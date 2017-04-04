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Балтийский берег в Пскове
Бизнесмен из Риги предложил проект переустройства псковского пляжа
Вячеслав Иванов из Риги занимается выплавкой алюминиевых чушек из вторсырья и продажей их на экспорт. Имеет высшее спортивное образование, выпускник кафедры футбола и хоккея Рижской академии спорта. Утверждает, что при желании площадку для пляжного тенниса можно насыпать в любом дворе – что он и сделал в родной Риге. Один двор обустроил для себя, другой – для знакомого.
С Вячеславом Ивановым, который отбыл в Ригу после встречи с псковским руководством, связалась «Псковская правда» и узнала его планы относительно нашего пляжа.
– Откуда вы узнали про наш пляж и его состояние?
– Периодически бываю в Пскове, играю с вашими волейболистами и теннисистами, вижу, в каком состоянии пляж и как можно это улучшить. В мире набирает популярность пляжный теннис, итальянцы придумали эту игру 30 лет назад. Семейный вид спорта, в любом возрасте можно им заниматься. Соревнования проводятся в Прибалтике, в Питере, в Москве. Псковские спортсмены могли бы присоединиться к этому движению и приглашать к себе. Если заполнить пляж еженедельными соревнованиями, то играть можно было бы полгода, уже с температуры 10-12 градусов.
– Кто готовил проект?
– Придумал все я, визуализировать помогла знакомая, которая занимается мебелью. Я дал ей все размеры, если их соблюсти, то на пляже можно разместить все желаемое. В проекте я показал даже, где какие кусты срезать, чтобы улучшить вид на Кремль.
– Как собираетесь защищаться от вандалов?
– Думаю, когда люди увидят такую красоту, ни у кого не будет желания ее портить. И можно видеокамеры развесить, а картинку выводить на пульт охранной фирмы.
– Какие затраты повлечет проект, как скоро и за счет чего вы планируете их отбить?
– Еще не считал, на днях собираюсь. Может, чем-то город поможет, например, песком, трибунами. Металлические столбы для площадок готов сделать один из волейболистов, он занимается в Пскове металлоконструкциями.
В дни, когда нет соревнований, можно сдавать площадки для игры всем желающим. Скажем, по 50 рублей в час с человека. За плату тренеры помогут освоить основы пляжного тенниса. Территория вне спортивного комплекса должна быть общедоступной, и любой человек с пляжа должен иметь возможность зайти в комплекс, выпить в кафе вкусный кофе или фреш, понаблюдать за играющими.
Если город раскошелится и нормальный песочек везде засыплет, это было бы идеально.
Сейчас люди приходят на пляж и ничего не получают. Надо, чтобы город сделал благоустройство, чтобы люди видели, что это все для них. Думаю, городу несложно будет провести электричество и воду, их использование мы готовы оплачивать сами.
– Содержать кафе – деятельность специфическая, далекая от спорта. Сами займетесь или кого-то пригласите?
– Никогда этим не занимался. Однако, чтобы получать какую-то прибыль, надо взять все в свои руки. Пока я так далеко не загадываю.
Пока что вся инфраструктура городского пляжа умещается в один кадр. Визуализацию своего проекта Вячеслав Иванов отказался представить редакции, ссылаясь на право интеллектуальной собственности.
– Чем вызвана необходимость переустройства пляжа?
– Я вам тоже задам вопрос: вас устраивает пляж? Я лично как руководитель спорта хочу видеть чистое благоустроенное место для отдыха всех категорий населения Пскова. Для отдыха здорового, активного. Не у всех есть возможность выехать на озеро. Городской пляж находится в не очень удовлетворительном состоянии. В новые фитнес-клубы и в аквапарк все ходят с удовольствием. Город от обустройства пляжа только выиграет. Сильнее станет развиваться спортивный туризм, на соревнования будут приезжать люди из Прибалтики и Петербурга. Для нас это выгодно и повышает привлекательность города.
– Город не может своими силами привести пляж в порядок?
– Чем хорош нормальный хозяин? Он использует все возможности. Если есть инвестор, почему бы и не привлечь. Возможно, и городу придется какие-то деньги вкладывать. Денег у нас на все не хватает. А к Ганзе хотелось бы как можно больше мест в порядок привести.
– Вы встретились, обсудили проект. Что дальше?
– Эта встреча – разговор о намерениях. Город не возражает против предложенного проекта, инвестор готов. Вопрос в том, что в ходе реализации проекта появится много проблем. В частности, по качеству воды в Великой, где нельзя купаться, и по канализованию воды из душей, которые предлагает поставить инвестор.
Не факт, что всех этот проект устроит. Договорились, что инвестор напишет письмо на имя главы города Ивана Цецерского. А потом пойдет проработка. Много вариантов обустройства пляжа было на моем веку, а потом люди понимали, что реализовать их слишком сложно, и все оказывалось мыльным пузырем.
– Инвестор –не то же самое, что благотворитель. Свои деньги он захочет вернуть. Вход на пляж станет платным?
– Думаете, кто-нибудь пляж огородит и будет бабки собирать? Во главу угла мы коммерческий интерес не ставим, однако люди готовы платить за хорошие условия и сервис. Но везде, где есть платное, должно быть и бесплатное. Есть у нас пенсионеры, детишки, студенты, семьи с низким достатком – нужно сделать так, чтобы они могли бесплатно отдохнуть. Какие-то деньги собирать придется. К сожалению, народ у нас такой, что сломает всю красоту, и надо на что-то содержать сторожа.
– Много лет ходят разговоры о том, что городской пляж хорошо бы перенести в другое место, подальше от Мирожского монастыря. И монахам, и отдыхающим неудобно такое соседство. Может быть, появление инвестора станет для этого толчком?
– Сколько насельников в монастыре? Единицы. И о чем говорить? А то получается, мы людям не даем нормально отдыхать. Да и куда переносить пляж. На Степановский лужок за радиозавод? А почему бы не сделать и здесь, и там? Чем больше будет в городе благоустроенных мест, тем он будет привлекательнее.
С городского пляжа открывается вид на Троицкий собор. Мы проводим соревнования по пляжному волейболу, в том числе уровня федерального округа. Нам важна картинка.
Если подходить серьезно, то на этом берегу должна быть красивая набережная, как напротив.
• Завести на пляж крупный песок, а старый столкнуть бульдозером в реку, чтобы присыпать камушки, мешающие тем, кто на свой страх и риск решается погрузиться в Великую.
• Лежаки.
• Душ. Пригодится тем, кто пришел загорать и хочет освежиться, не окунаясь в реку, и тем, кто разогрелся во время игры в волейбол или теннис.
• Пять площадок для пляжного волейбола и пляжного тенниса с подсветкой для месяцев, когда темнеет рано.
• Три контейнера, в которых разместятся тренерская со спортивным инвентарем, пунктом его проката и продажи, а также раздевалки для женщин и мужчин.
• Кафе. Инвестор не отрицает возможности получения лицензии на продажу алкоголя, в этом случае на пляже можно будет освежиться не только соком и мороженым, но и пивом.
• Пятиярусная трибуна. Решили установить постоянную конструкцию, которая бы даже в дни без соревнований напоминала о состязаниях.
• Шатер, под которым спортсмены могли бы переждать дождь.
• Уличные тренажеры.
С Вячеславом Ивановым, который отбыл в Ригу после встречи с псковским руководством, связалась «Псковская правда» и узнала его планы относительно нашего пляжа.
– Откуда вы узнали про наш пляж и его состояние?
– Периодически бываю в Пскове, играю с вашими волейболистами и теннисистами, вижу, в каком состоянии пляж и как можно это улучшить. В мире набирает популярность пляжный теннис, итальянцы придумали эту игру 30 лет назад. Семейный вид спорта, в любом возрасте можно им заниматься. Соревнования проводятся в Прибалтике, в Питере, в Москве. Псковские спортсмены могли бы присоединиться к этому движению и приглашать к себе. Если заполнить пляж еженедельными соревнованиями, то играть можно было бы полгода, уже с температуры 10-12 градусов.
– Кто готовил проект?
– Придумал все я, визуализировать помогла знакомая, которая занимается мебелью. Я дал ей все размеры, если их соблюсти, то на пляже можно разместить все желаемое. В проекте я показал даже, где какие кусты срезать, чтобы улучшить вид на Кремль.
– Как собираетесь защищаться от вандалов?
– Думаю, когда люди увидят такую красоту, ни у кого не будет желания ее портить. И можно видеокамеры развесить, а картинку выводить на пульт охранной фирмы.
– Какие затраты повлечет проект, как скоро и за счет чего вы планируете их отбить?
– Еще не считал, на днях собираюсь. Может, чем-то город поможет, например, песком, трибунами. Металлические столбы для площадок готов сделать один из волейболистов, он занимается в Пскове металлоконструкциями.
В дни, когда нет соревнований, можно сдавать площадки для игры всем желающим. Скажем, по 50 рублей в час с человека. За плату тренеры помогут освоить основы пляжного тенниса. Территория вне спортивного комплекса должна быть общедоступной, и любой человек с пляжа должен иметь возможность зайти в комплекс, выпить в кафе вкусный кофе или фреш, понаблюдать за играющими.
Если город раскошелится и нормальный песочек везде засыплет, это было бы идеально.
Сейчас люди приходят на пляж и ничего не получают. Надо, чтобы город сделал благоустройство, чтобы люди видели, что это все для них. Думаю, городу несложно будет провести электричество и воду, их использование мы готовы оплачивать сами.
– Содержать кафе – деятельность специфическая, далекая от спорта. Сами займетесь или кого-то пригласите?
– Никогда этим не занимался. Однако, чтобы получать какую-то прибыль, надо взять все в свои руки. Пока я так далеко не загадываю.
Пока что вся инфраструктура городского пляжа умещается в один кадр. Визуализацию своего проекта Вячеслав Иванов отказался представить редакции, ссылаясь на право интеллектуальной собственности.
КомпетентноОдним из участников встречи, состоявшейся 28 марта с потенциальным инвестором из Риги, стал председатель городского комитета по физической культуре и спорту Александр Гаврилов. В интервью «Псковской правде» он рассказал, что выиграет Псков в случае реализации проекта, какие острые камни его ждут, станет ли полностью платным вход на пляж и не пора ли его вообще переносить.
– Чем вызвана необходимость переустройства пляжа?
– Я вам тоже задам вопрос: вас устраивает пляж? Я лично как руководитель спорта хочу видеть чистое благоустроенное место для отдыха всех категорий населения Пскова. Для отдыха здорового, активного. Не у всех есть возможность выехать на озеро. Городской пляж находится в не очень удовлетворительном состоянии. В новые фитнес-клубы и в аквапарк все ходят с удовольствием. Город от обустройства пляжа только выиграет. Сильнее станет развиваться спортивный туризм, на соревнования будут приезжать люди из Прибалтики и Петербурга. Для нас это выгодно и повышает привлекательность города.
– Город не может своими силами привести пляж в порядок?
– Чем хорош нормальный хозяин? Он использует все возможности. Если есть инвестор, почему бы и не привлечь. Возможно, и городу придется какие-то деньги вкладывать. Денег у нас на все не хватает. А к Ганзе хотелось бы как можно больше мест в порядок привести.
– Вы встретились, обсудили проект. Что дальше?
– Эта встреча – разговор о намерениях. Город не возражает против предложенного проекта, инвестор готов. Вопрос в том, что в ходе реализации проекта появится много проблем. В частности, по качеству воды в Великой, где нельзя купаться, и по канализованию воды из душей, которые предлагает поставить инвестор.
Не факт, что всех этот проект устроит. Договорились, что инвестор напишет письмо на имя главы города Ивана Цецерского. А потом пойдет проработка. Много вариантов обустройства пляжа было на моем веку, а потом люди понимали, что реализовать их слишком сложно, и все оказывалось мыльным пузырем.
– Инвестор –не то же самое, что благотворитель. Свои деньги он захочет вернуть. Вход на пляж станет платным?
– Думаете, кто-нибудь пляж огородит и будет бабки собирать? Во главу угла мы коммерческий интерес не ставим, однако люди готовы платить за хорошие условия и сервис. Но везде, где есть платное, должно быть и бесплатное. Есть у нас пенсионеры, детишки, студенты, семьи с низким достатком – нужно сделать так, чтобы они могли бесплатно отдохнуть. Какие-то деньги собирать придется. К сожалению, народ у нас такой, что сломает всю красоту, и надо на что-то содержать сторожа.
– Много лет ходят разговоры о том, что городской пляж хорошо бы перенести в другое место, подальше от Мирожского монастыря. И монахам, и отдыхающим неудобно такое соседство. Может быть, появление инвестора станет для этого толчком?
– Сколько насельников в монастыре? Единицы. И о чем говорить? А то получается, мы людям не даем нормально отдыхать. Да и куда переносить пляж. На Степановский лужок за радиозавод? А почему бы не сделать и здесь, и там? Чем больше будет в городе благоустроенных мест, тем он будет привлекательнее.
С городского пляжа открывается вид на Троицкий собор. Мы проводим соревнования по пляжному волейболу, в том числе уровня федерального округа. Нам важна картинка.
Если подходить серьезно, то на этом берегу должна быть красивая набережная, как напротив.
КонкретноЧто предлагает инвестор
• Завести на пляж крупный песок, а старый столкнуть бульдозером в реку, чтобы присыпать камушки, мешающие тем, кто на свой страх и риск решается погрузиться в Великую.
• Лежаки.
• Душ. Пригодится тем, кто пришел загорать и хочет освежиться, не окунаясь в реку, и тем, кто разогрелся во время игры в волейбол или теннис.
• Пять площадок для пляжного волейбола и пляжного тенниса с подсветкой для месяцев, когда темнеет рано.
• Три контейнера, в которых разместятся тренерская со спортивным инвентарем, пунктом его проката и продажи, а также раздевалки для женщин и мужчин.
• Кафе. Инвестор не отрицает возможности получения лицензии на продажу алкоголя, в этом случае на пляже можно будет освежиться не только соком и мороженым, но и пивом.
• Пятиярусная трибуна. Решили установить постоянную конструкцию, которая бы даже в дни без соревнований напоминала о состязаниях.
• Шатер, под которым спортсмены могли бы переждать дождь.
• Уличные тренажеры.
КстатиЕжегодно Роспотребнадзор берет пробы воды в районе городского пляжа. На протяжении ряда последних лет заключение по результатам анализов неутешительное: купаться в Великой опасно для здоровья. В частности, в прошлом году санитарная служба обнаружила в воде синегнойную палочку.
Юлия Шарипова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 1
Комментарии
Людмила
04 Апреля 2017 - 16:34
Бредовая идея,река грязная купаться запрещено,Для занятий спортом есть стадионы А кафе с пивом это вообще абсурд! Одним словом если есть деньги в казне лучше посадите деревья на Октябрьском проспекте,будет польза и красота всем горожанам
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