15 Марта 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+4 .. +6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Перемены в полиции. Отдел на улице Белинского ликвидирован

15 Марта 2017 - 09:55
Главная → Заметки → Общество
В УВД произошла реорганизация, формально на один отдел полиции стало меньше
Говорят, что это сделали для нашего удобства и оперативного реагирования.

С 1 марта 2017 года в силу вступил приказ, который изменил штатное построение и структуру УВД города Пскова. Теперь в организационно-штатной структуре существует УВД города Пскова (ул. Инженерная, дом 4, где раньше находилась ФСКН). УВД Пскова теперь обслуживает территорию Запсковья, которую раньше обслуживал второй отдел полиции с местом дислокации на улице Белинского. Теперь на улице Белинского отдела просто не существует. Однако помещение осталось за полицией и будет использовано другими службами. Сейчас как раз решают, какой именно. В структурном подчинении УВД города Пскова сохранены два территориальных отдела полиции. Первый как был, так и остался на улице М. Горького, это Завеличенский отдел. А вторым отделом полиции теперь стал Центральный отдел, который обслуживает центральную часть города. Он расположен в Комиссаровском переулке, 4, там же, где и был. 

В прошлом году в структуре УВД Пскова появилось подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Там работают 8 сотрудников. Федеральная структура ФСКН прекратила свое существование. 

В целом в УВД Пскова работают 650 человек. В Пскове трудятся 58 участковых. 
 

Только факты

• В прошлом году снизилось количество зарегистрированных преступлений. Общая преступность – на 23 %, тяжких преступлений стало меньше на 26 %.

• Основную долю всех зарегистрированных преступлений – около 50 % – составляют кражи. 

• В последние годы активизировались интернет-мошенники, которые крадут деньги с банковских карт. В псковском уголовном розыске даже создали особое подразделение, сотрудники которого борются с аферистами в Сети. 

• В прошлом году зарегистрировано около 500 мошенничеств, более 100 связаны с хищением денег с банковских карт. В Уголовном кодексе даже появилась новая статья 159.6 – мошенничество в сфере высоких технологий. 

• В среднем с банковских карт псковичей похищают от 5 до 100 тысяч рублей. 

• Как правило, такие мошенники действуют из других регионов. Чаще всего они представляются сотрудниками службы безопасности банков и обманом узнают ПИН-коды и номера банковских карт доверчивых граждан. 

• Эксперты прогнозируют, что в будущем количество таких преступлений будет только расти. 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Фотография – это...Ремонт дорог: список...Подростки сбегают...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. Дороги
Весь фото архив

Видео

Запрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50