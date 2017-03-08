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Куриный рулет дал путёвку в Якутию (ВИДЕО)

07 Марта 2017 - 14:08
Главная → Заметки → Общество
Великолукская студентка стала лучшей на чемпионате юных поваров
Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Worldskils Russia протестировал юных поваров Псковского региона. За звание лучшего боролись шесть студентов со всех районов области. В помещении, где проходили испытания, атмосфера была настолько накаленной, что закипала не только вода в кастрюле с картошкой. За 4 часа каждый конкурсант должен был приготовить три блюда. 

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, на базе которого проходил чемпионат, словно вымер. Внутри такая тишина, что сразу хочется перейти на шепот. Оставив одежду в гардеробе и получив бахилы и халаты, мы в полном безмолвии проследовали к месту назначения. В холле на втором этаже видеотрансляцию из святая святых – кухонного зала – смотрели студенты. Звук в трансляции отсутствовал, в зале – тоже. Все, как зачарованные, смотрели только на экран.
 

Правильно разделать рыбу тоже надо уметь.

Во второй день участники готовили три вида тапас (испанская закуска), зразы мясные рубленые с двумя видами гарнира.

– Конкурсантов отвлекать запрещено, заходить к ним в зону приготовления пищи нельзя, с экспертами во время работы общаться тоже не рекомендуется, – кратко ввели нас в курс дела. 

«Словно в операционную идем», – промелькнуло в голове. Аж мурашки по коже. Осторожно заходим в зал и первое время просто стоим на месте, боясь пошевелиться. Атмосфера накалена, как сковорода, на которой одна из конкурсанток как раз обжаривает лук с грибами. Еще бы! За действиями трех участниц наблюдают сразу восемь экспертов. У каждого своя задача – отследить готовность участника по особым критериям: санитария и гигиена работника при выполнении практического задания, техника и соблюдение технологических действий на каждом этапе приготовления пищи. Еще пятеро экспертов пробуют и оценивают уже готовые блюда. Вход на кухню им строго воспрещен, поэтому вместо фамилии конкурсанток – номера. 



Много запретов, много нюансов и тонкостей, о которых надо помнить ежеминутно.

– Конкурсант приходит на площадку практически «обнаженный», – объясняет главный эксперт чемпионата, преподаватель Пермского торгово-технологического колледжа Юлия Гурьянова. – С собой не имеет право приносить ничего, кроме инструментов, с которыми привык работать. Никаких продуктов и заготовок! 

Каждая секунда на счету, ведь за 4 часа надо приготовить три блюда – рулет куриный с гарниром и соусом, рыбу с двумя гарнирами и соусом и десерт из песочного теста с декором и соусом.

Студентка псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Олеся Алексеева предельно собранна и сосредоточенна. Все движения выверены и точны. Кажется, что действует она по строго отточенному и только ей одной известному плану. 
 

Ничто не укроется от внимательных глаз экспертов.

– Так на самом деле все и было, – признается она уже после испытания. – План был, я его в точности старалась придерживаться, но не всегда получалось. Например, в самом начале я недосчиталась нужного продукта, организаторам об этом сразу не сказала, пришлось в процессе приготовления заменять его другим. Но хороший повар должен быть ко всему готов. 

Олеся любит готовить. Ей нравится и сам процесс, и результат, который получается на выходе.
Бабушка у нее повар, а дома много кулинарных книг, которые любит покупать мама. В колледже Олеся получает уже вторую специальность – технолог общественного питания. По первой она повар-кондитер. 

– Я долго думала над выбором профессии, – признается девушка, – а потом родители предложили мне попробовать выучиться на повара. Я согласилась, о чем теперь не жалею. Профессия востребованна, а я хочу быть высококвалифицированным специалистом, поэтому планирую учиться дальше.

Чемпионат в Псковской области проходил впервые, хотя ряд российских городов присоединился к движению Worldskils Russia еще в 2012 году.

– Все это очень волнительно, – делится эмоциями Олеся. – Мероприятия такого уровня у нас в городе еще не было. Я много о нем читала, смотрела сюжеты в интернете. Требований много, начиная от формы одежды и заканчивая мытьем рук чуть ли не после каждого продукта, и они строгие. Эмоции зашкаливают, но давать им волю никак нельзя.
 

Олеся спокойна и сосредоточена.

Вместе со своим преподавателем Ольгой Витальевной Вечерской Олеся готовилась к чемпионату целый месяц – именно столько времени дается участнику на отработку конкурсного задания.

– Конечно, я не один раз приготовила выбранные нами блюда, – признается она. – Более того, в процессе приготовления они постоянно менялись и совершенствовались, исключительно в лучшую сторону. 

Окончательное слово за экспертами. Именно они выставляют оценки, которые потом заносятся в единую систему, автоматически подсчитывающую баллы и определяющую победителя. А уж он – лучший из лучших – получит право защищать честь Псковской области на отборочном чемпионате в Якутии, а при хорошем выступлении сможет отправиться и на национальный чемпионат в Краснодар.
 

Прямая речь 

Главный эксперт чемпионата, преподаватель Пермского торгово-технологического колледжа Юлия Гурьянова:

– Для участия в чемпионате ребят отбирали их преподаватели. Среди критериев – стрессоустойчивость, профессиональные навыки, отличная учеба, желание. Задание участники получили за месяц.

Сформулированы они были не конкретно, а в целом. К примеру, приготовить рулет куриный, а вот уже какой рулет, из каких ингредиентов, как подать – это творческий подход каждого.
 

Победители

1 место – Анастасия Веденяпина (Великолукский механико-технологический колледж);
2 место – Олеся Алексеева (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса);
3 место – Кристина Потолочихина (Псковский кооперативный техникум).

 

Все конкурсанты – учащиеся профессиональных учебных заведений региона: Великолукского механико-технологического колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Островского многопрофильного колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского агротехнического колледжа и Псковского кооперативного техникума. 

 

Справка

Worldskills – международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций.
 

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