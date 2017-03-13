Выпускник института культуры поставил себе амбициозную задачу – снять современное, достойное фестивальных площадок кино о великой землячке

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Фильм о Софье Ковалевской он хочет сделать своей дипломной работой.Свое документальное кино Александр планирует сделать новаторским, с элементами инфографики и анимации, и как режиссер готов экспериментировать.– Я ориентируюсь все-таки на молодежь, и киноязык должен быть соответствующим, – говорит Александр. – Упор должен стоять не только на информативности, но и на динамике, картинка должна привлекать внимание. Если мы говорим о каком-то конкретном событии из жизни Софьи Васильевны, то на экране обязательно должны всплывать факты – где, когда это произошло и с кем.Александр учился в гимназии, которая носит имя Софьи Ковалевской. Отсюда и интерес к ее личности.– В первую очередь она привлекла меня своим характером, – говорит Александр. – Внутренне сильные люди, способные бросить вызов обществу, всегда приковывали к себе внимание. Вспомним ее взаимоотношения с РАН, с традиционным институтом семьи, научный вклад. У Софьи Ковалевской на все было собственное мнение, которое она умела отстаивать. Этого сейчас не хватает очень многим.В фильме рассказ пойдет о борьбе Софьи Ковалевской за право изучать математику и преподавать в Российской академии наук.Черновой вариант сценария к фильму Александр написал сам, но ему нужна помощь профессионала, который выявит недочеты и напишет диалоги.Сейчас в команде Александра Новинского есть оператор, костюмер, диктор (женский голос), актеры и водитель. Однако нужна остальная съемочная группа: художник-постановщик, диктор (мужчина), второй оператор, сценарист и звукорежиссер, монтажер для анимации и спецэффектов.Особенно тщательно режиссер подходит к воссозданию костюмов.– У нас в фильме модельер и костюмер Анна Филиппова, – продолжает Александр. – Последние несколько лет она проработала в Москве, но сейчас вернулась в Великие Луки и открыла свое ателье.Эскизы костюмов главной героини, маленькой и взрослой, делали по реальным историческим фотографиям.– Нам также очень пригодилась бы помощь в поиске архивных писем, картин и фотографий. Испытываем острую нужду в мужских костюмах, реквизите и световом оборудовании, – не скрывает Александр.После защиты дипломной работы он планирует отправить свой фильм на кинофестивали. В идеале молодой режиссер хочет, чтобы его когда-нибудь показали по телевизору.Связаться с Александром Новинским можно через социальную сеть «ВКонтакте». https://vk.com/sachaСофья Ковалевская (1850–1891) – первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина – профессор математики.Свои детские годы Ковалевская провела в поместье отца Полибино Невельского уезда (сейчас Великолукский район).В то время поступление женщин в высшие учебные заведения России было запрещено. Поэтому Ковалевская могла продолжить обучение только за границей, но выдавать заграничный паспорт можно было только с разрешения родителей или мужа. Отец не собирался давать разрешение, так как не хотел дальнейшего обучения дочери. Поэтому Софья организовала фиктивный брак с молодым ученым В.О. Ковалевским. Через некоторое время молодые люди влюбились друг в друга по-настоящему. И в браке у них родилась дочь.В 1869 году Ковалевская училась в Гейдельбергском университете, а с 1870 по 1874 год – в Берлинском университете.В 1888 году Ковалевская стала лауреатом премии Бордена Парижской академии наук за открытие третьего классического случая разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Вторая работа на ту же тему в 1889 году была отмечена премией Шведской академии наук, и Ковалевская избирается членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской академии наук.В 1891 году Софья Ковалевская заболела воспалением легких и умерла. Похоронена в Стокгольме на Северном кладбище.