Приставы накажут коллекторов
Почему до судебных приставов сложно дозвониться? Как защитить свою банковскую карту от списания средств? Как себя вести с коллекторами?
На эти и другие вопросы в пресс-центре «Псковской правды» ответил главный пристав региона, руководитель УФССП РФ по Псковской области Сергей Колесников.
– Сергей Анатольевич, самый часто задаваемый вопрос от наших читателей – вопрос о незаконном списании социальных выплат с банковских карт. Банки обычно кивают в сторону приставов. Приставы винят банкиров. Кто виноват? Как сохранить эти деньги?
– В прошлом году неоднократно поднимался вопрос о незаконном списании и аресте детских пособий, алиментов, заработной платы или пенсии. Почему так происходило? Как правило, должник не уведомлял банк о том, что у него на счетах есть деньги, которые никто не имеет права трогать.
Для защиты этих средств был прописан четкий алгоритм действий. Сегодня, если банк арестовывает или списывает денежные средства должника, на которые нельзя обращать взыскание, ему грозит административная ответственность. В прошлом году приставы 7 раз привлекали к ответственности банкиров.
Необходимо написать в банк официально, что такого-то числа с такого-то источника поступает такая-то сумма. Ее нельзя трогать, т. к. она – пособие и т. д.
Если банк, несмотря на уведомления клиента, средства списал, то человеку надо прийти к приставам и написать заявление.
– С 2017 года служба судебных приставов занимается еще и коллекторами. Теперь жаловаться на навязчивые звонки можно вам?
– Мы теперь осуществляем надзор и контроль за деятельностью коллекторских агентств, ведем реестр всех организаций, которые занимаются взысканием задолженностей. На сегодняшний день в Псковской области не зарегистрировано ни одной организации, имеющей право называться коллекторской. При этом к нам поступают жалобы на действия определенных лиц. Если граждане получают угрозы со стороны коллекторов, письма или звонки, нужно максимально собрать все данные о том, кто это делает, спросить название организации, уточнить должность и Ф.И.О., а мы уже будем проводить проверку исходя из этих данных. За нарушение прав должников предусмотрена ответственность – от 20 тысяч до 2 млн рублей, а если организация официально зарегистрирована, ей грозит исключение из реестра, лишение права осуществлять деятельность на определенный срок.
– Многие жалуются, что штрафы оплатили, но информация в базе не обновляется и человек попадает в поле зрения приставов без оснований.
– В управление судебных приставов действительно до сих пор приходят исполненные исполнительные производства. Человек свой штраф уже оплатил, а пристав об этом ничего не знает. Около 5 000 таких документов было предъявлено в прошлом году. Мы будем с этим работать.
– Каждый год приставы отчитываются, скольких человек выдворили. Но это все за бюджетные средства.
– Выдворение одного гражданина действительно обходится бюджету почти в 30 000 рублей. Больше 300 иностранных граждан и лиц без гражданства были выдворены с территории нашего региона в 2016 году (это на 45 процентов больше цифр прошлого года). Благодаря активной работе с родственниками и диаспорами, которые высылали средства на проезд, удалось сэкономить около 10 млн рублей бюджетных средств. В 2015 году эта сумма составляла всего лишь 550 тысяч рублей.
– Во время прошлого визита в наш пресс-центр вы говорили о планах выстроить диалог со взыскателями. Удалось?
– Да. Каждый квартал судебный пристав должен звонить взыскателю и информировать о том, какие меры приняты, сколько осталось средств взыскать, что планируется сделать. Взыскатель в свою очередь предоставляет информацию о должнике. Говорит, к примеру, что у того появилась машина или какое-то незарегистрированное имущество. Мы эти данные проверяем. По итогам года таким образом были проинформированы 3 500 взыскателей. Конечно, не все, но их количество растет. Благодаря такой работе сократилось количество обращений по алиментам на 30 %.
– У вас регулярно появляется информация по рейдам. Насколько они эффективны?
– Мы действительно в один из дней недели проводим централизованный рейд по всему региону. Каждый раз определенная тема, например, ЖКХ или алименты. За 4 часа рейда обходим полторы тысячи адресов. В среднем количество арестов составляет 150. Мы ориентированы на то, чтобы в таких рейдах участвовали и взыскатели.
– Вы уже год на своем посту. Одной из задач ставили – наладить обратную связь. Удалось сократить число жалоб?
– Количество обращений в целом уменьшилось на 15 %. Предыдущие два года эта цифра лишь росла. Число жалоб на действия и бездействие, поданных в суды, сократилось на 58 %, а удовлетворенных – на 77 %. В прошлом году многие, минуя нас, сразу обращались в прокуратуру. В этом году таких обращений стало меньше на 12,5 %. Серьезно разбираемся в том случае, если жалоба дошла до аппарата или до меня. И число этих жалоб на 47 % сократилось. Основная же причина обращений в письменном виде – это то, что сотрудник не смог выстроить диалог и урегулировать ситуацию. При этом я знаю приставов, на которых нет никаких нареканий. Значит, человек умеет работать.
– Почему молчат телефоны судебных приставов? Многие жалуются, что пытаются дозвониться, чтобы сообщить о закрытой задолженности. Нереально.
– 90 % рабочего времени судебный пристав должен находиться на территории и только 10 % – в кабинете. Его задача – работать с должниками, а не сидеть и отвечать на телефонные звонки. Для этого есть дежурный. Есть два телефона – стационарный и мобильный, по которым всегда ответят. Мы постоянно проводим проверку работоспособности этих телефонов и контролируем нахождение дежурного на месте. На вопрос «Почему я не смог дозвониться до пристава?» я всегда отвечаю: «А когда ему исполнять судебное решение?».
• 980 должников в прошлом году лишились водительских прав за долги.
• 28 должников, несмотря на ограничения, продолжали управлять транспортным средством, за что были привлечены еще и к административной ответственности – обязательным работам или ограничению прав на управление транспортным средством сроком на один год.
• 176 должников по алиментам из 406 трудоустроились. В прошлом году изменилась и ответственность алиментщиков: прежде чем привлекать должника к уголовной ответственности, его привлекают к ответственности административной. Подавляющее большинство были направлены на обязательные работы, часть – привлечена к административному аресту.
• 15 000 раз приставы ограничили гражданам региона выезд за рубеж. Взыскать с них удалось более 50 млн рублей. Но так как должники нашли лазейки и выезжали за рубеж через другие границы, было решено проработать возможность изымать у них загранпаспорта.
– Сергей Анатольевич, самый часто задаваемый вопрос от наших читателей – вопрос о незаконном списании социальных выплат с банковских карт. Банки обычно кивают в сторону приставов. Приставы винят банкиров. Кто виноват? Как сохранить эти деньги?
– В прошлом году неоднократно поднимался вопрос о незаконном списании и аресте детских пособий, алиментов, заработной платы или пенсии. Почему так происходило? Как правило, должник не уведомлял банк о том, что у него на счетах есть деньги, которые никто не имеет права трогать.
Для защиты этих средств был прописан четкий алгоритм действий. Сегодня, если банк арестовывает или списывает денежные средства должника, на которые нельзя обращать взыскание, ему грозит административная ответственность. В прошлом году приставы 7 раз привлекали к ответственности банкиров.
Необходимо написать в банк официально, что такого-то числа с такого-то источника поступает такая-то сумма. Ее нельзя трогать, т. к. она – пособие и т. д.
Если банк, несмотря на уведомления клиента, средства списал, то человеку надо прийти к приставам и написать заявление.
– С 2017 года служба судебных приставов занимается еще и коллекторами. Теперь жаловаться на навязчивые звонки можно вам?
– Мы теперь осуществляем надзор и контроль за деятельностью коллекторских агентств, ведем реестр всех организаций, которые занимаются взысканием задолженностей. На сегодняшний день в Псковской области не зарегистрировано ни одной организации, имеющей право называться коллекторской. При этом к нам поступают жалобы на действия определенных лиц. Если граждане получают угрозы со стороны коллекторов, письма или звонки, нужно максимально собрать все данные о том, кто это делает, спросить название организации, уточнить должность и Ф.И.О., а мы уже будем проводить проверку исходя из этих данных. За нарушение прав должников предусмотрена ответственность – от 20 тысяч до 2 млн рублей, а если организация официально зарегистрирована, ей грозит исключение из реестра, лишение права осуществлять деятельность на определенный срок.
– Многие жалуются, что штрафы оплатили, но информация в базе не обновляется и человек попадает в поле зрения приставов без оснований.
– В управление судебных приставов действительно до сих пор приходят исполненные исполнительные производства. Человек свой штраф уже оплатил, а пристав об этом ничего не знает. Около 5 000 таких документов было предъявлено в прошлом году. Мы будем с этим работать.
– Каждый год приставы отчитываются, скольких человек выдворили. Но это все за бюджетные средства.
– Выдворение одного гражданина действительно обходится бюджету почти в 30 000 рублей. Больше 300 иностранных граждан и лиц без гражданства были выдворены с территории нашего региона в 2016 году (это на 45 процентов больше цифр прошлого года). Благодаря активной работе с родственниками и диаспорами, которые высылали средства на проезд, удалось сэкономить около 10 млн рублей бюджетных средств. В 2015 году эта сумма составляла всего лишь 550 тысяч рублей.
– Во время прошлого визита в наш пресс-центр вы говорили о планах выстроить диалог со взыскателями. Удалось?
– Да. Каждый квартал судебный пристав должен звонить взыскателю и информировать о том, какие меры приняты, сколько осталось средств взыскать, что планируется сделать. Взыскатель в свою очередь предоставляет информацию о должнике. Говорит, к примеру, что у того появилась машина или какое-то незарегистрированное имущество. Мы эти данные проверяем. По итогам года таким образом были проинформированы 3 500 взыскателей. Конечно, не все, но их количество растет. Благодаря такой работе сократилось количество обращений по алиментам на 30 %.
– У вас регулярно появляется информация по рейдам. Насколько они эффективны?
– Мы действительно в один из дней недели проводим централизованный рейд по всему региону. Каждый раз определенная тема, например, ЖКХ или алименты. За 4 часа рейда обходим полторы тысячи адресов. В среднем количество арестов составляет 150. Мы ориентированы на то, чтобы в таких рейдах участвовали и взыскатели.
– Вы уже год на своем посту. Одной из задач ставили – наладить обратную связь. Удалось сократить число жалоб?
– Количество обращений в целом уменьшилось на 15 %. Предыдущие два года эта цифра лишь росла. Число жалоб на действия и бездействие, поданных в суды, сократилось на 58 %, а удовлетворенных – на 77 %. В прошлом году многие, минуя нас, сразу обращались в прокуратуру. В этом году таких обращений стало меньше на 12,5 %. Серьезно разбираемся в том случае, если жалоба дошла до аппарата или до меня. И число этих жалоб на 47 % сократилось. Основная же причина обращений в письменном виде – это то, что сотрудник не смог выстроить диалог и урегулировать ситуацию. При этом я знаю приставов, на которых нет никаких нареканий. Значит, человек умеет работать.
– Почему молчат телефоны судебных приставов? Многие жалуются, что пытаются дозвониться, чтобы сообщить о закрытой задолженности. Нереально.
– 90 % рабочего времени судебный пристав должен находиться на территории и только 10 % – в кабинете. Его задача – работать с должниками, а не сидеть и отвечать на телефонные звонки. Для этого есть дежурный. Есть два телефона – стационарный и мобильный, по которым всегда ответят. Мы постоянно проводим проверку работоспособности этих телефонов и контролируем нахождение дежурного на месте. На вопрос «Почему я не смог дозвониться до пристава?» я всегда отвечаю: «А когда ему исполнять судебное решение?».
Только факты• За год приставы взыскали 1 млрд 700 млн рублей, в том числе 454 млн – в местный бюджет. Сумма взысканных средств по сравнению с предыдущим годом выросла на 400 млн рублей.
• 980 должников в прошлом году лишились водительских прав за долги.
• 28 должников, несмотря на ограничения, продолжали управлять транспортным средством, за что были привлечены еще и к административной ответственности – обязательным работам или ограничению прав на управление транспортным средством сроком на один год.
• 176 должников по алиментам из 406 трудоустроились. В прошлом году изменилась и ответственность алиментщиков: прежде чем привлекать должника к уголовной ответственности, его привлекают к ответственности административной. Подавляющее большинство были направлены на обязательные работы, часть – привлечена к административному аресту.
• 15 000 раз приставы ограничили гражданам региона выезд за рубеж. Взыскать с них удалось более 50 млн рублей. Но так как должники нашли лазейки и выезжали за рубеж через другие границы, было решено проработать возможность изымать у них загранпаспорта.
Кого пора позвать в пресс-центр «Псковской правды» – ваши предложения ждем по телефону 573123.
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