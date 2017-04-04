4 Апреля 2017
|Псков
|+9 .. +11 °C
|Великие Луки
|+12 .. +14 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Замечание вынесено главврачу за не приехавшую к умиравшей пациентке «скорую»
Для установления причины смерти потребовалась эксгумация
Медики назвали причину, по которой скончалась жительница новоржевской деревни Старый Двор Алевтина Птицына. Как ранее сообщала «Псковская правда», 5 марта к ней не приехали медики со станции «скорой помощи», сославшись на отсутствие дороги, а 6 марта соседи обнаружили, что Птицына скончалась.
Уже после похорон по поручению следственных органов проведена эксгумация, судебно-медицинские эксперты в качестве причин смерти назвали атеросклеротический коронаросклероз, то есть одну из болезней сердечно-сосудистой системы.
Служебная проверка завершилась замечанием в адрес Леонида Солонухина, главврача Пушкиногорской межрайонной больницы, имеющей филиал в Новоржеве. Госкомитетом по здравоохранению приказано Солонухину рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания сотрудникам филиала «Новоржевский», ответственным за выявленные нарушения.
Проверку проводило Контрольное управление областной администрации. Изучали запись телефонных разговоров, данные системы ГЛОНАСС о перемещении неотложки, регламентирующие документы. Как следует из итогового документа, который есть в распоряжении «Псковской правды», к трагическим последствиям привело отсутствие координации в действиях медиков.
Судите сами. В новоржевской «скорой» одновременно на дежурство заступают две бригады, смены длятся по 12 часов. Диспетчера нет, фельдшеры сами принимают вызовы, а когда обе бригады на их обслуживании, трубку снимают в приемном покое. 5 и 6 марта из Старого Двора поступило четыре звонка, три с просьбами о помощи, а последний с сообщением о том, что Алевтина Птицына скончалась.
Первый звонок от соседки Птицыной зарегистрирован в 19:43. Фельдшер принял вызов, уточнил маршрут, но не взял контактные данные звонившей, чем отрубил себе возможность для обратной связи. А Старый Двор находится в 40 км от Новоржева и в 7 км от деревни Заречье. От Новорожева до Заречья имеется автомобильная дорога с грунтовым покрытием, от Заречья до Старого Двора можно добраться двумя путями: дорогой без покрытия или колей вдоль поля, которая в зависимости от сезона может оказаться непроезжей для автомобиля.
А теперь внимательно следим за действиями каждого. Один фельдшер отправился на вызов.
Медработница другой бригады через разные источники нашла телефон звонившей. Этот фельдшер (остававшийся в Новоржеве) и соседка Птицыной Валентина Корнилова договорились: если «скорая» не сможет проехать, медики позвонят Корниловой, и та договорится в Заречье о более проходимом транспорте. Однако номер телефона соседки бригаде, выехавшей на вызов, передан не был.
Из Заречья выехавшая на вызов бригада смогла преодолеть треть пути до Старого Двора. Но дорога оказалась непроезжей, ситуацию усугубили темнота и метель. Вернувшись в Заречье, фельдшер позвонил напарнице, рассказал о случившемся и… получил от нее указание вернуться на станцию!
Попытки решить вопрос с транспортом предпринято не было. Хотя правила оказания скорой медицинской помощи не предусматривают порядок действий в подобной ситуации, здравый смысл подсказывает, что звонок в Старый Двор помог бы разрешить ситуацию. Вместо этого бригада вернулась в Новоржев.
По регламенту, при возникновении чрезвычайных ситуаций, медики должны доложить о происходящем в районную Единую дежурно-диспетчерскую службу и руководителю (при его отсутствии – дежурному врачу) медицинской организации, тот звонит в Псков. Вопрос начинает решаться на более высоком уровне. Этот порядок действий размещен над столом диспетчера на станции «скорой помощи». Ничего этого сделано не было. Ни с места (фельдшер объясняет отсутствием связи, но до второй бригады он дозвониться смог), ни по приезде в Новоржев. Ни одной бригадой, ни второй.
Справедливости ради, в материалах проверки содержится также информация о том, что бригады новоржевской «скорой» не радиофицированы и не оснащены служебными мобильными телефонами с сим-картами «Мегафона», имеющего оптимальную зону покрытия. Спутниковая система ГЛОНАСС в режиме голосовой связи не функционирует. Отметим, что в данном случае это не играло решающего значения, личный мобильный фельдшера работал исправно.
В 22:45 Валентина Корнилова вновь позвонила на «скорую» с резонным вопросом, где медики.
«Разговор вел фельдшер выезжавшей бригады, к этому времени вернувшийся с данного необслуженного вызова, - говорится в документе по результатам служебной проверки. - После получения ответа о том, что бригада не смогла проехать в деревню из-за распутицы, звонившая задала закономерный вопрос о том, почему в нарушение договоренности бригада не позвонила ей с места. Не получив удовлетворительного ответа, абонентка прервала разговор, что было расценено фельдшером как отказ от вызова, освобождающий его от дальнейших обязательств по отношению к пациентке, в том числе от обязательства по уведомлению ЕДДС».
Утром, в 07:35, на станцию вновь поступил звонок из Старого Двора с уведомлением о смерти Алевтины Птициной. В светлое время суток другая бригада смогла доехать в деревню на констатацию смерти.
Отметим, в Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по факту неоказания медицинской помощи. По данным редакции, расследование находится на стадии проведения экспертиз. Виновные по этой статье (если таковые найдутся) наказываются лишением свободы до четырех лет или принудительными работами. Дополнительно судья может вынести решение о запрете заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Уже после похорон по поручению следственных органов проведена эксгумация, судебно-медицинские эксперты в качестве причин смерти назвали атеросклеротический коронаросклероз, то есть одну из болезней сердечно-сосудистой системы.
Служебная проверка завершилась замечанием в адрес Леонида Солонухина, главврача Пушкиногорской межрайонной больницы, имеющей филиал в Новоржеве. Госкомитетом по здравоохранению приказано Солонухину рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания сотрудникам филиала «Новоржевский», ответственным за выявленные нарушения.
Проверку проводило Контрольное управление областной администрации. Изучали запись телефонных разговоров, данные системы ГЛОНАСС о перемещении неотложки, регламентирующие документы. Как следует из итогового документа, который есть в распоряжении «Псковской правды», к трагическим последствиям привело отсутствие координации в действиях медиков.
Не договорились
Судите сами. В новоржевской «скорой» одновременно на дежурство заступают две бригады, смены длятся по 12 часов. Диспетчера нет, фельдшеры сами принимают вызовы, а когда обе бригады на их обслуживании, трубку снимают в приемном покое. 5 и 6 марта из Старого Двора поступило четыре звонка, три с просьбами о помощи, а последний с сообщением о том, что Алевтина Птицына скончалась.
Первый звонок от соседки Птицыной зарегистрирован в 19:43. Фельдшер принял вызов, уточнил маршрут, но не взял контактные данные звонившей, чем отрубил себе возможность для обратной связи. А Старый Двор находится в 40 км от Новоржева и в 7 км от деревни Заречье. От Новорожева до Заречья имеется автомобильная дорога с грунтовым покрытием, от Заречья до Старого Двора можно добраться двумя путями: дорогой без покрытия или колей вдоль поля, которая в зависимости от сезона может оказаться непроезжей для автомобиля.
А теперь внимательно следим за действиями каждого. Один фельдшер отправился на вызов.
Медработница другой бригады через разные источники нашла телефон звонившей. Этот фельдшер (остававшийся в Новоржеве) и соседка Птицыной Валентина Корнилова договорились: если «скорая» не сможет проехать, медики позвонят Корниловой, и та договорится в Заречье о более проходимом транспорте. Однако номер телефона соседки бригаде, выехавшей на вызов, передан не был.
Из Заречья выехавшая на вызов бригада смогла преодолеть треть пути до Старого Двора. Но дорога оказалась непроезжей, ситуацию усугубили темнота и метель. Вернувшись в Заречье, фельдшер позвонил напарнице, рассказал о случившемся и… получил от нее указание вернуться на станцию!
Попытки решить вопрос с транспортом предпринято не было. Хотя правила оказания скорой медицинской помощи не предусматривают порядок действий в подобной ситуации, здравый смысл подсказывает, что звонок в Старый Двор помог бы разрешить ситуацию. Вместо этого бригада вернулась в Новоржев.
По регламенту, при возникновении чрезвычайных ситуаций, медики должны доложить о происходящем в районную Единую дежурно-диспетчерскую службу и руководителю (при его отсутствии – дежурному врачу) медицинской организации, тот звонит в Псков. Вопрос начинает решаться на более высоком уровне. Этот порядок действий размещен над столом диспетчера на станции «скорой помощи». Ничего этого сделано не было. Ни с места (фельдшер объясняет отсутствием связи, но до второй бригады он дозвониться смог), ни по приезде в Новоржев. Ни одной бригадой, ни второй.
Справедливости ради, в материалах проверки содержится также информация о том, что бригады новоржевской «скорой» не радиофицированы и не оснащены служебными мобильными телефонами с сим-картами «Мегафона», имеющего оптимальную зону покрытия. Спутниковая система ГЛОНАСС в режиме голосовой связи не функционирует. Отметим, что в данном случае это не играло решающего значения, личный мобильный фельдшера работал исправно.
Расценено как отказ
В 22:45 Валентина Корнилова вновь позвонила на «скорую» с резонным вопросом, где медики.
«Разговор вел фельдшер выезжавшей бригады, к этому времени вернувшийся с данного необслуженного вызова, - говорится в документе по результатам служебной проверки. - После получения ответа о том, что бригада не смогла проехать в деревню из-за распутицы, звонившая задала закономерный вопрос о том, почему в нарушение договоренности бригада не позвонила ей с места. Не получив удовлетворительного ответа, абонентка прервала разговор, что было расценено фельдшером как отказ от вызова, освобождающий его от дальнейших обязательств по отношению к пациентке, в том числе от обязательства по уведомлению ЕДДС».
Утром, в 07:35, на станцию вновь поступил звонок из Старого Двора с уведомлением о смерти Алевтины Птициной. В светлое время суток другая бригада смогла доехать в деревню на констатацию смерти.
Отметим, в Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по факту неоказания медицинской помощи. По данным редакции, расследование находится на стадии проведения экспертиз. Виновные по этой статье (если таковые найдутся) наказываются лишением свободы до четырех лет или принудительными работами. Дополнительно судья может вынести решение о запрете заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Юлия Шарипова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
04 Апреля 2017
- Портфель кредитных карт Россельхозбанка увеличился на 37%15:54
- Псковичей приглишают на музыкально-поэтический спектакль актрисы Нины Семеновой15:53
- Окурок помог найти преступника, глумившегося над телом пенсионерки14:57
- На пожаре в Опочке погиб мужчина, жена в больнице14:02
- Главу обвинили в коррупции13:28
- В Псковском районе парочка напала на таксиста12:55
- Ремонт гостиницы «Советская» в Дно полностью завершен12:22
- Дорожная разметка обойдется региону в 45 млн рублей11:59
- Псковичей призывают выйти на уборку мусора11:40
- В центре Пскова пройдет акция памяти жертв взрыва в Петербурге11:03
- В Пскове пройдет кастинг для фильма Месхиева11:01
- Псковский регион получит допсредства на переселение граждан10:37
- Молочную ферму построят в Дновском районе10:13
- Около 600 тысяч туристов побывали в Псковской области в 2016 году09:50
- Фильм о Довмонте покажут на всю страну09:31
- «Инициатива Псков» и администрация региона подписали договор о сотрудничестве03.04, 16:49
- Псковская область скорбит о жертвах взрыва в петербургском метро03.04, 16:42
- Россельхозбанк предоставил аграриям 32 млрд рублей льготных кредитов03.04, 16:14
- Стадион «Машиностроитель» примет шестой Пасхальный фестиваль (ПРОГРАММА)03.04, 14:47
- На сцене областной филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр03.04, 11:08
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Армен Мнацаканян: Половина жителей области – наши клиенты
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
- Ремонт дорог: список улиц, которые отремонтируют в Пскове
- Валерий Наводкин: Договоров с владельцами лошадей не было и нет
- Виктория Кинева: Гроб опускали в могилу с водой
Фото
Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаВесь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив