Найти крайнего по дорогам
Юридическое лицо привлекут за ненадлежащее состояние дорожной сети. По результатам административного расследования материалы направят в суд
Такая практика – достаточно распространенное явление.
– По приведению улично-дорожной сети Пскова в надлежащее состояние в соответствии с требованиями ГОСТа и правилами безопасности мы ведем работу с органами местного самоуправления, – рассказал «Псковской правде» начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт. – Сейчас в отношении юридического лица, собственника дорожной сети Пскова, проводим административное производство по факту ненадлежащего содержания улично-дорожной сети. По результатам административного расследования материалы направим в суд. Суд примет окончательно решение.
В прошлом году юридических и должностных лиц шесть раз привлекали к дисциплинарной ответственности. К примеру, должностных лиц из Министерства обороны, ответственных за содержание и эксплуатацию проезжих частей на улицах Шестака и Доставалова, привлекли к административной ответственности за ненадлежащее состояние дорог.
Однако сами полицейские не могут однозначно ответить на вопрос, есть ли прямая взаимосвязь между состоянием дорог и количеством аварий.
По статистике, в прошлом году большинство ДТП происходило из-за столкновения автомобилей и неправильно выбранной скорости.
– С одной стороны, мы можем сказать, что ненадлежащее состояние проезжих частей снижает скоростной режим, – говорит Владимир Папорт. – Но с другой стороны, мы можем констатировать, что наличие выбоин на дороге заставляет водителей совершать маневры, которые могут привести к ДТП, тот же выезд на встречную полосу.
На пешеходном переходе на улице Инженерной, 13, часто случались ДТП, в том числе и со смертельным исходом. После того как там появилась камера фотовидеофиксации скоростного режима, ни одного ДТП зафиксировано не было.
А самые частые правонарушения – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешехода.
Как свидетельствует статистика, начиная с 2011 года полицейские фиксируют постоянное снижение аварийности на территории города Пскова. Если в 2011 году погиб 31 человек, то по итогам 2016 года – 7.
• В этих ДТП погибло 7 человек – снижение более чем на 50 %. Раненых в ДТП 449 человек, и это снижение на 18 %.
• 33 водителя из числа совершивших ДТП были в состоянии алкогольного опьянения. Это также снижение на 18 %.
– По приведению улично-дорожной сети Пскова в надлежащее состояние в соответствии с требованиями ГОСТа и правилами безопасности мы ведем работу с органами местного самоуправления, – рассказал «Псковской правде» начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт. – Сейчас в отношении юридического лица, собственника дорожной сети Пскова, проводим административное производство по факту ненадлежащего содержания улично-дорожной сети. По результатам административного расследования материалы направим в суд. Суд примет окончательно решение.
В прошлом году юридических и должностных лиц шесть раз привлекали к дисциплинарной ответственности. К примеру, должностных лиц из Министерства обороны, ответственных за содержание и эксплуатацию проезжих частей на улицах Шестака и Доставалова, привлекли к административной ответственности за ненадлежащее состояние дорог.
Однако сами полицейские не могут однозначно ответить на вопрос, есть ли прямая взаимосвязь между состоянием дорог и количеством аварий.
По статистике, в прошлом году большинство ДТП происходило из-за столкновения автомобилей и неправильно выбранной скорости.
– С одной стороны, мы можем сказать, что ненадлежащее состояние проезжих частей снижает скоростной режим, – говорит Владимир Папорт. – Но с другой стороны, мы можем констатировать, что наличие выбоин на дороге заставляет водителей совершать маневры, которые могут привести к ДТП, тот же выезд на встречную полосу.
На пешеходном переходе на улице Инженерной, 13, часто случались ДТП, в том числе и со смертельным исходом. После того как там появилась камера фотовидеофиксации скоростного режима, ни одного ДТП зафиксировано не было.
А самые частые правонарушения – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешехода.
Как свидетельствует статистика, начиная с 2011 года полицейские фиксируют постоянное снижение аварийности на территории города Пскова. Если в 2011 году погиб 31 человек, то по итогам 2016 года – 7.
Только цифры• В прошлом году в Пскове произошло 345 ДТП. По сравнению с предыдущим годом это снижение более чем на 20 %.
• В этих ДТП погибло 7 человек – снижение более чем на 50 %. Раненых в ДТП 449 человек, и это снижение на 18 %.
• 33 водителя из числа совершивших ДТП были в состоянии алкогольного опьянения. Это также снижение на 18 %.
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