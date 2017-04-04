Владельцам дач, частных домов, фермерам, сельхозпредприятиям придется самим защищать лес от пожара. Иначе – нарушение закона и штраф



Основные причины лесных пожаров связаны с человеческим фактором.

Как правильно жечь траву у себя на участке

Какой штраф

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Ни для кого не секрет, что основные причины лесных пожаров – брошенный окурок, непотушенный костер. В МЧС забили тревогу и решили повысить гражданскую ответственность – в закон о лесных массивах внесли поправки. Теперь владельцы территорий у леса должны сами следить за их пожарной безопасностью.1 марта в силу вступило постановление правительства №807. Согласно документу, собственникам, чьи земли непосредственно прилегают к лесному массиву, придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.– Мы сейчас устанавливаем собственников земельных участков, прилегающих к лесу, – рассказал в пресс-центре «Псковской правды», заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области. – Такую базу нам предоставляют органы местного самоуправления. В ближайшее время проведем рейды, будем привлекать к административной ответственности собственников, которые закон нарушают.Законодателям такая мера кажется весьма действенной. Поэтому в перспективе наказывать за сухостой на участке или вокруг него планируют всех остальных владельцев земли (в том числе и дачников).Всего в области около 2,5 млн гектаров леса (земли лесного фонда), почти треть заросла кустарником и растительностью.– Чтобы обеспечить опашку этих земель, надо запахать столько, сколько у нас в области даже сельхозземель не пашется, – рассуждает, начальник отдела государственной лесной охраны комитета Псковской области по природопользованию. – Но постепенно ситуация будет исправляться. Должна быть доработана и нормативная база. Вроде есть Земельный кодекс, и если землю не используют, то ее надо отобрать. Однако не все так просто. Но то, что лед тронулся, это однозначно.Реестр собственников земель, прилегающих к лесному фонду, собирать уже начали. Пока в нем 400 владельцев, меньше трети – юридические лица.– Мы в 2015 и 2016 годах занимались поиском таких собственников, чтобы переложить на их плечи расходы на тушение. Мы вместо того, чтобы тушить лес (именно это задача центра. – Прим.), тушили и не в лесу тоже, – говорит, директор Противопожарного лесного центра региона. – Так вот оказалось, что собственники проживают и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и даже за Уральским хребтом. Земли постоянно перепродают, а нынешнее законодательство не обязывает органы Росреестра ставить муниципалитеты в известность, поэтому кто у них хозяйничает на территории – они даже не знают. Вот сейчас вся эта работа будет вестись усилиями ряда ведомств.Для борьбы с лесными пожарами в этом году в лесах Псковской области установят еще пять видеокамер. Они появятся в Невельском, Гдовском и Себежском лесничествах. В настоящее время на вышках операторов сотовой связи установлены 87 видеокамер, которые позволят охватить видеонаблюдением 90% территории.– Был случай, когда благодаря камерам удалось найти поджигательницу. Пожарные выехали на пожар. Тушат поле. А в 800 метрах (это показали камеры) видно, как траву с другой стороны поля вместе с внучком поджигает бабушка. Приехали, протокол составили.Схема обнаружения лесных пожаров хорошо отработана и оттачивается из года в год. Кроме видеонаблюдения для обнаружения возгораний используется патрулирование, в том числе с использованием вертолета «Robinson».– Также мы надеемся, что информировать нас о пожарах будут и граждане, – отметил Виктор Клементьев.• Собрать траву, сухостой и мусор граблями.• Дождаться безветренной погоды.• Выбрать территорию, в радиусе 25-30 метров от которой не будет сухостойных деревьев и других горючих материалов. Отделить место противопожарной полосой шириной не менее 1,4 метра (можно выкопать яму).• Приготовить на всякий случай огнетушители, ведра с водой.• Не сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек.• Обеспечить непрерывный контроль над горением.• на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей;• на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;• на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.За пожарной обстановкой в лесах региона следит система «Лесохранитель». Камеры «смотрят» примерно на 25 километров вдаль, все оборудование – высокого разрешения. Перенять опыт работы с системой в Псковскую область неоднократно приезжали из других регионов. До недавнего времени мы по количеству видеокамер, которые наблюдают за ситуацией в лесах, занимали первое место в стране. Потом нас обошли Москва и Санкт-Петербург. Разработкой программного обеспечения занимается псковское предприятие. Сейчас оно разрабатывает программное обеспечение для системы видеонаблюдения Всемирного фонда дикой природы. Аналогов ему нет в мире.

Первые отклики

– Категорически не поддерживаю идею о сжигании сухой травы. И опасно, и не нужно. Лучше траву пролить водой и накрыть рубероидом, старым линолеумом. Если при обработке территории будут попадаться дождевые червяки – бросать их в кучу, пусть поработают. Посмотреть на участок, прикинуть, где будете сажать плодовые деревья, кусты, малину и прочее. На этом месте – снять дерн, выкопать ямки и траншейки на пару штыков лопаты, набросать туда деревяшки, можно с гвоздями, и закопать обратно. Получите и дренаж, и улучшение почвы.А если все же сжигать, то выкопать яму и сжигать только сухую траву и по частям. Мокрую траву не сжигайте – задымите соседей, они пожарных вызовут.