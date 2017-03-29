Женщины с маленькими детьми смогут прокормить себя и свою семью, не работая «на дядю»

Только на себя

Голубая мечта

Прямая речь

Мамы с детьми особенно были уязвимы. Низкие детские пособия, нехватка мест в ясельных группах, нежелание работодателей принимать на работу сотрудницу, которой придется уходить на больничный чаще, чем другим. Чтобы помочь молодым мамам, воспитывающим своих детей без поддержки мужа, родственников, в регионе стартовал социальный проект.У Галины двое детей – девочка и еще одна девочка. Недавно младшей дочери исполнилось три года, маме пора выходить на работу. Галина попыталась устроиться работать торговым представителем, но быстро поняла, что не очень ее ждут на новом рабочем месте, да и самой было некомфортно.– В принципе, когда-то у меня было оформлено ИП, – признается Галина. – Я имею представление о том, что такое предпринимательская деятельность. До рождения младшей дочери занималась продажей овощей и фруктов. У меня было несколько торговых точек по городу. Пять лет так работала, а потом поняла, что выдохлась… Как-то потерялась во всем этом. Сейчас свои силы хочу попробовать в сельском хозяйстве. Думаю заняться выращиванием птицы, возможно, еще овощеводством. Пока просчитываю и анализирую.В помощь таким же, как Галина, мамам в Псковской области стартовал проект «Мама может». Проект рассчитан на матерей, находящихся в социально опасном положении, но, по словам организаторов, целевая группа может быть расширена, в том числе и на подростков и всех нуждающихся в помощи такого рода.– О проекте я узнала в деревне-SOS. В свое время я обратилась туда за юридической помощью, а получила гораздо больше, – говорит Галина. – От проекта я просто в восторге. Ни о чем подобном раньше не слышала. Вокруг меня знающие люди, специалисты, которые готовы поделиться своим опытом, указать на подводные камни и течения, подсказать, как поступить в той или иной ситуации.– На этапе оформления бизнеса можно столкнуться с массой проблем, которые невозможно заранее продумать или просчитать, – объясняет нам Светлана Седунова, тренер проекта «Мама может». – Для этого мы стараемся проговорить ситуацию с теми, кто уже прошел через все это.На каждом занятии участники проекта узнают что-то новое. Гостем одной из таких встреч стала, заведующая кафедрой психологии Псковского государственного университета, кандидат психологических наук.– Диана Грибанова совмещает массу должностей и работ, была выпускником школы социального предпринимательства и единственная из 7 человек свой проект реализовала, – продолжает Светлана Седунова. – Чуть более года назад Диана стала директором частного детского сада «Тотошка».Учреждение рассчитано на 30 деток ясельного возраста. Его создание – голубая мечта Дианы, к которой шла она не один год. Инвестиции в этот проект составили 1 млн 650 тыс. рублей.– Я привыкла отвечать за то, что сама делаю. А с наемным персоналом сложно, я отвечаю за них, – делится опытом Диана. – Ведь с претензиями родители приходят именно ко мне.За время работы в качестве директора детского сада Диана даже прошла через суды с родителями.– После такого, конечно, руки опускаются, – говорит она. – Мало того, что ты ничего не получаешь (4 месяца как учреждение начало выходить в ноль, а не в минус, да и это без учета кредитов), работаешь на нескольких работах, так еще надо платить по судебным решениям. Были периоды, когда хотелось все бросить. Но при этом понимаешь, что сделать этого не можешь, потому что от тебя зависит жизнь других. Когда я посчитала, что мне нужно полмиллиона рублей только на то, чтобы закрыться, вопрос отпал сам собой. Зато за этот год я получила бесценный опыт. Знаю, как общаться с родителями, и совсем не боюсь правоохранительных органов.Директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «ИнтелКап»– Уже на следующем занятии с участницами обсудим идеи, над которыми будем работать. Далее начнем выстраивать проект с бизнес-планом, с просчитанной социальной эффективностью. Наша задача – до конца года выйти на зарегистрированный бизнес. Будь то ИП, ООО или НКО. Кроме того, в регионе создается ЦИСС (Центр инноваций социальной сферы). Это своего рода бизнес-инкубатор для социального предпринимательства. Это федеральные деньги. Мы участвовали в конкурсе в декабре в Минэкономразвития. Средства получили 11 регионов, в том числе и Псковская область. И теперь мы рассчитываем, что на каком-то этапе участниц этого проекта перенаправим в ЦИСС, где они будут получать консультации по каждому направлению, участвовать в конкурсах, учиться на семинарах. А мы будем их поддерживать до полного запуска их проектов.Куратор проекта «Мама может», руководитель проекта укрепления семьи Детской деревни-SOS Псков– Мы столкнулись с тем, что молодым мамам с маленькими детьми трудно трудоустроиться. В итоге в семье нет экономической стабильности. Стали думать, как им помочь. Либо оказывать помощь в трудоустройстве, либо искать возможности для самозанятости. Мы остановились на втором варианте. Нашу идею поддержала директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «ИнтелКап» Светлана Седунова. Совместно мы решили попробовать дать нашим мамам возможность выстроить свой маленький бизнес, а как следствие – обеспечить себя и своего ребенка, стать более экономически независимыми, возможно, помочь таким же мамам, как они, взяв их на работу.

Средняя окупаемость больших инфраструктурных проектов в России – 10+ лет, а малых и средних – 5+ лет.

Несколько советов от Дианы Грибановой:

О проекте

Кстати

• начинать лучше с малого и самого незатратного;• не стоит строить бизнес с друзьями;• не так страшно организовать свой бизнес, как принято думать;• обязательно просчитайте, как гасить кредиты, пока ваш бизнес не приносит дохода;• на стадии открытия обязательно учтите незапланированные расходы (примерно + 30 % от рассчитанной вами суммы);• со всей ответственностью относитесь к подбору кадров – это ваше лицо и престиж вашей организации;• ведите только белую бухгалтерию, бухгалтер может работать на аутсорсе;• продумайте форму собственности, например, штрафы на ИП в десятки раз меньше, чем на ООО;• прежде чем делать то, в чем сомневаетесь, получите консультацию;• не стоит никого бояться;• хорошо продумайте тарифную политику, бонусы.В рамках проекта предполагается развивать параллельно несколько направлений:• Планируется создать центр методической и образовательной поддержки для матерей в вопросах самозанятости, трудоустройства, создания собственного бизнеса.• Привлечь представителей бизнеса, готовых принять на работу одиноких матерей с учетом их особенностей.• Рассмотреть возможность создания самостоятельного социального предприятия, которое будет ориентировано на женщин указанной категории.Себестоимость содержания ребенка в муниципальном детском саду составляет более 16 000 рублей в месяц. И это не считая денег на ремонт, охрану, игрушки, пособия, которые могут попросить у родителей. Стоимость пребывания ребенка в частном детском саду составляет от 11 000 до 13 000 рублей, а требований и претензий не счесть.