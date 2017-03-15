Ремонт дорог: список улиц, которые отремонтируют в Пскове
Общая протяженность дорожного покрытия, требующего ремонта, составляет 40 км
Согласно предварительному плану в Пскове в 2017 году починят 23 участка городских дорог. Среди них 15 улиц и 4 моста. Стоимость работ оценивают в 268 млн рублей.
О состоянии псковских дорог сейчас не говорит только ленивый. Проблему ям и колдобин взялись решать наверху.
В пятницу, 10 марта, губернатор Псковской области Андрей Турчак провел совещание, посвященное состоянию улично-дорожной сети.
– Мы находимся в преддверии большого дорожного сезона, который предстоит нам в 2017 году. Помимо задачи привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть, стоит задача подготовиться к крупному международному событию – Ганзейским дням, – сказал Андрей Турчак. – А это значит, что мы работаем в интересах не только горожан, но и возрастающего туристского потока.
Глава региона подчеркнул, что городская дорожная сеть пришла в ненормативное состояние по объективным причинам. На протяжении нескольких лет в регионе мы наблюдали нестабильные зимы.
По подсчетам специалистов, в этом году зафиксировано более ста переходов температур через ноль.
Кроме того, на многих дорогах в Пскове отсутствует в должном объеме ливневая канализация.
При этом губернатор отметил, что те дороги, которые ремонтировали в 2009 – 2011 годах, «выстояли» гарантийный срок, прослужили от 5 до 7 лет, а теперь снова требуют ремонта.
Андрей Турчак напомнил, что в настоящее время с помощью активистов Народного фронта формируют интерактивную карту дорог, требующих ремонта. Кроме того, мнения горожан собирают в онлайн-приемной администрации Пскова. Губернатор предложил синхронизировать данные этих ресурсов с сайтом «Турчак.ру», чтобы сформировать единую базу заявок.
Глава региона также обратил внимание на необходимость организовать рейтинг объектов, вошедших в план ремонта на 2017 год. Прежде всего, это касается тех участков улиц, которые будут задействованы в ходе празднования Дня Победы 9 Мая. По мнению Андрея Турчака, ориентиром в составлении плана ремонта должны стать и объекты туристской инфраструктуры, и маршруты туристского показа. При этом необходимо уделить внимание и окраинам Пскова.
Губернатор поручил, чтобы ремонт дорог шел круглосуточно.
На совещании детально обсудили предварительный план ремонта, в который вошли 23 участка городских дорог и мостовых сооружений. Это 15 улиц, а также четыре моста: Ольгинский через реку Великую, Советский и Кузнецкий – через реку Пскову и мост через ручей Милевка.
Андрей Турчак обратился к руководству города Пскова с просьбой дополнить «дорожную карту» информацией о гарантийном ремонте. Всего в Пскове находится 25 улиц, которые подлежат ремонту в рамках гарантийных обязательств подрядчиков.
Глава г. Пскова Иван Цецерский добавил, что к списку улиц, вошедших в план на 2017 год, будет привязан и план ремонта дворовых проездов.
– Перечень дорог, вошедших в план, – не окончательный. То, что может дожить до 2018 года, не стоит трогать. То, что требует первоочередного ремонта, наоборот, надо в него включить, – подчеркнул в заключение обсуждения Андрей Турчак.
Окончательный перечень объектов выработает администрация Пскова совместно с Госкомитетом Псковской области по транспорту и общественниками. Он будет утвержден 17 марта.
Аналогичное совещание в преддверии дорожного сезона состоится в Великих Луках.
• Яна Фабрициуса
• 128-й Стрелковой Дивизии
• Кузнецкая
• Льва Толстого
• Советской Армии
• Железнодорожная
• Яна Райниса
• Шестака
• Индустриальная
• Новаторов
• Алмазная
• Советская
• Литейная
• Юбилейная
Светлана:
– Вы по ул. Байкова проедьте, вот где яма на яме. Весной и осенью засыпают песком, а толку? Напрасная трата денег. Нужен жесткий закон, чтобы наказывали за такие работы! Я думаю, если они будут качественно делать, то как же воровать? Позор дорожникам!!!
Пскович:
– Ул. Торфяная – это просто ужас!!! Яма на яме! Не только ездить, но и пешему передвигаться невозможно. Сделайте хоть видимость дороги, хотя на ваше внимание и понимание проблемы надежды мало, а точнее – совсем никакой.
Я:
– Надо просто налоги не платить, пока не будет дорог. Или ремонт подвески раз в год пускай оплачивают за счет бюджета. Проще будет.
Артем:
– На мои пару заявлений в прокуратуру ответили: вы правы – обращайтесь в суд! Зачем они вообще нужны такие помощники? Только время утекло – и всё!
Константин:
– Понятно, почему прокурорские работники не проехали по улице Льва Толстого в районе Любятова. Срок устранения нарушений на улицах с автобусным движением – сутки. А на этом участке – это утопия.
Саныч:
– Что значит устранено щебнем? Что значит устранено холодным и горячим асфальтобетоном? Это не ремонт, а его видимость. Иными словами – очковтирательство!
Александр:
– Да видели мы эти устранения, после которых проехать вообще невозможно. Да и зачем нам дороги, если есть УАЗ Патриот.
Александр:
– Такой ремонт можно подвести запросто под нецелевое расходование бюджетных средств. Просто безобразие.
Анонимный:
– Щебень в одно место надо засунуть этим дорожникам, а не бить ветровые стекла встречных машин, и горячий асфальтобетон по новой технологии прихлопывают лопатами. На Троицкий мост без слез нельзя смотреть.
Любятовец:
– Видимо, Любятово за район совсем не считают. Исследуют все районы, кроме этого. Хотя оно и понятно, дотуда просто не доехать!!! Яма на яме и ямой погоняет. А если дождик – купайтесь, машинки! Приведите, наконец, в порядок участок Льва Толстого до пересечения с Малозональным переулком!!!
Александр:
– В районе Кресты частный сектор не ремонтировали с распада СССР. Ребенку до остановки не дойти!!!
О состоянии псковских дорог сейчас не говорит только ленивый. Проблему ям и колдобин взялись решать наверху.
В пятницу, 10 марта, губернатор Псковской области Андрей Турчак провел совещание, посвященное состоянию улично-дорожной сети.
– Мы находимся в преддверии большого дорожного сезона, который предстоит нам в 2017 году. Помимо задачи привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть, стоит задача подготовиться к крупному международному событию – Ганзейским дням, – сказал Андрей Турчак. – А это значит, что мы работаем в интересах не только горожан, но и возрастающего туристского потока.
Глава региона подчеркнул, что городская дорожная сеть пришла в ненормативное состояние по объективным причинам. На протяжении нескольких лет в регионе мы наблюдали нестабильные зимы.
По подсчетам специалистов, в этом году зафиксировано более ста переходов температур через ноль.
Кроме того, на многих дорогах в Пскове отсутствует в должном объеме ливневая канализация.
При этом губернатор отметил, что те дороги, которые ремонтировали в 2009 – 2011 годах, «выстояли» гарантийный срок, прослужили от 5 до 7 лет, а теперь снова требуют ремонта.
Андрей Турчак напомнил, что в настоящее время с помощью активистов Народного фронта формируют интерактивную карту дорог, требующих ремонта. Кроме того, мнения горожан собирают в онлайн-приемной администрации Пскова. Губернатор предложил синхронизировать данные этих ресурсов с сайтом «Турчак.ру», чтобы сформировать единую базу заявок.
Глава региона также обратил внимание на необходимость организовать рейтинг объектов, вошедших в план ремонта на 2017 год. Прежде всего, это касается тех участков улиц, которые будут задействованы в ходе празднования Дня Победы 9 Мая. По мнению Андрея Турчака, ориентиром в составлении плана ремонта должны стать и объекты туристской инфраструктуры, и маршруты туристского показа. При этом необходимо уделить внимание и окраинам Пскова.
Губернатор поручил, чтобы ремонт дорог шел круглосуточно.
На совещании детально обсудили предварительный план ремонта, в который вошли 23 участка городских дорог и мостовых сооружений. Это 15 улиц, а также четыре моста: Ольгинский через реку Великую, Советский и Кузнецкий – через реку Пскову и мост через ручей Милевка.
Андрей Турчак обратился к руководству города Пскова с просьбой дополнить «дорожную карту» информацией о гарантийном ремонте. Всего в Пскове находится 25 улиц, которые подлежат ремонту в рамках гарантийных обязательств подрядчиков.
Глава г. Пскова Иван Цецерский добавил, что к списку улиц, вошедших в план на 2017 год, будет привязан и план ремонта дворовых проездов.
– Перечень дорог, вошедших в план, – не окончательный. То, что может дожить до 2018 года, не стоит трогать. То, что требует первоочередного ремонта, наоборот, надо в него включить, – подчеркнул в заключение обсуждения Андрей Турчак.
Окончательный перечень объектов выработает администрация Пскова совместно с Госкомитетом Псковской области по транспорту и общественниками. Он будет утвержден 17 марта.
Аналогичное совещание в преддверии дорожного сезона состоится в Великих Луках.
Графики ремонта дорог согласуют с ГИБДД во избежание «дорожного коллапса».
Список улиц• Вокзальная
• Яна Фабрициуса
• 128-й Стрелковой Дивизии
• Кузнецкая
• Льва Толстого
• Советской Армии
• Железнодорожная
• Яна Райниса
• Шестака
• Индустриальная
• Новаторов
• Алмазная
• Советская
• Литейная
• Юбилейная
Прочитано в сетиТему состояния дорог активно обсуждают и на нашем сайте.
Светлана:
– Вы по ул. Байкова проедьте, вот где яма на яме. Весной и осенью засыпают песком, а толку? Напрасная трата денег. Нужен жесткий закон, чтобы наказывали за такие работы! Я думаю, если они будут качественно делать, то как же воровать? Позор дорожникам!!!
Пскович:
– Ул. Торфяная – это просто ужас!!! Яма на яме! Не только ездить, но и пешему передвигаться невозможно. Сделайте хоть видимость дороги, хотя на ваше внимание и понимание проблемы надежды мало, а точнее – совсем никакой.
Я:
– Надо просто налоги не платить, пока не будет дорог. Или ремонт подвески раз в год пускай оплачивают за счет бюджета. Проще будет.
Артем:
– На мои пару заявлений в прокуратуру ответили: вы правы – обращайтесь в суд! Зачем они вообще нужны такие помощники? Только время утекло – и всё!
Константин:
– Понятно, почему прокурорские работники не проехали по улице Льва Толстого в районе Любятова. Срок устранения нарушений на улицах с автобусным движением – сутки. А на этом участке – это утопия.
Саныч:
– Что значит устранено щебнем? Что значит устранено холодным и горячим асфальтобетоном? Это не ремонт, а его видимость. Иными словами – очковтирательство!
Александр:
– Да видели мы эти устранения, после которых проехать вообще невозможно. Да и зачем нам дороги, если есть УАЗ Патриот.
Александр:
– Такой ремонт можно подвести запросто под нецелевое расходование бюджетных средств. Просто безобразие.
Анонимный:
– Щебень в одно место надо засунуть этим дорожникам, а не бить ветровые стекла встречных машин, и горячий асфальтобетон по новой технологии прихлопывают лопатами. На Троицкий мост без слез нельзя смотреть.
Любятовец:
– Видимо, Любятово за район совсем не считают. Исследуют все районы, кроме этого. Хотя оно и понятно, дотуда просто не доехать!!! Яма на яме и ямой погоняет. А если дождик – купайтесь, машинки! Приведите, наконец, в порядок участок Льва Толстого до пересечения с Малозональным переулком!!!
Александр:
– В районе Кресты частный сектор не ремонтировали с распада СССР. Ребенку до остановки не дойти!!!
Наталья Баранова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 3
Комментарии
наталия
15 Марта 2017 - 12:06
тротуары ужасные с коляской не проедешь ни по байкова ни в сквере его ужас
Горожанка
15 Марта 2017 - 12:08
Интересно, а улицу Гражданскую от Толстого до Янушки в центра города когда-нибудь отремонтируют??? Там даже тротуаров нет!!!
Андреев В.Е.
15 Марта 2017 - 12:10
Дороги действительно в ужасном состоянии. Но надо сказать, что руководители города меры по устранению принимают, головы в песок не прячут. Понятно, что по мановению волшебной палочки дороги разом все не сделаешь капитально. Вопрос к организации работ, к технологии производства работ, вот тут все на первобытном уровне. То улицу перекроют в час пик, то щебень и песок с нулевой эффективностью. Такое чувство, что дорожники застыли в своем развитии в прошлом веке.
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