Победительница всероссийского конкурса привезла в Псков маму, папу и здесь же отметила свой день рождения

Работа Ксении, которая одержала победу в конкурсе.



– Думаю, Николай Чудотворец мне помог, – говорит Ксения. – У меня папу Николаем зовут. Храм для рисунка выбирала по фото из интернета, мне он показался самым душевным.



С Поповыми мы беседуем в холле гостиницы «Рижская», куда их поселило турбюро «Континент», организовавшее поездку. Семья только вернулась с обзорной экскурсии по Пскову, в следующие два дня им п­редстояло исследовать Печоры с Изборском и Пушкинский заповедник.



В Изборской крепости в предвкушении празднования дня рождения.

Справка «ПП»

Фото из семейного архива Поповых