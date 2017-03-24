Тысячи дачников в ужасе от новых ставок земельного налога

Причина роста налога

Цена адекватна

Можно ли снизить ставки налога? Как исправить ошибки кадастровой оценки? Пути выхода из сложившейся ситуации искали в пресс-центре «Псковской правды».– Садоводы в шоке! – говорит, председатель с/т «Дружба». – Говорят, мы просто сейчас все разойдемся, садоводческие товарищества ликвидируем.Чиновники уверяют, что всецело на стороне тысяч дачников и не заинтересованы в конфликте. И в ближайшее время постараются проблему садоводов решить.Государственная кадастровая оценка земель, которая и стала причиной головной боли тысяч садоводов, проходит один раз в пять лет. После последней оценки ставки земельного налога выросли в несколько раз. Теперь садоводы говорят, что им будет просто не по карману содержать свои дачные участки. Помимо налога на землю, нужно платить и членские взносы в товарищество. А они тоже увеличатся в связи с увеличением суммы земельного налога за земли общего пользования.Садоводы уже подсчитали, что содержание участка в среднем обойдется в 4500 рублей в год. Для пенсионеров, а именно они составляют основную категорию дачников, эта сумма слишком велика.– Кадастровая оценка происходит по определенной методике, которая утверждена на федеральном уровне. Ее делают лицензированные оценщики. Оснований сказать, что кадастровая стоимость установлена необоснованно, у нас нет, – говорит, первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям. – Безусловно, повышение ставок – болезненный вопрос для каждого конкретного человека.

В среднем налог на земли сельхозназначения вырос в Псковской области в 25 раз.

Полгода на снижение

Не без ошибок

Однако для садоводов есть и хорошая новость. Органы местного самоуправления могут снижать ставки земельного налога. Закон обязывает скорректировать ставки земельного налога, в случае необходимости, до 1 октября 2017 года. Тем более оплачивать земельный налог за 2017 год владельцам участков нужно будет в следующем, 2018 году.– Время детально проанализировать ситуацию и принять меры реагирования еще есть, – говорит Любовь Иванова. – В пяти районах Псковской области еще в декабре прошлого года ставки земельного налога в отношении отдельных видов разрешенного использования, в частности и для дачных и садоводческих участков, уже снизили.Сами заказчики новой оценки признают, что возможны (и уже довольно много случаев обнаружено) ошибки. При проведении государственной кадастровой оценки могли быть использованы недостоверные сведения, которые поступили от кадастровой палаты. Но так как раньше размер налога был весьма символичен, никто на эти неточности внимания не обращал. А сейчас внезапно подскочившие суммы выявили многолетние ошибки.Весьма показателен пример садоводства «Сущево».– В 1991 году Псковский район передал в ведение города участок 310 гектаров под садоводство. В 1992 году на 50 гектарах организовали садоводство «Сущево». Утвердили план, распределили участки, – рассказывает, зампредседателя областной комиссии по садоводствам. – А по документам получается, что «Сущево» должно заплатить налог за 310 гектаров (по новым расценкам налог за землю общего пользования – 1 млн 700 тысяч рублей), а не за 50. В садоводстве всего 85 действующих садоводов, если разделить на всех, получится по 20 с небольшим тысяч рублей на каждого.

Из 25 садоводческих товариществ, расположенных вокруг Пскова, 18 не используют более 50 % своих земель. То есть большая часть не востребована, но платить за эти земли придется.

Что делать?

При Управлении Росреестра создана комиссия по пересмотру результатов кадастровой оценки, куда может обратиться любой человек. Также, если человек не удовлетворен результатами оценки, он может, минуя комиссию, сразу обратиться в суд.Обращений в комиссию поступило уже достаточно.– Комиссия никогда так часто не работала, как в этом году. Практически два раза в месяц собирается, – говорит Любовь Иванова. – Есть и положительные решения. Очень часто ошибка заключается в том, что земли попали не в ту группу назначения.

700 тысяч рублей поступило в бюджет Пскова от садоводов в прошлом году.

Платить за ненужную землю

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Другая проблема, которая тоже ложится дополнительным финансовым бременем на членов садоводческих товариществ, заключается в том, что практически в каждом садоводстве есть неиспользуемые и заброшенные дачные участки, за которые тоже всем вместе членам садоводства нужно платить налог (обычно это оплачивалось из членских взносов).К примеру, из 900 с лишним участков в с/т «Дружба» используется чуть больше трехсот.– Зачастую при оформлении свидетельства права собственности на земельный участок в целом на садоводство потом при выделении и приватизации индивидуальных земельных участков не вносят изменения в общее свидетельство, – говорит Любовь Иванова. – То есть не уменьшается общая площадь. И в налоговую могут поступать недостоверные сведения. С этой проблемой будем разбираться.Однако садоводы не уверены, что все эти меры помогут радикально решить проблему. Общее мнение активистов таково, что кадастровая оценка была проведена неправильно.– Приведу пример, – говорит председатель комиссии по садоводствам Псковской области. – 15 соток примерно в 7 км от города по кадастровой стоимости оценили в 268 тысяч рублей.Эта цифра превышает рыночную стоимость в 10-20 раз. Интересно, почему же люди не берут бесплатно эти участки, которые оценили в 268 тысяч рублей? Ведь им предлагают. В нашем садоводстве 80 невостребованных участков, нашлось всего трое желающих.– Нужно взять земли общего пользования, нарезать на участки и раздать желающим, – предложил, председатель правления псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области», председатель с/т «Ветеран». – Также начать искать людей, которые получили участки, но их не используют. Еще бывают ситуации, когда владелец участка умер, тогда мы ищем наследников и просим вступить в права наследства.– Мы точно так же, как и вы, обеспокоены этой ситуацией, – заверила садоводов Любовь Иванова. – Обязательно будем искать решение. И еще не раз встретимся с садоводами.– В случае с кадастровой оценкой произошла подмена понятий, – сказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы. – Назвать участки садоводческих товариществ землями сельхозназначения или индивидуального жилищного строительства нельзя, не зная истории их выделения. Псковские садоводства – это десятки тысяч га земли, их нельзя сравнивать с сельскими поселениями. Мы в гордуме и администрации города не враги своим жителям. Согласно позиции Министерства финансов РФ постепенно должна снижаться нагрузка на бизнес, а на население – возрастать. Не существует реальных рычагов и полномочий, которыми можно застращать дачника, не уплачивающего земельный налог. При этом в последние годы в Пскове растет недоимка земельного налога с физических лиц. Правильно было бы требовать налог с граждан при наличии «разумных налогооблагаемых баз». Мы ищем пути решения проблемы. Мы наблюдаем правовой парадокс. Кадастровая оценка земель проводилась в общем и целом, а оспаривать ее нужно идти индивидуально. Почему? Мы никогда не придем к положительному решению, пока не признаем изначально кадастровую оценку земель недостоверной. К вопросу о понижающем коэффициенте – сегодня говорить о цифрах не стану. Есть разные предложения, в числе которых – снизить в 30 раз установленную ставку по земельному налогу. Но это дискредитирует саму ставку налога, тогда проще его вообще отменить. Нужно оценить возможные поступления в бюджет, чтобы говорить о возможной льготе. Но компромисс, безусловно, будет найден.В садоводстве «Ветеран» каждый владелец дачного участка до переоценки платил 98 рублей налога, теперь будет платить 1068 рублей.– Имею в собственности в Островском районе несколько земельных участков. Пару лет назад их кадастровая стоимость уже была значительно повышена. На каком основании администрация Псковской области эту стоимость опять пересмотрела в 2016 году?! Конкретно мои участки подорожали в 3-4 раза! В следующем году я должна заплатить за них около 10 000 рублей налога! Может, у нас зарплаты людям повышают и мы вообще в шоколаде живем? Почему в нищей области нас пытаются обобрать до последнего? Может, эта контора, которая ТАК оценила мою землю, купит ее у меня по ЭТОЙ цене? Так я с радостью.– Администрация могла сделать налог от 0,1% до 3%. Так что крайние они. Пенсии увеличили на 200-400 рублей, а плата за участки подскочила на тысячи три.– Напоминает историю с ОДН.– У нас в семье такая же ситуация. Покупали участок в деревне Подбережье, стоимость кадастровая по паспорту 2014 года – 189 тыс. руб. Хотелось бы отметить, что это реальная рыночная стоимость участка, мы его купили за 210 тыс., то есть чуть дороже кадастровой. Поверьте, дороже бы НЕ взяли, выбрали бы другой, т.к. в этом районе в среднем 200 тыс. стоят участки. При получении документов в МФЦ узнали, что кадастровая стоимость участка уже 500 тысяч рублей! На наш запрос ответили, что в 2015 году была произведена переоценка. Я также готова продать этот участок за 500 тысяч рублей этой питерской фирме.– А что вы все хотели получить, если кадастровую оценку земель Псковской области делала питерская фирма, она конкурс и выиграла. За проведенную работу из бюджета области ей отстегнули 7 млн рублей. У меня в глухой деревне 40 соток земли стали стоить 940 тысяч рублей. Я бы им эту землю за полцены отдал.– Разве рыночная стоимость это не та, по которой можно продать участок? Так откуда же взялись эти немыслимые цифры? Люди готовы платить налоги, но не с этих «потолочных» цифр. И не надо говорить про то, что можно где-то это обжаловать. Хотелось бы, чтобы люди, которые это считали и, как я понимаю, получили деньги, сделали свою работу профессионально!– Да это реально какой-то беспредел. Псковский район, деревня Кашеварово, 50 соток полтора миллиона рублей стали стоить.