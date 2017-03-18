Участие в областной целевой программе помогло молодой семье приобрести собственное жилье

«Ура, подходим!»



Семья привыкает к новому району.

Девять месяцев

Сертификат плюс капитал

Два плюс три

Под честное слово

Псков. Улица Крупской, дом 22. Вот уже год, как здесь живет многодетнаяСупруги, начавшие семейную жизнь со съемного жилья, до последнего не верили в то, что в один прекрасный день станут обладателями просторной трехкомнатной квартиры, да еще в новом доме.Валентина согласилась рассказать «Псковской правде» о том, как даже в кризис сбываются мечты.За входной дверью – просторная прихожая. В ней хоть малышам на велосипеде катайся, хоть танцы устраивай. Из прихожей хозяйка приглашает пройти на кухню. Здесь уже частично расставлена новая мебель. Осталось дождаться, когда мастер закончит работу и привезет угловой диван.Именно на кухне вся семья будет собираться в полном составе.– У нас трое детей – 3, 5 и 14 лет, поэтому две комнаты мы решили отдать им, – продолжает экскурсию по новой квартире счастливая хозяйка. – Эту комнату занимает старший сын. Он уже взрослый, у него свои увлечения. С малышами ему неинтересно, поэтому мы и выделили ему отдельную комнату. А в этой хозяйничают младшие дети – наверное, сразу все понятно по разрисованным обоям.Третья комната – это спальня родителей.Вопрос о собственном жилье стоял в семье Соколовых давно. На протяжении более десяти лет супруги жили в съемной квартире, потом обосновались у родителей.О том, что в области действует программа по обеспечению жильем молодых семей, Соколовы узнали от знакомых.– Я сразу поехала выяснить, какие именно документы нужны, – рассказала Валентина. – Их оказалось немного. Все стандартные: копии свидетельств собственников, у кого мы были зарегистрированы до этого. В регистрационной палате взяли документы, что у нас нет собственного жилья, никаких сделок по недвижимости мы не заключали.В 2012 году семью включили в программу и поставили на очередь.– Нам выдали сертификат, с которым мы пошли в банк, работающий по социальной программе (в нашем случае это «Россельхозбанк»), – продолжает Валентина. – Там открыли счет, на который нам перечислили деньги. Позднее их перевели на счет продавца. Так что «живых» денег на руки мы не получали. На поиски и покупку квартиры у нас было только девять месяцев. Именно столько времени действует сам сертификат. И еще одно условие. Для участников программы существуют возрастные ограничения. Возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет. За это мы боялись больше всего, ведь в 2017 году мужу исполняется 35. Думаю, что нашему продвижению в очереди помогло рождение детей – второго и третьего.Первый раз сертификат предложили Соколовым за две недели до наступления 2016 года. Супруги подумали, подумали и… отказались.– Испугались, что не успеем оформить все документы, – признается собеседница. – Потом, правда, очень сильно переживали. Вдруг больше не позвонят или финансирование по программе закончится? Но позвонили сразу после Нового года. Тогда было проще – длительные праздники уже закончились. Самым сложным оказалось оформить бумаги. Дальше – проще. К риелторам мы не обращались. Сами искали подходящую квартиру, сами составляли договор купли-продажи, сами ездили в МФЦ для заключения договора с продавцом. Ни на что лишние денег не тратили.При покупке квартиры Соколовы использовали все: сертификат помощи молодым семьям, материнский капитал и региональный капитал за рождение третьего ребенка. В итоге получилась почти половина стоимости квартиры.– Небольшая заминка вышла только с региональным капиталом, – констатирует Валентина. – Дочери исполнялось три года в августе 2016 года, а эту квартиру нашли в июле. Но и здесь нам пошли навстречу. 1 августа отметили дочери день рождения, а 2 августа уже подали заявление на реализацию регионального капитала.В Пенсионном фонде тоже все удачно получилось. Нашли в нашем договоре купли-продажи небольшую неточность. Так мы с продавцом сразу оформили дополнительное соглашение. Особых сложностей не было и в банке. Люди все вежливые и понимающие.Семья Соколовых сегодня – это папа, мама и трое детей. Глава семьи – директор автомобильной организации, супруга до недавнего времени работала начальником отдела в строительной организации, теперь – домохозяйка. Старший сын учится в 7-м классе. Раньше изучал с репетитором английский, увлекался кобудо. Средний сын ходит в 56-й сад, занимается в кружке в детском центре. Недавно увлекся изучением английского языка. Трехлетняя дочка – дома с мамой.– А еще нам очень повезло с продавцом, который согласился подождать, пока придут деньги по сертификату, – считает женщина. – Мы въехали в квартиру в январе прошлого года, начали устанавливать здесь встроенную мебель, а продавцу на тот момент отдали только задаток. Полгода жили, можно сказать, на птичьих правах. Но продавец поверил нашему честному слову. Только в июле на наш счет пришли деньги и мы окончательно расплатились с владельцем квартиры и оформили все документы.Сегодня семья уже привыкала к новому для них району и новой квартире.– Поначалу сломается машина – и я даже не знаю, в какую сторону идти на автобусную остановку, – улыбается Валентина. – Сейчас мы нашли много плюсов в этом районе. Здорово, что рядом протекает ручей. Зимой хорошо кататься с малышами на санках, уток часто ходили кормить. Оказалось, что до площади Ленина от дома пешком можно всего минут за 15 дойти. Я раньше в Центр семьи туда на тренировки постоянно ходила. Занималась фитнесом, пилоном. До Финского парка тоже рукой подать. Мальчишки часто бегали туда на «ватрушках» кататься.

За счет предусмотренных средств в 2016 году молодым семьям, изъявившим желание принять участие в программе в 2012 году, было выдано 13 свиде тельств. В 2017 году в бюджете области предусмотрено 13,4 млн рублей, федеральных средств – 5,3 млн рублей. Планируется выдать 13 свидетельств.

Важно

Кстати

В ближайшее время супруги намерены доделать кухню. Поскольку выделить комнату под гостиную им не удалось, то кухне предстоит стать местом сбора всех членов семьи. Далее в планах – комната старшего сына и только потом – детская.– Пока обои не переклеили, детям разрешили на них рисовать, – раскрывает секрет «клинописи» в самых неожиданных местах квартиры Валентина. – Первые полгода малыши рисовали вовсю, сейчас намного меньше. На днях обнаружила сюрприз в детской от дочери. В мое отсутствие она встала на кровать и мелом украсила потолок. Думаю, что детскую будем ремонтировать ближе к поступлению младших детей в школу.В Псковской области действует областная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2008-2010 гг.» и подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей области» государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы». В ней участвуют 4192 молодые семьи. За период действия программы улучшили жилищные условия с использованием предоставленной социальной выплаты более 1000 молодых семей. Программа финансируется из средств областного и федерального бюджетов.В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете области было предусмотрено 16,8 млн руб., из федерального бюджета поступило 5,3 млн рублей.