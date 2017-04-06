Все в сад. Садоводы вышли на митинг
Дискуссия вокруг увеличения налогового бремени для садоводов идет едва ли не активнее приусадебных работ
В субботу, 1 апреля, в Пскове прошел митинг садоводов, не согласных с повышением кадастровой стоимости земельных участков и, как следствие, с ростом земельного налога. В акции приняли участие около 250 человек. Однако задолго до митинга региональные власти вместе с садоводами сели за стол переговоров, чтобы разрешить спорные моменты.
Но что гораздо важнее, кадастровая оценка была нужна для исчисления налогов, которые затем пополняли бы региональный и местный бюджеты.
Комитет заключил 5 контрактов с ООО «Центр экспертизы и оценки собственности». В итоге кадастровой оценке подверглись порядка 475 тыс. земельных участков, в том числе земли сельхозназначения, садоводческих, огороднических и дачных объединений, промышленного и иного специального назначения, а также земли населенных пунктов.
В итоге результаты оценки привели к тому, что кадастровая стоимость некоторых категорий земель резко увеличилась. Речь шла в том числе и о землях садоводческих, огороднических и дачных объединений. До переоценки кадастровой стоимости зачастую выходило, что 1 квадратный метр земли стоил 1 копейку.
Тогда, в ноябре, после доклада Гребневой губернатор Андрей Турчак обратил внимание на то, что кадастровая стоимость садоводческих участков не должна «зашкаливать». «Садоводы, как правило, не самые состоятельные граждане, и их надо поддерживать. Главное, чтобы не было перекосов», – подчеркнул он.
22 марта на встрече с главами муниципалитетов Андрей Турчак был вынужден вернуться к этому вопросу. «Вопрос тонкий, но садоводов мы должны поддержать. Они у нас одни из самых незащищенных», – сказал Андрей Турчак. При этом он обратил внимание, что надо различать владельцев коттеджей из Корытово и реальных садоводов. «Это особая категория, которая нуждается в особой поддержке. К началу сезона надо сделать подарок по ставке налога этой категории граждан. Мы должны сделать шаг по уменьшению ставки, а дальше будем межевать, уменьшая земли общего пользования», – сказал губернатор, предложив уменьшить ставку на 0,1 %.
Отметим, что в 7 районах, в 16 сельских поселениях ее уже снизили, остальные муниципалитеты должны рассмотреть вопрос до 1 июля.
Главным камнем преткновения председатель Ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев считает земли общего пользования на территории садоводств, налог на которые дачники должны платить из своего кармана.
– В некоторых садоводческих товариществах суммы собранных членских взносов не хватит для уплаты земельного налога за земли общего пользования. Потому что за каждый свой земельный участок владелец, я считаю, заплатит налог, а здесь вопрос о землях общего пользования, в некоторых садоводствах налог очень высокий, – говорит он. – Есть пути решения этой проблемы, губернатор их обозначил, дал поручение сотрудникам администрации решить этот вопрос.
Анатолий Бибаев напомнил, что на встрече Андрея Турчака и глав районов прозвучало предложение исключить земли общего пользования из системы налогообложения. Об этом же говорит и Людмила Гребнева:
– Суть в том, что после того как мы определим, сколько у нас земель общего пользования, мы их отмежуем и поставим отдельно на кадастровый учет, проведем работу, которая позволит существенно снизить уровень налоговой нагрузки на все садоводство.
Но еще до митинга комитет по имущественным отношениям, в который со стороны садоводов и «летят» комья земли, провел несколько встреч с участием всех заинтересованных сторон, на которых детально обсуждались и искались ответы на проблемные вопросы.
– В результате был выявлен ряд вопросов, которые требуют решения. Первое – регулирование ставок земельного налога, это уже делается, – рассказала Людмила Гребнева. – Второе – мы попросили садоводов поднять старые документы, посмотреть, каковы у них площади земель общего пользования.
Для чего? Чтобы мы могли разработать какое-то программное мероприятие на несколько лет и за счет бюджетных ассигнований попробовать отмежевать эти земли общего пользования и установить границу садоводств.
Людмила Гребнева привела в пример садоводство «Сущево».
– Когда в 1990-х годах оно создавалось, его площадь составляла 300 га, по документам так и идет, и в кадастре так учитывается, однако фактически используется максимум 50 га, а налог приходит по декларированной цифре – на 300. Когда кадастровая стоимость была старая, а это были копейки, никто не обращал внимания. В Пскове, например, она доходила максимум до 90 рублей. Когда сейчас сделали актуальную кадастровую оценку (конечно, это другой порядок цифр), все всполошились. А до этого никто ничего не делал, никто не пытался свою землю привести в порядок, уменьшить.
Фактически речь о том, что руководители некоторых садоводческих товариществ все эти годы просто бездействовали, накопив на балансе СНТ десятки гектаров муниципальной земли. И теперь расплатой за это бездействие становится налоговое бремя на простых садоводов.
Гребнева отмечает, что работу надо будет проводить по каждому садоводству, «по выявлению неиспользуемых участков, чтобы не было двойного налогообложения».
– Сейчас же, если земельный участок находится в собственности, зарегистрирован, но он не исключен из общей площади садоводства, то получается, что за него платит садовод, как собственник, и за этот же участок платит садоводство. Необходимо исключить объекты двойного налогообложения, – говорит она. – Поскольку декларации садоводства будут подавать до 31 января 2018 года, это оплата за все садоводство, а граждане будут платить до 1 декабря 2018 года за
2017-й, у нас есть еще реальное время.
Однако радикализм Анны Войченко можно объяснить не только заботой о простых дачниках. Для некоторых «садоводов» главным становится не урожай на участке, а простейшие экономические схемы по купле-продаже земли в садоводческих товариществах. Например, по нашей информации, на Войченко оформлено около двух десятков участков в разных СНТ.
Особая категорияВ ноябре 2016 года на заседании администрации области председатель комитета по имущественным отношениям Людмила Гребнева доложила о результатах кадастровой оценки земельных участков на территории региона. Необходимость актуализировать кадастровую оценку земель возникла в связи с требованиями федерального законодательства о проведении ее раз в 5 лет, а также для формирования сведений о недвижимом имуществе.
Но что гораздо важнее, кадастровая оценка была нужна для исчисления налогов, которые затем пополняли бы региональный и местный бюджеты.
Комитет заключил 5 контрактов с ООО «Центр экспертизы и оценки собственности». В итоге кадастровой оценке подверглись порядка 475 тыс. земельных участков, в том числе земли сельхозназначения, садоводческих, огороднических и дачных объединений, промышленного и иного специального назначения, а также земли населенных пунктов.
В итоге результаты оценки привели к тому, что кадастровая стоимость некоторых категорий земель резко увеличилась. Речь шла в том числе и о землях садоводческих, огороднических и дачных объединений. До переоценки кадастровой стоимости зачастую выходило, что 1 квадратный метр земли стоил 1 копейку.
Тогда, в ноябре, после доклада Гребневой губернатор Андрей Турчак обратил внимание на то, что кадастровая стоимость садоводческих участков не должна «зашкаливать». «Садоводы, как правило, не самые состоятельные граждане, и их надо поддерживать. Главное, чтобы не было перекосов», – подчеркнул он.
22 марта на встрече с главами муниципалитетов Андрей Турчак был вынужден вернуться к этому вопросу. «Вопрос тонкий, но садоводов мы должны поддержать. Они у нас одни из самых незащищенных», – сказал Андрей Турчак. При этом он обратил внимание, что надо различать владельцев коттеджей из Корытово и реальных садоводов. «Это особая категория, которая нуждается в особой поддержке. К началу сезона надо сделать подарок по ставке налога этой категории граждан. Мы должны сделать шаг по уменьшению ставки, а дальше будем межевать, уменьшая земли общего пользования», – сказал губернатор, предложив уменьшить ставку на 0,1 %.
Отметим, что в 7 районах, в 16 сельских поселениях ее уже снизили, остальные муниципалитеты должны рассмотреть вопрос до 1 июля.
Людмила Гребнева: – Не надо поддаваться панике, не надо пугаться. Органы местного самоуправления и исполнительной власти прекрасно понимают, что садоводы в основном пенсионеры, малоимущие граждане, что садовый участок является зачастую кормильцем. С учетом этого сейчас идет работа, и мы приложим все усилия, чтобы налоговая нагрузка была социально приемлемой для граждан и садоводств в целом.
Общее и своеНо пока вопрос остается для садоводов болезненным. Правда, единства нет и среди них.
Главным камнем преткновения председатель Ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев считает земли общего пользования на территории садоводств, налог на которые дачники должны платить из своего кармана.
– В некоторых садоводческих товариществах суммы собранных членских взносов не хватит для уплаты земельного налога за земли общего пользования. Потому что за каждый свой земельный участок владелец, я считаю, заплатит налог, а здесь вопрос о землях общего пользования, в некоторых садоводствах налог очень высокий, – говорит он. – Есть пути решения этой проблемы, губернатор их обозначил, дал поручение сотрудникам администрации решить этот вопрос.
Анатолий Бибаев напомнил, что на встрече Андрея Турчака и глав районов прозвучало предложение исключить земли общего пользования из системы налогообложения. Об этом же говорит и Людмила Гребнева:
– Суть в том, что после того как мы определим, сколько у нас земель общего пользования, мы их отмежуем и поставим отдельно на кадастровый учет, проведем работу, которая позволит существенно снизить уровень налоговой нагрузки на все садоводство.
Но еще до митинга комитет по имущественным отношениям, в который со стороны садоводов и «летят» комья земли, провел несколько встреч с участием всех заинтересованных сторон, на которых детально обсуждались и искались ответы на проблемные вопросы.
– В результате был выявлен ряд вопросов, которые требуют решения. Первое – регулирование ставок земельного налога, это уже делается, – рассказала Людмила Гребнева. – Второе – мы попросили садоводов поднять старые документы, посмотреть, каковы у них площади земель общего пользования.
Для чего? Чтобы мы могли разработать какое-то программное мероприятие на несколько лет и за счет бюджетных ассигнований попробовать отмежевать эти земли общего пользования и установить границу садоводств.
Людмила Гребнева привела в пример садоводство «Сущево».
– Когда в 1990-х годах оно создавалось, его площадь составляла 300 га, по документам так и идет, и в кадастре так учитывается, однако фактически используется максимум 50 га, а налог приходит по декларированной цифре – на 300. Когда кадастровая стоимость была старая, а это были копейки, никто не обращал внимания. В Пскове, например, она доходила максимум до 90 рублей. Когда сейчас сделали актуальную кадастровую оценку (конечно, это другой порядок цифр), все всполошились. А до этого никто ничего не делал, никто не пытался свою землю привести в порядок, уменьшить.
Фактически речь о том, что руководители некоторых садоводческих товариществ все эти годы просто бездействовали, накопив на балансе СНТ десятки гектаров муниципальной земли. И теперь расплатой за это бездействие становится налоговое бремя на простых садоводов.
Гребнева отмечает, что работу надо будет проводить по каждому садоводству, «по выявлению неиспользуемых участков, чтобы не было двойного налогообложения».
– Сейчас же, если земельный участок находится в собственности, зарегистрирован, но он не исключен из общей площади садоводства, то получается, что за него платит садовод, как собственник, и за этот же участок платит садоводство. Необходимо исключить объекты двойного налогообложения, – говорит она. – Поскольку декларации садоводства будут подавать до 31 января 2018 года, это оплата за все садоводство, а граждане будут платить до 1 декабря 2018 года за
2017-й, у нас есть еще реальное время.
Земля и бизнесРуководитель другой садоводческой организации и один из инициаторов митинга Анна Войченко считает иначе. «Простым нормативным актом администрация области эту тенденцию губит. Этот нормативный акт гонит людей с земли, гонит людей из села», – заявила она, уверяя, что при подсчетах кадастровой стоимости земли были сделаны грубые ошибки. По ее словам, на полумеры в виде снижения налоговых ставок садоводы не согласны.
Однако радикализм Анны Войченко можно объяснить не только заботой о простых дачниках. Для некоторых «садоводов» главным становится не урожай на участке, а простейшие экономические схемы по купле-продаже земли в садоводческих товариществах. Например, по нашей информации, на Войченко оформлено около двух десятков участков в разных СНТ.
СправкаПо Налоговому кодексу РФ максимальная ставка для садоводческих товариществ, для участков под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства должна быть не более 0,3 % от их кадастровой стоимости. Рост кадастровой стоимости земли, произошедший по итогам очередной оценки, привел к росту сумм налогов. При этом дачники пока должны также платить налоги за земли общего пользования, находящиеся в границах садоводческих товариществ.
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