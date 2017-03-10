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Незаконная акция

08 Марта 2017 - 09:00
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Как Псков простился с последним российским императором
«Кругом измена, и трусость, и обман» – записал Николай II, покидая Псков. В город он прибыл императором, полновластным «хозяином земли русской» – так он сам охарактеризовал род своих занятий на переписи населения. Хозяином своей судьбы он так и не стал, Псков покидал просто полковник Романов. Под давлением командующих фронтами, депутатов Госдумы, окружения и вестей из восставшего Петрограда царь 2 марта в 15:00 в своем литерном вагоне на железнодорожном вокзале Пскова подписал отречение от престола за себя и за сына Алексея. 

Николай  II не планировал поездку в Псков, но город стал местом падения в России монархии.
 

Последний человек

От гостей города иногда приходится слышать: что же вы, псковичи, не защитили царя? Авторы литературно-художественной программы «Отречение», которую на минувшей неделе презентовали в Пскове, задали свои вопросы. Один из них: мог ли такой человек, каким был Николай II, управлять страной? Он отправился в бунтующий Петроград из ставки, хотя там была армия, которая могла оказать поддержку, а военачальники предупреждали об опасности поездки. Но император рвался в Царское Село к больным детям, разделяя семейную жизнь и служение стране. Шаг оказался роковым для семьи последнего императора: до их расстрела оставался год и четыре месяца. 

Программу представили в областной библиотеке 2 марта ровно в 15:00. Ее построили на документах эпохи, записях участников событий, современных исследованиях, поэзии Серебряного века, творцы которого откликнулись на события, сотрясавшие всю страну. Представили программу заслуженный артист России Виктор Яковлев, руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева и артистка драмтеатра Наталья Петрова.

«Незаконной акцией, которая разрушила строй российского правопорядка» назвал Виктор Яковлев отречение Николая II. Отсутствие законности проявилось в первую очередь в действиях самого царя.
Хотя он и оставался едва ли не последним человеком в империи, стоявшим до конца за самодержавие.

Сакральная точка

«Восторг не поддается описанию», – так петроградские газеты сообщили о реакции Госдумы на новость об отречении царя. Телеграфный аппарат, с которого из Пскова в Петроград отправили весть о подписи императора под историческим манифестом, выставили в фойе Псковского музея. Шанс для публики уникальный, в остальное время аппарат хранится в запасниках музея железной дороги.

На стендах – хроника событий. Начинает ее известие о бурной встрече Николая II и его семьи в Пскове.
Но не в 17-м году, а в 1903-м. Страну еще не начало мутить от революций, по городу стояли триумфальные арки для проезда царской четы. Сохранились фотографии жителей Пскова с транспарантами «Боже, царя храни!». Через 14 лет все изменилось, поездка в Псков не планировалась:
царский поезд просто не пускали в Петроград, так что он сначала постоял на станции Дно, но ввиду закрытых путей был отогнан в Псков. 
 

Псковское агентство информации подготовило лонгрид – красочную статью с хронологией событий.


Для выставки директор музея Юрий Киселев выделил портрет Николая II из своего кабинета. 

– Псков – сакральная точка становления России и точка, в которой закончилась великая империя.
Решили псковичам напомнить об этих событиях, чтобы каждый мог оценить их со своей колокольни, – говорит Юрий Киселев. 

Выставку хотят сделать передвижной вплоть до годовщины Октябрьской революции.

Голые факты

В региональном центре Президентской библиотеки презентовали материалы, посвященные отречению. В коллекции представлены официальные документы, мемуары, дневники, деловая и личная переписка императора, фрагменты кинохроники, альбом любительских фотоснимков быта царской семьи и поездок Николая II, аудиозаписи радиопередач, научно-популярные фильмы, исторические исследования, библиография. Материалы хранятся в Президентской библиотеке в Петербурге, удаленный доступ к ним можно получить в читальном зале на базе областной библиотеки. 
 

Кстати

Если считать дата в дату, то столетие со дня отречения Николая II наступит только 15 марта. 

2 марта – это старый стиль. После революции большевики перешли на Григорианский календарь, сократив разрыв в датах с Европой. 13 дней выпали из жизни страны. 

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