Фотография – это обман
15 Марта 2017 - 11:10Главная → Заметки → Общество → Большое будущее
Модный фотограф из Петербурга рассказал участникам проекта «Большое будущее», как с помощью света из окна и камеры мобильного делать фотошедевры
Превратить симпатичную псковскую школьницу в кинодиву, а обычного псковского мальчишку в брутального типа, похожего на кого-то из звезд, – все это под силу «правильному» свету и профессионализму фотографа. За метаморфозами на съемочной площадке, сначала посмеиваясь, а потом уже затаив дыхание, наблюдают псковские девятиклассники – участники проекта «Большое будущее». Очередное занятие в школе Алины Герман посвящено мастерству фотосъемки. Ребят учат тому, что для них сегодня наиболее актуально и интересно. В том числе делать хорошие портреты и селфи. А в качестве преподавателя приглашен известный фотограф из Санкт-Петербурга Валентин Блох.
– Моя цель – рассказать ребятам, что такое профессиональный коммерческий фотограф, немножко познакомить с этим миром, погрузить в эту атмосферу. Рассказать, из чего эта работа состоит, какие подводные камни в ней есть, какие плюсы, какие минусы, какие сложности. Чтобы они знали, к чему быть готовыми, если в дальнейшем кто-то из них выберет эту профессию, – поясняет Валентин Блох. – Я постарался за два дня дать им базу, которую очень сложно самому приобрести, – базу именно основных знаний, на которую уже можно наращивать умение фотографа. С такими знаниями, которые они за два дня приобрели, они уже могут идти и работать – и не важно, на камеру или телефон они будут снимать.
– Самое частое, что я слышу от человека, который встает в кадр: «А что мне делать?» – говорит Валентин Блох. – И задача фотографа – его «расшевелить».
– Есть способ (к нему я прибегаю чаще всего), когда работу с моделью вы начинаете с механического выстраивания позы. Причем выстраиваете позу, достаточно неудобную для человека, и в этой позе на некоторое время оставляете его. Он не понимает, что происходит, ему дискомфортно. И в этот момент вы начинаете с ним работать актерски: пошутили – и человек засмеялся. Будьте готовы в этот момент снимать! Фотография – это определенная хитрость.
По его словам, хороший фотограф сродни психологу. Даже самых красивых актрис приходится убеждать в том, что они красивые. Поэтому профессионалу важно знать не только тонкости работы со светом. Его задача – заставить поверить девушку, что она красива в любую секунду, а мужчину – что он крутой, мужественный. Нужно внушить им уверенность в себе.
– С мужским портретом проще, – говорит Валентин. – А вот женские лица сложнее, капризнее, как и сами женщины.
На очереди – прекрасная половина группы. На роль модели фотограф приглашает одну из девочек. На этот раз источник освещения – сверху. Его держит, как зонтик, над головой девушки ассистент. В качестве реквизита для съемки – какой-то черный шарф, полностью закрывающий прическу. Результат – школьница превратилась в какую-то фэнтезийную королеву: правильные черты, загадочный взгляд под темным капюшоном.
– Сейчас я покажу то, что вы можете делать дома в любой пасмурный день, – говорит Валентин и отодвигает шторы, пропуская в аудиторию мягкий неяркий свет с улицы.
Именно с помощью этого удобного и главное – бесплатного источника света фотограф делает красивый портрет именинницы Татьяны. В день занятий, накануне 8 Марта, девушке исполняется 16 лет.
– У большинства людей лица ассиметричны. Я называю их «хорошая сторона лица» и «очень хорошая сторона лица». И важно быстро определить, какая сторона очень хорошая, и с ней работать.
«Вытащить из панциря»
– Для любого человека стоять перед фотографом – стресс. И он неосознанно втягивает голову в плечи. Из-за этого на фото появляется второй подбородок. Поэтому надо попросить модель немного вытянуть шею вперед.
– Это коллаж. На одной из фотографий за балериной стоит здоровенный мужик, который держит ходули. Потом они отходили – и я делал кадр с пустым залом. Эта работа сшита из трех фото, чтобы кадр получился эффектно! – рассказал он.
Впрочем, есть прекрасные фотоработы, сделанные всего «в один кадр». Причем с использованием света из окна – того самого бесплатного источника света, с помощью которого во время занятия был сделан фотоподарок ко дню рождения одной из участниц проекта «Большое будущее».
Наша справка
Валентин Блох – профессиональный фотограф и преподаватель. По образованию художник-иллюстратор, работал в крупных издательствах, журналах, рекламных агентствах, имеет в портфолио множество кадров российских звезд, в числе которых известные актеры Рената Литвинова, Константин Хабенский и др.
– Моя цель – рассказать ребятам, что такое профессиональный коммерческий фотограф, немножко познакомить с этим миром, погрузить в эту атмосферу. Рассказать, из чего эта работа состоит, какие подводные камни в ней есть, какие плюсы, какие минусы, какие сложности. Чтобы они знали, к чему быть готовыми, если в дальнейшем кто-то из них выберет эту профессию, – поясняет Валентин Блох. – Я постарался за два дня дать им базу, которую очень сложно самому приобрести, – базу именно основных знаний, на которую уже можно наращивать умение фотографа. С такими знаниями, которые они за два дня приобрели, они уже могут идти и работать – и не важно, на камеру или телефон они будут снимать.
Хитрости профессииПервая часть занятия – теоретическая. Преподаватель отвечает на многочисленные вопросы участников проекта. В основном вопросы касаются его работы со знаменитостями. И конечно, делится секретами своего мастерства. Например, учит правильно работать с моделью.
– Самое частое, что я слышу от человека, который встает в кадр: «А что мне делать?» – говорит Валентин Блох. – И задача фотографа – его «расшевелить».
– Есть способ (к нему я прибегаю чаще всего), когда работу с моделью вы начинаете с механического выстраивания позы. Причем выстраиваете позу, достаточно неудобную для человека, и в этой позе на некоторое время оставляете его. Он не понимает, что происходит, ему дискомфортно. И в этот момент вы начинаете с ним работать актерски: пошутили – и человек засмеялся. Будьте готовы в этот момент снимать! Фотография – это определенная хитрость.
По его словам, хороший фотограф сродни психологу. Даже самых красивых актрис приходится убеждать в том, что они красивые. Поэтому профессионалу важно знать не только тонкости работы со светом. Его задача – заставить поверить девушку, что она красива в любую секунду, а мужчину – что он крутой, мужественный. Нужно внушить им уверенность в себе.
Девочка превращается в принцессуПрактическая часть занятия – самая интересная. Сначала в качестве моделей приглашаются молодые люди. Свет сбоку. Фотограф дает указания: «Постарайся расслабиться», «Нахмурился слегка!». «Кристина, отойди чуть подальше», – это уже ассистенту, роль которого сегодня выполняет одна из школьниц. А на проекторе ребята сразу же могут видеть результат. Одногруппника не узнать! Черно-белое фото больше напоминает постер к фильму. Такой же эффект от работы с другой «мужской» моделью. Ребята советуют выложить фотографии в соцсеть.
– С мужским портретом проще, – говорит Валентин. – А вот женские лица сложнее, капризнее, как и сами женщины.
На очереди – прекрасная половина группы. На роль модели фотограф приглашает одну из девочек. На этот раз источник освещения – сверху. Его держит, как зонтик, над головой девушки ассистент. В качестве реквизита для съемки – какой-то черный шарф, полностью закрывающий прическу. Результат – школьница превратилась в какую-то фэнтезийную королеву: правильные черты, загадочный взгляд под темным капюшоном.
Без ассистентов и отражателейОднако волшебство можно творить и без дорогущей фототехники. Чтобы создать идеальный портрет, не нужна помощь ассистента и мощные источники искусственного света.
– Сейчас я покажу то, что вы можете делать дома в любой пасмурный день, – говорит Валентин и отодвигает шторы, пропуская в аудиторию мягкий неяркий свет с улицы.
Именно с помощью этого удобного и главное – бесплатного источника света фотограф делает красивый портрет именинницы Татьяны. В день занятий, накануне 8 Марта, девушке исполняется 16 лет.
Секреты удачного портретаОпределить «очень красивую» сторону лица
– У большинства людей лица ассиметричны. Я называю их «хорошая сторона лица» и «очень хорошая сторона лица». И важно быстро определить, какая сторона очень хорошая, и с ней работать.
«Вытащить из панциря»
– Для любого человека стоять перед фотографом – стресс. И он неосознанно втягивает голову в плечи. Из-за этого на фото появляется второй подбородок. Поэтому надо попросить модель немного вытянуть шею вперед.
О роли техники– Хорошее фото не зависит от дороговизны техники. Снимать можно на все что угодно. Наглядный пример, когда в прошлом году на обложке журнала Тime – одного из самых известных журналов на планете – была опубликована фотография, сделанная на камеру айфона, причем не последней модели. Это говорит о многом. Камера может быть любая. Несомненно, талант важен, но вы же знаете: гений – это 90 % труда и только 10 % таланта.
О селфи– Все зависит от света. Важно хорошо встать под светом. Знать свои правильные стороны и выбрать правильный ракурс.
ИнтересноРассказал фотограф и историю появления некоторых своих работ. Фото «Балерина» стало победителем ежегодного фотопроекта Best of Russia в 2016 году.
– Это коллаж. На одной из фотографий за балериной стоит здоровенный мужик, который держит ходули. Потом они отходили – и я делал кадр с пустым залом. Эта работа сшита из трех фото, чтобы кадр получился эффектно! – рассказал он.
Впрочем, есть прекрасные фотоработы, сделанные всего «в один кадр». Причем с использованием света из окна – того самого бесплатного источника света, с помощью которого во время занятия был сделан фотоподарок ко дню рождения одной из участниц проекта «Большое будущее».
КстатиПортретная фотосессия Валентина Блоха обычно длится не менее трех часов. И первый час уходит именно на то, чтобы человек раскрепостился и перестал позировать.
Наша справка
Валентин Блох – профессиональный фотограф и преподаватель. По образованию художник-иллюстратор, работал в крупных издательствах, журналах, рекламных агентствах, имеет в портфолио множество кадров российских звезд, в числе которых известные актеры Рената Литвинова, Константин Хабенский и др.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 1
Комментарии
Светлана
15 Марта 2017 - 15:35
Вот бы мне такого фотографа!А то я уже коплексую , стала нефотогенична с возрастом ! На фото старой выхожу ...
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