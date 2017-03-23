Конные бои в центре Пскова узаконят?
Может ли катание на лошадях в нашем городе проходить цивилизованно? Почему договоры с владельцами лошадей до сих пор не заключены?
В решении «лошадиного вопроса» администрация надеется на помощь родителей.
На прошлой неделе в сети появились видеозаписи драки в Детском парке Пскова. В кадре видно, как девушки-наездницы избивают друг друга хлыстами – на глазах у взрослых прохожих и детей.
Как известно, после случая падения ребенка с лошади несколько лет назад катание на лошадях в Детском парке запретили. Тем не менее запрет постоянно нарушается. Более того, конкуренты по лошадиному бизнесу не стесняются устраивать разборки.
Уже не раз «Псковская правда» поднимала эту тему. На сей раз мы решили собрать всех заинтересованных участников в своем пресс-центре: администрацию Пскова, городскую полицию, а также владельцев лошадей (участниц видеоконфликта мы также пригласили, но на встречу они не пришли).
– Драка в воскресенье – не единичная, – уверенно объясняет Мария Березина, владелица шести лошадей. – Если выходить постоянно в город, то можно много таких видео наснимать. Пока нездоровая конкуренция в городе существует, с моей стороны, как владельца лошади, и речи быть не может о заключении договора.
– Хотелось бы, чтобы вопрос с дракой был рассмотрен максимально строго, – считает другая владелица лошади Анна Иванова. – От этого страдают и те, кто выходит в парк работать, и прохожие, те, кто желает покататься. Если потасовка в парке объективно не будет рассмотрена сотрудниками полиции, то дело однажды дойдет и до поножовщины.
Городские власти снова серьезно взялись за лошадниц и пытаются вписать их деятельность в рамки закона. Даже готовы пойти им навстречу и разрешить работать в центре города:
– Администрация не исключает возможности катания в Детском парке. К нам обращалась целая группа владельцев лошадей, – говорит Валерий Наводкин, председатель комитета по правовому обеспечению администрации Пскова. – Для решения этого вопроса будет сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители УВД, комитета по охране культурного наследия, сотрудники управления культуры, УГХ, а также депутаты и представители Общественной палаты. Определен срок – до 20 апреля.
Однако конструктивного диалога не получается, а закон по-прежнему нарушается. Почему? В причинах попытались разобраться участники круглого стола...
Лошадницы объясняют нежелание узаконить свою деятельность нездоровой конкуренцией в этой сфере.
– Мы не уверены, что другие участники рынка тоже выйдут в правовое поле, – отмечает Мария Березина. – Мы вынуждены будем катать в скверах на окраинах города, а в это время, пока мы будем стоять практически с нулевыми выручками, другие будут незаконно катать в Детском парке.
Лошадницы в буквальном смысле слова бегают от полиции:
– Был факт, когда два наших сотрудника подходят, а девушки галопом выскакивают на проезжую часть, создавая опасность для участников дорожного движения, – говорит Дмитрий Чупранков.
Еще сложнее доказать факт катания на лошадях:
– Сотрудник полиции ничего не может сделать против человека на лошади, – отмечает Мария Березина. – Когда появляется сотрудник полиции – все врассыпную. Попробуйте за кобылой угнаться…
На лошадях нет госзнака. Полиция может прийти на территорию ипподрома, а они скажут: «Мои лошади были здесь». И что сделает полиция?
В качестве работников владельцы лошадей нанимают несовершеннолетних. По закону к ответственности за нарушения привлекаются лица, оказывающие услуги. Но поскольку владельцы лошадей практикуют наем на работу подростков 14-15 лет, то привлекать к ответственности некого.
– Такие факты были. Задержали девочку, ей 15 лет. Инспектор вызвал родителей. Но их по закону привлечь к ответственности не могут. Ребенок не достиг возраста административной ответственности, а владельца лошади еще надо устанавливать. Понятно, что сама девочка не заинтересована в этом.
Спекулируя на лошадях и детской к ним привязанности, владельцы решают свои финансовые проблемы.
Но так как привлечение к административной ответственности и вынесение штрафов – явление скорее редкое, владельцы лошадей давно уже этих санкций не боятся. В то же время прибыль от незаконного катания в Детском парке хорошая. Лошадницы этого не скрывают, поэтому за прибыльное место работы теперь еще и дерутся.
Поэтому все призывы «действовать в правовом поле» пока бесполезны. Единственный выход – обратиться к потребителям услуги, родителям детей. Что и делает представитель администрации.
– Постоянно держать сотрудника полиции в Детском парке мы не можем. Мы будем работать, штрафовать, профилактику проводить. Но призываем родителей задуматься о последствиях такого развлечения, поскольку это опасно для детей. Не будет спроса – не будет предложений, – отмечает Валерий Наводкин.
Кстати, по случаю драки «амазонок» в Детском парке полиция проводит проверку.
– Установлены все участники происшествия. Материалы зарегистрированы в книге учета преступлений. Заявления друг на друга написали обе стороны, – говорит Дмитрий Чупранков, заместитель начальника городской полиции. По его словам, речь идет об умышленном нанесении телесных повреждений.
В четверг прошел «круглый стол», а в воскресенье, 19 марта, в сети появилось очередное видео.
На представленных участниками конфликта видеозаписях видно, что в конфликте пытаются разобраться сотрудники полиции и администрации Пскова.
В социальных сетях отмечается, что результатом стычки стали три заявления в полицию.
Пакет документов для осуществления законной деятельности совсем небольшой:
- ветеринарное свидетельство;
- регистрация в налоговом органе, поскольку это оказание платных услуг;
- справка, что владелец имеет навыки обращения с животным.
Платить городу за право зарабатывать на катании не нужно.
На прошлой неделе в сети появились видеозаписи драки в Детском парке Пскова. В кадре видно, как девушки-наездницы избивают друг друга хлыстами – на глазах у взрослых прохожих и детей.
Как известно, после случая падения ребенка с лошади несколько лет назад катание на лошадях в Детском парке запретили. Тем не менее запрет постоянно нарушается. Более того, конкуренты по лошадиному бизнесу не стесняются устраивать разборки.
Уже не раз «Псковская правда» поднимала эту тему. На сей раз мы решили собрать всех заинтересованных участников в своем пресс-центре: администрацию Пскова, городскую полицию, а также владельцев лошадей (участниц видеоконфликта мы также пригласили, но на встречу они не пришли).
– Драка в воскресенье – не единичная, – уверенно объясняет Мария Березина, владелица шести лошадей. – Если выходить постоянно в город, то можно много таких видео наснимать. Пока нездоровая конкуренция в городе существует, с моей стороны, как владельца лошади, и речи быть не может о заключении договора.
– Хотелось бы, чтобы вопрос с дракой был рассмотрен максимально строго, – считает другая владелица лошади Анна Иванова. – От этого страдают и те, кто выходит в парк работать, и прохожие, те, кто желает покататься. Если потасовка в парке объективно не будет рассмотрена сотрудниками полиции, то дело однажды дойдет и до поножовщины.
Городские власти снова серьезно взялись за лошадниц и пытаются вписать их деятельность в рамки закона. Даже готовы пойти им навстречу и разрешить работать в центре города:
– Администрация не исключает возможности катания в Детском парке. К нам обращалась целая группа владельцев лошадей, – говорит Валерий Наводкин, председатель комитета по правовому обеспечению администрации Пскова. – Для решения этого вопроса будет сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители УВД, комитета по охране культурного наследия, сотрудники управления культуры, УГХ, а также депутаты и представители Общественной палаты. Определен срок – до 20 апреля.
Однако конструктивного диалога не получается, а закон по-прежнему нарушается. Почему? В причинах попытались разобраться участники круглого стола...
Заключению договоров мешает нездоровая конкуренция между лошадницамиСогласно постановлению администрации Пскова, катать на лошадях можно только в двух скверах города: на улице Западной и на Сиреневом бульваре. Для этого владельцам лошадей нужно собрать минимальный пакет документов и заключить договор. Однако на сегодняшний день никаких договоров с владельцами лошадей нет.
Лошадницы объясняют нежелание узаконить свою деятельность нездоровой конкуренцией в этой сфере.
– Мы не уверены, что другие участники рынка тоже выйдут в правовое поле, – отмечает Мария Березина. – Мы вынуждены будем катать в скверах на окраинах города, а в это время, пока мы будем стоять практически с нулевыми выручками, другие будут незаконно катать в Детском парке.
«Если бы все катали добросовестно, то и 15 лошадей могут распределиться в парке, не создавая помех для людей. А могут приехать безбашенные владельцы на трех лошадях и учинить там беспорядок».
Полиция бессильна против «амазонок»Сотрудники внутренних органов не уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Псковской области. Реагировать на такие правонарушения полиция может только при обращении должностных лиц, уполномоченных составлять данные протоколы. Но, приходится признать, что такая работа малоэффективна. В прошлом году по фактам административных правонарушений составлено всего 8 протоколов.
Лошадницы в буквальном смысле слова бегают от полиции:
– Был факт, когда два наших сотрудника подходят, а девушки галопом выскакивают на проезжую часть, создавая опасность для участников дорожного движения, – говорит Дмитрий Чупранков.
Еще сложнее доказать факт катания на лошадях:
– Сотрудник полиции ничего не может сделать против человека на лошади, – отмечает Мария Березина. – Когда появляется сотрудник полиции – все врассыпную. Попробуйте за кобылой угнаться…
На лошадях нет госзнака. Полиция может прийти на территорию ипподрома, а они скажут: «Мои лошади были здесь». И что сделает полиция?
«Сотрудник полиции ничего не может сделать против человека на лошади».
В качестве работников владельцы лошадей нанимают несовершеннолетних. По закону к ответственности за нарушения привлекаются лица, оказывающие услуги. Но поскольку владельцы лошадей практикуют наем на работу подростков 14-15 лет, то привлекать к ответственности некого.
– Такие факты были. Задержали девочку, ей 15 лет. Инспектор вызвал родителей. Но их по закону привлечь к ответственности не могут. Ребенок не достиг возраста административной ответственности, а владельца лошади еще надо устанавливать. Понятно, что сама девочка не заинтересована в этом.
Спекулируя на лошадях и детской к ним привязанности, владельцы решают свои финансовые проблемы.
Размеры штрафов нарушителей не пугаютВ законе Псковской области об административных правонарушениях есть две правовые нормы. За нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф для физических лиц в размере 500-1000 рублей. Кроме того, есть статья данного закона, которая предусматривает ответственность за неисполнение постановления и штраф от 1000 до 2000 рублей.
Но так как привлечение к административной ответственности и вынесение штрафов – явление скорее редкое, владельцы лошадей давно уже этих санкций не боятся. В то же время прибыль от незаконного катания в Детском парке хорошая. Лошадницы этого не скрывают, поэтому за прибыльное место работы теперь еще и дерутся.
Штраф 2000 рублей – это десять раз прокатить на лошадке в Детском парке.
Поэтому все призывы «действовать в правовом поле» пока бесполезны. Единственный выход – обратиться к потребителям услуги, родителям детей. Что и делает представитель администрации.
– Постоянно держать сотрудника полиции в Детском парке мы не можем. Мы будем работать, штрафовать, профилактику проводить. Но призываем родителей задуматься о последствиях такого развлечения, поскольку это опасно для детей. Не будет спроса – не будет предложений, – отмечает Валерий Наводкин.
Кстати, по случаю драки «амазонок» в Детском парке полиция проводит проверку.
– Установлены все участники происшествия. Материалы зарегистрированы в книге учета преступлений. Заявления друг на друга написали обе стороны, – говорит Дмитрий Чупранков, заместитель начальника городской полиции. По его словам, речь идет об умышленном нанесении телесных повреждений.
В четверг прошел «круглый стол», а в воскресенье, 19 марта, в сети появилось очередное видео.
На представленных участниками конфликта видеозаписях видно, что в конфликте пытаются разобраться сотрудники полиции и администрации Пскова.
В социальных сетях отмечается, что результатом стычки стали три заявления в полицию.
КстатиКатать детишек готовы разрешить лишь при одном условии – если они заключат договор.
Пакет документов для осуществления законной деятельности совсем небольшой:
- ветеринарное свидетельство;
- регистрация в налоговом органе, поскольку это оказание платных услуг;
- справка, что владелец имеет навыки обращения с животным.
Платить городу за право зарабатывать на катании не нужно.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 1
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Комментарии
Анонимный
23 Марта 2017 - 12:47
Сколько можно их терпеть или мы ждем когда лошади растопчут кого-нибудь,власть которую мы выбирали остановите этот произвол.
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