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Талантливую девочку из Брянска наградили турпоездкой в Псковскую область

28 Марта 2017 - 15:20
Главная → Заметки → Общество → #всевпсков
Победительница всероссийского конкурса привезла в Псков маму, папу и здесь же отметила свой день рождения
Три дня в Псковской области провела семья Поповых из Брянска. Для младшего члена семьи, семиклассницы Ксении, эта поездка стала уже второй в наш регион за последние полгода. Именно ее талант художника позволил показать родителям красоты псковской земли.

– Впечатление получено огромное! Когда ехали, и не представляли, что у вас так интересно, – поделились с «Псковской правдой» итогами поездки в Псковскую область члены семьи Поповых из Брянска.


Трехдневный экскурсионный тур с проживанием в гостинице «Рижская» и двухразовым питанием выиграла самая младшая в семье, семиклассница Ксения. Прошлой осенью она приезжала в Псков по федеральной программе детского туризма осматривать «Духовные истоки» России. Каждый школьник по итогам поездки мог принять участие в конкурсе «Псковской правды» и бюро путешествий «Континент» (именно они отвечали за прием детей в регионе). Ксения Попова победила в номинации «Рисунок» с работой, на которой изображен храм Николы со Усохи (за ЦУМом, напротив Детского парка).

Работа Ксении, которая одержала победу в конкурсе.
 
– Думаю, Николай Чудотворец мне помог, – говорит Ксения. – У меня папу Николаем зовут. Храм для рисунка выбирала по фото из интернета, мне он показался самым душевным. 

С Поповыми мы беседуем в холле гостиницы «Рижская», куда их поселило турбюро «Континент», организовавшее поездку. Семья только вернулась с обзорной экскурсии по Пскову, в следующие два дня им п­редстояло исследовать Печоры с Изборском и Пушкинский заповедник. 
 

В Изборской крепости в предвкушении празднования дня рождения.

Из Брянска путешественники добирались на своем автомобиле.

– Ехали всю ночь, в Пскове были к 8 утра, – рассказывает Инна Попова, мама Ксении. – У кафе «Старая крепость» встретились с экскурсоводом. Нас присоединили к большой группе из Москвы, после завтрака повели на экскурсию. Приятно удивило, что у вас культ Ольги, что эту женщину так чтят. Памятник ей стоит даже возле нашей гостиницы, а второй мы видели во время экскурсии. Еще поразило большое количество церквей, они не заброшены, в хорошем состоянии. Храм, который Ксюша рисовала, тоже видели, он как раз сейчас в лесах, проходит реставрацию.


Ксюша хоть и бывала уже в Пскове, но говорит, что вернуться сюда второй раз в течение полугода вовсе не скучно.

– Наоборот, тут только приятные моменты! – уверяет девушка. – Меня больше всего очаровал ваш Кремль, он поражает своим простором и величием. 
 
О своей победе в конкурсе она узнала от учителя географи­и Татьяны С­авкиной, котора­я организовывала поездку брянских школьников прошлой осенью. Педагог сообщила о результатах конкурса на перемене. Ксения и раньше занимала призовые места и одерживала победы в конкурсах, связанных с художественным творчеством. В ее коллекции дипломы не только российские, есть из Беларуси, Японии. Но такой крупный приз удалось выиграть впервые.


Семья решила поездку надолго не откладывать, как раз приближались весенние каникулы, к тому же у Ксюши день рождения 26 марта. Наступление очередного года своей жизни семиклассница встретила в Пскове. 

– Так далеко на север мы еще не забирались. Обычно путешествуем по своей области или к морю.
Путешествие по Псковщине понравилось очень! – уже вернувшись в Брянск, подытожил поездку глава семьи Николай Попов. – Благодарим всех организаторов!


Ксения не единственный ребенок в семье, есть еще два старших брата. Один уже работает, другой заканчивает колледж. Возможно, семейные восторги сподвигнут и их сформировать собственное впечатление о псковской земле.
 

Справка «ПП»

Ксения Попова из Брянска выиграла трехдневный тур в Псковскую область для себя и родителей, победив в конкурсе «Все в Псков». Конкурс проводила «Псковская правда» совместно с бюро путешествий «Континент». Школьники, которые приезжали к нам в прошлом году по федеральной программе детского туризма «Моя Россия», могли представить на конкурс селфи (фото, на котором человек в кадре снимает сам себя) на фоне псковских достопримечательностей, рисунок или эссе.
Селфи оценивали читатели сайта «Псковской правды», эссе и рисунки – жюри, куда вошли представители сферы туризма, культуры и руководства региона. Другие призы: победитель в номинации эссе (Роман Мазаев, Костромская область) получает смартфон, за лучшее селфи Мария Апенкина из Ивановской области – недельное проживание в фешенебельном загородном отеле «Плесков» для себя и двух взрослых. Были и спецпризы от Российского союза туриндустрии. Карина Иванина (Липецкая область), участвовавшая в конкурсе рисунков, получила набор красок. Андрей Озарнов (Рязанская область) за свое эссе – подарочное издание книги «Псковские сокровища».
 
Фото из семейного архива Поповых

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