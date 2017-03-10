Попросите родителей отвести вас к косметологу
10 Марта 2017 - 09:35Главная → Заметки → Общество → Большое будущее
Один из первых уроков в школе Алины Герман посвятили уходу за кожей
Напомним, в Пскове стартовал проект «Большое будущее». Всемирно известный дизайнер Алина Герман будет учить наших девятиклассников не только портняжному искусству, но и давать знания из разных сфер жизни, которые помогут им стать успешными людьми. Задача максимум – полностью перевернуть сознание школьников. Нацелить их на успех, убедить в том, что нет ничего невозможного.
Кожа – визитная карточка человека. Здоровое сияющее лицо избавляет от комплексов, помогает почувствовать уверенность в себе, не сомневается Алина Герман. Поэтому привезла в Псков известного питерского врача-косметолога, члена международной ассоциации косметологов CIDESCO Галину Ким.
Галина Ким, практикующий доктор, предстала перед участниками проекта, которых разделили на две группы (девочки и мальчики отдельно), в медицинском одеянии. В центре учебного класса появилась кушетка. Обе свои лекции Галина завершила косметической процедурой – чисткой лица. Моделей выбирала прямо во время уроков.
Большую активность в уходе за собой традиционно демонстрируют девочки, поэтому в конце те буквально засыпали Галину Ким вопросами. А мы собрали советы Галины Ким в этом материале и предоставляем нашим читателям уникальную возможность побывать на уроке в школе проекта «Большое будущее».
Школьницы, прибежав на встречу после уроков в обычной школе, тщательно записывали все советы столичного косметолога в тетради.
• Сладкое
• Уксусная кислота, которая есть в консервированных продуктах
• Майонез
• Кетчуп
• Хлебобулочные изделия.
• Алкоголь. Самый вредный напиток – пиво! Содержит много женских гормонов. От него в буквальном смысле слова у мужчин начинает расти грудь. В особо запущенных случаях проблему можно будет решить только с помощью гормональной терапии.
- Сладкое я обожаю сама, - призналась Галина Ким. – Но отказываюсь. Лишь изредка можно позволить себе горький шоколад с большим содержанием какао.
- В запущенных случаях назначают лекарства, - говорит Галина Ким. – Только после того, как будет снято воспаление, можно идти на чистку лица к косметологу.
Чтобы на лице не было черных точек, нужно правильно очищать кожу, делать маски на основе трав и белой глины.
Главное, не покупать косметику в недорогих сетевых магазинах, лучше сходить в аптеку. А вот цена и марка косметики не важна. Главное, чтобы средство подходило именно вам.
Много загорать не нужно, достаточно, если вы побудете на солнце 15-20 минут.
Очень важно пользоваться увлажняющими средствами с гиалуроновой кислотой (гиалуроновая кислота – мощный природный увлажнитель).
Если кожа чувствительная, нельзя делать механический пилинг.
- Если на коже есть воспаления и высыпания, обязательно попросите родителей отвести вас к дерматологу или косметологу, - говорит Галина Ким. – Многим девочкам мамы говорят: «Тебе еще рано к косметологу». Но если проблема есть, ее нужно решать у профессионала. Если акне не заняться вовремя, рубцы и рытвины на коже останутся на всю жизнь. Избавиться от них потом будет практически невозможно.
• Смываем макияж (очищающее средство наносим на кожу, исключая область глаз). Массируем лицо по массажным линиям (к ушам).
• Протираем кожу лосьоном.
• Наносим увлажняющий крем.
Ни в коем случае не пользуйтесь растворами, содержащими спирт.
- Не забывайте про гигиену тела, мойтесь мочалкой или щеткой, - говорит Галина Ким. - Если на теле тоже есть воспаления, используйте дегтярные средства.
Советы для мальчиков:
• Правильно питайтесь.
• Не трогайте кожу грязными руками, особенно когда вспотели.
• Если есть проблемы, не стесняйтесь обращаться к специалисту.
Прыщи давить нельзя ни в коем случае.
Кожа – визитная карточка человека. Здоровое сияющее лицо избавляет от комплексов, помогает почувствовать уверенность в себе, не сомневается Алина Герман. Поэтому привезла в Псков известного питерского врача-косметолога, члена международной ассоциации косметологов CIDESCO Галину Ким.
Галина Ким, практикующий доктор, предстала перед участниками проекта, которых разделили на две группы (девочки и мальчики отдельно), в медицинском одеянии. В центре учебного класса появилась кушетка. Обе свои лекции Галина завершила косметической процедурой – чисткой лица. Моделей выбирала прямо во время уроков.
Прыщики на ногах бывают из-за слишком частого ношения джинсов.
Большую активность в уходе за собой традиционно демонстрируют девочки, поэтому в конце те буквально засыпали Галину Ким вопросами. А мы собрали советы Галины Ким в этом материале и предоставляем нашим читателям уникальную возможность побывать на уроке в школе проекта «Большое будущее».
Школьницы, прибежав на встречу после уроков в обычной школе, тщательно записывали все советы столичного косметолога в тетради.
Правильное питаниеВоспаления на коже могут вызывать некоторые продукты:
• Сладкое
• Уксусная кислота, которая есть в консервированных продуктах
• Майонез
• Кетчуп
• Хлебобулочные изделия.
• Алкоголь. Самый вредный напиток – пиво! Содержит много женских гормонов. От него в буквальном смысле слова у мужчин начинает расти грудь. В особо запущенных случаях проблему можно будет решить только с помощью гормональной терапии.
- Сладкое я обожаю сама, - призналась Галина Ким. – Но отказываюсь. Лишь изредка можно позволить себе горький шоколад с большим содержанием какао.
Когда печень перегружена, это дает выброс токсинов на кожу.
Уход за кожейВажно в своей косметичке иметь правильные очищающие и увлажняющие средства (питательный крем юной коже еще не нужен). Лучше, если эти средства подберет косметолог.
- В запущенных случаях назначают лекарства, - говорит Галина Ким. – Только после того, как будет снято воспаление, можно идти на чистку лица к косметологу.
Чтобы на лице не было черных точек, нужно правильно очищать кожу, делать маски на основе трав и белой глины.
Главное, не покупать косметику в недорогих сетевых магазинах, лучше сходить в аптеку. А вот цена и марка косметики не важна. Главное, чтобы средство подходило именно вам.
Много загорать не нужно, достаточно, если вы побудете на солнце 15-20 минут.
Очень важно пользоваться увлажняющими средствами с гиалуроновой кислотой (гиалуроновая кислота – мощный природный увлажнитель).
Если кожа чувствительная, нельзя делать механический пилинг.
- Если на коже есть воспаления и высыпания, обязательно попросите родителей отвести вас к дерматологу или косметологу, - говорит Галина Ким. – Многим девочкам мамы говорят: «Тебе еще рано к косметологу». Но если проблема есть, ее нужно решать у профессионала. Если акне не заняться вовремя, рубцы и рытвины на коже останутся на всю жизнь. Избавиться от них потом будет практически невозможно.
Для того чтобы снять маску, лучше пользоваться спонжами.
ВажноЕсли на коже есть гнойничковые высыпания, умываться водой и травяными отварами нельзя ни в коем случае. Купите специальный себорегулирующий лосьон.
Пошаговая инструкция для ежедневного ухода за кожей лицаЭто нужно проделывать дважды в день - утром и вечером:
• Смываем макияж (очищающее средство наносим на кожу, исключая область глаз). Массируем лицо по массажным линиям (к ушам).
• Протираем кожу лосьоном.
• Наносим увлажняющий крем.
Ни в коем случае не пользуйтесь растворами, содержащими спирт.
- Не забывайте про гигиену тела, мойтесь мочалкой или щеткой, - говорит Галина Ким. - Если на теле тоже есть воспаления, используйте дегтярные средства.
Советы для мальчиков:
• Правильно питайтесь.
• Не трогайте кожу грязными руками, особенно когда вспотели.
• Если есть проблемы, не стесняйтесь обращаться к специалисту.
Прыщи давить нельзя ни в коем случае.
Наталья Баранова Автор фото: Александр Сидоренко
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