Жильцам многоквартирных домов снова придется подождать… Местные чиновники и депутаты на сей раз надеются на изменение федерального закона

Напомним, областной комитет по ЖКХ подготовил проект приказа, который разрешает жителям тех домов, которые оборудованы общедомовыми приборами учета, вернуться к оплате ОДН , ориентируясь на их показания. Согласно документу решение о том, как нам платить – по счетчикам или по нормативу, мы должны будем принять на общем собрании собственников.К слову, сами нормативы после пересчета (при использовании расчетного метода) уменьшились в среднем в 4 раза.Платить по-новому мы должны были начать с первого апреля. Именно об этом, руководитель регионального комитета ЖКХ, говорил и журналистам в пресс-центре «Псковской правды» , и в малом зале Псковского Собрания депутатов – в рамках круглого стола «Общедомовые нужды – выход возможен». Однако областная прокуратура сочла этот документ не соответствующим федеральному законодательству.– Правила должны быть одинаковыми для всех домов – и с общедомовыми приборами учета, и без них, – внезапно перечеркнул смысл всех предыдущих выступлений начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Псковской области. – А если гражданин, в доме которого есть счетчики, скажет, что хочет воспользоваться своим правом и платить по нормативу, что мы тогда будем делать?

Главный вопрос, который беспокоит многих: Неужели счетчики, обошедшиеся в сотни тысяч рублей, были установлены напрасно?

По словам Евгения Шевченко, федеральный закон в его нынешнем виде предполагает только один вариант оплаты – по нормативу.Однако с позицией прокуратуры не согласился директор ООО «УК ПсковЖилСервис», сославшись на февральское письмо Минстроя. Ведомство отреагировало на скандал, разразившийся во многих регионах в связи с введением нормативов и непомерно возросшими счетами за ОДН.Минстрой говорит о том, что мы можем по-прежнему платить за ОДН, основываясь на показаниях общедомового счетчика, главное, чтобы эта плата не превышала установленный норматив.Евгений Шевченко надеется, что точку в этом вопросе должен поставить федеральный закон, в который в скором времени грядут изменения.– Идея введения норматива сама по себе оказалась провальной, – заметил Андрей Тарасов. – Нормативы актуальны тогда, когда нет общедомовых приборов учета. Надо быть последовательными.Если уж шли по пути установки приборов учета, то надо было и продолжать. А дома без коллективных приборов учета должны расплачиваться по тарифу, учитывающему отсутствие такого счетчика.Нормативы для домов без счетчиков должны автоматически конвертироваться в повышенный тариф.Андрея Тарасова поддержал директор УК ООО «Микрорайон № 2»– Жители не понимают, зачем им теперь общедомовые приборы учеты, раз все равно придется платить по нормативу, – заметил он. – У людей пропадает мотивация к экономии. Ведь больше норматива все равно не начислят. Теряется смысл закона об энергосбережении. Получается, что счетчики, обошедшиеся в сотни тысяч рублей, были установлены напрасно.И Тарасов, и Гусаков сошлись во мнении, что у собственников должен быть свободный доступ к общедомовым приборам учета, чтобы они могли видеть, из чего складываются конечные суммы.– Надо говорить не о массовом нормативе на область, а переходить к нормативам для каждого конкретного дома, – заметил председатель общественного Совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ. – Однако федеральный закон не дает права это сделать, но собственнику такую возможность следует предоставить. Я не одобряю повальной установки коллективных приборов учета, особенно для небольших домов. Никогда вы не докажете жителю двухэтажного четырехквартирного дома, что ему необходимо установить счетчик стоимостью 500 тысяч рублей, он его установку не отобьет и за сотню лет.Алексей Кириллов предложил выйти с инициативой на федеральный уровень, чтобы позволить внедрять индивидуальные нормативы для каждого дома.Председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору, в свою очередь, предложил установить ответственность за несвоевременное предоставление показаний счетчиков, за отсутствие коллективных и индивидуальных приборов учета и вести борьбу с неплатежами.Спикер Псковского областного Собранияпо итогам круглого стола предложил проанализировать все предложения и выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень.