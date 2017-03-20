Главные редакторы: От революционеров до Героя Соцтруда
20 Марта 2017 - 09:51Главная → Заметки → Общество → Пишем историю «ПП» вместе
Осенью этого года «Псковская правда» отметит столетие со дня выхода первого номера газеты
Все эти годы корреспонденты, фотокорреспонденты, ответственные секретари, главные редакторы и представители других газетных специальностей, не считаясь с личным временем, делали все, чтобы читатели были в курсе событий, происходивших на Псковской земле.
В канун юбилея мы решили вспомнить всех поименно. Сегодня речь пойдет о первых лицах газеты - главных редакторах. Напоминаем, что нашими помощниками в сборе информации являются руководитель Музея истории школы Марина Владимировна Остапенко и ученики многопрофильного правового лицея № 8.
- Создать газету в то время было непросто, - рассказывает ученица 11 класса Алина Нгуен. - Михаил Гаврилович сам ездил к владельцам частных типографий и вел с ними переговоры. На издание газеты нужны были деньги, и деньги немалые. В конце концов Михаил Гаврилович нашел типографию, хозяин которой согласился печатать газету в кредит. С этого времени и начал выходить «Псковский набат». Иванов также сформировал и первую редколлегию. Позже Михаил Гаврилович работал на различных руководящих должностях в Петрограде и Москве.
С 2 декабря 1917 года по апрель 1918 года на посту председателя Псковского губисполкома и одновременно редактором газеты «Псковский набат» трудился Константин Вениаминович Гей.
Известный революционер был делегатом десяти съездов Коммунистической партии. В годы Гражданской войны он принимал непосредственное участие в «красном терроре», а спустя несколько лет сам пал жертвой. В октябре 1938 года Гей был арестован, а 28 февраля 1939 года расстрелян.
Подверглись аресту и ссылке его жена и сыновья.
Константин Вениаминович Гей.
Но одним из самых юных был все-таки Борис Леонидович Березский. 14-летнего подростка назначили редактором комсомольской газеты, чуть позже – комсомольского листка при газете «Псковский набат».
- Только через год Березского направили в редакцию газеты «Псковский набат», где он будет работать сначала секретарем, а затем заместителем редактора, - уточняет Алина Нгуен. – Одновременно Борис Леонидович редактировал уездную газету в Гдове, а затем одну из газет в Ленинграде. Позже работал в редакциях газет в Иваново, Москве, Свердловске и других городах. Березский был первым ответственным редактором газеты «Социалистическая Алма-Ата»...
Примечательно, что позднее Борис Леонидович вернулся в Псков и с 1953 по 1957 год работал в газете «Псковская правда».
Владимир Дмитриевич Гришанин с 1919 по 1921 год руководил Следственной частью Особого отдела Южного фронта. В 1922 году его направили в Псков ответственным редактором газеты «Псковский набат», а через два года – на аналогичную должность в газету «Курская правда». В конце 20-х годов Гришанин стал редактором ТАСС, а в 30-е годы возглавил «Союзфотохронику», руководил съемкой множества парадов на Красной площади и в Кремле.
- После долгих поисков на сайте новгородского архива мы нашли много интересного о Павле Михайловиче Левитте, - рассказывает Алина. - Оказалось, что он был одним из первых новгородских комсомольцев.
В 1926 году при переходе на округа Павел Михайлович работал редактором окружной газеты в Боровичах (Новгородская область), а затем в Пскове, где стал последним редактором «Псковского набата» и первым редактором «Псковского колхозника». Именно при Левитте газета претерпела серьезные изменения. Если прежде для нее были характерны примитивный шрифт, редкие карандашные рисунки, написанные простым языком крошечные заметки, то при Павле Михайловиче стали появляться достаточно качественные для того времени фотографии, полноценные интервью, репортажи о конкретных школах.
Позже Левитт редактировал газету в Острове, затем был направлен в редакцию газеты «Ленинградская правда». В 1938 году его арестовали, а уже 28 июля 1941 года расстреляли.
По утверждению историка Бориса Ковалева, «газета «Псковский колхозник» вместе со своим главным редактором Петровым в полном составе перешла на сторону немцев», в частности, Анатолий Петров (Ф. Т. Лебедев) стал главным редактором оккупационной немецкой газеты «За родину».
Сергей Васильевич Перминов.
С декабря 1949 года редактором «Псковской правды» стал земляк Сергея Васильевича - Григорий Григорьевич Ларионов. Он проработал в газете до 1964 года, позже - до 1973 года - трудился на Псковской студии телевидения.
- Как и Перминов, Ларионов был ответственным и строгим редактором, - подводит итог собеседница. – Григорий Григорьевич очень строго следил за соблюдением журналистской этики. Например, поводом для оргвыводов стало раскрытие псевдонима одного из авторов. Поводом для серьезных разбирательств могли стать также орфографические и фактические ошибки.
За такие «оплошности» и Перминов, и Ларионов могли объявить журналисту выговор и даже лишить гонорара. Однако не оставались незамеченными и хороший репортаж, и фотоснимки. В этом случае редактор подписывал приказ о премировании отличившегося журналиста или фотокорреспондента.
По мнению Алины, одним из самых известных редакторов газеты за послевоенные годы был Иван Васильевич Виноградов. Многим людям старшего поколения хорошо знакомы его книги, посвященные партизанскому движению на Псковщине. Долгое время он работал заместителем редактора, а затем и главным редактором «Псковской правды».
– В 1966 году данный пост занял Георгий Петрович Веселов, который до этого времени работал в комсомольских и партийных органах, – продолжает рассказ Алина. – На работу в областную газету его направила партия. Позднее (в 1971 году) Веселов был назначен первым заместителем министра просвещения, а в 1981 году – министром просвещения РСФСР. Хочется отметить, что и Виноградов, и Веселов – земляки, оба были родом из Славковского района.
Юбилеи коллективу «Псковской правды», рожденной в год двух революций, отмечать не внове.
– Нам удалось разыскать его родственников, – рассказала ученица. – Они не много рассказали о самом Вадиме Владимировиче, зато любезно поделились большим количеством фотографий, на которых он запечатлен.
Восстановить биографию Хмылко нам удалось благодаря документам, которые хранятся сейчас в ГАНИПО. В 1966 году Вадиму Владимировичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда за успехи, «достигнутые в увеличении производства и заготовок подсолнечника, льна, хмеля и других технических культур». А спустя четыре года его назначили редактором «Псковской правды».
Получается, что Вадим Владимирович Хмылко - единственный редактор, который имел такое высокое звание…
Вадим Владимирович Хмылко.
Григорий Григорьевич Ларионов воевал на Дальнем Востоке, затем на Курской дуге, а позже был начальником отдела контрразведки «Смерш».
«Псковская правда» обращается ко всем читателям с просьбой: позвоните или напишите, если вы что-то знаете о тех, кто трудился в «Псковской правде». Давайте писать историю газеты вместе!
В канун юбилея мы решили вспомнить всех поименно. Сегодня речь пойдет о первых лицах газеты - главных редакторах. Напоминаем, что нашими помощниками в сборе информации являются руководитель Музея истории школы Марина Владимировна Остапенко и ученики многопрофильного правового лицея № 8.
В кредитИзвестно, что одними из первых редакторов газеты были Виктор Иванович Разломов (Суворов) и Михаил Гаврилович Иванов.
- Создать газету в то время было непросто, - рассказывает ученица 11 класса Алина Нгуен. - Михаил Гаврилович сам ездил к владельцам частных типографий и вел с ними переговоры. На издание газеты нужны были деньги, и деньги немалые. В конце концов Михаил Гаврилович нашел типографию, хозяин которой согласился печатать газету в кредит. С этого времени и начал выходить «Псковский набат». Иванов также сформировал и первую редколлегию. Позже Михаил Гаврилович работал на различных руководящих должностях в Петрограде и Москве.
С 2 декабря 1917 года по апрель 1918 года на посту председателя Псковского губисполкома и одновременно редактором газеты «Псковский набат» трудился Константин Вениаминович Гей.
Известный революционер был делегатом десяти съездов Коммунистической партии. В годы Гражданской войны он принимал непосредственное участие в «красном терроре», а спустя несколько лет сам пал жертвой. В октябре 1938 года Гей был арестован, а 28 февраля 1939 года расстрелян.
Подверглись аресту и ссылке его жена и сыновья.
Константин Вениаминович Гей.
Самые молодые- Еще одна особенность людей, которые трудились на посту главного редактора в первые годы существования газеты, – это их возраст, – констатирует наша собеседница. – Большинство были очень молоды. Например, Филатов. Восемнадцатилетний комсомолец работал в газете с 1921 года. Юноша очень серьезно относился к работе, несмотря на возраст и скромные условия, в которых тогда выпускали газету. Редакция занимала всего две маленькие комнатки, в одной из которых стояли стол, стулья и телефон.
Но одним из самых юных был все-таки Борис Леонидович Березский. 14-летнего подростка назначили редактором комсомольской газеты, чуть позже – комсомольского листка при газете «Псковский набат».
- Только через год Березского направили в редакцию газеты «Псковский набат», где он будет работать сначала секретарем, а затем заместителем редактора, - уточняет Алина Нгуен. – Одновременно Борис Леонидович редактировал уездную газету в Гдове, а затем одну из газет в Ленинграде. Позже работал в редакциях газет в Иваново, Москве, Свердловске и других городах. Березский был первым ответственным редактором газеты «Социалистическая Алма-Ата»...
Примечательно, что позднее Борис Леонидович вернулся в Псков и с 1953 по 1957 год работал в газете «Псковская правда».
Расстрел или повышение– Судьбы большинства довоенных редакторов трагичны: почти все были арестованы и расстреляны, – продолжает рассказ ученица. – Зато те немногие, которым удалось избежать репрессий, впоследствии занимали высокие посты в стране. Например, Исаак Маркович Кассель работал в газете «Псковский набат» с 1921 года. Он был также выпускающим редактором Детгиза и ведущим редактором «Мира приключений». Именно ему братья Стругацкие сдавали свои произведения.
Владимир Дмитриевич Гришанин с 1919 по 1921 год руководил Следственной частью Особого отдела Южного фронта. В 1922 году его направили в Псков ответственным редактором газеты «Псковский набат», а через два года – на аналогичную должность в газету «Курская правда». В конце 20-х годов Гришанин стал редактором ТАСС, а в 30-е годы возглавил «Союзфотохронику», руководил съемкой множества парадов на Красной площади и в Кремле.
- После долгих поисков на сайте новгородского архива мы нашли много интересного о Павле Михайловиче Левитте, - рассказывает Алина. - Оказалось, что он был одним из первых новгородских комсомольцев.
В 1926 году при переходе на округа Павел Михайлович работал редактором окружной газеты в Боровичах (Новгородская область), а затем в Пскове, где стал последним редактором «Псковского набата» и первым редактором «Псковского колхозника». Именно при Левитте газета претерпела серьезные изменения. Если прежде для нее были характерны примитивный шрифт, редкие карандашные рисунки, написанные простым языком крошечные заметки, то при Павле Михайловиче стали появляться достаточно качественные для того времени фотографии, полноценные интервью, репортажи о конкретных школах.
Позже Левитт редактировал газету в Острове, затем был направлен в редакцию газеты «Ленинградская правда». В 1938 году его арестовали, а уже 28 июля 1941 года расстреляли.
Михаил Гаврилович Иванов.
Из истории не выбросишьСамая трагичная страница в истории газеты связана с Великой Отечественной войной. Последний номер «Псковского рабочего» увидел свет 3 июля 1941 года. После этого выпуск газеты был прекращен в связи с немецко-фашистской оккупацией.
По утверждению историка Бориса Ковалева, «газета «Псковский колхозник» вместе со своим главным редактором Петровым в полном составе перешла на сторону немцев», в частности, Анатолий Петров (Ф. Т. Лебедев) стал главным редактором оккупационной немецкой газеты «За родину».
Партия направилаЛетом 1944 года в освобожденный Псков приехал Сергей Васильевич Перминов. Перед уроженцем Кировской области партия поставила сложнейшую задачу - в кратчайшие сроки наладить выпуск псковской областной газеты. Как ему это удалось в городе, где население сразу после освобождения составляло немногим более ста человек, практически не осталось неповрежденных зданий и самое главное – не было ни коллег, ни знакомых? Можно только догадываться, через какие испытания прошел Перминов, но задание партии выполнил. Первый номер областной газеты увидел свет уже осенью 1944 года…
Сергей Васильевич Перминов.
С декабря 1949 года редактором «Псковской правды» стал земляк Сергея Васильевича - Григорий Григорьевич Ларионов. Он проработал в газете до 1964 года, позже - до 1973 года - трудился на Псковской студии телевидения.
- Как и Перминов, Ларионов был ответственным и строгим редактором, - подводит итог собеседница. – Григорий Григорьевич очень строго следил за соблюдением журналистской этики. Например, поводом для оргвыводов стало раскрытие псевдонима одного из авторов. Поводом для серьезных разбирательств могли стать также орфографические и фактические ошибки.
За такие «оплошности» и Перминов, и Ларионов могли объявить журналисту выговор и даже лишить гонорара. Однако не оставались незамеченными и хороший репортаж, и фотоснимки. В этом случае редактор подписывал приказ о премировании отличившегося журналиста или фотокорреспондента.
Григорий Григорьевич Ларионов.
По мнению Алины, одним из самых известных редакторов газеты за послевоенные годы был Иван Васильевич Виноградов. Многим людям старшего поколения хорошо знакомы его книги, посвященные партизанскому движению на Псковщине. Долгое время он работал заместителем редактора, а затем и главным редактором «Псковской правды».
– В 1966 году данный пост занял Георгий Петрович Веселов, который до этого времени работал в комсомольских и партийных органах, – продолжает рассказ Алина. – На работу в областную газету его направила партия. Позднее (в 1971 году) Веселов был назначен первым заместителем министра просвещения, а в 1981 году – министром просвещения РСФСР. Хочется отметить, что и Виноградов, и Веселов – земляки, оба были родом из Славковского района.
Юбилеи коллективу «Псковской правды», рожденной в год двух революций, отмечать не внове.
Герой Социалистического ТрудаЕще один удивительный человек, который руководил областной газетой, – это Вадим Владимирович Хмылко.
– Нам удалось разыскать его родственников, – рассказала ученица. – Они не много рассказали о самом Вадиме Владимировиче, зато любезно поделились большим количеством фотографий, на которых он запечатлен.
Восстановить биографию Хмылко нам удалось благодаря документам, которые хранятся сейчас в ГАНИПО. В 1966 году Вадиму Владимировичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда за успехи, «достигнутые в увеличении производства и заготовок подсолнечника, льна, хмеля и других технических культур». А спустя четыре года его назначили редактором «Псковской правды».
Получается, что Вадим Владимирович Хмылко - единственный редактор, который имел такое высокое звание…
Вадим Владимирович Хмылко.
Герои и жертвы- Биография каждого редактора областной газеты – это отражение истории нашей страны со всеми ее победами и трагедиями, - поводит итог разговору руководитель Музея истории школы № 8 Марина Остапенко. – Среди редакторов были революционеры, которые позднее сами пали жертвами «красного террора». Один из редакторов в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами. Почему человек так поступил? Сегодня мы ничего не знаем о мотивах его поступка. И все-таки подавляющее большинство редакторов «Псковской правды» - это очень достойные люди, профессионалы своего дела, с богатым опытом работы в разных изданиях, многие прошли через Великую Отечественную войну, где не прятались за спинами сослуживцев, что подтверждают многочисленные боевые ордена и медали. Некоторые руководители прошли путь от журналиста до редактора. Только после войны на эту должность стали назначать партийных руководителей. Яркий пример тому – Вадим Владимирович Хмылко. Он не имел журналистского образования, но умел руководить. Как сейчас сказали бы, пришел как талантливый менеджер.
Кстати1 марта 1930 года газеты «Псковский набат» и «Псковский пахарь» объединились в «Псковский колхозник», продолжавший не только нумерацию, но и традиции своих предшественников.
Григорий Григорьевич Ларионов воевал на Дальнем Востоке, затем на Курской дуге, а позже был начальником отдела контрразведки «Смерш».
«Псковская правда» обращается ко всем читателям с просьбой: позвоните или напишите, если вы что-то знаете о тех, кто трудился в «Псковской правде». Давайте писать историю газеты вместе!
Мы ждем ваших звонков по тел. 8 (8112) 57-31-23.
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