Гости из соседнего государства побывали с визитом в Стругах Красных

Справка

В редакцию «Псковской правды» позвонили из Струг Красных, чтобы поделиться доброй новостью – на днях они принимали у себя белорусскую делегацию.В Стругах Красных глава района9 марта подписал соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с руководством Лепельского района Витебской области Республики Беларусь. Знакомство состоялось минувшим летом на «Кургане Дружбы» в Себежском районе. С прошлого года в празднике участвуют главы всех районов Псковской и Витебской областей.Визит делегации из соседнего государства и подписание соглашения состоялись по инициативе белорусской стороны.– Несомненно, подписание соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества двух муниципалитетов, – считает глава Стругокрасненского районаСоглашение носит рамочный характер, в нем прописаны довольно общие направления сотрудничества, например, обмен группами специалистов социально-экономического развития, информационно-методическое взаимодействие, проведение совместных мероприятий. Об одном из них уже точно можно говорить: мы пригласили белорусские коллективы на празднование Дня города в Струги Красные в августе этого года.– Гости привезли информацию о том, как все хорошо у них в районе, буклеты про развитое сельское хозяйство, большое количество санаториев, – рассказала «Псковской правде», управделами администрации Стругокрасненского района.После подписания соглашения белорусскую делегацию свозили на несколько объектов в районе. Показали школу, библиотеку, больницу, детский сад, приют для несовершеннолетних подростков, краеведческий музей, организацию по переработке леса. Отвезли в Новосельскую волость для знакомства с системой самоуправления.– У нас хорошая новая больница, белорусы были удивлены, – говорит Римма Карась. – А вот школа и детский садик точно такие же.Руководство Стругокрасненского района получило приглашение посетить Лепель с ответным визитом.Лепельский район по населению ровно в три раза больше Стругокрасненского: 33 151 человек против 10 683 человек. Райцентр Лепель – это город, в котором живут 17 690 человек, в то время как население Струг Красных составляет 6 696 человек. А вот территорию Стругокрасненский район занимает более обширную, 3090,1 квадратного километра. Площадь Лепельского района – 1822,22 кв. километра.