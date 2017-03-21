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Помощь через окно

21 Марта 2017 - 10:27
Главная → Заметки → Общество
​Сотрудники многофункциональных центров помогут малому бизнесу разобраться в госзакупках и научиться пользоваться господдержкой
На базе многофункциональных центров (МФЦ) в Пскове и Великих Луках в этом году откроются дополнительные окна для предоставления услуг Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

О том, какую помощь на базе МФЦ смогут получить представители бизнес-сообщества, «Псковской правде» рассказал  директор госучреждения Джамиль Хиндристанский.

– В конце 2015 года было создано акционерное общество поддержки малого и среднего предпринимательства. Полномочия от соответствующего департамента в Министерстве экономического развития, который этим занимался, были переданы корпорации. Корпорация в субъектах РФ свои представительства не открывает, а опирается в том числе на инфраструктуру многофункциональных центров. Поэтому для предоставления услуг корпорации мы будем открывать одно окно в Пскове и одно – в городе Великие Луки, – пояснил Джамиль Хиндристанский.

По его словам, учитывая то, что предприниматели, попадающие в данную категорию, – это представители бизнес-сообщества, которые находятся в Пскове и Великих Луках, в масштабах Псковской области двух окон вполне достаточно. 
 

Для чего нужны окна?

 – Основная задача, которая будет стоять перед МФЦ, – информация. В том числе и оказание консультационных услуг в сфере осуществления госзакупок, – отметил он.

Джамиль Хиндристанский напомнил, что закон предусматривает преференции для малого и среднего бизнеса в закупках, которые осуществляют органы власти, а также госпредприятия в соответствии с 223 и 44 Федеральными законами.

– Но не всегда представители малого и среднего предпринимательства осведомлены об этом. Также они не всегда знают, как принимать участие в таких конкурсах, не знакомы с перечнем заказчиков, осуществляющих закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому именно такие консультационные услуги, я надеюсь, должны упростить жизнь бизнес-сообщества.

Через дополнительные окна в МФЦ также можно будет узнать информацию об объектах недвижимости из областного реестра государственного и муниципального имущества, которые можно получить в пользование на той или иной основе. Кроме того, корпорация малого и среднего предпринимательства проводит тренинги, о программах которых предпринимателей также будут информировать сотрудники многофункциональных центров в Пскове и Великих Луках. 

 – На сегодняшний день услуги в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства оказывают региональный комитет по экономике и Фонд гарантий и развития предпринимательства.

Дополнительные окна в МФЦ – это не замена, а альтернатива уже существующим услугам. Сегодня нехватки внимания со стороны власти у малого и среднего бизнеса не должно быть. Но с момента открытия окон МФЦ у них появится некая дополнительная форма взаимодействия с властью, – отметил Джамиль Хиндристанский. 
 

Кто будет оказывать услуги? 

Для реализации проекта требуется дополнительное финансирование в размере 1,5 млн рублей.
Необходимые финансовые расчеты уже направлены на согласование в администрацию региона. 

 – В МФЦ также будут приняты новые сотрудники, которые после оформления на работу пройдут обучение и стажировку в Фонде гарантий и развития предпринимательства Псковской области в течение 2-3 месяцев. Мы отдаем приоритет сотрудникам, у которых есть опыт работы в органах государственной и муниципальной власти, в ряде коммерческих организаций, в том числе в банковских структурах, – рассказал руководитель МФЦ.
 

Когда проект начнет работать? 

 – Как только официально будет принято решение о дофинансировании учреждения, нам потребуется 3-4 месяца. Организационно мы готовы к этой процедуре.

Планируется, что вопрос финансирования будет решен уже в марте.
 

Наша справка

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства помогает предпринимателям, налаживая мостик между ними и органами власти. Ранее МФЦ и корпорация заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено предоставление на базе центра 6 услуг: предоставление информации об органах и организациях, образующих инфраструктуру поддержки, о формах и условиях финансовой поддержки бизнеса, о перечне муниципального недвижимого имущества, об организации участия предпринимателей в закупках и объектах закупок, а также информации о тренингах и программах обучения сотрудников.
 

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