Для установления причины смерти потребовалась эксгумация

Медики назвали причину, по которой скончалась жительница новоржевской деревни Старый Двор. Как ранее сообщала «Псковская правда»,, а 6 марта соседи обнаружили, что Птицына скончалась.Уже после похорон по поручению следственных органов проведена эксгумация, судебно-медицинские эксперты в качестве причин смерти назвали атеросклеротический коронаросклероз, то есть одну из болезней сердечно-сосудистой системы.Служебная проверка завершилась замечанием в адрес, главврача Пушкиногорской межрайонной больницы, имеющей филиал в Новоржеве. Госкомитетом по здравоохранению приказано Солонухину рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания сотрудникам филиала «Новоржевский», ответственным за выявленные нарушения.Проверку проводило Контрольное управление областной администрации. Изучали запись телефонных разговоров, данные системы ГЛОНАСС о перемещении неотложки, регламентирующие документы. Как следует из итогового документа, который есть в распоряжении «Псковской правды», к трагическим последствиям привело отсутствие координации в действиях медиков.

Не договорились

Расценено как отказ

Судите сами. В новоржевской «скорой» одновременно на дежурство заступают две бригады, смены длятся по 12 часов. Диспетчера нет, фельдшеры сами принимают вызовы, а когда обе бригады на их обслуживании, трубку снимают в приемном покое. 5 и 6 марта из Старого Двора поступило четыре звонка, три с просьбами о помощи, а последний с сообщением о том, что Алевтина Птицына скончалась.Первый звонок от соседки Птицыной зарегистрирован в 19:43. Фельдшер принял вызов, уточнил маршрут, но не взял контактные данные звонившей, чем отрубил себе возможность для обратной связи. А Старый Двор находится в 40 км от Новоржева и в 7 км от деревни Заречье. От Новорожева до Заречья имеется автомобильная дорога с грунтовым покрытием, от Заречья до Старого Двора можно добраться двумя путями: дорогой без покрытия или колей вдоль поля, которая в зависимости от сезона может оказаться непроезжей для автомобиля.А теперь внимательно следим за действиями каждого. Один фельдшер отправился на вызов.Медработница другой бригады через разные источники нашла телефон звонившей. Этот фельдшер (остававшийся в Новоржеве) и соседка Птицынойдоговорились: если «скорая» не сможет проехать, медики позвонят Корниловой, и та договорится в Заречье о более проходимом транспорте. Однако номер телефона соседки бригаде, выехавшей на вызов, передан не был.Из Заречья выехавшая на вызов бригада смогла преодолеть треть пути до Старого Двора. Но дорога оказалась непроезжей, ситуацию усугубили темнота и метель. Вернувшись в Заречье, фельдшер позвонил напарнице, рассказал о случившемся и… получил от нее указание вернуться на станцию!Попытки решить вопрос с транспортом предпринято не было. Хотя правила оказания скорой медицинской помощи не предусматривают порядок действий в подобной ситуации, здравый смысл подсказывает, что звонок в Старый Двор помог бы разрешить ситуацию. Вместо этого бригада вернулась в Новоржев.По регламенту, при возникновении чрезвычайных ситуаций, медики должны доложить о происходящем в районную Единую дежурно-диспетчерскую службу и руководителю (при его отсутствии – дежурному врачу) медицинской организации, тот звонит в Псков. Вопрос начинает решаться на более высоком уровне. Этот порядок действий размещен над столом диспетчера на станции «скорой помощи». Ничего этого сделано не было. Ни с места (фельдшер объясняет отсутствием связи, но до второй бригады он дозвониться смог), ни по приезде в Новоржев. Ни одной бригадой, ни второй.Справедливости ради, в материалах проверки содержится также информация о том, что бригады новоржевской «скорой» не радиофицированы и не оснащены служебными мобильными телефонами с сим-картами «Мегафона», имеющего оптимальную зону покрытия. Спутниковая система ГЛОНАСС в режиме голосовой связи не функционирует. Отметим, что в данном случае это не играло решающего значения, личный мобильный фельдшера работал исправно.В 22:45 Валентина Корнилова вновь позвонила на «скорую» с резонным вопросом, где медики.«Разговор вел фельдшер выезжавшей бригады, к этому времени вернувшийся с данного необслуженного вызова, - говорится в документе по результатам служебной проверки. - После получения ответа о том, что бригада не смогла проехать в деревню из-за распутицы, звонившая задала закономерный вопрос о том, почему в нарушение договоренности бригада не позвонила ей с места. Не получив удовлетворительного ответа, абонентка прервала разговор, что было расценено фельдшером как отказ от вызова, освобождающий его от дальнейших обязательств по отношению к пациентке, в том числе от обязательства по уведомлению ЕДДС».Утром, в 07:35, на станцию вновь поступил звонок из Старого Двора с уведомлением о смерти Алевтины Птициной. В светлое время суток другая бригада смогла доехать в деревню на констатацию смерти.Отметим, в Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по факту неоказания медицинской помощи. По данным редакции, расследование находится на стадии проведения экспертиз. Виновные по этой статье (если таковые найдутся) наказываются лишением свободы до четырех лет или принудительными работами. Дополнительно судья может вынести решение о запрете заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.