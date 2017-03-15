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Ремонт дорог: список улиц, которые отремонтируют в Пскове

15 Марта 2017 - 10:32
Главная → Заметки → Общество
Общая протяженность дорожного покрытия, требующего ремонта, составляет 40 км
Согласно предварительному плану в Пскове в 2017 году починят 23 участка городских дорог. Среди них 15 улиц и 4 моста. Стоимость работ оценивают в 268 млн рублей.

О состоянии псковских дорог сейчас не говорит только ленивый. Проблему ям и колдобин взялись решать наверху

В пятницу, 10 марта, губернатор Псковской области Андрей Турчак провел совещание, посвященное состоянию улично-дорожной сети. 

– Мы находимся в преддверии большого дорожного сезона, который предстоит нам в 2017 году. Помимо задачи привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть, стоит задача подготовиться к крупному международному событию – Ганзейским дням, – сказал Андрей Турчак. – А это значит, что мы работаем в интересах не только горожан, но и возрастающего туристского потока. 

Глава региона подчеркнул, что городская дорожная сеть пришла в ненормативное состояние по объективным причинам. На протяжении нескольких лет в регионе мы наблюдали нестабильные зимы.

По подсчетам специалистов, в этом году зафиксировано более ста переходов температур через ноль.

Кроме того, на многих дорогах в Пскове отсутствует в должном объеме ливневая канализация.

При этом губернатор отметил, что те дороги, которые ремонтировали в 2009 – 2011 годах, «выстояли» гарантийный срок, прослужили от 5 до 7 лет, а теперь снова требуют ремонта.

Андрей Турчак напомнил, что в настоящее время с помощью активистов Народного фронта формируют интерактивную карту дорог, требующих ремонта. Кроме того, мнения горожан собирают в онлайн-приемной администрации Пскова. Губернатор предложил синхронизировать данные этих ресурсов с сайтом «Турчак.ру», чтобы сформировать единую базу заявок.

Глава региона также обратил внимание на необходимость организовать рейтинг объектов, вошедших в план ремонта на 2017 год. Прежде всего, это касается тех участков улиц, которые будут задействованы в ходе празднования Дня Победы 9 Мая. По мнению Андрея Турчака, ориентиром в составлении плана ремонта должны стать и объекты туристской инфраструктуры, и маршруты туристского показа. При этом необходимо уделить внимание и окраинам Пскова.

Губернатор поручил, чтобы ремонт дорог шел круглосуточно.

На совещании детально обсудили предварительный план ремонта, в который вошли 23 участка городских дорог и мостовых сооружений. Это 15 улиц, а также четыре моста: Ольгинский через реку Великую, Советский и Кузнецкий – через реку Пскову и мост через ручей Милевка.

Андрей Турчак обратился к руководству города Пскова с просьбой дополнить «дорожную карту» информацией о гарантийном ремонте. Всего в Пскове находится 25 улиц, которые подлежат ремонту в рамках гарантийных обязательств подрядчиков.

Глава г. Пскова Иван Цецерский добавил, что к списку улиц, вошедших в план на 2017 год, будет привязан и план ремонта дворовых проездов.

– Перечень дорог, вошедших в план, – не окончательный. То, что может дожить до 2018 года, не стоит трогать. То, что требует первоочередного ремонта, наоборот, надо в него включить, – подчеркнул в заключение обсуждения Андрей Турчак.

Окончательный перечень объектов выработает администрация Пскова совместно с Госкомитетом Псковской области по транспорту и общественниками. Он будет утвержден 17 марта.

Аналогичное совещание в преддверии дорожного сезона состоится в Великих Луках.
 

Графики ремонта дорог согласуют с ГИБДД во избежание «дорожного коллапса».

 

Список улиц

• Вокзальная 
•  Яна Фабрициуса 
•  128-й Стрелковой Дивизии 
•  Кузнецкая
•  Льва Толстого 
•  Советской Армии 
•  Железнодорожная 
•  Яна Райниса 
• Шестака
•  Индустриальная 
•  Новаторов 
•  Алмазная 
•  Советская 
•  Литейная 
•  Юбилейная
 

Прочитано в сети

Тему состояния дорог активно обсуждают и на нашем сайте.

Светлана:

– Вы по ул. Байкова проедьте, вот где яма на яме. Весной и осенью засыпают песком, а толку? Напрасная трата денег. Нужен жесткий закон, чтобы наказывали за такие работы! Я думаю, если они будут качественно делать, то как же воровать? Позор дорожникам!!!

Пскович:

– Ул. Торфяная – это просто ужас!!! Яма на яме! Не только ездить, но и пешему передвигаться невозможно. Сделайте хоть видимость дороги, хотя на ваше внимание и понимание проблемы надежды мало, а точнее – совсем никакой.

Я:

– Надо просто налоги не платить, пока не будет дорог. Или ремонт подвески раз в год пускай оплачивают за счет бюджета. Проще будет.

Артем:

– На мои пару заявлений в прокуратуру ответили: вы правы – обращайтесь в суд! Зачем они вообще нужны такие помощники? Только время утекло – и всё!

Константин:

– Понятно, почему прокурорские работники не проехали по улице Льва Толстого в районе Любятова. Срок устранения нарушений на улицах с автобусным движением – сутки. А на этом участке – это утопия.

Саныч:

– Что значит устранено щебнем? Что значит устранено холодным и горячим асфальтобетоном? Это не ремонт, а его видимость. Иными словами – очковтирательство!

Александр:

– Да видели мы эти устранения, после которых проехать вообще невозможно. Да и зачем нам дороги, если есть УАЗ Патриот.

Александр:

– Такой ремонт можно подвести запросто под нецелевое расходование бюджетных средств. Просто безобразие. 

Анонимный:

– Щебень в одно место надо засунуть этим дорожникам, а не бить ветровые стекла встречных машин, и горячий асфальтобетон по новой технологии прихлопывают лопатами. На Троицкий мост без слез нельзя смотреть.

Любятовец:

– Видимо, Любятово за район совсем не считают. Исследуют все районы, кроме этого. Хотя оно и понятно, дотуда просто не доехать!!! Яма на яме и ямой погоняет. А если дождик – купайтесь, машинки! Приведите, наконец, в порядок участок Льва Толстого до пересечения с Малозональным переулком!!!

Александр:

– В районе Кресты частный сектор не ремонтировали с распада СССР. Ребенку до остановки не дойти!!!
 

Комментарии: 3
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Комментарии

наталия
15 Марта 2017 - 12:06
тротуары ужасные с коляской не проедешь ни по байкова ни в сквере его ужас
Горожанка
15 Марта 2017 - 12:08
Интересно, а улицу Гражданскую от Толстого до Янушки в центра города когда-нибудь отремонтируют??? Там даже тротуаров нет!!!
Андреев В.Е.
15 Марта 2017 - 12:10
Дороги действительно в ужасном состоянии. Но надо сказать, что руководители города меры по устранению принимают, головы в песок не прячут. Понятно, что по мановению волшебной палочки дороги разом все не сделаешь капитально. Вопрос к организации работ, к технологии производства работ, вот тут все на первобытном уровне. То улицу перекроют в час пик, то щебень и песок с нулевой эффективностью. Такое чувство, что дорожники застыли в своем развитии в прошлом веке.
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