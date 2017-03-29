Мы напоминаем, как не стать жертвой опасных насекомых

Только за одну неделю с 21 по 28 марта в Псковской области от укусов клещей пострадали пять человек, в их числе трое детей.Случаи укусов зарегистрировали в Куньинском, Опочецком, Новоржевском, Плюсском и Порховском районах.Клещей находили на голове в волосах, около уха, под лопаткой и на руке.- Клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз, - напомнил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области. - Призываем жителей Псковской области, которые ездят в лес и на дачу, соблюдать меры профилактики.

Первый случай укуса клеща в этом году зарегистрировали в Великолукском районе в середине марта.

Полезно

Центр гигиены и эпидемиологии, подготовил для жителей нашей области памятку »«Как не стать жертвой клеща».• собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),• наносить на одежду реппеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,• в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,• выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,• по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,• употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,• после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая 23; Школьная 24. Либо в районную поликлинику.Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Важно

Ни в коем случае нельзя давить клещей, говорят врачи. Такое часто бывает при удалении клещей с животных. Ведь при этом тоже возможно инфицирование вирусом клещевого энцефалита.

Удалённых с тела клещей необходимо исследовать на наличие вируса.Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1100 рублей.

Наша справка

Клещевой энцефалит - это вирусная инфекция, которая поражает центральную и периферическую нервную систему. Тяжелые осложнения могут привести к параличам и смерти. Боррелиоз – другая болезнь, которую переносят клещи, - поражает нервную систему и суставы.

Кстати

Каждый год в Псковской области регистрируют несколько десятков случаев заболевания клещевым энцефалитом. Есть и смертельные случаи.В этом году в Пскове от клещей обработают в два раза больше площадей, чем в прошлом.- Обработку муниципальных территорий в Пскове сделают в мае, - сообщили нам в пресс-службе администрации Пскова. - В Управлении городского хозяйства объявили аукцион на три года. В техническом задании прописан 71 гектар, что в два раза больше прошлогодних показателей.Так, от клещей обработают Детский и Дендропарки, скверы на Площади Победы, у памятника Танк Т-34, на улице Западной, у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», на площади Павших борцов и площади Ленина, набережные реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег) и от Троицкого моста до реки Великой (левый берег), Кутузовский сквер и сквера у церкви Николы со Усохи, Ботанический сад, сквер у железнодорожного и автовокзалов, зеленые зоны по улице Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина) и в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова), скверы на проспекте Энтузиастов, улицах Волкова, Герцена, Л. Поземского, А. Невского и Сиреневом бульваре, зеленую зону на пересечении улиц Гущина и Гдовской, парковую зону у Дома Офицеров, скверов у телецентра и на улице Юбилейной (между Рижским проспектом и Коммунальной), зеленую зону у памятного знака Героям-Десантникам.В Управлении образования города отметили, что в мае и августе будут обработаны территории всех детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, а также загородных муниципальных оздоровительных лагерей.