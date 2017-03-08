Великолукская студентка стала лучшей на чемпионате юных поваров



Правильно разделать рыбу тоже надо уметь.



Ничто не укроется от внимательных глаз экспертов.



Олеся спокойна и сосредоточена.

Прямая речь

Победители

Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Worldskils Russia протестировал юных поваров Псковского региона. За звание лучшего боролись шесть студентов со всех районов области. В помещении, где проходили испытания, атмосфера была настолько накаленной, что закипала не только вода в кастрюле с картошкой. За 4 часа каждый конкурсант должен был приготовить три блюда.Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, на базе которого проходил чемпионат, словно вымер. Внутри такая тишина, что сразу хочется перейти на шепот. Оставив одежду в гардеробе и получив бахилы и халаты, мы в полном безмолвии проследовали к месту назначения. В холле на втором этаже видеотрансляцию из святая святых – кухонного зала – смотрели студенты. Звук в трансляции отсутствовал, в зале – тоже. Все, как зачарованные, смотрели только на экран.Во второй день участники готовили три вида тапас (испанская закуска), зразы мясные рубленые с двумя видами гарнира.– Конкурсантов отвлекать запрещено, заходить к ним в зону приготовления пищи нельзя, с экспертами во время работы общаться тоже не рекомендуется, – кратко ввели нас в курс дела.«Словно в операционную идем», – промелькнуло в голове. Аж мурашки по коже. Осторожно заходим в зал и первое время просто стоим на месте, боясь пошевелиться. Атмосфера накалена, как сковорода, на которой одна из конкурсанток как раз обжаривает лук с грибами. Еще бы! За действиями трех участниц наблюдают сразу восемь экспертов. У каждого своя задача – отследить готовность участника по особым критериям: санитария и гигиена работника при выполнении практического задания, техника и соблюдение технологических действий на каждом этапе приготовления пищи. Еще пятеро экспертов пробуют и оценивают уже готовые блюда. Вход на кухню им строго воспрещен, поэтому вместо фамилии конкурсанток – номера.Много запретов, много нюансов и тонкостей, о которых надо помнить ежеминутно.– Конкурсант приходит на площадку практически «обнаженный», – объясняет главный эксперт чемпионата, преподаватель Пермского торгово-технологического колледжа Юлия Гурьянова. – С собой не имеет право приносить ничего, кроме инструментов, с которыми привык работать. Никаких продуктов и заготовок!Каждая секунда на счету, ведь за 4 часа надо приготовить три блюда – рулет куриный с гарниром и соусом, рыбу с двумя гарнирами и соусом и десерт из песочного теста с декором и соусом.Студентка псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Олеся Алексеева предельно собранна и сосредоточенна. Все движения выверены и точны. Кажется, что действует она по строго отточенному и только ей одной известному плану.– Так на самом деле все и было, – признается она уже после испытания. – План был, я его в точности старалась придерживаться, но не всегда получалось. Например, в самом начале я недосчиталась нужного продукта, организаторам об этом сразу не сказала, пришлось в процессе приготовления заменять его другим. Но хороший повар должен быть ко всему готов.Олеся любит готовить. Ей нравится и сам процесс, и результат, который получается на выходе.Бабушка у нее повар, а дома много кулинарных книг, которые любит покупать мама. В колледже Олеся получает уже вторую специальность – технолог общественного питания. По первой она повар-кондитер.– Я долго думала над выбором профессии, – признается девушка, – а потом родители предложили мне попробовать выучиться на повара. Я согласилась, о чем теперь не жалею. Профессия востребованна, а я хочу быть высококвалифицированным специалистом, поэтому планирую учиться дальше.Чемпионат в Псковской области проходил впервые, хотя ряд российских городов присоединился к движению Worldskils Russia еще в 2012 году.– Все это очень волнительно, – делится эмоциями Олеся. – Мероприятия такого уровня у нас в городе еще не было. Я много о нем читала, смотрела сюжеты в интернете. Требований много, начиная от формы одежды и заканчивая мытьем рук чуть ли не после каждого продукта, и они строгие. Эмоции зашкаливают, но давать им волю никак нельзя.Вместе со своим преподавателем Ольгой Витальевной Вечерской Олеся готовилась к чемпионату целый месяц – именно столько времени дается участнику на отработку конкурсного задания.– Конечно, я не один раз приготовила выбранные нами блюда, – признается она. – Более того, в процессе приготовления они постоянно менялись и совершенствовались, исключительно в лучшую сторону.Окончательное слово за экспертами. Именно они выставляют оценки, которые потом заносятся в единую систему, автоматически подсчитывающую баллы и определяющую победителя. А уж он – лучший из лучших – получит право защищать честь Псковской области на отборочном чемпионате в Якутии, а при хорошем выступлении сможет отправиться и на национальный чемпионат в Краснодар.Главный эксперт чемпионата, преподаватель Пермского торгово-технологического колледжа– Для участия в чемпионате ребят отбирали их преподаватели. Среди критериев – стрессоустойчивость, профессиональные навыки, отличная учеба, желание. Задание участники получили за месяц.Сформулированы они были не конкретно, а в целом. К примеру, приготовить рулет куриный, а вот уже какой рулет, из каких ингредиентов, как подать – это творческий подход каждого.1 место – Анастасия Веденяпина (Великолукский механико-технологический колледж);2 место – Олеся Алексеева (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса);3 место – Кристина Потолочихина (Псковский кооперативный техникум).

Все конкурсанты – учащиеся профессиональных учебных заведений региона: Великолукского механико-технологического колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Островского многопрофильного колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского агротехнического колледжа и Псковского кооперативного техникума.

Справка

Worldskills – международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций.