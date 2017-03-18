Новый документ. Узнать историю семьи архив поможет бесплатно
Псковичам открыли доступ к уникальному документу, который поможет составить родословную
Псковичам открыли доступ к уникальному документу, который поможет составить родословную
Государственный архив Псковской области сделал подарок всем интересующимся историей собственных семей – выложил в открытый доступ уникальный документ, который поможет составить свою родословную многим псковичам и даже имеющим псковские корни жителям других регионов и стран.
О том, что представляет собой это архивное дело и к чему должны быть готовы те, кто решил начать работу по составлению своего генеалогического древа, в пресс-центре «Псковской правды» рассказали директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин и начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Екатерина Перепелкина.
По его словам, это одно из самых заказываемых дел в читальный зал. Документ составлен на основе переписи, проведенной вскоре после революции.
– Пользователи архивных документов, которые занимаются генеалогическими исследованиями, очень часто обращаются к этому документу. Это более чем 500-страничный документ, особенной системы там нет. Несколько дней работы с ним могут привести к искомому результату. Если ваши прадедушки-прабабушки жили в Пскове, то, скорее всего, вы их там найдете, – говорит директор архива.
По разным причинам до наших дней не сохранилось актов гражданского состояния (сведений о жизни, браке и смерти) за период с 1861 до 1920 года. И этот документ – единственный источник, доступный сейчас, который открывает возможность псковичам и выходцам из Псковской области найти сведения о своих предках, не обращаясь к услугам платных генеалогов.
Пролистать все 500 страниц этого уникального документа все желающие могут уже в режиме онлайн.
Беседы с родственниками (бабушками, дедушками) – это один из основных источников. Подробный опрос близких людей по всем существующим родственным линиям поможет выяснить следующие данные: имена, фамилии, места и даты рождения предков. Стоит записать все данные и составить схему.
Обратиться в ЗАГС, если нужна информация из метрических книг, которые велись с 1916 года (в Госархиве хранятся метрические книги за период по 1915 год включительно. – Прим. ред.)
Поиск по электронным базам данных, таким как «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа»
и др.
И только после всей собранной информации стоит идти в архив.
– Мы движемся к тому, чтобы, сидя дома, можно было получать необходимую информацию и пользоваться удобными услугами, которые в ближайшее время появятся у нас, – отмечает Валерий Кузьмин.
– На портале постоянно ведется работа по пополнению заголовков дел, которые находятся в архиве, и, воспользовавшись поиском по Ф.И.О. родственника, можно обнаружить пенсионное дело или личное дело человека, а в личном деле может быть собственноручно написанная биография или какие-то сведения о награждениях или поощрениях. Заказ на выдачу дел можно оформить через «Личный кабинет» на сайте.
География обращения в архив широка: основная масса – из России, но есть и запросы из стран СНГ и Прибалтики, а также из Швеции, Австрии, Австралии, США, Канады, Новой Зеландии. В основном это запросы генеалогического характера от потомков выходцев из Псковской губернии, которые разъехались по миру и занимаются историей своей семьи. Также много тематических запросов по истории села, школы, церкви или по определенной теме, например, по отречению Николая II от престола.
Государственный архив Псковской области сделал подарок всем интересующимся историей собственных семей – выложил в открытый доступ уникальный документ, который поможет составить свою родословную многим псковичам и даже имеющим псковские корни жителям других регионов и стран.
О том, что представляет собой это архивное дело и к чему должны быть готовы те, кто решил начать работу по составлению своего генеалогического древа, в пресс-центре «Псковской правды» рассказали директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин и начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Екатерина Перепелкина.
Одно из самых заказываемых дел– Архивное учреждение продолжает работу по сканированию документов архивного фонда. В настоящий момент вся оцифрованная база документов доступна бесплатно в сети читальных залов Государственных архивов Пскова и Великих Лук. Также ведется работа по возможности предоставления удаленного доступа к документам через интернет. И в рамках тестирования такого удаленного доступа к документам ко Дню архива, 10 марта, мы решили совершенно безвозмездно предоставить доступ к одному документу – списку граждан, проживающих в Пскове, за 1920 год, – рассказывает Валерий Кузьмин.
По его словам, это одно из самых заказываемых дел в читальный зал. Документ составлен на основе переписи, проведенной вскоре после революции.
– Пользователи архивных документов, которые занимаются генеалогическими исследованиями, очень часто обращаются к этому документу. Это более чем 500-страничный документ, особенной системы там нет. Несколько дней работы с ним могут привести к искомому результату. Если ваши прадедушки-прабабушки жили в Пскове, то, скорее всего, вы их там найдете, – говорит директор архива.
По разным причинам до наших дней не сохранилось актов гражданского состояния (сведений о жизни, браке и смерти) за период с 1861 до 1920 года. И этот документ – единственный источник, доступный сейчас, который открывает возможность псковичам и выходцам из Псковской области найти сведения о своих предках, не обращаясь к услугам платных генеалогов.
С чего начинать составление родословной?Архивисты с удовольствием делятся методиками изучения семейной истории и проведения генеалогических исследований. Об алгоритме поиска собственных корней специалисты архива рассказывают уже второй год подряд в рамках акции «Ночь в архиве». Начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Екатерина Перепелкина еще раз напоминает основные шаги к составлению родословной.
Пролистать все 500 страниц этого уникального документа все желающие могут уже в режиме онлайн.
С чего начинать изучение истории своей семьи?Работа с домашним архивом: нужно собрать документы (свидетельства о рождении, документы, фиксирующие вступление в брак, свидетельства о смерти, аттестаты, удостоверения, военные билеты и т. д.).
Беседы с родственниками (бабушками, дедушками) – это один из основных источников. Подробный опрос близких людей по всем существующим родственным линиям поможет выяснить следующие данные: имена, фамилии, места и даты рождения предков. Стоит записать все данные и составить схему.
Обратиться в ЗАГС, если нужна информация из метрических книг, которые велись с 1916 года (в Госархиве хранятся метрические книги за период по 1915 год включительно. – Прим. ред.)
Поиск по электронным базам данных, таким как «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа»
и др.
И только после всей собранной информации стоит идти в архив.
– Мы движемся к тому, чтобы, сидя дома, можно было получать необходимую информацию и пользоваться удобными услугами, которые в ближайшее время появятся у нас, – отмечает Валерий Кузьмин.
ПодробностиПо словам Валерия Кузьмина, составителям родословной поможет интернет-ресурс «Информационные ресурсы архивов Псковской области»:
– На портале постоянно ведется работа по пополнению заголовков дел, которые находятся в архиве, и, воспользовавшись поиском по Ф.И.О. родственника, можно обнаружить пенсионное дело или личное дело человека, а в личном деле может быть собственноручно написанная биография или какие-то сведения о награждениях или поощрениях. Заказ на выдачу дел можно оформить через «Личный кабинет» на сайте.
ЦифрыВ архивное учреждение ежегодно поступает более 10 тысяч запросов. 90 % из них – запросы социально-правового характера и только 10% – запросы тематического характера, в том числе генеалогические запросы.
География обращения в архив широка: основная масса – из России, но есть и запросы из стран СНГ и Прибалтики, а также из Швеции, Австрии, Австралии, США, Канады, Новой Зеландии. В основном это запросы генеалогического характера от потомков выходцев из Псковской губернии, которые разъехались по миру и занимаются историей своей семьи. Также много тематических запросов по истории села, школы, церкви или по определенной теме, например, по отречению Николая II от престола.
КстатиВ планах руководства Госархива – выложить в Сеть все оцифрованные документы. Правда, пока решается вопрос, на каких условиях пользователи будут получать доступ к архивным делам: бесплатно, платно или по абонементу. Архивисты изучают опыт других регионов, уже предоставляющих услугу доступа к оцифрованным архивным документам.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
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