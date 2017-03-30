Какие стены в Пскове разрешат украсить молодежи
В Пскове выбирают проект рисунка граффити, который украсит две огромные стены в двух шагах от Октябрьского проспекта
В Москве появились граффити с видом Пскова. Рисунок изображен на трансформаторной подстанции. Можно, используя опыт столицы, разукрасить Псков?
«Иду по району дворами, а там... Псковский кремль», – так москвичка Анастасия Юссеф подписала фото одного из дворов в районе Солнцево. На снимке, выложенном ею в интернет, среди серых панелек и голой земли летние краски Пскова, крепость на слиянии двух рек. Кто-то расписал граффити трансформаторную подстанцию. Фото моментально разлетелось по соцсетям псковичей.
– Я живу в Солнцево, решила сократить дорогу дворами и наткнулась на эту красоту, – рассказала девушка корреспонденту «Псковской правды».
Микрорайон Солнцево находится в нескольких километрах за МКАД. В одну сторону поселок богачей Барвиха, в другую – аэропорт Внуково. 12 остановок наземным транспортом до ближайшей станции метро. Жилой комплекс «Радужный» на улице Производственной сдали в 2006 году, он состоит из нескольких серых домов высотой в 20-23 этажа. Из радужного тут, если верить картинкам в интернете, – только Псков на стене подстанции. Автора рисунка с улицы Производственной, к сожалению, найти не удалось. Не помогло даже обращение редакции в солнцевскую управу, офис которой находится в соседнем квартале от разрисованной подстанции.
Изображение Пскова на подстанции в московском дворе может исчезнуть из-за требований безопасности.
– Объекты находятся под высоким напряжением, художественные работы на них противоречат требованиям безопасности, – сообщила «Псковской правде» Ольга Кулеш, начальник отдела по связям с общественностью «Псковэнерго». – На трансформаторной подстанции должны находиться знаки безопасности, номер. Рисунки регламентами не предусмотрены. Это же не сарай.
В те же дни, когда в интернете появилось фото Псковского кремля на московской стене, в Петербурге закрасили подобные художества. Два года назад на стене такой же трансформаторной подстанции появились граффити с портретом сооснователя «Яндекса» Ильи Сегаловича. В прошлом году городские власти оштрафовали собственника здания – «Ленэнерго». Якобы граффити противоречат официальным городским документам о внешнем облике зданий. Чтобы избежать штрафа в этом году, собственник рисунок уничтожил. Так что «псковские» граффити в московском дворе может в скором времени постигнуть та же участь.
Однако без нормативных документов и наш город тоже не обходится, этот вопрос отрегулирован. В городских правилах благоустройства есть пункт об окраске фасадов и элементов зданий. Цитата: «Изменение цвета окраски фасада в целом и отдельных его элементов допускается только по специальным проектам, согласованным с Управлением по градостроительной деятельности администрации города Пскова, при необходимости, с другими городскими службами в установленном порядке».
Механизм есть. Как им воспользоваться? Владимир Журавлев, начальник городского отдела по делам молодежи, обещает помочь всем, кто проявит инициативу.
– К нам пока общественные объединения не обращались, – рассказал он «Псковской правде». – Если придет инициативная молодежь и скажет: «Хотим все сделать правильно и по закону, нарисовать граффити, которые всех устроят», то мы поможем найти подходящее место.
На вопрос редакции, нельзя ли предварительно создать городской реестр таких мест и выложить его в открытый доступ на выбор уличных художников, Владимир Журавлев выразил опасения:
– Если выложим здания, которые можно разрисовать, дурная молодежь нарисует всякую гадость без разрешения, – считает чиновник. – Сейчас в ПсковГУ проходит конкурс, они хотят расписать стены на своей территории, и мы готовы предоставить площадки достойным проектам, заявленным на конкурс.
Победитель университетского конкурса получит в свое распоряжение материалы и две подготовленных стены 8 на 2 метра и 9,2 на 2,1 метра у гаражей рядом с бассейном «Универсант».
«Плавательный бассейн «Универсант» является гордостью университета. В нем занимается достаточно широкая аудитория студентов и жителей города Пскова. Перед центральным входом благоустроена замечательная площадка с клумбами и дорожками, но две пустые стены у стоящих рядом гаражей отталкивают взгляд и плохо дополняют общее впечатление от места расположения бассейна», – говорится в положении о конкурсе.
Он проводится силами университета, в жюри вошли преподаватели кафедры дизайна и ректор Юрий Демьяненко. К участию в конкурсе приглашают творцов в возрасте от 15 до 35 лет, то есть быть студентом университета необязательно. Эскизы принимают до 7 апреля, их будут оценивать по критериям смысловой значимости, фантазии и оригинальности, композиционной и художественной ценности. Количество работ от одного участника неограниченно, также можно объединяться в команды составом до 5 человек. Эскизы и данные о себе просят присылать на электронную почту nastusha180298@mail.ru.
Еще один приятный бонус победителю – абонемент в бассейн с возможностью каждый день ходить мимо собственного творения.
В октябре 2013 года городские власти отдали на откуп граффитчикам из Петербурга виадук через Октябрьский проспект. На его стенах появились изображения людей и динозавра. Рисунки нанесли в рамках фестиваля, на который пригласили художников из Петербурга, он должен был доказать, что граффити – искусство, которое может украсить Псков.
«Иду по району дворами, а там... Псковский кремль», – так москвичка Анастасия Юссеф подписала фото одного из дворов в районе Солнцево. На снимке, выложенном ею в интернет, среди серых панелек и голой земли летние краски Пскова, крепость на слиянии двух рек. Кто-то расписал граффити трансформаторную подстанцию. Фото моментально разлетелось по соцсетям псковичей.
– Я живу в Солнцево, решила сократить дорогу дворами и наткнулась на эту красоту, – рассказала девушка корреспонденту «Псковской правды».
Микрорайон Солнцево находится в нескольких километрах за МКАД. В одну сторону поселок богачей Барвиха, в другую – аэропорт Внуково. 12 остановок наземным транспортом до ближайшей станции метро. Жилой комплекс «Радужный» на улице Производственной сдали в 2006 году, он состоит из нескольких серых домов высотой в 20-23 этажа. Из радужного тут, если верить картинкам в интернете, – только Псков на стене подстанции. Автора рисунка с улицы Производственной, к сожалению, найти не удалось. Не помогло даже обращение редакции в солнцевскую управу, офис которой находится в соседнем квартале от разрисованной подстанции.
Изображение Пскова на подстанции в московском дворе может исчезнуть из-за требований безопасности.
Не сарайЗато подстанций с зовущими художников стенами предостаточно в самом Пскове. Правда, местом для творчества в ближайшее время они вряд ли станут.
– Объекты находятся под высоким напряжением, художественные работы на них противоречат требованиям безопасности, – сообщила «Псковской правде» Ольга Кулеш, начальник отдела по связям с общественностью «Псковэнерго». – На трансформаторной подстанции должны находиться знаки безопасности, номер. Рисунки регламентами не предусмотрены. Это же не сарай.
В те же дни, когда в интернете появилось фото Псковского кремля на московской стене, в Петербурге закрасили подобные художества. Два года назад на стене такой же трансформаторной подстанции появились граффити с портретом сооснователя «Яндекса» Ильи Сегаловича. В прошлом году городские власти оштрафовали собственника здания – «Ленэнерго». Якобы граффити противоречат официальным городским документам о внешнем облике зданий. Чтобы избежать штрафа в этом году, собственник рисунок уничтожил. Так что «псковские» граффити в московском дворе может в скором времени постигнуть та же участь.
А вы видели красивые граффити на стенах в Пскове и других местах области? Присылайте фотографии на электронную почту jur@pravdapskov.ru или назовите адрес по телефону 8 (8112) 57-31-23.
Без гадостейВ Пскове кроме подстанций можно найти места, где граффити украсили бы унылый городской пейзаж.
Однако без нормативных документов и наш город тоже не обходится, этот вопрос отрегулирован. В городских правилах благоустройства есть пункт об окраске фасадов и элементов зданий. Цитата: «Изменение цвета окраски фасада в целом и отдельных его элементов допускается только по специальным проектам, согласованным с Управлением по градостроительной деятельности администрации города Пскова, при необходимости, с другими городскими службами в установленном порядке».
Механизм есть. Как им воспользоваться? Владимир Журавлев, начальник городского отдела по делам молодежи, обещает помочь всем, кто проявит инициативу.
– К нам пока общественные объединения не обращались, – рассказал он «Псковской правде». – Если придет инициативная молодежь и скажет: «Хотим все сделать правильно и по закону, нарисовать граффити, которые всех устроят», то мы поможем найти подходящее место.
На вопрос редакции, нельзя ли предварительно создать городской реестр таких мест и выложить его в открытый доступ на выбор уличных художников, Владимир Журавлев выразил опасения:
– Если выложим здания, которые можно разрисовать, дурная молодежь нарисует всякую гадость без разрешения, – считает чиновник. – Сейчас в ПсковГУ проходит конкурс, они хотят расписать стены на своей территории, и мы готовы предоставить площадки достойным проектам, заявленным на конкурс.
Приз – стена
Победитель университетского конкурса получит в свое распоряжение материалы и две подготовленных стены 8 на 2 метра и 9,2 на 2,1 метра у гаражей рядом с бассейном «Универсант».
«Плавательный бассейн «Универсант» является гордостью университета. В нем занимается достаточно широкая аудитория студентов и жителей города Пскова. Перед центральным входом благоустроена замечательная площадка с клумбами и дорожками, но две пустые стены у стоящих рядом гаражей отталкивают взгляд и плохо дополняют общее впечатление от места расположения бассейна», – говорится в положении о конкурсе.
Он проводится силами университета, в жюри вошли преподаватели кафедры дизайна и ректор Юрий Демьяненко. К участию в конкурсе приглашают творцов в возрасте от 15 до 35 лет, то есть быть студентом университета необязательно. Эскизы принимают до 7 апреля, их будут оценивать по критериям смысловой значимости, фантазии и оригинальности, композиционной и художественной ценности. Количество работ от одного участника неограниченно, также можно объединяться в команды составом до 5 человек. Эскизы и данные о себе просят присылать на электронную почту nastusha180298@mail.ru.
Еще один приятный бонус победителю – абонемент в бассейн с возможностью каждый день ходить мимо собственного творения.
КстатиВ апреле 2012 года художники, работающие в технике граффити, расписали одну из стен внутри псковского планетария. Такую возможность предоставили победителям конкурса, объявленного учреждением после ремонта.
В октябре 2013 года городские власти отдали на откуп граффитчикам из Петербурга виадук через Октябрьский проспект. На его стенах появились изображения людей и динозавра. Рисунки нанесли в рамках фестиваля, на который пригласили художников из Петербурга, он должен был доказать, что граффити – искусство, которое может украсить Псков.
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
30 Марта 2017 - 12:02
Ещё хорошо бы расписать заборы псковские. На 4-х углах или по ул.Горького. И не обязательно граффити, можно какие-нибудь стихотворные строчки написать или афоризмы известных людей. И красиво, и полезно было бы.
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