В УВД произошла реорганизация, формально на один отдел полиции стало меньше

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Говорят, что это сделали для нашего удобства и оперативного реагирования.С 1 марта 2017 года в силу вступил приказ, который изменил штатное построение и структуру УВД города Пскова. Теперь в организационно-штатной структуре существует УВД города Пскова (ул. Инженерная, дом 4, где раньше находилась ФСКН). УВД Пскова теперь обслуживает территорию Запсковья, которую раньше обслуживал второй отдел полиции с местом дислокации на улице Белинского. Теперь на улице Белинского отдела просто не существует. Однако помещение осталось за полицией и будет использовано другими службами. Сейчас как раз решают, какой именно. В структурном подчинении УВД города Пскова сохранены два территориальных отдела полиции. Первый как был, так и остался на улице М. Горького, это Завеличенский отдел. А вторым отделом полиции теперь стал Центральный отдел, который обслуживает центральную часть города. Он расположен в Комиссаровском переулке, 4, там же, где и был.В прошлом году в структуре УВД Пскова появилось подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Там работают 8 сотрудников. Федеральная структура ФСКН прекратила свое существование.В целом в УВД Пскова работают 650 человек. В Пскове трудятся 58 участковых.• В прошлом году снизилось количество зарегистрированных преступлений. Общая преступность – на 23 %, тяжких преступлений стало меньше на 26 %.• Основную долю всех зарегистрированных преступлений – около 50 % – составляют кражи.• В последние годы активизировались интернет-мошенники, которые крадут деньги с банковских карт. В псковском уголовном розыске даже создали особое подразделение, сотрудники которого борются с аферистами в Сети.• В прошлом году зарегистрировано около 500 мошенничеств, более 100 связаны с хищением денег с банковских карт. В Уголовном кодексе даже появилась новая статья 159.6 – мошенничество в сфере высоких технологий.• В среднем с банковских карт псковичей похищают от 5 до 100 тысяч рублей.• Как правило, такие мошенники действуют из других регионов. Чаще всего они представляются сотрудниками службы безопасности банков и обманом узнают ПИН-коды и номера банковских карт доверчивых граждан.• Эксперты прогнозируют, что в будущем количество таких преступлений будет только расти.