Псков начнут обрабатывать от клещей в мае
Мы напоминаем, как не стать жертвой опасных насекомых
Только за одну неделю с 21 по 28 марта в Псковской области от укусов клещей пострадали пять человек, в их числе трое детей.
Случаи укусов зарегистрировали в Куньинском, Опочецком, Новоржевском, Плюсском и Порховском районах.
Клещей находили на голове в волосах, около уха, под лопаткой и на руке.
- Клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз, - напомнил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров. - Призываем жителей Псковской области, которые ездят в лес и на дачу, соблюдать меры профилактики.
• собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),
• наносить на одежду реппеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,
• в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,
• выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,
• по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,
• употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,
• после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая 23; Школьная 24. Либо в районную поликлинику.
Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.
Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.
В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).
Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1100 рублей.
В этом году в Пскове от клещей обработают в два раза больше площадей, чем в прошлом.
- Обработку муниципальных территорий в Пскове сделают в мае, - сообщили нам в пресс-службе администрации Пскова. - В Управлении городского хозяйства объявили аукцион на три года. В техническом задании прописан 71 гектар, что в два раза больше прошлогодних показателей.
Так, от клещей обработают Детский и Дендропарки, скверы на Площади Победы, у памятника Танк Т-34, на улице Западной, у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», на площади Павших борцов и площади Ленина, набережные реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег) и от Троицкого моста до реки Великой (левый берег), Кутузовский сквер и сквера у церкви Николы со Усохи, Ботанический сад, сквер у железнодорожного и автовокзалов, зеленые зоны по улице Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина) и в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова), скверы на проспекте Энтузиастов, улицах Волкова, Герцена, Л. Поземского, А. Невского и Сиреневом бульваре, зеленую зону на пересечении улиц Гущина и Гдовской, парковую зону у Дома Офицеров, скверов у телецентра и на улице Юбилейной (между Рижским проспектом и Коммунальной), зеленую зону у памятного знака Героям-Десантникам.
В Управлении образования города отметили, что в мае и августе будут обработаны территории всех детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, а также загородных муниципальных оздоровительных лагерей.
Случаи укусов зарегистрировали в Куньинском, Опочецком, Новоржевском, Плюсском и Порховском районах.
Клещей находили на голове в волосах, около уха, под лопаткой и на руке.
- Клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз, - напомнил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров. - Призываем жителей Псковской области, которые ездят в лес и на дачу, соблюдать меры профилактики.
Первый случай укуса клеща в этом году зарегистрировали в Великолукском районе в середине марта.
ПолезноЦентр гигиены и эпидемиологии, подготовил для жителей нашей области памятку »«Как не стать жертвой клеща».
• собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),
• наносить на одежду реппеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,
• в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,
• выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,
• по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,
• употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,
• после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая 23; Школьная 24. Либо в районную поликлинику.
Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.
ВажноУдалённых с тела клещей необходимо исследовать на наличие вируса.
Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.
В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).
Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1100 рублей.
Ни в коем случае нельзя давить клещей, говорят врачи. Такое часто бывает при удалении клещей с животных. Ведь при этом тоже возможно инфицирование вирусом клещевого энцефалита.
Наша справкаКлещевой энцефалит - это вирусная инфекция, которая поражает центральную и периферическую нервную систему. Тяжелые осложнения могут привести к параличам и смерти. Боррелиоз – другая болезнь, которую переносят клещи, - поражает нервную систему и суставы.
КстатиКаждый год в Псковской области регистрируют несколько десятков случаев заболевания клещевым энцефалитом. Есть и смертельные случаи.
В этом году в Пскове от клещей обработают в два раза больше площадей, чем в прошлом.
- Обработку муниципальных территорий в Пскове сделают в мае, - сообщили нам в пресс-службе администрации Пскова. - В Управлении городского хозяйства объявили аукцион на три года. В техническом задании прописан 71 гектар, что в два раза больше прошлогодних показателей.
Так, от клещей обработают Детский и Дендропарки, скверы на Площади Победы, у памятника Танк Т-34, на улице Западной, у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», на площади Павших борцов и площади Ленина, набережные реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег) и от Троицкого моста до реки Великой (левый берег), Кутузовский сквер и сквера у церкви Николы со Усохи, Ботанический сад, сквер у железнодорожного и автовокзалов, зеленые зоны по улице Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина) и в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова), скверы на проспекте Энтузиастов, улицах Волкова, Герцена, Л. Поземского, А. Невского и Сиреневом бульваре, зеленую зону на пересечении улиц Гущина и Гдовской, парковую зону у Дома Офицеров, скверов у телецентра и на улице Юбилейной (между Рижским проспектом и Коммунальной), зеленую зону у памятного знака Героям-Десантникам.
В Управлении образования города отметили, что в мае и августе будут обработаны территории всех детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, а также загородных муниципальных оздоровительных лагерей.
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