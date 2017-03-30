В Пскове выбирают проект рисунка граффити, который украсит две огромные стены в двух шагах от Октябрьского проспекта



Изображение Пскова на подстанции в московском дворе может исчезнуть из-за требований безопасности.​

Не сарай

В Москве появились граффити с видом Пскова. Рисунок изображен на трансформаторной подстанции. Можно, используя опыт столицы, разукрасить Псков?«Иду по району дворами, а там... Псковский кремль», – так москвичкаподписала фото одного из дворов в районе Солнцево. На снимке, выложенном ею в интернет, среди серых панелек и голой земли летние краски Пскова, крепость на слиянии двух рек. Кто-то расписал граффити трансформаторную подстанцию. Фото моментально разлетелось по соцсетям псковичей.– Я живу в Солнцево, решила сократить дорогу дворами и наткнулась на эту красоту, – рассказала девушка корреспонденту «Псковской правды».Микрорайон Солнцево находится в нескольких километрах за МКАД. В одну сторону поселок богачей Барвиха, в другую – аэропорт Внуково. 12 остановок наземным транспортом до ближайшей станции метро. Жилой комплекс «Радужный» на улице Производственной сдали в 2006 году, он состоит из нескольких серых домов высотой в 20-23 этажа. Из радужного тут, если верить картинкам в интернете, – только Псков на стене подстанции. Автора рисунка с улицы Производственной, к сожалению, найти не удалось. Не помогло даже обращение редакции в солнцевскую управу, офис которой находится в соседнем квартале от разрисованной подстанции.Зато подстанций с зовущими художников стенами предостаточно в самом Пскове. Правда, местом для творчества в ближайшее время они вряд ли станут.– Объекты находятся под высоким напряжением, художественные работы на них противоречат требованиям безопасности, – сообщила «Псковской правде», начальник отдела по связям с общественностью «Псковэнерго». – На трансформаторной подстанции должны находиться знаки безопасности, номер. Рисунки регламентами не предусмотрены. Это же не сарай.В те же дни, когда в интернете появилось фото Псковского кремля на московской стене, в Петербурге закрасили подобные художества. Два года назад на стене такой же трансформаторной подстанции появились граффити с портретом сооснователя «Яндекса» Ильи Сегаловича. В прошлом году городские власти оштрафовали собственника здания – «Ленэнерго». Якобы граффити противоречат официальным городским документам о внешнем облике зданий. Чтобы избежать штрафа в этом году, собственник рисунок уничтожил. Так что «псковские» граффити в московском дворе может в скором времени постигнуть та же участь.

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Без гадостей

Приз – стена

Кстати

В Пскове кроме подстанций можно найти места, где граффити украсили бы унылый городской пейзаж.Однако без нормативных документов и наш город тоже не обходится, этот вопрос отрегулирован. В городских правилах благоустройства есть пункт об окраске фасадов и элементов зданий. Цитата: «Изменение цвета окраски фасада в целом и отдельных его элементов допускается только по специальным проектам, согласованным с Управлением по градостроительной деятельности администрации города Пскова, при необходимости, с другими городскими службами в установленном порядке».Механизм есть. Как им воспользоваться?, начальник городского отдела по делам молодежи, обещает помочь всем, кто проявит инициативу.– К нам пока общественные объединения не обращались, – рассказал он «Псковской правде». – Если придет инициативная молодежь и скажет: «Хотим все сделать правильно и по закону, нарисовать граффити, которые всех устроят», то мы поможем найти подходящее место.На вопрос редакции, нельзя ли предварительно создать городской реестр таких мест и выложить его в открытый доступ на выбор уличных художников, Владимир Журавлев выразил опасения:– Если выложим здания, которые можно разрисовать, дурная молодежь нарисует всякую гадость без разрешения, – считает чиновник. – Сейчас в ПсковГУ проходит конкурс, они хотят расписать стены на своей территории, и мы готовы предоставить площадки достойным проектам, заявленным на конкурс.Победитель университетского конкурса получит в свое распоряжение материалы и две подготовленных стены 8 на 2 метра и 9,2 на 2,1 метра у гаражей рядом с бассейном «Универсант».«Плавательный бассейн «Универсант» является гордостью университета. В нем занимается достаточно широкая аудитория студентов и жителей города Пскова. Перед центральным входом благоустроена замечательная площадка с клумбами и дорожками, но две пустые стены у стоящих рядом гаражей отталкивают взгляд и плохо дополняют общее впечатление от места расположения бассейна», – говорится в положении о конкурсе.Он проводится силами университета, в жюри вошли преподаватели кафедры дизайна и ректор. К участию в конкурсе приглашают творцов в возрасте от 15 до 35 лет, то есть быть студентом университета необязательно. Эскизы принимают до 7 апреля, их будут оценивать по критериям смысловой значимости, фантазии и оригинальности, композиционной и художественной ценности. Количество работ от одного участника неограниченно, также можно объединяться в команды составом до 5 человек. Эскизы и данные о себе просят присылать на электронную почту nastusha180298@mail.ru.Еще один приятный бонус победителю – абонемент в бассейн с возможностью каждый день ходить мимо собственного творения.В апреле 2012 года художники, работающие в технике граффити, расписали одну из стен внутри псковского планетария. Такую возможность предоставили победителям конкурса, объявленного учреждением после ремонта.В октябре 2013 года городские власти отдали на откуп граффитчикам из Петербурга виадук через Октябрьский проспект. На его стенах появились изображения людей и динозавра. Рисунки нанесли в рамках фестиваля, на который пригласили художников из Петербурга, он должен был доказать, что граффити – искусство, которое может украсить Псков.