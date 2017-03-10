Один из первых уроков в школе Алины Герман посвятили уходу за кожей

Прыщики на ногах бывают из-за слишком частого ношения джинсов.



Школьницы, прибежав на встречу после уроков в обычной школе, тщательно записывали все советы столичного косметолога в тетради.

Правильное питание

Когда печень перегружена, это дает выброс токсинов на кожу.

Уход за кожей

Для того чтобы снять маску, лучше пользоваться спонжами.

Важно

Пошаговая инструкция для ежедневного ухода за кожей лица

Напомним, в Пскове. Всемирно известный дизайнербудет учить наших девятиклассников не только портняжному искусству, но и давать знания из разных сфер жизни, которые помогут им стать успешными людьми. Задача максимум – полностью перевернуть сознание школьников. Нацелить их на успех, убедить в том, что нет ничего невозможного.Кожа – визитная карточка человека. Здоровое сияющее лицо избавляет от комплексов, помогает почувствовать уверенность в себе, не сомневается Алина Герман. Поэтому привезла в Псков известного питерского врача-косметолога, члена международной ассоциации косметологов CIDESCOГалина Ким, практикующий доктор, предстала перед участниками проекта, которых разделили на две группы (девочки и мальчики отдельно), в медицинском одеянии. В центре учебного класса появилась кушетка. Обе свои лекции Галина завершила косметической процедурой – чисткой лица. Моделей выбирала прямо во время уроков.Большую активность в уходе за собой традиционно демонстрируют девочки, поэтому в конце те буквально засыпали Галину Ким вопросами. А мы собрали советы Галины Ким в этом материале и предоставляем нашим читателям уникальную возможность побывать на уроке в школе проекта «Большое будущее».Воспаления на коже могут вызывать некоторые продукты:• Сладкое• Уксусная кислота, которая есть в консервированных продуктах• Майонез• Кетчуп• Хлебобулочные изделия.• Алкоголь. Самый вредный напиток – пиво! Содержит много женских гормонов. От него в буквальном смысле слова у мужчин начинает расти грудь. В особо запущенных случаях проблему можно будет решить только с помощью гормональной терапии.- Сладкое я обожаю сама, - призналась Галина Ким. – Но отказываюсь. Лишь изредка можно позволить себе горький шоколад с большим содержанием какао.Важно в своей косметичке иметь правильные очищающие и увлажняющие средства (питательный крем юной коже еще не нужен). Лучше, если эти средства подберет косметолог.- В запущенных случаях назначают лекарства, - говорит Галина Ким. – Только после того, как будет снято воспаление, можно идти на чистку лица к косметологу.Чтобы на лице не было черных точек, нужно правильно очищать кожу, делать маски на основе трав и белой глины.Главное, не покупать косметику в недорогих сетевых магазинах, лучше сходить в аптеку. А вот цена и марка косметики не важна. Главное, чтобы средство подходило именно вам.Много загорать не нужно, достаточно, если вы побудете на солнце 15-20 минут.Очень важно пользоваться увлажняющими средствами с гиалуроновой кислотой (гиалуроновая кислота – мощный природный увлажнитель).Если кожа чувствительная, нельзя делать механический пилинг.- Если на коже есть воспаления и высыпания, обязательно попросите родителей отвести вас к дерматологу или косметологу, - говорит Галина Ким. – Многим девочкам мамы говорят: «Тебе еще рано к косметологу». Но если проблема есть, ее нужно решать у профессионала. Если акне не заняться вовремя, рубцы и рытвины на коже останутся на всю жизнь. Избавиться от них потом будет практически невозможно.Если на коже есть гнойничковые высыпания, умываться водой и травяными отварами нельзя ни в коем случае. Купите специальный себорегулирующий лосьон.Это нужно проделывать дважды в день - утром и вечером:• Смываем макияж (очищающее средство наносим на кожу, исключая область глаз). Массируем лицо по массажным линиям (к ушам).• Протираем кожу лосьоном.• Наносим увлажняющий крем.Ни в коем случае не пользуйтесь растворами, содержащими спирт.- Не забывайте про гигиену тела, мойтесь мочалкой или щеткой, - говорит Галина Ким. - Если на теле тоже есть воспаления, используйте дегтярные средства.Советы для мальчиков:• Правильно питайтесь.• Не трогайте кожу грязными руками, особенно когда вспотели.• Если есть проблемы, не стесняйтесь обращаться к специалисту.Прыщи давить нельзя ни в коем случае.