С каждым годом юных преступников становится все больше. Начальник УМВД Пскова просит взрослых объединить усилия

Кстати

– Если в прошлом году детская преступность оставалась на прежнем уровне в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, то начало этого года уже вызывает тревогу из-за роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, – сказал начальник УМВД России по г. Псковуна встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды». – Мы обращаемся к общественности, к администрации, другим специалистам, чтобы более тесно сплотиться и вести работу по предупреждению правонарушений среди подростков. Нашу молодежь нужно вразумить, направить на путь законопослушания.Чаще всего подростки совершают кражи. Часто объектом посягательств становится содержимое салонов автомобилей. Оттуда воруют автомагнитолы, аккумуляторы. Также подростки не брезгуют кражами из магазинов, ларьков и павильонов.Средний возраст подростка, совершающего преступление, 14-16 лет.Особую тревогу вызывают ситуации, когда несовершеннолетние уходят из дома. Речь, как правило, идет о неблагополучных семьях или о детях, которые воспитываются в интернатах.– Этому вопросу мы уделяем особое внимание, – сказал Сергей Сурин. – Незамедлительно реагируют все службы и подразделения. Сразу уведомляем органы опеки, комиссию по делам несовершеннолетних. И с педагогами работаем, и с психологами. Самое главное – найти причину, по которой подросток уходит из дома. Есть у нас несовершеннолетние, которые несколько раз в неделю убегают из социальных учреждений. Они оказываются на улице без присмотра, совершают правонарушения. Один из таких подростков за несколько месяцев совершил двенадцать преступлений.Мы вынуждены уже физически обеспечивать ему охрану, чтобы он никуда не ушел из приюта.Уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет. Если несовершеннолетний не достиг этого возраста, то правоохранительные органы вправе обратиться в суд. А суд может вынести решение, чтобы направить подростка в учебное заведение закрытого типа. В нашей области одно такое заведение – в Себежском районе.Подросток, о котором шла речь выше, уже провел два года в подобном учреждении. Однако это не привело к положительным результатам. Сейчас в отношении него возбуждено 12 уголовных дел.– Ему не остановиться, – говорит Сергей Сурин. – Каждый его уход – это совершение нового преступления. С ним пытаются работать и педагоги, и психологи. Уголовное дело не можем до конца расследовать, потому что всплывают все новые и новые факты. Его охрана сейчас – это нестандартная мера от безысходности. Главный вопрос – как убедить подростков не совершать противоправных действий?По словам Сергея Сурина, полицейские просят педагогов псковских школ незамедлительно их информировать, если они столкнулись с противоправным поведением подростков.– Но одна полиция с этой проблемой не справится. Нужно задействовать весь арсенал, – подчеркнул Сергей Сурин. – С подростками должны работать социальные педагоги, психологи, а зачастую и врачи-психиатры.Когда верстался номер, стало известно, что этому подростку предъявили обвинение в совершении четырех угонов (ст. 166 УК РФ) и двух краж (ст. 158 УК РФ). Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе Пскова. Подростка проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.В псковском УВД в отделе правонарушений несовершеннолетних работают 12 сотрудников.