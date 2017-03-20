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«Одинаковые люди живут везде»

20 Марта 2017 - 09:36
Главная → Заметки → Общество
В ходе горячей линии Армен Мнацаканян рассказал о наиболее важных моментах из социальной сферы
Начальник областной соцзащиты Армен Мнацаканян ответил на вопросы читателей «Псковской правды» в ходе горячей линии в редакции. Тут и возможное введение дополнительной выплаты за рождение первого ребенка, уравнивание прожиточного минимума по всей стране, увеличение финансирования программы «Молодая семья» и судьба социального городка.
 

О прожиточном минимуме 

«Минтруд говорит, что прожиточный минимум в каждом регионе должен быть свой. А я считаю, для нуждающихся категорий – вне зависимости от того, в каком регионе человек живет – требования должны быть единые. Люди те же самые живут везде, едят одно и то же. В Москве продукты еще и дешевле, чем у нас». 
 

О детдомах 

«К нам перешли центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В региональном банке данных 360 таких детей, они нуждаются в приемных семьях. В основном это дети с ограничениями здоровья. Мы должны найти им семьи, считаю, что это очень деликатная задача. И все-таки эти центры – по-старому детские дома – будут нужны. Никуда мы от них не денемся». 
 

О молодых семьях 

«Есть хорошая программа «Молодая семья». К сожалению, доля финансирования маловата, чтобы обеспечивали жильем всех. На этот год выделено более 20 млн рублей. Считаю, вложения должны быть больше, семьи ждут. Существует возрастное ограничение, в 35 лет супруги выбывают из программы». 
 

О сроках выплат 

«Мое желание, чтобы наступили стабильные финансовые времена и мы могли вернуться к схеме социальных выплат «месяц в месяц». Пока что в текущем месяце мы платим за предыдущий». 
 

О социальном городке 

«Отрабатываем вопрос по передаче строящегося социального городка в концессионное управление на основе государственно-частного партнерства. Если все пойдет гладко, объект будем сдавать во второй половине 18-го года. Строим долго, зато досконально. Городок должен стать примером того, как должны выглядеть социальные учреждения. Интернаты больше строить не надо. Надо создавать такие условия, чтобы люди могли себя обеспечивать сами. Политика нашего управления направлена на то, чтобы всю помощь пожилому человеку оказывали на дому. Чтобы в стационарное учреждение его переводили в крайнем случае». 
 

О своей работе 

«От социальной сферы мы не уйдем никуда. Население Псковской области стареет, половина жителей региона относится к нашей сфере. Я уже 9-й год в этой должности. Удовлетворение от работы получаю, когда понимаю, что могу что-то сделать для людей».
 

Цифры

64 учреждения социальной защиты находится на территории Псковской области.
 

Важно

Раз в месяц Армен Мнацаканян проводит прием граждан. Записывают на него по телефону 8 (8112) 69-99-80. Ближайшая встреча состоится в апреле. 
 

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