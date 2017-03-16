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Чем удивили белорусов

16 Марта 2017 - 10:50
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Гости из соседнего государства побывали с визитом в Стругах Красных
В редакцию «Псковской правды» позвонили из Струг Красных, чтобы поделиться доброй новостью – на днях они принимали у себя белорусскую делегацию.

В Стругах Красных глава района Александр Волков 9 марта подписал соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с руководством Лепельского района Витебской области Республики Беларусь. Знакомство состоялось минувшим летом на «Кургане Дружбы» в Себежском районе. С прошлого года в празднике участвуют главы всех районов Псковской и Витебской областей. 

Визит делегации из соседнего государства и подписание соглашения состоялись по инициативе белорусской стороны.


– Несомненно, подписание соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества двух муниципалитетов, – считает глава Стругокрасненского района Александр Волков

Соглашение носит рамочный характер, в нем прописаны довольно общие направления сотрудничества, например, обмен группами специалистов социально-экономического развития, информационно-методическое взаимодействие, проведение совместных мероприятий. Об одном из них уже точно можно говорить: мы пригласили белорусские коллективы на празднование Дня города в Струги Красные в августе этого года. 

– Гости привезли информацию о том, как все хорошо у них в районе, буклеты про развитое сельское хозяйство, большое количество санаториев, – рассказала «Псковской правде» Римма Карась, управделами администрации Стругокрасненского района.

После подписания соглашения белорусскую делегацию свозили на несколько объектов в районе. Показали школу, библиотеку, больницу, детский сад, приют для несовершеннолетних подростков, краеведческий музей, организацию по переработке леса. Отвезли в Новосельскую волость для знакомства с системой самоуправления.

– У нас хорошая новая больница, белорусы были удивлены, – говорит Римма Карась. – А вот школа и детский садик точно такие же. 

Руководство Стругокрасненского района получило приглашение посетить Лепель с ответным визитом.
 

Справка

Лепельский район по населению ровно в три раза больше Стругокрасненского: 33 151 человек против 10 683 человек. Райцентр Лепель – это город, в котором живут 17 690 человек, в то время как население Струг Красных составляет 6 696 человек. А вот территорию Стругокрасненский район занимает более обширную, 3090,1 квадратного километра. Площадь Лепельского района – 1822,22 кв. километра. 

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