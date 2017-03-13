Студент из Великих Лук набирает команду для съемок фильма о Софье Ковалевской
Выпускник института культуры поставил себе амбициозную задачу – снять современное, достойное фестивальных площадок кино о великой землячке
Фильм о Софье Ковалевской он хочет сделать своей дипломной работой.
Свое документальное кино Александр планирует сделать новаторским, с элементами инфографики и анимации, и как режиссер готов экспериментировать.
– Я ориентируюсь все-таки на молодежь, и киноязык должен быть соответствующим, – говорит Александр. – Упор должен стоять не только на информативности, но и на динамике, картинка должна привлекать внимание. Если мы говорим о каком-то конкретном событии из жизни Софьи Васильевны, то на экране обязательно должны всплывать факты – где, когда это произошло и с кем.
Александр учился в гимназии, которая носит имя Софьи Ковалевской. Отсюда и интерес к ее личности.
– В первую очередь она привлекла меня своим характером, – говорит Александр. – Внутренне сильные люди, способные бросить вызов обществу, всегда приковывали к себе внимание. Вспомним ее взаимоотношения с РАН, с традиционным институтом семьи, научный вклад. У Софьи Ковалевской на все было собственное мнение, которое она умела отстаивать. Этого сейчас не хватает очень многим.
В фильме рассказ пойдет о борьбе Софьи Ковалевской за право изучать математику и преподавать в Российской академии наук.
Черновой вариант сценария к фильму Александр написал сам, но ему нужна помощь профессионала, который выявит недочеты и напишет диалоги.
Сейчас в команде Александра Новинского есть оператор, костюмер, диктор (женский голос), актеры и водитель. Однако нужна остальная съемочная группа: художник-постановщик, диктор (мужчина), второй оператор, сценарист и звукорежиссер, монтажер для анимации и спецэффектов.
Особенно тщательно режиссер подходит к воссозданию костюмов.
– У нас в фильме модельер и костюмер Анна Филиппова, – продолжает Александр. – Последние несколько лет она проработала в Москве, но сейчас вернулась в Великие Луки и открыла свое ателье.
Эскизы костюмов главной героини, маленькой и взрослой, делали по реальным историческим фотографиям.
– Нам также очень пригодилась бы помощь в поиске архивных писем, картин и фотографий. Испытываем острую нужду в мужских костюмах, реквизите и световом оборудовании, – не скрывает Александр.
После защиты дипломной работы он планирует отправить свой фильм на кинофестивали. В идеале молодой режиссер хочет, чтобы его когда-нибудь показали по телевизору.
Связаться с Александром Новинским можно через социальную сеть «ВКонтакте». https://vk.com/sacha
Свои детские годы Ковалевская провела в поместье отца Полибино Невельского уезда (сейчас Великолукский район).
В то время поступление женщин в высшие учебные заведения России было запрещено. Поэтому Ковалевская могла продолжить обучение только за границей, но выдавать заграничный паспорт можно было только с разрешения родителей или мужа. Отец не собирался давать разрешение, так как не хотел дальнейшего обучения дочери. Поэтому Софья организовала фиктивный брак с молодым ученым В.О. Ковалевским. Через некоторое время молодые люди влюбились друг в друга по-настоящему. И в браке у них родилась дочь.
В 1869 году Ковалевская училась в Гейдельбергском университете, а с 1870 по 1874 год – в Берлинском университете.
В 1888 году Ковалевская стала лауреатом премии Бордена Парижской академии наук за открытие третьего классического случая разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Вторая работа на ту же тему в 1889 году была отмечена премией Шведской академии наук, и Ковалевская избирается членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской академии наук.
В 1891 году Софья Ковалевская заболела воспалением легких и умерла. Похоронена в Стокгольме на Северном кладбище.
Свое документальное кино Александр планирует сделать новаторским, с элементами инфографики и анимации, и как режиссер готов экспериментировать.
– Я ориентируюсь все-таки на молодежь, и киноязык должен быть соответствующим, – говорит Александр. – Упор должен стоять не только на информативности, но и на динамике, картинка должна привлекать внимание. Если мы говорим о каком-то конкретном событии из жизни Софьи Васильевны, то на экране обязательно должны всплывать факты – где, когда это произошло и с кем.
Александр учился в гимназии, которая носит имя Софьи Ковалевской. Отсюда и интерес к ее личности.
– В первую очередь она привлекла меня своим характером, – говорит Александр. – Внутренне сильные люди, способные бросить вызов обществу, всегда приковывали к себе внимание. Вспомним ее взаимоотношения с РАН, с традиционным институтом семьи, научный вклад. У Софьи Ковалевской на все было собственное мнение, которое она умела отстаивать. Этого сейчас не хватает очень многим.
В фильме рассказ пойдет о борьбе Софьи Ковалевской за право изучать математику и преподавать в Российской академии наук.
Черновой вариант сценария к фильму Александр написал сам, но ему нужна помощь профессионала, который выявит недочеты и напишет диалоги.
Сейчас в команде Александра Новинского есть оператор, костюмер, диктор (женский голос), актеры и водитель. Однако нужна остальная съемочная группа: художник-постановщик, диктор (мужчина), второй оператор, сценарист и звукорежиссер, монтажер для анимации и спецэффектов.
Особенно тщательно режиссер подходит к воссозданию костюмов.
– У нас в фильме модельер и костюмер Анна Филиппова, – продолжает Александр. – Последние несколько лет она проработала в Москве, но сейчас вернулась в Великие Луки и открыла свое ателье.
Эскизы костюмов главной героини, маленькой и взрослой, делали по реальным историческим фотографиям.
– Нам также очень пригодилась бы помощь в поиске архивных писем, картин и фотографий. Испытываем острую нужду в мужских костюмах, реквизите и световом оборудовании, – не скрывает Александр.
После защиты дипломной работы он планирует отправить свой фильм на кинофестивали. В идеале молодой режиссер хочет, чтобы его когда-нибудь показали по телевизору.
Связаться с Александром Новинским можно через социальную сеть «ВКонтакте». https://vk.com/sacha
Наша справкаСофья Ковалевская (1850–1891) – первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина – профессор математики.
Свои детские годы Ковалевская провела в поместье отца Полибино Невельского уезда (сейчас Великолукский район).
В то время поступление женщин в высшие учебные заведения России было запрещено. Поэтому Ковалевская могла продолжить обучение только за границей, но выдавать заграничный паспорт можно было только с разрешения родителей или мужа. Отец не собирался давать разрешение, так как не хотел дальнейшего обучения дочери. Поэтому Софья организовала фиктивный брак с молодым ученым В.О. Ковалевским. Через некоторое время молодые люди влюбились друг в друга по-настоящему. И в браке у них родилась дочь.
В 1869 году Ковалевская училась в Гейдельбергском университете, а с 1870 по 1874 год – в Берлинском университете.
В 1888 году Ковалевская стала лауреатом премии Бордена Парижской академии наук за открытие третьего классического случая разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Вторая работа на ту же тему в 1889 году была отмечена премией Шведской академии наук, и Ковалевская избирается членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской академии наук.
В 1891 году Софья Ковалевская заболела воспалением легких и умерла. Похоронена в Стокгольме на Северном кладбище.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
13 Марта 2017
- Опубликована полная афиша Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове10:23
- В Великолукском районе горел дачный дом12.03, 10:47
- Псковские полицейские напоминают, как поступать с подозрительными предметами12.03, 10:22
- В Пскове отремонтируют 40 км городских дорог12.03, 10:15
- В воскресенье ожидается облачная погода без осадков12.03, 00:30
- «Золушку» в Псковском драмтеатре сегодня покажут в последний раз в этом сезоне11.03, 10:13
- В Псковской области 20-летний мужчина обвиняется в половой связи с 12-летней девочкой11.03, 09:36
- До 6 градусов прогреется воздух в Псковской области11.03, 09:18
- Сегодня в 18:00 в галерее Цех откроется новая художественная выставка10.03, 11:54
- Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой10.03, 11:53
- Туристический потенциал Псковской области будет представлен на Международной выставке «Интурмаркет»10.03, 11:53
- Фестиваль российской анимации начнется в Пскове 15 марта10.03, 11:52
- «Золушку» покажут в последний раз?10.03, 11:51
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят предстоящий паводок10.03, 11:42
- Отпевание генерал-майора Шушпанова состоится 10 марта в 10.0009.03, 13:28
- Депутаты Госдумы предлагают снизить платежи за ОДН для граждан09.03, 13:16
- В субботу псковичи отправятся выбирать новостройки09.03, 12:26
- В Псковской области обсуждают введение выплаты за рождение первого ребенка09.03, 11:34
- «Золушку» Псковского театра драмы рекомендуют для семейного просмотра09.03, 10:33
- 11 марта Псковский драмтеатр приглашает зрителей на поэтический вечер09.03, 10:26
Лидеры обсуждений
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
- Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
Фото
Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. ДорогиВесенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работыВ Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й ротыВесь фото архив
Видео
Что вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраВесь видео архив