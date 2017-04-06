Дискуссия вокруг увеличения налогового бремени для садоводов идет едва ли не активнее приусадебных работ

Особая категория

В субботу, 1 апреля, в Пскове прошел митинг садоводов,и, как следствие, с ростом земельного налога. В акции приняли участие около 250 человек. Однако задолго до митинга региональные власти вместе с садоводами сели за стол переговоров, чтобы разрешить спорные моменты.В ноябре 2016 года на заседании администрации области председатель комитета по имущественным отношениямдоложила о результатах кадастровой оценки земельных участков на территории региона. Необходимость актуализировать кадастровую оценку земель возникла в связи с требованиями федерального законодательства о проведении ее раз в 5 лет, а также для формирования сведений о недвижимом имуществе.Но что гораздо важнее, кадастровая оценка была нужна для исчисления налогов, которые затем пополняли бы региональный и местный бюджеты.Комитет заключил 5 контрактов с ООО «Центр экспертизы и оценки собственности». В итоге кадастровой оценке подверглись порядка 475 тыс. земельных участков, в том числе земли сельхозназначения, садоводческих, огороднических и дачных объединений, промышленного и иного специального назначения, а также земли населенных пунктов.В итоге результаты оценки привели к тому, что кадастровая стоимость некоторых категорий земель резко увеличилась. Речь шла в том числе и о землях садоводческих, огороднических и дачных объединений. До переоценки кадастровой стоимости зачастую выходило, что 1 квадратный метр земли стоил 1 копейку.Тогда, в ноябре, после доклада Гребневой губернаторобратил внимание на то, что кадастровая стоимость садоводческих участков не должна «зашкаливать». «Садоводы, как правило, не самые состоятельные граждане, и их надо поддерживать. Главное, чтобы не было перекосов», – подчеркнул он.22 марта на встрече с главами муниципалитетов Андрей Турчак был вынужден вернуться к этому вопросу. «Вопрос тонкий, но садоводов мы должны поддержать. Они у нас одни из самых незащищенных», – сказал Андрей Турчак. При этом он обратил внимание, что надо различать владельцев коттеджей из Корытово и реальных садоводов. «Это особая категория, которая нуждается в особой поддержке. К началу сезона надо сделать подарок по ставке налога этой категории граждан. Мы должны сделать шаг по уменьшению ставки, а дальше будем межевать, уменьшая земли общего пользования», – сказал губернатор, предложив уменьшить ставку на 0,1 %.Отметим, что в 7 районах, в 16 сельских поселениях ее уже снизили, остальные муниципалитеты должны рассмотреть вопрос до 1 июля.

Людмила Гребнева: – Не надо поддаваться панике, не надо пугаться. Органы местного самоуправления и исполнительной власти прекрасно понимают, что садоводы в основном пенсионеры, малоимущие граждане, что садовый участок является зачастую кормильцем. С учетом этого сейчас идет работа, и мы приложим все усилия, чтобы налоговая нагрузка была социально приемлемой для граждан и садоводств в целом.

Общее и свое

Земля и бизнес

Справка

Но пока вопрос остается для садоводов болезненным. Правда, единства нет и среди них.Главным камнем преткновения председатель Ассоциации садоводов Псковской областисчитает земли общего пользования на территории садоводств, налог на которые дачники должны платить из своего кармана.– В некоторых садоводческих товариществах суммы собранных членских взносов не хватит для уплаты земельного налога за земли общего пользования. Потому что за каждый свой земельный участок владелец, я считаю, заплатит налог, а здесь вопрос о землях общего пользования, в некоторых садоводствах налог очень высокий, – говорит он. – Есть пути решения этой проблемы, губернатор их обозначил, дал поручение сотрудникам администрации решить этот вопрос.Анатолий Бибаев напомнил, что на встрече Андрея Турчака и глав районов прозвучало предложение исключить земли общего пользования из системы налогообложения. Об этом же говорит и Людмила Гребнева:– Суть в том, что после того как мы определим, сколько у нас земель общего пользования, мы их отмежуем и поставим отдельно на кадастровый учет, проведем работу, которая позволит существенно снизить уровень налоговой нагрузки на все садоводство.Но еще до митинга комитет по имущественным отношениям, в который со стороны садоводов и «летят» комья земли, провел несколько встреч с участием всех заинтересованных сторон, на которых детально обсуждались и искались ответы на проблемные вопросы.– В результате был выявлен ряд вопросов, которые требуют решения. Первое – регулирование ставок земельного налога, это уже делается, – рассказала Людмила Гребнева. – Второе – мы попросили садоводов поднять старые документы, посмотреть, каковы у них площади земель общего пользования.Для чего? Чтобы мы могли разработать какое-то программное мероприятие на несколько лет и за счет бюджетных ассигнований попробовать отмежевать эти земли общего пользования и установить границу садоводств.Людмила Гребнева привела в пример садоводство «Сущево».– Когда в 1990-х годах оно создавалось, его площадь составляла 300 га, по документам так и идет, и в кадастре так учитывается, однако фактически используется максимум 50 га, а налог приходит по декларированной цифре – на 300. Когда кадастровая стоимость была старая, а это были копейки, никто не обращал внимания. В Пскове, например, она доходила максимум до 90 рублей. Когда сейчас сделали актуальную кадастровую оценку (конечно, это другой порядок цифр), все всполошились. А до этого никто ничего не делал, никто не пытался свою землю привести в порядок, уменьшить.Фактически речь о том, что руководители некоторых садоводческих товариществ все эти годы просто бездействовали, накопив на балансе СНТ десятки гектаров муниципальной земли. И теперь расплатой за это бездействие становится налоговое бремя на простых садоводов.Гребнева отмечает, что работу надо будет проводить по каждому садоводству, «по выявлению неиспользуемых участков, чтобы не было двойного налогообложения».– Сейчас же, если земельный участок находится в собственности, зарегистрирован, но он не исключен из общей площади садоводства, то получается, что за него платит садовод, как собственник, и за этот же участок платит садоводство. Необходимо исключить объекты двойного налогообложения, – говорит она. – Поскольку декларации садоводства будут подавать до 31 января 2018 года, это оплата за все садоводство, а граждане будут платить до 1 декабря 2018 года за2017-й, у нас есть еще реальное время.Руководитель другой садоводческой организации и один из инициаторов митингасчитает иначе. «Простым нормативным актом администрация области эту тенденцию губит. Этот нормативный акт гонит людей с земли, гонит людей из села», – заявила она, уверяя, что при подсчетах кадастровой стоимости земли были сделаны грубые ошибки. По ее словам, на полумеры в виде снижения налоговых ставок садоводы не согласны.Однако радикализм Анны Войченко можно объяснить не только заботой о простых дачниках. Для некоторых «садоводов» главным становится не урожай на участке, а простейшие экономические схемы по купле-продаже земли в садоводческих товариществах. Например, по нашей информации, на Войченко оформлено около двух десятков участков в разных СНТ.По Налоговому кодексу РФ максимальная ставка для садоводческих товариществ, для участков под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства должна быть не более 0,3 % от их кадастровой стоимости. Рост кадастровой стоимости земли, произошедший по итогам очередной оценки, привел к росту сумм налогов. При этом дачники пока должны также платить налоги за земли общего пользования, находящиеся в границах садоводческих товариществ.