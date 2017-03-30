Лемех будет
Обеспокоенные псковичи приняли обрешетку с противопожарной пропиткой за листы меди
Купола храма Николы со Усохи в центре Пскова перелицуют в соответствии с проектом известного реставратора XX века и хранителя псковской старины Юрия Павловича Спегальского. Деревянный лемех пропитают от гниения, чтобы он не посерел от естественных причин, и покрасят. Современные реставраторы жалуются на коммунальщиков, закидывающих снегом стены церкви, от чего облезает свежая штукатурка.
С прошлого лета в строительных лесах стоит церковь Николы со Усохи на улице Советской в Пскове (за торговым комплексом ЦУМ). В прошлом году храм заново штукатурили и красили. Как сообщала «Псковская правда» разрешение на работы было выдано Госкомитетом по охране объектов культурного наследия и действовало до ноября. Однако ноябрь миновал, а леса не исчезли. Более того, с центрального купола исчезло покрытие лемех – деревянные «чешуйки», положенные по проекту Юрия Павловича Спегальского, который занимался реставрацией храма в послевоенные годы. Он вернул церкви восьмискатную кровлю, звонницу вместо пристроенной в XVIIII веке колокольни, отыскал остатки часовни Неугасимая свеча и восстановил ее. Лемех на куполах – тоже его рук дело.
И вдруг лемех исчез. Вместо него псковичи, каждый день проходя по центру города, видят оранжевый купол, ярко сияющий на солнце. «Медь и варвартсво!» - решили многие ревнители старины.
Как выяснила «Псковская правда», никакого варварства на особо ценном объекте культурного наследия, входящего в номинацию на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, конечно, никто не допустил.
- Купола прогнили и текли, требовали ремонта. Делать его нужно было давно, но не хватало денег, - рассказал изданию настоятель храма отец Александр (Ермолаев). – Купола будут в том же виде, что и раньше. Реставраторы сняли старый лемех, сделали обрешетку и обработали материал против пожаров. Издалека видится, как будто это медь, а это дерево с консервантами.
Работы выполняет та же фирма «Августина», что в прошлом году делала фасады. Разрешение получено до 30 июня – к этому сроку лемех вернется на место. Но сначала он исчезнет с храма полностью, не только с центрального купола, как сейчас, но и с маленьких куполов над часовней Неугасимая свеча и над бывшим крыльцом.
- Народ жертвует, и сам хожу по спонсорам, - ответил батюшка на вопрос об источниках финансирования. – У меня есть планы сделать крышу, но по деньгам, дай Бог, нам с куполами справиться.
Обрешетка выполнена из сосны, а вот лемех изготавливают из осины. Древесина псковская, уточнил в разговоре с корреспондентом «Псковской правды» директор «Августины» Максим Сладковский.
- Сами осину привезли из леса, сами высушили, сами лемех делаем. Выполняем его по тем образцам, которые сняли с купола, то есть все делается в соответствии с проектом Юрия Павловича Спегальского, - сообщил Сладковский. – Когда сделали на деревянной обрешетке огнезащиту, мне даже из администрации звонили: «Ты чего медью кроешь?»
Серый цвет куполу после возвращения лемеха придаст тонировка.
Лемех сделают один-в-один, повторят даже цвет. Интересно, что в прошлом серый цвет куполов Николы со Усохи – результат воздействия на древесину погоды. На этот раз лемех будет серый благодаря тонированию, а от гниения его специально обработают.
- После антисептической обработки дерево сохранит свой цвет, - рассказывает Максим Сладковский. – Это недопустимо, церкви с таким лемехом не стоят. Поэтому затонируем в серый.
Сладковский пожаловался, что коммунальные службы при уборке улицы Советской откидывали зимой снег прямо на стены церкви. Поэтому свежая штукатурка стала снизу отходить. По гарантийным обязательствам «Августина» должна будет все исправить, работы начнут, как только завершатся ночные заморозки.
С прошлого лета в строительных лесах стоит церковь Николы со Усохи на улице Советской в Пскове (за торговым комплексом ЦУМ). В прошлом году храм заново штукатурили и красили. Как сообщала «Псковская правда» разрешение на работы было выдано Госкомитетом по охране объектов культурного наследия и действовало до ноября. Однако ноябрь миновал, а леса не исчезли. Более того, с центрального купола исчезло покрытие лемех – деревянные «чешуйки», положенные по проекту Юрия Павловича Спегальского, который занимался реставрацией храма в послевоенные годы. Он вернул церкви восьмискатную кровлю, звонницу вместо пристроенной в XVIIII веке колокольни, отыскал остатки часовни Неугасимая свеча и восстановил ее. Лемех на куполах – тоже его рук дело.
И вдруг лемех исчез. Вместо него псковичи, каждый день проходя по центру города, видят оранжевый купол, ярко сияющий на солнце. «Медь и варвартсво!» - решили многие ревнители старины.
Как выяснила «Псковская правда», никакого варварства на особо ценном объекте культурного наследия, входящего в номинацию на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, конечно, никто не допустил.
Ярко-оранжевый цвет деревянному куполу придала противопожарная пропитка.
- Купола прогнили и текли, требовали ремонта. Делать его нужно было давно, но не хватало денег, - рассказал изданию настоятель храма отец Александр (Ермолаев). – Купола будут в том же виде, что и раньше. Реставраторы сняли старый лемех, сделали обрешетку и обработали материал против пожаров. Издалека видится, как будто это медь, а это дерево с консервантами.
Работы выполняет та же фирма «Августина», что в прошлом году делала фасады. Разрешение получено до 30 июня – к этому сроку лемех вернется на место. Но сначала он исчезнет с храма полностью, не только с центрального купола, как сейчас, но и с маленьких куполов над часовней Неугасимая свеча и над бывшим крыльцом.
- Народ жертвует, и сам хожу по спонсорам, - ответил батюшка на вопрос об источниках финансирования. – У меня есть планы сделать крышу, но по деньгам, дай Бог, нам с куполами справиться.
Обрешетка выполнена из сосны, а вот лемех изготавливают из осины. Древесина псковская, уточнил в разговоре с корреспондентом «Псковской правды» директор «Августины» Максим Сладковский.
- Сами осину привезли из леса, сами высушили, сами лемех делаем. Выполняем его по тем образцам, которые сняли с купола, то есть все делается в соответствии с проектом Юрия Павловича Спегальского, - сообщил Сладковский. – Когда сделали на деревянной обрешетке огнезащиту, мне даже из администрации звонили: «Ты чего медью кроешь?»
Серый цвет куполу после возвращения лемеха придаст тонировка.
Лемех сделают один-в-один, повторят даже цвет. Интересно, что в прошлом серый цвет куполов Николы со Усохи – результат воздействия на древесину погоды. На этот раз лемех будет серый благодаря тонированию, а от гниения его специально обработают.
- После антисептической обработки дерево сохранит свой цвет, - рассказывает Максим Сладковский. – Это недопустимо, церкви с таким лемехом не стоят. Поэтому затонируем в серый.
Сладковский пожаловался, что коммунальные службы при уборке улицы Советской откидывали зимой снег прямо на стены церкви. Поэтому свежая штукатурка стала снизу отходить. По гарантийным обязательствам «Августина» должна будет все исправить, работы начнут, как только завершатся ночные заморозки.
КстатиКомпания «Августина» занималась строительством храма Кирилла и Мефодия в паломническом центре на территории бывшей воинской части в Печорах. В настоящее время фирма разрабатывает проекты реставрации музыкальной школы на улице Советской в Пскове и приспособления здания на Георгиевской, 4 (бывший штаб Северного фронта у памятника солдату Первой мировой на набережной), где разместится туристский информационный центр.
Справка «ПП»Согласно данным, которые приводит Ю.П. Спегальский, впервые храм на Усохе (бывшее болото у реки Великой) появился в 1371 году. Церковь неоднократно горела, но каждый раз восстанавливалась. Храм являлся кончанским, то есть был главной церковью Опоцкого конца – на такие административные единицы делился средневековый Псков. После революции храм был закрыт, богослужения возобновились в 2008 году, первую литургию провел митрополит Псковский Евсевий.
КстатиПо легенде, колокол с церкви Николы со Усохи и юродивый Никола (его мощи покоятся в Троицком соборе) спасли Псков от гнева царя Ивана Грозного. Тот приехал наказывать город за якобы готовящийся заговор. Предварительно опричники расправились над новгородцами, их река Волхов стала красной от крови и была запружена телами убитых. А в Пскове юродивый велел царю убираться из города, а то скоро и уехать будет не на чем. Иван Грозный после разговора с Николой ехал мимо церкви Николы со Усохи, колокольного звона под ним испугался любимый конь, споткнулся, поранил ногу и тем же вечером издох. Царь решил, что нужно город покинуть как можно скорее, пока сам цел. Так Псков избежал расправы, а псковичей миновала участь новгородцев.
Юлия Шарипова Автор фото: Александр Сидоренко
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
30 Марта 2017
- Новая выставка архитектора Сергея Михайлова откроется 31 марта14:40
- Ипотечный портфель Псковского филиала Россельхозбанка увеличился на 60%14:39
- Постановку французского режиссера Ришара Боюнеля покажут в Пскове11:56
- Самую чистую и «вежливую» поликлинику выбирают в Псковской области10:23
- В сети появилась полная программа фестиваля русской музыки10:06
- До конца акции «ПРАЗДНИЧНАЯ неделя» осталось два дня10:02
- Великолукский свиноводческий комплекс занялся разработкой новых технологией, направленных на сохранение экосистемы09:44
- Иван Цецерский вновь вошел в состав президентского совета по развитию местного самоуправления29.03, 20:49
- Суд полностью удовлетворил требования ООО «Газпром межрегионгаз Псков»29.03, 11:57
- С начала 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку АПК порядка 230 млрд рублей29.03, 11:56
- В БКЗ филармонии приедет «Санктъ-Петербургъ Опера»29.03, 11:56
- Как псковичу взять «дальневосточный гектар»28.03, 14:05
- 12 медалей достались пcковским кобудистам28.03, 13:32
- В свежих «Алых парусах» напечатают благодарности псковских родителей28.03, 13:15
- Дорогу Пушкинские Горы – Бирюли отреконструируют28.03, 12:55
- На зарядку приглашают псковичей в пятницу, 7 апреля28.03, 12:33
- Общественники начали генеральную уборку Пскова с района Любятово28.03, 11:57
- Псковичам продолжат раздавать семена до 9 апреля28.03, 11:41
- Эта неделя в псковском драмтеатре объявлена праздничной28.03, 11:39
- Поступили в продажу билеты на концерт «Трио Старостина»28.03, 11:37
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
Фото
Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаВесь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив