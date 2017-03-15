Перемены в полиции. Отдел на улице Белинского ликвидирован
В УВД произошла реорганизация, формально на один отдел полиции стало меньше
Говорят, что это сделали для нашего удобства и оперативного реагирования.
С 1 марта 2017 года в силу вступил приказ, который изменил штатное построение и структуру УВД города Пскова. Теперь в организационно-штатной структуре существует УВД города Пскова (ул. Инженерная, дом 4, где раньше находилась ФСКН). УВД Пскова теперь обслуживает территорию Запсковья, которую раньше обслуживал второй отдел полиции с местом дислокации на улице Белинского. Теперь на улице Белинского отдела просто не существует. Однако помещение осталось за полицией и будет использовано другими службами. Сейчас как раз решают, какой именно. В структурном подчинении УВД города Пскова сохранены два территориальных отдела полиции. Первый как был, так и остался на улице М. Горького, это Завеличенский отдел. А вторым отделом полиции теперь стал Центральный отдел, который обслуживает центральную часть города. Он расположен в Комиссаровском переулке, 4, там же, где и был.
В прошлом году в структуре УВД Пскова появилось подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Там работают 8 сотрудников. Федеральная структура ФСКН прекратила свое существование.
В целом в УВД Пскова работают 650 человек. В Пскове трудятся 58 участковых.
• Основную долю всех зарегистрированных преступлений – около 50 % – составляют кражи.
• В последние годы активизировались интернет-мошенники, которые крадут деньги с банковских карт. В псковском уголовном розыске даже создали особое подразделение, сотрудники которого борются с аферистами в Сети.
• В прошлом году зарегистрировано около 500 мошенничеств, более 100 связаны с хищением денег с банковских карт. В Уголовном кодексе даже появилась новая статья 159.6 – мошенничество в сфере высоких технологий.
• В среднем с банковских карт псковичей похищают от 5 до 100 тысяч рублей.
• Как правило, такие мошенники действуют из других регионов. Чаще всего они представляются сотрудниками службы безопасности банков и обманом узнают ПИН-коды и номера банковских карт доверчивых граждан.
• Эксперты прогнозируют, что в будущем количество таких преступлений будет только расти.
С 1 марта 2017 года в силу вступил приказ, который изменил штатное построение и структуру УВД города Пскова. Теперь в организационно-штатной структуре существует УВД города Пскова (ул. Инженерная, дом 4, где раньше находилась ФСКН). УВД Пскова теперь обслуживает территорию Запсковья, которую раньше обслуживал второй отдел полиции с местом дислокации на улице Белинского. Теперь на улице Белинского отдела просто не существует. Однако помещение осталось за полицией и будет использовано другими службами. Сейчас как раз решают, какой именно. В структурном подчинении УВД города Пскова сохранены два территориальных отдела полиции. Первый как был, так и остался на улице М. Горького, это Завеличенский отдел. А вторым отделом полиции теперь стал Центральный отдел, который обслуживает центральную часть города. Он расположен в Комиссаровском переулке, 4, там же, где и был.
В прошлом году в структуре УВД Пскова появилось подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Там работают 8 сотрудников. Федеральная структура ФСКН прекратила свое существование.
В целом в УВД Пскова работают 650 человек. В Пскове трудятся 58 участковых.
Только факты• В прошлом году снизилось количество зарегистрированных преступлений. Общая преступность – на 23 %, тяжких преступлений стало меньше на 26 %.
• Основную долю всех зарегистрированных преступлений – около 50 % – составляют кражи.
• В последние годы активизировались интернет-мошенники, которые крадут деньги с банковских карт. В псковском уголовном розыске даже создали особое подразделение, сотрудники которого борются с аферистами в Сети.
• В прошлом году зарегистрировано около 500 мошенничеств, более 100 связаны с хищением денег с банковских карт. В Уголовном кодексе даже появилась новая статья 159.6 – мошенничество в сфере высоких технологий.
• В среднем с банковских карт псковичей похищают от 5 до 100 тысяч рублей.
• Как правило, такие мошенники действуют из других регионов. Чаще всего они представляются сотрудниками службы безопасности банков и обманом узнают ПИН-коды и номера банковских карт доверчивых граждан.
• Эксперты прогнозируют, что в будущем количество таких преступлений будет только расти.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
15 Марта 2017
- Изменилось время второго сеанса Суздальского фестиваля17:41
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»16:33
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове14:08
- Сегодня днём состоится открытие XXII Суздальского фестиваля анимационного кино11:45
- Билеты в театр со скидной до 75% специально к Международному дню театра10:11
- Ведомственная проверка проводится по факту смерти жительницы Новоржевского района14.03, 22:15
- В Невеле поисковики передали найденные останки воина его родным из Удмуртии14.03, 16:12
- Видеоролик о Пушкинском заповеднике участвует в мультимедийном фестивале14.03, 15:32
- 9 мая в Пскове: Салют на 7 минут, четыре парада и деньги ветеранам14.03, 14:50
- В Великих Луках строят ледовую арену и сносят школу14.03, 14:08
- Псковичи прекратят пить из Великой14.03, 12:59
- Министру Мединскому показали возможности туризма в Псковской области14.03, 12:21
- Облик Ганзейского знака выберут псковичи14.03, 11:46
- Почти полторы тысячи человек переедут из аварийного жилья к осени14.03, 11:11
- Главу парламента в Кунье сняли за коррупцию14.03, 10:54
- С пассажиров до сих пор требуют автовокзальный сбор14.03, 10:27
- В первый фестивальный день Псков увидит 11 мультфильмов14.03, 10:23
- Драмтеатр разыграет в соцсетях билет на спектакль14.03, 10:20
- В Пскове утверждён график отключения горячей воды (ТАБЛИЦА)14.03, 10:18
- В Псковской области продают самую дешевую шаурму в России14.03, 09:56
Лидеры обсуждений
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков
- Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
Фото
В Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. ДорогиВесь фото архив
Видео
Запрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данныеВесь видео архив