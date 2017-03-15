Заплатить за одну услугу дважды
На подъездах псковских домов появились объявления: жильцы обязаны обеспечить чистку вентиляционных каналов. За довольно приличную сумму
Как оказалось, мы за это уже платим каждый месяц.
Все работы обещала провести Городская Вентиляционная Служба. От собственников помещений требовалось одно: позвонить по указанному в объявлении номеру телефона и согласовать дату и время прихода специалиста. Самое интересное начиналось после набора номера.
Никакого диспетчера или сотрудника службы. Автоответчик беспристрастным голосом сообщал, что все работы по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях занимают от 15 до 30 минут.
Предварительно следует приготовить пакет для мусора. И важное уточнение, работы не бесплатные, обойдутся они собственнику жилья в 990 рублей! После того как вы оставите свой адрес и назовете телефон, вам перезвонят через несколько минут, чтобы уточнить адрес. Не поддавайтесь на уговоры.
Будьте грамотны!
«Псковская правда» связалась с одной из управляющих компаний, на территории которой в том числе появились эти весьма напористые объявления. Как оказалось, обязанность следить за прочисткой вентиляционных каналов лежит на управляйках.
– У нашей управляющей компании заключен договор с частной компанией, которая и проводит все работы по обслуживанию общедомовой вентиляции, – сообщила главный инженер Марина Бухман. – Никаких НАЛИЧНЫХ денег при этом с собственников мы не берем, поскольку эти работы входят в «Содержание и ремонт», а следовательно, уже оплачены жильцами.
С предложением о заключении подобного договора представители Городской Вентиляционной Службы к нам не обращались. На мой взгляд, речь идет о каких-то халтурщиках. Платить им за работы, которые наша управляющая компания и без того проводит регулярно, ни к чему.
Как подтвердили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», никакой Городской Вентиляционной Службы в областном центре попросту нет.
Все работы обещала провести Городская Вентиляционная Служба. От собственников помещений требовалось одно: позвонить по указанному в объявлении номеру телефона и согласовать дату и время прихода специалиста. Самое интересное начиналось после набора номера.
Никакого диспетчера или сотрудника службы. Автоответчик беспристрастным голосом сообщал, что все работы по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях занимают от 15 до 30 минут.
Предварительно следует приготовить пакет для мусора. И важное уточнение, работы не бесплатные, обойдутся они собственнику жилья в 990 рублей! После того как вы оставите свой адрес и назовете телефон, вам перезвонят через несколько минут, чтобы уточнить адрес. Не поддавайтесь на уговоры.
Будьте грамотны!
«Псковская правда» связалась с одной из управляющих компаний, на территории которой в том числе появились эти весьма напористые объявления. Как оказалось, обязанность следить за прочисткой вентиляционных каналов лежит на управляйках.
– У нашей управляющей компании заключен договор с частной компанией, которая и проводит все работы по обслуживанию общедомовой вентиляции, – сообщила главный инженер Марина Бухман. – Никаких НАЛИЧНЫХ денег при этом с собственников мы не берем, поскольку эти работы входят в «Содержание и ремонт», а следовательно, уже оплачены жильцами.
С предложением о заключении подобного договора представители Городской Вентиляционной Службы к нам не обращались. На мой взгляд, речь идет о каких-то халтурщиках. Платить им за работы, которые наша управляющая компания и без того проводит регулярно, ни к чему.
Как подтвердили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», никакой Городской Вентиляционной Службы в областном центре попросту нет.
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