Армен Мнацаканян: Половина жителей области – наши клиенты
Куда податься неимущему, проиндексируют ли выплату региональным ветеранам труда, сколько молодых семей получат квартиры
Начальник областной соцзащиты ответил на вопросы читателей «Псковской правды» в ходе горячей линии в редакции. Вопросы собирали на протяжении нескольких недель. Армен Мнацаканян пришел в редакцию точно в назначенное время, несмотря на то, что накануне летал в Чечню на открытие памятного знака бойцам 6-й роты. Он не только ответил на вопросы читателей, но и рассказал о состоянии дел в социальной сфере и грядущем ее развитии.
Пенсионер Николай Голубков:
«Я имею право на федеральные льготы, изначально имел право на 50% оплату коммунальных услуг, оплату телефона и бесплатный проезд в городском транспорте. Потом в Псковской области это все отменили и льготы монетизировали, затем урезали до единой 1100-рублевой компенсации за проезд и коммунальные услуги. Эта выплата составляет меньше 20% суммарной стоимости: проезда в автобусе, оплаты за капитальный ремонт, оплаты за коммунальные услуги, в том числе за воду, газ и электроэнергию, оплаты телефона. Эти действия ухудшили условия жизнедеятельности многим гражданам (федеральным льготникам), тем самым нарушили их конституционные права. Ежегодно цены на все виды перечисленных услуг увеличиваются, а компенсация 1100 р. не меняется. В феврале проводится индексация пенсий с учетом инфляции. Как будет индексироваться выплата компенсаций? Какого сюрприза ждать федеральным льготникам от областного управления социальной защиты населения в 2017 году?»
– При принятии изменений было учтено, что звание «Ветеран труда» устанавливается гражданам за продолжительный добросовестный труд, что подтверждается различными наградами и длительным трудовым стажем. Предусмотренная законом единая мера социальной поддержки позволила уравнять права граждан, имеющих звание «Ветеран труда», проживающих на территории области, соблюсти принцип справедливости и равенства граждан, принадлежащих к одной категории.
Данная норма закона Псковской области не противоречит федеральному закону, что подтверждается решением Псковского областного суда от 6 апреля 2016 года. Верховный суд признал правомерным введение в Псковской области единой выплаты ветеранам труда, оставив без изменений решение областного суда.
Введенное с 1 января 2016 года изменение в полной мере соответствует закрепленному в статье 19 Конституции Российской Федерации принципу справедливости и вытекающему из него требованию о соблюдении равенства прав лиц, принадлежащих к одной и той же категории, запрету вводить различия в правовом положении лиц, принадлежащих к одной категории.
Таким образом, в области соблюдены указанные в решениях Конституционного суда Российской Федерации конституционные принципы справедливости, равенства и соразмерности при предоставлении мер социальной поддержки лиц, имеющих звание «Ветеран труда».
Индексация будет предусмотрена при формировании областного бюджета на 2018 год.
Лариса:
«Хочу выразить благодарность товарищу Мнацаканяну за оперативное решение моего вопроса по выплатам долгов. Как ветерану федерального значения. Задержка была по вине почты».
– Спасибо.
Владимир Николаевич Гржибцовский (с подобными вопросами Геннадий Борисович Баранов, Нина Алексеевна):
«Я инвалид 2-й группы. По федеральной программе идет монетизация льгот (были льготы, теперь их перевели в деньги, компенсировали ЖКХ, проезд, капремонт). С января 2017 года плата возросла, а компенсация уменьшилась (в декабре 2016 г. получили 1 081,68 руб., а в январе 2017 г. выплатили 1 024,16 руб.). Позвонил в управление соцзащиты. По телефону дали разъяснение, что расчет произведен верно и выплачена компенсация тоже правильно. Но компенсация должна увеличиваться, но никак не уменьшаться. Получается, что незаконно ухудшили мое материальное положение».
– Ежемесячное пособие в части оплаты коммунальных услуг рассчитывается исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг и действующих тарифов и размера скидки, установленной действующим законодательством для соответствующей категории граждан.
С 1 января 2017 года вступил в силу Приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Псковской области», в соответствии с которым нормативы потребления коммунальных услуг уменьшились.
Александр:
«Псковские «защитники населения» совсем обнаглели: инвалидов, ветеранов труда, многодетных матерей обманывают. Социальные компенсации выплачивают с опозданием почти на два месяца, и они с каждым годом уменьшаются, хотя должна быть их индексация».
Вера Смирнова:
«Скажите, пожалуйста, когда будут детские пособия без задержек? Все отвечают, Москва не дает денег, но при этом пишут, что все деньги на выплаты давно уже перечислены! Почему-то в Гдовском районе теперь раньше 30-го денег не получаем. Сколько их будут прокручивать в банке?»
Тамара:
«Я многодетная мамочка. Когда начнут вовремя платить ежемесячное детское пособие? Никак не отрегулировать, до какого жить, то ли до 5-го, то ли 18-го, то ли 30-го. Совести вообще нет! Отрегулируйте вопрос!»
Елена Игоревна Ефимова, д. Спицино, Гдовский район:
«Уже в течение 6 лет постоянно задерживают на 1-2 месяца детские пособия. Трое маленьких детей, без этих денег не прожить».
– В соответствии с постановлением администрации Псковской области меры социальной поддержки предоставляются за текущий месяц в следующем календарном месяце. Точных сроков выплаты действующим законодательством не установлено и также не установлено и обязанности их выплаты вместе с пенсией. Ведется работа с почтой по сокращению сроков доставки различных выплат отдельным категориям граждан. Все выплаты за январь 2017 года произведены в полном объеме в феврале 2017 года.
Галина:
«Почему соцработникам отменили стимулирующие выплаты?»
– В соответствии с законом Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» и постановлением администрации Псковской области «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Псковской области» работникам государственных учреждений социального обслуживания устанавливаются стимулирующие выплаты.
Перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами государственных учреждений социального обслуживания в пределах фонда оплаты труда.
Лариса, Псков:
«Почему уже который год не индексируется выплата ветеранам труда Псковской области 340 рублей? Надоело слушать про дефицит бюджета. Сократите областную администрацию, сократите премиальные выплаты – и найдете деньги на индексацию!»
– Индексация ежемесячной денежной выплаты законом «О ветеранах труда Псковской области» не предусмотрена.
Вячеслав:
«Уважаемый Армен Мнацаканян! Сообщите, пожалуйста: – какое количество свидетельств по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» планируется выдать в 2017 г.? В управлении по распределению жилой площади (Я. Фабрициуса, д. 6) сообщают о планируемых 7 свидетельствах, тогда как вами на сайте Турчак.ру было сообщено о 13; – планируется ли увеличение объемов финансирования данной программы?
Можем мы, участники программы, помочь в увеличении финансирования, составив коллективную жалобу на имя президента РФ?»
– Молодые семьи, признанные участниками областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2008-2010 гг.» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей области» государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы», обеспечиваются за счет средств областного и федерального бюджетов (софинансирование).
За период действия программы улучшили жилищные условия с использованием предоставленной социальной выплаты более 1000 молодых семей.
Участниками программы признаны 4192 молодые семьи. В 2017 году в бюджете области предусмотрено 13,4 млн рублей, федеральных средств – 5,3 млн рублей. Планируется выдать 13 свидетельств.
Наталья, Псков:
«На улице ко мне подошла девушка, со слезами попросила немного денег на еду, сказала, что инвалид 2-й группы с детства (она плохо видит и плохо ходит, это видно невооруженным глазом). Сказала, что снимают с мужем квартиру, денег катастрофически не хватает, родители ей не помогают, своего жилья нет. Есть у нас какие-то социальные службы, куда может обратиться инвалид в тяжелой жизненной ситуации? Какую помощь ему могут предложить?»
– Органами социальной защиты населения области один раз в год производится оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Выплата государственной социальной помощи носит заявительный характер. Для оказания материальной помощи заявителю необходимо обратиться с заявлением в территориальное управление г. Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области (г. Псков, ул. Петровская, д. 28).
Николай:
«Почему компенсация за капитальный ремонт не выплачивается с ноября 2016 года? Прошло уже три месяца».
– Компенсация расходов отдельным категориям граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества будет произведена по мере поступления денежных средств на эти цели.
Тамара Николаевна Дмитриева, Дедовичский район, 71 год:
«Вопрос про размер фиксированной выплаты с 1 февраля.
Согласно закону у граждан, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин (независимо от места жительства):
инвалиды I гр. – 12 493,28 руб.;
инвалиды II гр. – 6246,64 руб.;
инвалиды III гр. – 3123,33 руб.
Мне, как инвалиду 3-й группы, положено 3123 рубля. Почему я до сих пор получаю 2000 рублей?»
– Ответ на ваш вопрос находится в компетенции Пенсионного фонда. Редакция направит в ведомство соответствующий запрос, или вы можете позвонить самостоятельно по телефону горячей линии ПФР 8 (800) 775-79-50.
Пенсионер Николай Голубков:
«Я имею право на федеральные льготы, изначально имел право на 50% оплату коммунальных услуг, оплату телефона и бесплатный проезд в городском транспорте. Потом в Псковской области это все отменили и льготы монетизировали, затем урезали до единой 1100-рублевой компенсации за проезд и коммунальные услуги. Эта выплата составляет меньше 20% суммарной стоимости: проезда в автобусе, оплаты за капитальный ремонт, оплаты за коммунальные услуги, в том числе за воду, газ и электроэнергию, оплаты телефона. Эти действия ухудшили условия жизнедеятельности многим гражданам (федеральным льготникам), тем самым нарушили их конституционные права. Ежегодно цены на все виды перечисленных услуг увеличиваются, а компенсация 1100 р. не меняется. В феврале проводится индексация пенсий с учетом инфляции. Как будет индексироваться выплата компенсаций? Какого сюрприза ждать федеральным льготникам от областного управления социальной защиты населения в 2017 году?»
– При принятии изменений было учтено, что звание «Ветеран труда» устанавливается гражданам за продолжительный добросовестный труд, что подтверждается различными наградами и длительным трудовым стажем. Предусмотренная законом единая мера социальной поддержки позволила уравнять права граждан, имеющих звание «Ветеран труда», проживающих на территории области, соблюсти принцип справедливости и равенства граждан, принадлежащих к одной категории.
Данная норма закона Псковской области не противоречит федеральному закону, что подтверждается решением Псковского областного суда от 6 апреля 2016 года. Верховный суд признал правомерным введение в Псковской области единой выплаты ветеранам труда, оставив без изменений решение областного суда.
Введенное с 1 января 2016 года изменение в полной мере соответствует закрепленному в статье 19 Конституции Российской Федерации принципу справедливости и вытекающему из него требованию о соблюдении равенства прав лиц, принадлежащих к одной и той же категории, запрету вводить различия в правовом положении лиц, принадлежащих к одной категории.
Таким образом, в области соблюдены указанные в решениях Конституционного суда Российской Федерации конституционные принципы справедливости, равенства и соразмерности при предоставлении мер социальной поддержки лиц, имеющих звание «Ветеран труда».
Индексация будет предусмотрена при формировании областного бюджета на 2018 год.
Все выплаты за январь перечислены получателям в феврале.
Лариса:
«Хочу выразить благодарность товарищу Мнацаканяну за оперативное решение моего вопроса по выплатам долгов. Как ветерану федерального значения. Задержка была по вине почты».
– Спасибо.
Владимир Николаевич Гржибцовский (с подобными вопросами Геннадий Борисович Баранов, Нина Алексеевна):
«Я инвалид 2-й группы. По федеральной программе идет монетизация льгот (были льготы, теперь их перевели в деньги, компенсировали ЖКХ, проезд, капремонт). С января 2017 года плата возросла, а компенсация уменьшилась (в декабре 2016 г. получили 1 081,68 руб., а в январе 2017 г. выплатили 1 024,16 руб.). Позвонил в управление соцзащиты. По телефону дали разъяснение, что расчет произведен верно и выплачена компенсация тоже правильно. Но компенсация должна увеличиваться, но никак не уменьшаться. Получается, что незаконно ухудшили мое материальное положение».
– Ежемесячное пособие в части оплаты коммунальных услуг рассчитывается исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг и действующих тарифов и размера скидки, установленной действующим законодательством для соответствующей категории граждан.
С 1 января 2017 года вступил в силу Приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Псковской области», в соответствии с которым нормативы потребления коммунальных услуг уменьшились.
Александр:
«Псковские «защитники населения» совсем обнаглели: инвалидов, ветеранов труда, многодетных матерей обманывают. Социальные компенсации выплачивают с опозданием почти на два месяца, и они с каждым годом уменьшаются, хотя должна быть их индексация».
Вера Смирнова:
«Скажите, пожалуйста, когда будут детские пособия без задержек? Все отвечают, Москва не дает денег, но при этом пишут, что все деньги на выплаты давно уже перечислены! Почему-то в Гдовском районе теперь раньше 30-го денег не получаем. Сколько их будут прокручивать в банке?»
Тамара:
«Я многодетная мамочка. Когда начнут вовремя платить ежемесячное детское пособие? Никак не отрегулировать, до какого жить, то ли до 5-го, то ли 18-го, то ли 30-го. Совести вообще нет! Отрегулируйте вопрос!»
Елена Игоревна Ефимова, д. Спицино, Гдовский район:
«Уже в течение 6 лет постоянно задерживают на 1-2 месяца детские пособия. Трое маленьких детей, без этих денег не прожить».
– В соответствии с постановлением администрации Псковской области меры социальной поддержки предоставляются за текущий месяц в следующем календарном месяце. Точных сроков выплаты действующим законодательством не установлено и также не установлено и обязанности их выплаты вместе с пенсией. Ведется работа с почтой по сокращению сроков доставки различных выплат отдельным категориям граждан. Все выплаты за январь 2017 года произведены в полном объеме в феврале 2017 года.
Галина:
«Почему соцработникам отменили стимулирующие выплаты?»
– В соответствии с законом Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» и постановлением администрации Псковской области «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Псковской области» работникам государственных учреждений социального обслуживания устанавливаются стимулирующие выплаты.
Перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами государственных учреждений социального обслуживания в пределах фонда оплаты труда.
Индексацию выплаты 1100 рублей за льготы рассмотрят при формировании бюджета следующего года.
Лариса, Псков:
«Почему уже который год не индексируется выплата ветеранам труда Псковской области 340 рублей? Надоело слушать про дефицит бюджета. Сократите областную администрацию, сократите премиальные выплаты – и найдете деньги на индексацию!»
– Индексация ежемесячной денежной выплаты законом «О ветеранах труда Псковской области» не предусмотрена.
Вячеслав:
«Уважаемый Армен Мнацаканян! Сообщите, пожалуйста: – какое количество свидетельств по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» планируется выдать в 2017 г.? В управлении по распределению жилой площади (Я. Фабрициуса, д. 6) сообщают о планируемых 7 свидетельствах, тогда как вами на сайте Турчак.ру было сообщено о 13; – планируется ли увеличение объемов финансирования данной программы?
Можем мы, участники программы, помочь в увеличении финансирования, составив коллективную жалобу на имя президента РФ?»
– Молодые семьи, признанные участниками областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2008-2010 гг.» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей области» государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы», обеспечиваются за счет средств областного и федерального бюджетов (софинансирование).
За период действия программы улучшили жилищные условия с использованием предоставленной социальной выплаты более 1000 молодых семей.
Участниками программы признаны 4192 молодые семьи. В 2017 году в бюджете области предусмотрено 13,4 млн рублей, федеральных средств – 5,3 млн рублей. Планируется выдать 13 свидетельств.
Наталья, Псков:
«На улице ко мне подошла девушка, со слезами попросила немного денег на еду, сказала, что инвалид 2-й группы с детства (она плохо видит и плохо ходит, это видно невооруженным глазом). Сказала, что снимают с мужем квартиру, денег катастрофически не хватает, родители ей не помогают, своего жилья нет. Есть у нас какие-то социальные службы, куда может обратиться инвалид в тяжелой жизненной ситуации? Какую помощь ему могут предложить?»
– Органами социальной защиты населения области один раз в год производится оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Выплата государственной социальной помощи носит заявительный характер. Для оказания материальной помощи заявителю необходимо обратиться с заявлением в территориальное управление г. Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области (г. Псков, ул. Петровская, д. 28).
Николай:
«Почему компенсация за капитальный ремонт не выплачивается с ноября 2016 года? Прошло уже три месяца».
– Компенсация расходов отдельным категориям граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества будет произведена по мере поступления денежных средств на эти цели.
Тамара Николаевна Дмитриева, Дедовичский район, 71 год:
«Вопрос про размер фиксированной выплаты с 1 февраля.
Согласно закону у граждан, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин (независимо от места жительства):
инвалиды I гр. – 12 493,28 руб.;
инвалиды II гр. – 6246,64 руб.;
инвалиды III гр. – 3123,33 руб.
Мне, как инвалиду 3-й группы, положено 3123 рубля. Почему я до сих пор получаю 2000 рублей?»
– Ответ на ваш вопрос находится в компетенции Пенсионного фонда. Редакция направит в ведомство соответствующий запрос, или вы можете позвонить самостоятельно по телефону горячей линии ПФР 8 (800) 775-79-50.
Комментарии: 1
Комментарии
Аноним
20 Марта 2017 - 10:48
Когда кто-то выгонит этого зажравшегося армянина,которому проблемы людей побоку.Завравшийся,обнаглевший чинуша,которого самого посадить на эти смехрподобные пособия-быстро похудеет.Он же смеётся над людьми
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