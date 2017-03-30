В Пскове ищут артистов для выступления в центре Берлина и семьи, которые готовы приютить немцев в конце июля



К Бранденбургским воротам в Берлине провожать участников пробега в Россию приходят тысячи немцев.

В прошлом году немцы приезжали в Псков за миром, а этим летом приедут дружить. Автопробег из Берлина «Дружба» сделает у нас остановку 27, 28 и 29 июля. Привезут немцев в Псков участники ответного российского автопробега. Как к ним присоединиться, сколько это будет стоить и что увидят по пути посланцы дружбы, в пресс-центре «Псковской правды» рассказали организаторы акции.Автопробег – ответный, но начнется он раньше немецкого. Старт 18 июля из Петербурга. Ночевка в Пскове. Ночевка в Варшаве. Конечная цель – Берлин, где россияне проведут три дня. Обратную дорогу проложат через Вильнюс. Немцы приедут в Россию уже во второй раз, для наших автомобилистов это первая акция.- Это не политическая акция, - утверждает, заместитель председателя Молодежного парламента при областном Собрании депутатов. – Россияне решили поддержать немцев, показать, что их заметили, и мы ценим то, что они делают. Показать немцам, которые не могут поехать в Россию и выйдут к Бранденбургским воротам провожать участников пробега, что в России их ждут с распростертыми объятиями. В прошлом году на проводы вышли 7 тысяч человек, в этом году ожидаем около 10 тысяч человек.- В восприятии большинства немцев Россия осталась на уровне 90-го года, - говорит, председатель Молодежного парламента. – Мы повезем фотовыставку, покажем красоты Пскова немцам и жителям тех стран, где будем останавливаться. Фотографии останутся в российско-немецком доме в Берлине. Пытаемся найти вокально-инструментальный ансамбль, который согласился бы поехать с нами и выступить в Берлине у Бранденбургских ворот перед стартом немецкой части пробега.Про немецкий автопробег, с которым домой вернутся участники российского, «Псковская правда» подробно писала в январе. Жители Германии поедут по семи маршрутам через 45 городов России. В том числе полетят на Байкал, откуда вернутся в Москву на автобусах. Посетят Грозный, городаЗолотого кольца. Пять из семи маршрутов пройдут через Псковскую область – четыре через Псков и один через Великие Луки.За три дня, что они проведут в Пскове, немцев ждут экскурсии, историческая реконструкция, концерт. В пробеге примут участие предприниматели, для них организуют российско-германский круглый стол по бизнесу.В прошлом году четверть участников немецкого автопробега удалось поселить в семьях, для жителей Германии это дополнительная возможность оценить, как живут россияне, и подружиться с ними – в конечном счете это и есть цель пробега. Никаких особых требований к принимающим семьям нет. Разве что желание говорить хотя бы «здравствуйте» и «спасибо» по-английски или по-немецки.

В автопробеге можно принять участие даже при отсутствии автомобиля и водительских прав – для таких участников арендуют автобус.

Кстати



За три дня в Пскове немцы надеются подружиться с местными.

Участие в автопробеге бесплатное, оргсбора не будет. Однако все расходы на себя участник несет сам. Это получение европейской визы (организаторы пробега обещают помочь советами при необходимости), заправка своего автомобиля, оплата гостиницы (если не получится жить в семье принимающей стороны), питание. Стоимость аренды автобуса, куда сядут участники пробега без своего авто, поделят на всех пассажиров. Приблизительно поездка обойдется в 350-700 евро, в зависимости от класса гостиниц, в которых решит остановиться на ночевку конкретный участник. Организаторы надеются на помощь спонсоров.Российский автопробег «Дружба» по маршруту Петербург – Псков – Варшава – Берлин – Вильнюс – Псков – Петербург пройдет с 18 по 28 июля.Подробная информация и регистрация для участия в пробеге в группе «ВКонтакте» «Автопробег Дружбы Санкт-Петербург - Берлин 2017» и на сайте druschba.ru. На момент написания статьи в качестве участников российского пробега зарегистрированы 8 человек. Организаторы надеются собрать под свои знамена человек 100-200. Регистрация участников завершается 15 июня.