В Псковской области к эвакуации готовы
Еще несколько лет назад в зону возможного паводка в Псковской области могли попасть 73 тысячи человек, к 2017 году цифра уменьшилась почти вдвое. Почему в этом году «большой воды» в регионе не боятся.
Мало воды
На языке синоптиков, такой год как нынешний, называется средне маловодным.
В этом году ледостав из-за ноябрьских оттепелей образовался на месяц-полтора позже, а Псковско-Чудское озеро замерзло лишь 6 января.
Январь по температурному режиму был выше нормы на 2-4 градуса.
- По данным снегосъемки за 28 февраля высота снежного покрова в бассейнах рек Псковской области составила 2-25 см, что ниже нормы на 10-20 см. Запас воды в снеге составил 20-45% от среднемноголетни
Лед на реках уже начал разрушаться, и в ближайшие дни этот процесс продолжится, вода будет подниматься на 1-20 см в сутки. Но опасных явлений специалисты не прогнозируют.
- Снега уже практически не осталось. На притоках, которые впадают в основные реки, подъем уровня воды будет незначительным, - продолжает Юрий Лунцов. – Поэтому можно говорить о том, что паводок будет очень небольшим, ниже среднего.
В Псковской области значительный паводок наблюдали в 2011 году. Тогда от затопления пострадали жители Новоржевского и Порховского районов.
Кебь и Выбуты готовы
- Прогноз у нас благоприятный, - поддержал коллегу заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Андрей Бардинов. – Правда, почва пока остается промерзшей, и если вдруг выпадут обильные осадки, могут произойти локальные подтопления.
Реестр территорий, на которых могут произойти подтопления, ежегодно уточняют и изменяют. В Псковской области районов, потенциально рискующих оказаться в зоне паводка, - семнадцать. В зоне риска также два города – Псков и Великие Луки.
- Часть подтоплений, по опыту предыдущих лет, происходили из-за не прочищенных ливневых канализаций, водоотводных канав, поэтому на эти вопросы обращаем особое внимание, - продолжает Андрей Бардинов. – Где-то зависит от вывоза снега с территорий. На этой неделе заслушиваем представителей всех муниципальных образований.
Один из самых проблемных участков в плане возможного подтопления – это поселок Выбуты в Псковском районе. Из-за порогов на реке Великой в этом месте постоянно образуются заторы. Страдают деревни, расположенные в низине, - Иерусалимка, Бабаево.
- Превентивные мероприятия выполнить там невозможно, - говорит Андрей Бардинов. – Взрывать лед нельзя: там церковь - исторический памятник. Да и заторы, как правило, держатся меньше суток и самоликвидируютс
Также дачники из Кеби регулярно страдают из-за разлившейся реки. Спасатели в случае опасности обещают эвакуировать людей.
- Вывести имущество мы не сможем, - признался Андрей Бардинов. – Для этого у нас нет техники. У нас только три катера на воздушной подушке.
Кто и зачем чистит реки
За последние десять лет в нашей области почистили двенадцать рек, что и позволило почти вдове уменьшить число людей, попадающих в зону паводка.
- Самые крупные – река Малый Удрай, что в Новосокольническ
В прошлом году на предмет необходимой расчистки обследовали реку Пскову, в этом году планируют заняться обследованием Великой.
- К сожалению, в ходе обследования Псковы мы установили, что многие водопропускные сооружения были положены не на соответствующую глубину и не соответствующего диаметра, - говорит Татьяна Можжина. - Поэтому агентство водных ресурсов сказало, что мероприятия по расчистке реки Псковы и ее притоков, важны для города, но это возможно только после того, как органы местного самоуправления переложат коммуникации. В Великих Луках была похожая ситуация, там власти очень оперативно отреагировали, вне нарушения устранили и очистку реки удалось произвести. С Псковом судьба проекта пока неясна.
Ответственность ляжет на районы
В соответствии с постановлением Правительства зоны возможного затопления теперь должны быть описаны и поставлены на кадастровый учет. В зонах затопления и подтопления запрещается ведение строительства без проведения специальных защитных мероприятий. То есть, если стоит на таком участке дом, головная боль местных властей продумать, как будут защищать постройку в случае паводка. Принимать меры, строить ограждения. Ведь в случае, если кто-то пострадает, ответственность ляжет на плечи властей. Винить стихию уже не удастся.
Пока такие зоны определили лишь в Невеле. На очереди Псков и Псковский район.
В России создают электронный ресурс АИУС РС ЧС, куда будут включены все территории, попадающие в зону паводка. Псковичи тоже учатся работать с этим ресурсом и приступили к разработке 3D моделей. Сейчас заносятся все данные в программу. Это позволит спасателям оперативно оценивать обстановку в условиях паводка. Программа учитывает уровень подъема воды, метеорологически
е показатели, рельеф местности, этажность домов.
Кстати
Самым маловодным годом синоптики называют 1972.
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