочу раскрасить свою жизнь яркими красками. Вторая причина – это мои дети. Я выбираю такой метод воспитания, в котором малыши следуют примеру родителя. Своим участием в конкурсе я хочу настроить их, чтобы они были активными и позитивными людьми, никогда ничего не боялись. Третья причина – это мой муж. Я очень хочу быть для него самой любимой, самой красивой и достойной женщиной.У Марии четверо детей и трое внуков. Она не замужем. Представляет на конкурсе деревню Новый Опель. Есть участница, победе которой она будет радоваться больше, чем своей:– Решение принять участие в кастинге было секундным. Вот знаете, раз – и все. Во-первых, я представляю Гдовский район. У нас в Новом Опеле всего три дома, и на все три дома четыре девочки.Все четверо – это мы: я и мои дочери. Я сама по натуре очень активный человек, все-таки бывшая глава сельского поселения. Мне не нравится устойчивый стереотип о том, что люди из деревни какие-то ненормальные. Это очень обижает. Ведь среди нас есть веселые и интересные люди. Нужно самосовершенствоваться, где-то участвовать, что-то пробовать. Я хочу показать таким же женщинам, как я, что не нужно ничего бояться и стесняться. Мне 47 лет, и у меня уже трое внуков. Но я остаюсь женщиной – и это самое главное. Бабушка – это не приговор. Хочу показать, как должна выглядеть настоящая бабушка. На кастинг приехали вместе с дочерью, ей достался 13-й номер, победный для прошлогодней участницы. Если дочка выиграет, я буду только счастлива. А две другие подрастут и тоже отправятся на конкурс в другой раз.– Я маму пригласила. Она для меня служит невероятной поддержкой. Нам вдвоем будет совершенно не скучно. А если она выиграет, то я, как и она, буду только счастлива. Что касается номера 13, то я никогда не считала его мистическим.Всегда относилась к этой цифре спокойно, так как и к другим. Я считаю, что снаряд дважды в одну воронку не попадает, но хочется, чтобы у меня это получилось.Жюри кастинга конкурса «Миссис Псков – 2017»Член Избирательной комиссии Псковской области Илья Можаев.Визажист-стилист, мастер международного класса Виктория Марчук.Певица Джана.Обладательница титула «Миссис Псков – 2016» Юлия Григорьева.Директор конкурса «Миссис Псков – 2017» Николай Королев.Участниц ждут профессиональные фотосессии, работа со стилистами и визажистами, светские мероприятия и конкурсы. Второй год подряд девушки получают такой приятный бонус, как тур выходного дня в санаторий. Этот подарок ждет участниц в конце мая, ближе к финалу конкурса.