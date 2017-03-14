На прошлой неделе социально активных псковичей взбудоражила инициатива Андрея Турчака выплачивать некую сумму денег за рождение первого ребенка

«Возрастно-половая структура населения Российской Федерации

и Псковской области» на 1 января 2015 года



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Что делать?

Какие выплаты уже получает мама на первого ребенка

А как у других

Прямая речь

Кстати

Справка

Несмотря на положительную динамику рождаемости, демографический кризис нас не миновал. В ближайшие год-два регион, да и страна в целом, столкнется с последствиями катастрофического спада рождаемости конца 1980-х – начала 1990-х годов. Что предпринять и как справиться с последствиями так называемой демографической ямы 90-х годов, думают региональные власти.– Смотрите, – показывает слайд из презентации председатель комитета по здравоохранению и фармации Псковской области, – количество жителей Псковской области из года в год уменьшается. Уменьшается и число фертильных женщин (биологически способных к зачатию ребенка).Каждый год на 3000 – 4000 уменьшение идет. Уровень рождаемости мы держим только благодаря мерам социальной поддержки. Доля пожилого населения в Псковской области где-то около 28 %. И по этому показателю мы почти лидеры, находимся то ли на втором, то ли на третьем месте в России. Самое грустное нас ждет через несколько лет. Число способных к деторождению женщин уменьшится примерно на треть.Свежие цифры по возрастной структуре населения региона будут озвучены в конце марта. Но уже очевидно, что процент женщин в возрасте 20-24 лет к 2017 году значительно уменьшится. Если в последнее время первенцев в регионе рожали около 7 процентов женского населения, то сейчас их, по данным статистики, станет всего 3,8 процента.Около 15-20 млн рублей потребуется из бюджета Псковской области на соцподдержку при рождении первого ребенка.Плюс социально-экономическая обстановка в стране не располагает к родам (тем более многодетным) и цивилизованному планированию беременности.Последствия той самой демографической ямы уже налицо. В январе число новорожденных в регионе сократилось на 23 младенца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да и на учет по беременности встали уже на 600 женщин меньше.Отвечая на вопросы читателей в редакции «Псковской правды», начальник областного управления социальной защитыеще в начале марта рассказал, как этот вопрос возможно решить.– Мы сейчас обсуждаем внедрение мер социальной поддержки на рождение первого ребенка. Нам это надо сделать первой задачей для себя. Какая конкретно будет сумма, 20 тысяч или 50 – еще думаем.И вот на минувшей неделе стало известно, что губернатор Псковской областипоручил разработать дополнительные меры социальной поддержки на рождение первого ребенка.Он подчеркнул, что комплекс мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе, дает положительные результаты. В частности, введенный в 2011 году региональный материнский капитал оправдал себя и повлек значительный рост рождаемости в Псковской области.– Мы должны бороться за каждую жизнь. Это может быть финансовая или иная поддержка, выделение земельного участка или что-то другое. Давайте посмотрим, какие механизмы мы можем использовать, – сказал губернатор и поручил подготовить необходимые расчеты.• Пособие по беременности и родам (декретные выплаты), выплачиваемое женщине в 100 % размере от среднего заработка.• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (составляет 613,14 рубля).• Единовременное пособие при рождении ребенка (составляет 16 350,33 рубля).• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40 % от среднего дохода за предыдущие два года до наступления беременности (не менее 3 065,69 рубля).• В Башкирии молодые семьи получат по 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка.• В Петербурге власти также хотят ввести выплаты семьям, у которых появился первенец. Размер выплаты пока не озвучен.• В Удмуртии за первого ребенка предлагают выплачивать до 50 тысяч рублей.• Правительство Самарской области намерено утвердить единовременную выплату для матерей в возрасте до 25 лет, родивших первого ребенка., руководитель проекта укрепления семьи Детской деревни-SOS Псков, член Общественной палаты Псковской области:– Безусловно, любая дополнительная мера поддержки для молодых родителей – это плюс, и подвергать саму идею критике было бы странно. Учитывая, что доходы населения в нашем регионе невелики, то единовременная выплата при рождении первого ребенка может стать для молодой семьи значительным подспорьем. Но более заметные результаты именно для демографии региона могло бы дать либо дополнительное пособие на второго ребенка, либо увеличение ежемесячного пособия на первого ребенка до 1,5 лет. Хотя, конечно, это были бы совсем другие суммы для бюджета., руководитель псковской общественной организации «Дети – наше будущее» :– Инициатива хорошая, я двумя руками за. Молодые семьи поддерживать надо. Хорошо бы, чтобы с помощью этой единовременной выплаты молодая семья могла бы купить «стартовый пакет» для новорожденного: кроватку, коляску, пеленки-распашонки, а также покрыть первый взнос за ипотеку. Это была бы очень хорошая идея. Одно дело за свое жилье платить, а другое – снимать. А у нас, как известно, 80 % молодых семей вынуждены снимать квартиры.Размеры материнских пособий проиндексированы с февраля 2017 года.На территории Псковской области действует программа бесплатного выделения земельных участков под индивидуальное строительство семьям, в которых родился третий ребенок. Кроме того, таким семьям выплачивается региональный материнский капитал в размере 100 000 рублей. Помимо этого, продолжается реализация федеральной программы материнского (семейного) капитала на рождение второго или последующих детей. В настоящее время сертификаты выдают на сумму 453 026 рублей.