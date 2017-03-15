На подъездах псковских домов появились объявления: жильцы обязаны обеспечить чистку вентиляционных каналов. За довольно приличную сумму

Как оказалось, мы за это уже платим каждый месяц.Все работы обещала провести Городская Вентиляционная Служба. От собственников помещений требовалось одно: позвонить по указанному в объявлении номеру телефона и согласовать дату и время прихода специалиста. Самое интересное начиналось после набора номера.Никакого диспетчера или сотрудника службы. Автоответчик беспристрастным голосом сообщал, что все работы по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях занимают от 15 до 30 минут.Предварительно следует приготовить пакет для мусора. И важное уточнение, работы не бесплатные, обойдутся они собственнику жилья в 990 рублей! После того как вы оставите свой адрес и назовете телефон, вам перезвонят через несколько минут, чтобы уточнить адрес. Не поддавайтесь на уговоры.Будьте грамотны!«Псковская правда» связалась с одной из управляющих компаний, на территории которой в том числе появились эти весьма напористые объявления. Как оказалось, обязанность следить за прочисткой вентиляционных каналов лежит на управляйках.– У нашей управляющей компании заключен договор с частной компанией, которая и проводит все работы по обслуживанию общедомовой вентиляции, – сообщила главный инженер. – Никаких НАЛИЧНЫХ денег при этом с собственников мы не берем, поскольку эти работы входят в «Содержание и ремонт», а следовательно, уже оплачены жильцами.С предложением о заключении подобного договора представители Городской Вентиляционной Службы к нам не обращались. На мой взгляд, речь идет о каких-то халтурщиках. Платить им за работы, которые наша управляющая компания и без того проводит регулярно, ни к чему.Как подтвердили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», никакой Городской Вентиляционной Службы в областном центре попросту нет.