Вышел из печати третий том псковской областной книги «Солдаты Победы»

Важно

Он открывает публикацию материалов об участниках Великой Отечественной войны, которые родились или проживали и ушли из жизни на территории области до апреля 2013 г. Третий том содержит сведения почти о 1100 фронтовиках, уроженцах и жителях Великих Лук. Это один из старинных городов России, недавно отметивший 850-летие первого упоминания в летописи, в 2008 г. ему было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».Одна из самых героических страниц в истории города на Ловати связана с Великой Отечественной войной. По неполным данным, Великолукским ГВК было призвано в Красную Армию в предвоенные и военные годы из города и района около 35 тысяч человек, из них 11 638 погибли на полях сражений, в партизанских отрядах и подполье. Таким образом, представленные в третьем томе сведения – это только часть имен великолучан-фронтовиков, которые были участниками великого подвига советского народа, отстоявшего в боях с фашизмом честь, свободу и независимость нашей Родины, принесшего избавление от коричневой чумы народам Европы. Но без каждого из них, без их участия и вклада достижение общей победы было бы невозможным, а история войны - неполной.Главным источником при составлении военных разделов биографий ветеранов послужили архивные документы, находящиеся на хранении в Центральном архиве Министерства обороны РФ (сайт «Подвиг народа»), Великолукском городском военном комиссариате, а также в государственном архиве нашей области, в муниципальных архивах и Псковском отделении Пенсионного фонда РФ. Практически в каждой отдельно взятой биографии участника войны указаны сведения о дате и месте рождения, каким военкоматом и когда призван в Красную Армию, когда и в каком звании уволен в запас (демобилизован). Скрупулезно изучались сведения об участии в войнах – советско-финляндской, Великой Отечественной, советско-японской.Особую ценность представляли также материалы, сохранившиеся в семейных архивах фронтовиков и их родственников, друзей, знакомых, – военные билеты, красноармейские книжки, справки о ранениях и о нахождении в составе действующей армии, удостоверения к наградам, фотографии. Это позволило с наибольшей полнотой отра-зить участие ветеранов в войне, представив порой весьма непростой путь, устранить некоторые пробелы в фронтовых биографиях, исправить неточности, а в итоге – объективно представить участие в боевых действиях, вклад в Победу.Именно так – «Внесли свой вклад в Победу» - называется и вступительная статья тома, подготовленная членом Союза писателей России А. Б. Канавщиковым, в которой он приводит немало новых и интересных фактов о великолучанах, вернувшихся с полей сражений, об их участии в войне, в восстановлении разрушенного города. Память о солдатах Победы является и материальной памятью о тех советских людях, которые в рекордно короткие сроки залечили раны войны, восстановили разрушенное и оставили нам в наследство сильную, мощную страну с огромным промышленным, экономическим и культурным потенциалом, - подчеркивает автор. Вчерашние фронтовики, партизаны и подпольщики заняли ведущие места на предприятиях, в организациях и учреждениях города. Впрочем, читатель может и сам внимательно проследить некоторые судьбы, проанализировать, сделать свои выводы.Мы же приведем некоторые общие цифры – они, конечно, заинтересуют историков, краеведов, школьников - тех, кто неравнодушен к истории войны и Победе. Так, из представленных в томе фронтовиков 7 награждены орденами Ленина, 40 – Красного Знамени (причем 8 удостоены этой награды дважды), 15 – Александра Невского. Почти каждый десятый дошел до Германии, принимал участие в штурме фашистской столицы. На груди многих великолучан были медали за оборону Москвы, Ленинграда, Сталинграда, за освобождение Варшавы, Праги, за взятие Кенигсберга, Будапешта, Вены и других европейских столиц. Более 60 человек принимали участие в советско-японской войне.Список псковичей, принимавших участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года и включенных в книгу «Солдаты Победы», пополнился еще двумя именами. Это Егор Никитович Калинкин, который прошел дорогами войны с июня 1941 до победного 1945-го, закончил ее гвардии сержантом, командиром орудия в Курляндии, кавалером четырех боевых орденов и многих медалей, и Петр Иванович Яровиков – вступивший в борьбу с врагом в составе токоловской молодежной подпольной группы (Великолукский район), а затем – отряда «Смерть фашизму» 2-й Калининской партизанской бригады. После соединения народных мстителей с советскими частями он стал артиллеристом, воевал на 2-м Прибалтийском фронте.Многие статьи дополнены фотографиями участников войны – всего их более шестисот. Десятки интересных фотографий – на цветной вкладке, причем большинство – из личных архивов и публикуются впервые.Интерес представляют и материалы раздела «На той войне». Большинство из них ранее было неизвестно или доступно лишь небольшом кругу специалистов. Это воспоминания непосредственных участников обороны Великих Лук в 1941 году - председателя городского Совета депутатов трудящихся Г. М. Лебедева, секретаря горкома партии, бывшего командира группы городского партизанского отряда И. И. Григорьева, командира городской команды бойцов-минеров Осоавиахима А. Т. Новикова. Совсем недавно в личном архиве Н. П. Медведевой, бывшего санинструктора 31-й Невельской стрелковой бригады, были обнаружены ее воспоминания, написанные в 1970-е годы. В томе публикуется фрагмент этих воспоминаний.А представление о том, как воспринимают события военных лет через судьбы своих родителей, дают размышления М. С. Москаленко и О. Мухиной-Зарецкой.Первичные материалы тома были собраны и обобщены рабочей группой и общественной редколлегией города Великие Луки (руководитель И. А. Бушенкова). Они первыми из муниципальных образований области завершили работу по подготовке одного тома и продолжают готовить новые тома, делают все для того, чтобы имена великолучан - участников войны не были забыты, а их вклад в Победу получил достойное освещение. Накопив поистине бесценный опыт, коллектив великолучан поделился им в ноябре прошлого года со своими коллегами на семинаре руководителей рабочих групп городов и районов по подготовке книги «Солдаты Победы».Напомню, что проект «Солдаты Победы» реализуется по инициативе ветеранов войны области, поддержанной губернаторомА. А. Турчаком, с 2013 г. В трех томах уже увековечена память более трех тысяч участников Великой Отечественной войны - наших земляков.Работа по подготовке очередных томов книги «Солдаты Победы» продолжается. Если у вас есть материалы о родственниках, друзьях, знаковых, которые принимали участие в минувшей войне, - обращайтесь в районные, городские и областную редакционные коллегии и рабочие группы. На основе этих документов будут подготовлены новые публикации. Ведь девиз «Никто не забыт, ничто не забыто» - это призыв сберечь память не только о павших на войне, но и об ушедших из жизни в послевоенные годы.