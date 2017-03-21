За нарушение сроков по ремонту дорог УФАС привлекло чиновника к ответственности

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29 августа 2016 года Управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова и частная фирма заключили контракт по реконструкции улицы Калинина с примыкающими улицами: Детская, Георгиевская, Красных Просвещенцев. Цена контракта составила около 51 млн рублей, на исполнение отводилось 3 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь).1 декабря 2016 года по обоюдному согласию стороны в нарушение всех правил изменили существенные условия контракта и продлили срок исполнения до 1 июня 2017 года, то есть еще на 6 месяцев, причем около 90 % стоимости работ были уже оплачены в конце декабря.В свое оправдание чиновники заявили: одновременно перекрывать все улицы было невозможно, там находятся ЗАГС, школы, Псковэнерго.– Вы когда аукцион разыгрывали, не знали, что все улицы одновременно невозможно отремонтировать, что будут пробки, и что за 3 месяца погода не позволит осуществить эти работы? - говорит руководитель псковского УФАС. - То есть когда подрядчика выбирали, то 3 месяцев было для исполнения контракта достаточно, а когда подрядчик был найден, вместо 3 месяцев появилось 9. А ведь, по сути, подрядчик не справился с обязательствами по срокам. А как же Реестр недобросовестных поставщиков, в который попадают компании, не выполнившие в срок обязательства по контракту? Или он не для всех? И еще большой вопрос: для освоения почти всей суммы контракта хватило 3 месяцев, а для маленького остатка - целых 6 месяцев. В общем, вопросов много. В рамках своей компетенции 6 марта мы привлекли должностное лицо к административной ответственности, но хочется надеяться, что на этом компетентные органы не остановятся и проверят качество исполнения контракта, ведь нам нужны дороги.– Интересно, а улицу Гражданскую от Толстого до Янушки в центре города когда-нибудь отремонтируют? Там даже тротуаров нет!– Дороги действительно в ужасном состоянии. Но надо сказать, что руководители города меры по устранению принимают, головы в песок не прячут. Понятно, что по мановению волшебной палочки дороги разом все не сделаешь капитально. Вопрос к организации работ, к технологии производства работ, вот тут все на первобытном уровне. То улицу перекроют в час пик, то щебень и песок с нулевой эффективностью. Такое чувство, что дорожники застыли в своем развитии в прошлом веке.– Тротуары ужасные, с коляской не проедешь ни по Байкова, ни в сквере. Ужас!– Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда у нас будет выполнен ремонт двора на улице Алтаева у дома 16? Дорога - яма на яме. Хотя бы засыпать их щебнем. Скорой помощи к подъезду не подъехать!!!