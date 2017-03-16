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Чиновники ответили на вопрос о потопе на печорском кладбище

16 Марта 2017 - 09:47
Главная → Заметки → Общество
Очередные работы обещают начать после выхода донника
Несколько дней назад «Псковская правда» опубликовала письмо Виктории Киневой. По словам женщины, которые полностью подтверждают присланные в редакцию фотографии, городское кладбище в Печорах буквально тонет.

Недавние похороны брата произвели на женщину неизгладимое впечатление. Гроб близкого человека пришлось в прямом смысле слова опускать в воду. «Неужели нельзя прокопать сток и вставить трубу под наклоном, чтобы вода с нашей стороны кладбища уходила под дорогой на другую сторону, где как раз находится болото?» - спрашивала читательница.


С этим криком о помощи «Псковская правда» обратилась к главе администрации городского поселения «Печоры» Екатерине Морозовой.

- С публикацией в газете я уже ознакомилась, - сообщила Екатерина Валентиновна. – Хочу сразу уточнить, что в Печорах два кладбища. Одно находится практически в центре города. В 2012 году места там закончились, и кладбище было закрыто. Сейчас на нем проводятся только подзахоронения к родственникам, если это позволяет место. Второе кладбище расположено в районе деревни Булатново, что примерно в 2 километрах от Печор. Там мест для захоронений предостаточно, но печеряне неохотно соглашаются на этот вариант и продолжают искать возможность для подзахоронения на «старом» кладбище. Понятно, что навещать могилу близкого человека в центре города удобнее, чем ехать за черту города.


Что касается участка кладбища, о котором рассказала Виктория, то оно находится в низине и действительно часто затапливается: во время весеннего паводка, после сильного дождя… В идеале вода с этого участка должна уходить через специальную трубу. Но так получилось, что трубу под дорогой проложили гораздо выше, чем это было необходимо. Сейчас она и вовсе разрушена. До выхода донника начинать какие-то работы там бессмысленно. Позже мы попытаемся вскрыть дорогу и уложить трубу ниже, чем она была прежде.

Лично ко мне по поводу затопления кладбища эта женщина не обращалась. В похоронной компании, как мне рассказали, Виктории настойчиво предлагали другое место. Однако женщина отказалась и настояла на похоронах именно на затапливаемом участке. Так что в данном случае это был ее осознанный выбор.
 

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