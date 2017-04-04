4 Апреля 2017
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Сжечь траву и не спалить соседа
Владельцам дач, частных домов, фермерам, сельхозпредприятиям придется самим защищать лес от пожара. Иначе – нарушение закона и штраф
Ни для кого не секрет, что основные причины лесных пожаров – брошенный окурок, непотушенный костер. В МЧС забили тревогу и решили повысить гражданскую ответственность – в закон о лесных массивах внесли поправки. Теперь владельцы территорий у леса должны сами следить за их пожарной безопасностью.
1 марта в силу вступило постановление правительства №807. Согласно документу, собственникам, чьи земли непосредственно прилегают к лесному массиву, придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.
– Мы сейчас устанавливаем собственников земельных участков, прилегающих к лесу, – рассказал в пресс-центре «Псковской правды» Владимир Якунин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области. – Такую базу нам предоставляют органы местного самоуправления. В ближайшее время проведем рейды, будем привлекать к административной ответственности собственников, которые закон нарушают.
Законодателям такая мера кажется весьма действенной. Поэтому в перспективе наказывать за сухостой на участке или вокруг него планируют всех остальных владельцев земли (в том числе и дачников).
Всего в области около 2,5 млн гектаров леса (земли лесного фонда), почти треть заросла кустарником и растительностью.
– Чтобы обеспечить опашку этих земель, надо запахать столько, сколько у нас в области даже сельхозземель не пашется, – рассуждает Виктор Клементьев, начальник отдела государственной лесной охраны комитета Псковской области по природопользованию. – Но постепенно ситуация будет исправляться. Должна быть доработана и нормативная база. Вроде есть Земельный кодекс, и если землю не используют, то ее надо отобрать. Однако не все так просто. Но то, что лед тронулся, это однозначно.
Реестр собственников земель, прилегающих к лесному фонду, собирать уже начали. Пока в нем 400 владельцев, меньше трети – юридические лица.
– Мы в 2015 и 2016 годах занимались поиском таких собственников, чтобы переложить на их плечи расходы на тушение. Мы вместо того, чтобы тушить лес (именно это задача центра. – Прим.), тушили и не в лесу тоже, – говорит Олег Черней, директор Противопожарного лесного центра региона. – Так вот оказалось, что собственники проживают и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и даже за Уральским хребтом. Земли постоянно перепродают, а нынешнее законодательство не обязывает органы Росреестра ставить муниципалитеты в известность, поэтому кто у них хозяйничает на территории – они даже не знают. Вот сейчас вся эта работа будет вестись усилиями ряда ведомств.
Для борьбы с лесными пожарами в этом году в лесах Псковской области установят еще пять видеокамер. Они появятся в Невельском, Гдовском и Себежском лесничествах. В настоящее время на вышках операторов сотовой связи установлены 87 видеокамер, которые позволят охватить видеонаблюдением 90% территории.
– Был случай, когда благодаря камерам удалось найти поджигательницу. Пожарные выехали на пожар. Тушат поле. А в 800 метрах (это показали камеры) видно, как траву с другой стороны поля вместе с внучком поджигает бабушка. Приехали, протокол составили.
Схема обнаружения лесных пожаров хорошо отработана и оттачивается из года в год. Кроме видеонаблюдения для обнаружения возгораний используется патрулирование, в том числе с использованием вертолета «Robinson».
– Также мы надеемся, что информировать нас о пожарах будут и граждане, – отметил Виктор Клементьев.
Основные причины лесных пожаров связаны с человеческим фактором.
• Дождаться безветренной погоды.
• Выбрать территорию, в радиусе 25-30 метров от которой не будет сухостойных деревьев и других горючих материалов. Отделить место противопожарной полосой шириной не менее 1,4 метра (можно выкопать яму).
• Приготовить на всякий случай огнетушители, ведра с водой.
• Не сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек.
• Обеспечить непрерывный контроль над горением.
• на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
• на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
стемы видеонаблюдения Всемирного фонда дикой природы. Аналогов ему нет в мире.
– Категорически не поддерживаю идею о сжигании сухой травы. И опасно, и не нужно. Лучше траву пролить водой и накрыть рубероидом, старым линолеумом. Если при обработке территории будут попадаться дождевые червяки – бросать их в кучу, пусть поработают. Посмотреть на участок, прикинуть, где будете сажать плодовые деревья, кусты, малину и прочее. На этом месте – снять дерн, выкопать ямки и траншейки на пару штыков лопаты, набросать туда деревяшки, можно с гвоздями, и закопать обратно. Получите и дренаж, и улучшение почвы.
А если все же сжигать, то выкопать яму и сжигать только сухую траву и по частям. Мокрую траву не сжигайте – задымите соседей, они пожарных вызовут.
1 марта в силу вступило постановление правительства №807. Согласно документу, собственникам, чьи земли непосредственно прилегают к лесному массиву, придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.
– Мы сейчас устанавливаем собственников земельных участков, прилегающих к лесу, – рассказал в пресс-центре «Псковской правды» Владимир Якунин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области. – Такую базу нам предоставляют органы местного самоуправления. В ближайшее время проведем рейды, будем привлекать к административной ответственности собственников, которые закон нарушают.
Законодателям такая мера кажется весьма действенной. Поэтому в перспективе наказывать за сухостой на участке или вокруг него планируют всех остальных владельцев земли (в том числе и дачников).
Всего в области около 2,5 млн гектаров леса (земли лесного фонда), почти треть заросла кустарником и растительностью.
– Чтобы обеспечить опашку этих земель, надо запахать столько, сколько у нас в области даже сельхозземель не пашется, – рассуждает Виктор Клементьев, начальник отдела государственной лесной охраны комитета Псковской области по природопользованию. – Но постепенно ситуация будет исправляться. Должна быть доработана и нормативная база. Вроде есть Земельный кодекс, и если землю не используют, то ее надо отобрать. Однако не все так просто. Но то, что лед тронулся, это однозначно.
Реестр собственников земель, прилегающих к лесному фонду, собирать уже начали. Пока в нем 400 владельцев, меньше трети – юридические лица.
– Мы в 2015 и 2016 годах занимались поиском таких собственников, чтобы переложить на их плечи расходы на тушение. Мы вместо того, чтобы тушить лес (именно это задача центра. – Прим.), тушили и не в лесу тоже, – говорит Олег Черней, директор Противопожарного лесного центра региона. – Так вот оказалось, что собственники проживают и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и даже за Уральским хребтом. Земли постоянно перепродают, а нынешнее законодательство не обязывает органы Росреестра ставить муниципалитеты в известность, поэтому кто у них хозяйничает на территории – они даже не знают. Вот сейчас вся эта работа будет вестись усилиями ряда ведомств.
Для борьбы с лесными пожарами в этом году в лесах Псковской области установят еще пять видеокамер. Они появятся в Невельском, Гдовском и Себежском лесничествах. В настоящее время на вышках операторов сотовой связи установлены 87 видеокамер, которые позволят охватить видеонаблюдением 90% территории.
– Был случай, когда благодаря камерам удалось найти поджигательницу. Пожарные выехали на пожар. Тушат поле. А в 800 метрах (это показали камеры) видно, как траву с другой стороны поля вместе с внучком поджигает бабушка. Приехали, протокол составили.
Схема обнаружения лесных пожаров хорошо отработана и оттачивается из года в год. Кроме видеонаблюдения для обнаружения возгораний используется патрулирование, в том числе с использованием вертолета «Robinson».
– Также мы надеемся, что информировать нас о пожарах будут и граждане, – отметил Виктор Клементьев.
Основные причины лесных пожаров связаны с человеческим фактором.
Как правильно жечь траву у себя на участке• Собрать траву, сухостой и мусор граблями.
• Дождаться безветренной погоды.
• Выбрать территорию, в радиусе 25-30 метров от которой не будет сухостойных деревьев и других горючих материалов. Отделить место противопожарной полосой шириной не менее 1,4 метра (можно выкопать яму).
• Приготовить на всякий случай огнетушители, ведра с водой.
• Не сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек.
• Обеспечить непрерывный контроль над горением.
Какой штраф• на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей;
• на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
• на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Это интересноЗа пожарной обстановкой в лесах региона следит система «Лесохранитель». Камеры «смотрят» примерно на 25 километров вдаль, все оборудование – высокого разрешения. Перенять опыт работы с системой в Псковскую область неоднократно приезжали из других регионов. До недавнего времени мы по количеству видеокамер, которые наблюдают за ситуацией в лесах, занимали первое место в стране. Потом нас обошли Москва и Санкт-Петербург. Разработкой программного обеспечения занимается псковское предприятие. Сейчас оно разрабатывает программное обеспечение для си
стемы видеонаблюдения Всемирного фонда дикой природы. Аналогов ему нет в мире.
Первые откликиНиколай:
– Категорически не поддерживаю идею о сжигании сухой травы. И опасно, и не нужно. Лучше траву пролить водой и накрыть рубероидом, старым линолеумом. Если при обработке территории будут попадаться дождевые червяки – бросать их в кучу, пусть поработают. Посмотреть на участок, прикинуть, где будете сажать плодовые деревья, кусты, малину и прочее. На этом месте – снять дерн, выкопать ямки и траншейки на пару штыков лопаты, набросать туда деревяшки, можно с гвоздями, и закопать обратно. Получите и дренаж, и улучшение почвы.
А если все же сжигать, то выкопать яму и сжигать только сухую траву и по частям. Мокрую траву не сжигайте – задымите соседей, они пожарных вызовут.
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