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Новый документ. Узнать историю семьи архив поможет бесплатно

17 Марта 2017 - 09:52
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Псковичам открыли доступ к уникальному документу, который поможет составить родословную
Псковичам открыли доступ к уникальному документу, который поможет составить родословную

Государственный архив Псковской области сделал подарок всем интересующимся историей собственных семей – выложил в открытый доступ уникальный документ, который поможет составить свою родословную многим псковичам и даже имеющим псковские корни жителям других регионов и стран.

О том, что представляет собой это архивное дело и к чему должны быть готовы те, кто решил начать работу по составлению своего генеалогического древа, в пресс-центре «Псковской правды» рассказали директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин и начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Екатерина Перепелкина.  
 

Одно из самых заказываемых дел

– Архивное учреждение продолжает работу по сканированию документов архивного фонда. В настоящий момент вся оцифрованная база документов доступна бесплатно в сети читальных залов Государственных архивов Пскова и Великих Лук. Также ведется работа по возможности предоставления удаленного доступа к документам через интернет. И в рамках тестирования такого удаленного доступа к документам ко Дню архива, 10 марта,  мы решили совершенно безвозмездно предоставить доступ к одному документу – списку граждан, проживающих в Пскове, за 1920 год, – рассказывает Валерий Кузьмин.

По его словам, это одно из самых заказываемых дел в читальный зал. Документ составлен  на основе переписи, проведенной вскоре после революции.

– Пользователи архивных документов, которые занимаются генеалогическими исследованиями,  очень часто обращаются к этому документу. Это более чем 500-страничный документ, особенной системы там нет. Несколько дней работы с ним могут привести к искомому результату. Если ваши прадедушки-прабабушки жили в Пскове, то, скорее всего, вы их там найдете, – говорит директор архива.

По разным причинам до наших дней не сохранилось актов гражданского состояния (сведений о жизни, браке и смерти) за период с 1861 до 1920 года. И этот документ – единственный источник, доступный сейчас, который открывает возможность псковичам и выходцам из Псковской области найти сведения о своих предках, не обращаясь к услугам платных генеалогов. 
 

С чего начинать составление родословной? 

Архивисты с удовольствием делятся методиками изучения семейной истории и проведения генеалогических исследований. Об алгоритме поиска собственных корней специалисты архива рассказывают уже второй год подряд в рамках акции «Ночь в архиве». Начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Екатерина Перепелкина еще раз напоминает основные шаги к составлению родословной.
 

Пролистать все 500 страниц этого уникального документа все желающие могут уже в режиме онлайн.
 

С чего начинать изучение истории своей семьи? 

Работа с домашним архивом: нужно собрать документы (свидетельства о рождении, документы, фиксирующие вступление в брак, свидетельства о смерти, аттестаты, удостоверения, военные билеты и т. д.). 

Беседы с родственниками (бабушками, дедушками) – это один из основных источников. Подробный опрос близких людей по всем существующим родственным линиям поможет выяснить следующие данные: имена, фамилии, места и даты рождения предков. Стоит записать все данные и составить схему. 

Обратиться в ЗАГС, если нужна информация из метрических книг, которые велись с 1916 года (в Госархиве хранятся метрические книги за период по 1915 год включительно. – Прим. ред.) 

Поиск по электронным базам данных, таким как «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа»
и др. 

И только после всей собранной информации стоит идти в архив. 

– Мы движемся к тому, чтобы, сидя дома, можно было получать необходимую информацию и пользоваться удобными услугами, которые в ближайшее время появятся у нас, – отмечает Валерий Кузьмин.

Подробности

По словам Валерия Кузьмина, составителям родословной поможет интернет-ресурс «Информационные ресурсы архивов Псковской области»:

– На портале постоянно ведется работа по пополнению заголовков дел, которые находятся в архиве, и, воспользовавшись поиском по Ф.И.О. родственника, можно обнаружить пенсионное дело или личное дело человека, а в личном деле может быть собственноручно написанная биография или какие-то сведения о награждениях или поощрениях. Заказ на выдачу дел можно оформить через «Личный кабинет» на сайте.
 

Цифры

В архивное учреждение ежегодно поступает более 10 тысяч запросов. 90 % из них – запросы социально-правового характера и только 10% –  запросы тематического характера, в том числе генеалогические запросы.

География обращения в архив широка: основная масса – из России, но есть и запросы из стран СНГ и Прибалтики, а также из Швеции, Австрии, Австралии, США, Канады, Новой Зеландии. В основном это запросы генеалогического характера от потомков выходцев из Псковской губернии, которые разъехались по миру и занимаются историей своей семьи. Также много тематических запросов по истории села, школы, церкви или по определенной теме, например, по отречению Николая II от  престола. 
 

Кстати

В планах руководства Госархива –  выложить в Сеть все оцифрованные документы. Правда, пока решается вопрос, на каких условиях пользователи будут получать доступ к архивным делам: бесплатно, платно или по абонементу. Архивисты изучают опыт других регионов, уже предоставляющих услугу доступа к оцифрованным архивным документам. 
 

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